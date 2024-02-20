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Новини Війна
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Розстріл полонених воїнів ЗСУ поблизу Роботиного: Офіс Генпрокурора розпочав провадження

огп

За фактом розстрілу українських військовополонених російськими окупантами поблизу Роботиного розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"20 лютого в Інтернеті було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії рф трьох українських захисників, взятих у полон. Подія відбулася 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що окупанти розстріляли полонених українських бійців біля Роботиного.

Читайте: Росіяни погодились евакуювати поранених із "Зеніту", після чого розстріляли їх, - 110 ОМБр

Автор: 

Запорізька область (3608) воєнні злочини (1861) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+8
Яке нахер провадження?Ви богуслаєва не хочете садити , скільки можна тягнути час ?
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20.02.2024 16:57
+3
Це круто! А що робить єрмаківське МЗС? Де заяви на міжнародеих площадках, чи хоча б пагелчх? Де скликання Радбезу? Де Зєлєнскій, накінець і що з його язиком?
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20.02.2024 17:06
+1
дєрьмак команди не давав ... буде браслет.. далі по протоптаній стежині на па-рашу..!
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20.02.2024 17:17
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Яке нахер провадження?Ви богуслаєва не хочете садити , скільки можна тягнути час ?
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20.02.2024 16:57 Відповісти
дєрьмак команди не давав ... буде браслет.. далі по протоптаній стежині на па-рашу..!
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20.02.2024 17:17 Відповісти
Наша судова система здатна "саджати" і давати жорсткі строки тільки тим, до кого не може дотягнутися. Тому у даному випадку "покарання" буде суворим що капець. А от Богуслаєва просто відпустять за "закінченням строків розслідування", бо ж він "поважна лдюдина".
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20.02.2024 17:25 Відповісти
----
І навіщо таку хрень писати ? Ліпше напишіть про втрати ЗСУ
...
Напишіть хто відповість зате що сталося під Авдієвкою...???
..
Як так вийшло , що замість спланованого відведення війсь.
..
вийшло так що кидали поранених і тікали " Ратуйся хто може"..
....
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20.02.2024 17:25 Відповісти
не на часи...треба спочатку Червинського и Пороха
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20.02.2024 17:32 Відповісти
.. ну вони ж тіпа недаром свій хліб з маслом жруть ... вони ж теж воюють..
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20.02.2024 17:15 Відповісти
Це круто! А що робить єрмаківське МЗС? Де заяви на міжнародеих площадках, чи хоча б пагелчх? Де скликання Радбезу? Де Зєлєнскій, накінець і що з його язиком?
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20.02.2024 17:06 Відповісти
ані усталі ат вайни
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20.02.2024 17:20 Відповісти
Вічна Шана Героям....
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20.02.2024 17:38 Відповісти
В сраку засуньте своє провадження! Кому воно потрібно?!! Що це змінить?!!!
Єдині ліки від цього - страти (при фільмуванні тими ж дронами) дзеркально відповідаючими діям кацапів. Око за око, зуб за зуб.
Це зрозуміла їм мова. А "фронтове радіо" працює -повірте.
Не треба оглядатись на ту срану демократію. Європейці ніколи не були в цих ситуаціях і нічого не зрозуміють. Та і меседж не для них - для кацапів - з вами буде те, що ви чините з нашими.
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20.02.2024 20:04 Відповісти
 
 