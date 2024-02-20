Унаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі Херсонщини постраждали три людини, зокрема двоє поліцейських. ФОТОрепортаж

Військові РФ били по цивільній інфраструктурі Херсонської області з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БпЛА, атакували поліцейські групи.

Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"Під час артилерійського обстрілу Гаврилівки отримав травму ноги 44-річний працівник поліції Дніпропетровської області. Також до лікарні звернувся 22-річний херсонський поліцейський, у якого діагностували вибухову травму та струс головного мозку", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, окупанти скинули вибуховий пристрій із дрона на Берислав.

"Внаслідок вибуху 41-річний місцевий житель отримав уламкове поранення. Також у місті під ворожу атаку з БпЛА потрапила слідчо-оперативна група поліції, пошкоджень зазнав службовий автомобіль", - повідомили в Нацполіції.

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Росіяни з безпілотника атакували й Золоту Балку, поціливши по будівлі закладу культури.