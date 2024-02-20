ЗСУ вдарили по шикуванню росіян на полігоні під Волновахою - ліквідовано 65 окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
20 лютого Сили оборони завдали ракетного удару по скупченню росіян під Волновахою під час шикування на полігоні - ліквідовано 65 окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав журналіст Денис Казанський із посиланням на російські пабліки.
Він зазначив: "Сьогодні близько 9 ранку на полігоні в окупованому селі Трудівське під Волновахою російських військовослужбовців 29 армійського корпусу вишикували для зустрічі командира корпусу Олєга Моісєєва.
Замість Моісєєва прилетів "Хаймарс". Загинуло 65 росіян.
Російські воєнкори підтвердили інцидент"
Згодом у мережу виклали кадри наслідків удару
Топ коментарі
+100 Tema9
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Така шутка
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нашим хлопцям щира подяка за такий улов кацапів 😠
У цей момент на полігоні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (в/ч 06705), постійним дислокацією якої є місто Борзя Забайкальська
Мол зрелище это жестоко и безобразно.
Стыдятся подобных вещей лишь наивные дети,
А в сущности дохлые русские - это прекрасно ))))))
Это вам, *********, за Волноваху 2014 года !!! За остальное заплатите ещё дороже, твари ****** !!!
мстя - блюдо холодне.
шикування за шикування.
штабелями.
красівоє.
Але картина неповна, недовершена, не шедевр так сказати.
Да-а, на жаль одна неув'язочка, з хаймарсом, трішечки поспішив, а класно було б якби на кучу дохляків зверху іще й генерала, типу вишеньку на тортик.