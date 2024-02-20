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беспилотник (3151) обстрел (25782) Херсонщина (4386)

Россияне из беспилотника обстреляли передвижной медпункт на Херсонщине. ФОТО

херсонщина

Оккупантские войска из беспилотника атаковали передвижной медицинский пункт в Станиславской громаде Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Российская армия из беспилотника атаковала передвижной медицинский пункт в Станиславской громаде. Поврежден генератор и кондиционер. Из-за обстрелов также возник пожар, который оперативно удалось ликвидировать", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавших среди гражданских нет.

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Росіяни з безпілотника обстріляли пересувний медпункт на Херсонщині

Напомним, в Украине с 24 февраля 2022 года Россия повредила 1501 объект медицинских учреждений, 195 - разрушила до основания.
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Пересувний? На цеглі стоїть.....
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20.02.2024 16:59 Ответить
Тому і пересувний а не мобільний ))
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20.02.2024 17:05 Ответить
Вже незламні колеса спи@дили
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20.02.2024 17:33 Ответить
Нічого ти не розумієш.
Це навмисно - що би незламний генератор НЕ спи@дили!
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20.02.2024 19:45 Ответить
🚀СВІТАН: пілота РФ НЕ ВБИВАЛИ! Це операція ГУР.
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20.02.2024 17:41 Ответить
он щас с другой фамилией где то на Канарах , может и лицо изменили , так всегда поступают чтобы защитить человека . и потому подняли шум в прессе
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20.02.2024 17:44 Ответить
 
 