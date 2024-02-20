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Умєров та Сирський обговорили з Остіном фронт і постачання боєприпасів

сирський,умєров

Міністр оборони Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Сирський поговорили з керівником Пентагону Остіном про фронт і постачання боєприпасів.

Про це у своєму Twitter(X) написав Міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Сирський поінформував главу Пентагону Остіна про поточну динаміку на передовій. Було обговорено спільне розуміння ситуації та план дій.

"У центрі уваги також було постачання боєприпасів. Робота над нагальними потребами ЗСУ та довгострокове планування у форматі коаліцій можливостей UDCG (формату "Рамштайн" - ред.)", - написав Умєров.

Також глава Міноборони висловив подяку секретарю Остіну за його керівництво в контактній групі.

Читайте також: Умєров про досвід Авдіївки: Нам потрібні сучасні системи ППО, засоби далекого ураження та артснаряди

Автор: 

боєприпаси (2272) Сирський Олександр (611) Остін Ллойд (521) Умєров Рустем (611)


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Топ коментарі
+11
умєров такий весельчак.. дітки за бугром ( лавеннштейн з усіх боків сипиться ))). Життя вдалося !
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20.02.2024 21:13
+5
Особливо потрібні ракети до Хімарсів...

З перехопленого ворожого повідомлення:

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20.02.2024 21:19
+4
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20.02.2024 21:17
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Поговорили а снарядів нема - п"ять до одного по пострілах
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20.02.2024 21:12 Відповісти
Новий котел готують... ось і все.
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20.02.2024 21:56 Відповісти
умєров такий весельчак.. дітки за бугром ( лавеннштейн з усіх боків сипиться ))). Життя вдалося !
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20.02.2024 21:13 Відповісти
Особа користь була від цивільного мулиміліонера Умерова

У військовійсправі він прохфесор….
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20.02.2024 21:55 Відповісти
А шо толку? Поки підарок не вийде з канікул та не поставе на голосування допомогу Україні ніякої допомоги зі сторони США не буде.
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20.02.2024 21:15 Відповісти
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20.02.2024 21:17 Відповісти
Особливо потрібні ракети до Хімарсів...

З перехопленого ворожого повідомлення:

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20.02.2024 21:19 Відповісти
вподобайка.
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20.02.2024 21:26 Відповісти
Ну хоч би не таку фотку поставили. Подивишся на ці пики і питань ще більше виникає. Тільки по одній зовнішності можна сказати, що кіна з цією публікою ніякого нє будєт. Єлєлєктрічєство кончілось. Ха ха ха.
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20.02.2024 21:31 Відповісти
Їхнє фото мені нагадало фразу із радянського кінофільму: "галантерейщик і кардинал це сила!"
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21.02.2024 00:50 Відповісти
неприємні фейси
Як казав Ензо Феррарі негарна машина не може давати "снаряди, арту і перемагати"
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20.02.2024 21:56 Відповісти
Із пики сирка можна вичавити стакан горілки. Як мінімум. Ха ха ха.
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20.02.2024 22:01 Відповісти
Ну як там без Залужного, стало легше? ****** ви покидьки!
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20.02.2024 22:06 Відповісти
Думаю, что стало больше возможностей, что бы больше воровать
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20.02.2024 22:20 Відповісти
***. Два новых блогера. Сырскому после сдачи Авдеевки больше заняться нечем, как заниматься работой МО?
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20.02.2024 22:19 Відповісти
А может лафхак от орков "Как сдать оккупанту город-крепость"?
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20.02.2024 22:24 Відповісти
Пора бы дать снаряды... как-то... и побольше!
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20.02.2024 22:25 Відповісти
🔥 Порошенко почав будівництво фортифікаційних споруд
https://www.youtube.com/watch?v=0_DRvX8Q85E
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20.02.2024 22:25 Відповісти
А давайте цих двох довбойобів ,поміняємо на наших полонених бійців з Авдіївки !
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20.02.2024 22:28 Відповісти
шота мені ці рожи які просто дивляться ху" зна шо не вселяють довіри
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21.02.2024 17:48 Відповісти
 
 