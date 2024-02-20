УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10684 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
504 0

Унаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі Херсонщини постраждали три людини, зокрема двоє поліцейських. ФОТОрепортаж

Військові РФ били по цивільній інфраструктурі Херсонської області з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БпЛА, атакували поліцейські групи.

Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"Під час артилерійського обстрілу Гаврилівки отримав травму ноги 44-річний працівник поліції Дніпропетровської області. Також до лікарні звернувся 22-річний херсонський поліцейський, у якого діагностували вибухову травму та струс головного мозку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти за добу обстріляли Херсонщину з артилерії, мінометів, РСЗВ, танків та БПЛА, 2 людини дістали поранення

Наслідки обстрілу Херсонщини

Крім того, окупанти скинули вибуховий пристрій із дрона на Берислав.

"Внаслідок вибуху 41-річний місцевий житель отримав уламкове поранення. Також у місті під ворожу атаку з БпЛА потрапила слідчо-оперативна група поліції, пошкоджень зазнав службовий автомобіль", - повідомили в Нацполіції.

Також дивіться: Три освітні заклади пошкоджено внаслідок російських обстрілів Херсонщини вночі. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Херсонщини

Росіяни з безпілотника атакували й Золоту Балку, поціливши по будівлі закладу культури.

Наслідки обстрілу Херсонщини

Автор: 

обстріл (28700) Херсонська область (5795)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 