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ЗСУ вдарили по шикуванню росіян на полігоні під Волновахою - ліквідовано 65 окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

20 лютого Сили оборони завдали ракетного удару по скупченню росіян під Волновахою під час шикування на полігоні - ліквідовано 65 окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав журналіст Денис Казанський із посиланням на російські пабліки.

Він зазначив: "Сьогодні близько 9 ранку на полігоні в окупованому селі Трудівське під Волновахою російських військовослужбовців 29 армійського корпусу вишикували для зустрічі командира корпусу Олєга Моісєєва.

Замість Моісєєва прилетів "Хаймарс". Загинуло 65 росіян.

Російські воєнкори підтвердили інцидент"

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полігон, хаймарс
полігон, хаймарс

Згодом у мережу виклали кадри наслідків удару

Волноваха, полігон, Хаймарс, армія
Волноваха, полігон, Хаймарс, армія
Волноваха, полігон, Хаймарс, армія
Волноваха, полігон, Хаймарс, армія

Автор: 

армія рф (17388) полігон (279) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+100
Олег Львовічь - красавчєг, давай ісчьо!
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20.02.2024 22:32
+80
Прэлесно!
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20.02.2024 22:28
+64
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи від "пастраєнія" чи його з`їла акула.... хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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20.02.2024 22:38
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21.02.2024 10:08 Відповісти
ябать капать две роты превратились в ..хароших узких.. маментально --- белые ..лады.. калина ***** в.в. уже приготовил . на ..выборы.. ***** начнут выдавать --- расчет ..хаймарса.. надо бы наградить
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21.02.2024 10:09 Відповісти
Свіжі діди на паличках,через 2 місяці будуть носити на парадах некрофіли
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21.02.2024 18:02 Відповісти
Кароші рузке!
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21.02.2024 10:23 Відповісти
Нічого не смішно, бо треба подивитися на екіпіровку, і вона нормальна, нормальні каски, нормальний одяг. Ржали над чмобіками, а по факту все нормально. А потім оці упаковані чмобіки наший полонених убивать і інших, і вже тоді вой на весь інтернет.
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21.02.2024 10:31 Відповісти
Генералу показувати нарядних построїли. В одного берці чорні, в іншого гумові чоботи.
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21.02.2024 17:29 Відповісти
Нарядних? ну ну, певно потім заберуть усе в них, то напевно не заберуть. Каски норм, броніки є і калаші не ржаві, розгрузки, рації і т.д. А вчора відео як розстріляли полонених, а до цього скільки разів убівали просто так ... Смішно чоботи, ну смійтеся, мен і не смішно і по фото видно, що все ок, не НАТО, але екіпіровані нормально, каски *******, наколінники, броніки і т.д. Отакі потім і розстрілюють наших військових і це не тупі чмобіки обідрані.
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21.02.2024 17:53 Відповісти
А хто сміється?
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22.02.2024 12:53 Відповісти
А чому на вашу думку гумові чоботи це щось погане? Ви певно не в курсі що в польових реаліях в холодний період коли кругом багна/води поколіно, навіть найкращі берці гробляться за пару тижнів?
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21.02.2024 20:24 Відповісти
А Ви хотіли, щоби їх перед "хенералом" в шлепанцях вишикували?
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21.02.2024 17:33 Відповісти
Я хотів? ви мені слова в рот не закладайте, я написав, що багато ржуть з чмобіків, а потім ВОЙ коли наших військових отакі чмобіки потім розстрілюють показово.
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21.02.2024 17:48 Відповісти
Я требую продовження банкета!
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21.02.2024 10:35 Відповісти
Пропоную нагородити моісєєва. Заслужив.
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21.02.2024 10:39 Відповісти
Пусть на том свете кабысдох его награждает пластиковыми пирамидками.
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21.02.2024 11:06 Відповісти
Вивсевреті, это постанлвосное фото і відео
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21.02.2024 10:41 Відповісти
Точно. Отой чорт на останньому фото, крайній зліва, заворушився
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21.02.2024 11:11 Відповісти
Студия Ленфильм снимала
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21.02.2024 12:57 Відповісти
повоювали в Україні??
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21.02.2024 10:41 Відповісти
У них ор по всех каналах. 65 всего несколько процентов из 1200 ликвидируемых каждый день. А то что они каждый раз поднимают крик это плохо. Значит будут исправлять ошибки.
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21.02.2024 11:01 Відповісти
Для орков не то что 65 трупов, а и все 65 000 ничего не стоят: это у них просто расходный материал. Нелюдь она и есть нелюдь.
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21.02.2024 13:11 Відповісти
.идары, как пришли к нам - так и ушли.
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21.02.2024 11:04 Відповісти
Даёшь смотр войс на полигоне!!!😀
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21.02.2024 11:20 Відповісти
Красівоє.
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21.02.2024 11:25 Відповісти
Красівоє...
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21.02.2024 11:30 Відповісти
Моісєєв просто трошки на*бав хлопців.
Така шутка
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21.02.2024 11:32 Відповісти
Цей хенерал вилитий Смірнов:
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21.02.2024 11:39 Відповісти
-Нещасні випадки були???
-Ні!
- Будуть 😁
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21.02.2024 14:25 Відповісти
Из того же фильма:
"- Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоём доме будет играть музыка. Но ты её не услышишь!.."
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21.02.2024 15:23 Відповісти
на последнее фотке правельное построение в рядок ! пид..р моисеев на вертушке пролетит не заметит и ещё правую руку выставить с факером чтобы и застыли и домой с таким приветом вернулись! отрыжки свино собак!
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21.02.2024 11:58 Відповісти
Не дадим автоВАЗу остановиться.
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21.02.2024 12:14 Відповісти
Да, стільки навоза привалило! Але як у пісні В. Висоцького сказано: "..земле, ей всё едино, - апатиты и навоз.."
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21.02.2024 12:16 Відповісти
Все чудово ,
нашим хлопцям щира подяка за такий улов кацапів 😠
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21.02.2024 12:28 Відповісти
Головне, що ЛЮДИ не постраждали.
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21.02.2024 12:31 Відповісти
Желаю что бы все.
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21.02.2024 12:47 Відповісти
Как с 128-й бригадой. Начальника ждали.
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21.02.2024 12:58 Відповісти
--- Це просто елексір. божественний . на наші зранені душі . як справедлива мста за підло--нагло розстріляних / рашо-хуй-вен-біна-ми/ українських бранців під Авдієвкою !!!
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21.02.2024 13:19 Відповісти
Молодцы кацапы, нашли идеальное место для построения. Осталось только перепахать земельку с семенами а удобрение уже внесено...
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21.02.2024 13:39 Відповісти
картина маслом: нефуй шастать в Украину!
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21.02.2024 14:05 Відповісти
Українські військові завдали удару двома ракетами РСЗВ HIMARS по полігону поблизу села Трудівське Волноваського району Донецької області,
У цей момент на полігоні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (в/ч 06705), постійним дислокацією якої є місто Борзя Забайкальська
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21.02.2024 15:03 Відповісти
"Нармальна, да?". Да уж куда нормальней. Только не нужно было для этого тащиться за много тысяч километров.
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21.02.2024 15:19 Відповісти
Вже вкотре переглядаю та все ніяк не натішусь. Краса.
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21.02.2024 15:36 Відповісти
Молодец Алег Львович, молодец.
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21.02.2024 15:55 Відповісти
І мені хтось буде пздіти про те що втрати у нас і у русні однакові.? Та тільки щось подібне до нас прилітає то одразу блогери волонтери гвалт зчиняють. Це неможливо приховати в принципі. Як було з 128-ою 3 міясці тому? Одразу розголос і траурні свічки в соц мережі... Тому якщо таких випадків у нас немає то їх немає... А у свсобак по 2-3 рази на тиждень таке трапляється і це теж не приховаєш.. То як можуть бути однакові втрати?
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21.02.2024 15:59 Відповісти
Лапті ф клочья.
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21.02.2024 16:27 Відповісти
Неслыханный вздор говорят мне друзья и соседи
Мол зрелище это жестоко и безобразно.

