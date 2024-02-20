Россияне из беспилотника обстреляли передвижной медпункт на Херсонщине. ФОТО

Оккупантские войска из беспилотника атаковали передвижной медицинский пункт в Станиславской громаде Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Российская армия из беспилотника атаковала передвижной медицинский пункт в Станиславской громаде. Поврежден генератор и кондиционер. Из-за обстрелов также возник пожар, который оперативно удалось ликвидировать", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавших среди гражданских нет.

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Напомним, в Украине с 24 февраля 2022 года Россия повредила 1501 объект медицинских учреждений, 195 - разрушила до основания.