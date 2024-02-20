Росіяни з безпілотника обстріляли пересувний медпункт на Херсонщині. ФОТО
Окупантські війська з безпілотника атакували пересувний медичний пункт у Станіславській громаді Херсонської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Російська армія з безпілотника атакувала пересувний медичний пункт у Станіславській громаді. Пошкоджень зазнав генератор та знищено кондиціонер. Через обстріл також виникла пожежа, яку оперативно вдалося ліквідувати", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, постраждалих серед цивільних немає.
Нагадаємо, в Україні від 24 лютого 2022 року Росія пошкодила 1501 об’єкт медичних закладів, 195 - зруйнувала вщент.
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Це навмисно - що би незламний генератор НЕ спи@дили!