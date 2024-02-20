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Росіяни з безпілотника обстріляли пересувний медпункт на Херсонщині. ФОТО

херсонщина

Окупантські війська з безпілотника атакували пересувний медичний пункт у Станіславській громаді Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російська армія з безпілотника атакувала пересувний медичний пункт у Станіславській громаді. Пошкоджень зазнав генератор та знищено кондиціонер. Через обстріл також виникла пожежа, яку оперативно вдалося ліквідувати", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, постраждалих серед цивільних немає.

Також дивіться: Унаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі Херсонщини постраждали три людини, зокрема двоє поліцейських. ФОТОрепортаж

Росіяни з безпілотника обстріляли пересувний медпункт на Херсонщині

Нагадаємо, в Україні від 24 лютого 2022 року Росія пошкодила 1501 об’єкт медичних закладів, 195 - зруйнувала вщент.

Автор: 

безпілотник (4165) обстріл (28486) Херсонська область (5759)


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Пересувний? На цеглі стоїть.....
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20.02.2024 16:59 Відповісти
Тому і пересувний а не мобільний ))
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20.02.2024 17:05 Відповісти
Вже незламні колеса спи@дили
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20.02.2024 17:33 Відповісти
Нічого ти не розумієш.
Це навмисно - що би незламний генератор НЕ спи@дили!
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20.02.2024 19:45 Відповісти
🚀СВІТАН: пілота РФ НЕ ВБИВАЛИ! Це операція ГУР.
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20.02.2024 17:41 Відповісти
он щас с другой фамилией где то на Канарах , может и лицо изменили , так всегда поступают чтобы защитить человека . и потому подняли шум в прессе
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20.02.2024 17:44 Відповісти
 
 