Стыдятся подобных вещей лишь наивные дети,
А в сущности дохлые русские - это прекрасно ))))))
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21.02.2024 18:19 Відповісти
Кацапы, вы здесь ???
Это вам, *********, за Волноваху 2014 года !!! За остальное заплатите ещё дороже, твари ****** !!!
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21.02.2024 18:24 Відповісти
Які чудові кадри! Слава Україні!!!
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21.02.2024 18:41 Відповісти
А зачем они эту фотосессию сделали и растиражировали через пророссийские каналы? Такие провалы нужно скрывать а не хвастать ими.
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21.02.2024 19:38 Відповісти
може надоїло скривать як їх фаршем роблять?
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21.02.2024 20:03 Відповісти
а воно точно йде як їхні втрати? бо зазвичай вони свої втрати ганяють як українські по паблікам. папуги русскомозглі.
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22.02.2024 08:27 Відповісти
Земля горить під ногами окупантів! Жалко, що малувато ракет прилетіло, ще не всі орки там повиздихали.
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21.02.2024 19:54 Відповісти
Хокку:
мстя - блюдо холодне.
шикування за шикування.
штабелями.
красівоє.
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21.02.2024 20:50 Відповісти
Естет !
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21.02.2024 22:38 Відповісти
та капець )))
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22.02.2024 08:24 Відповісти
Чекали на Олєга, а поїхали до Бориса на концерт бо до Кобзона вже черга на роки
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21.02.2024 21:34 Відповісти
Гарно лежать! Львович, давай ще! Це добре працює.
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21.02.2024 21:44 Відповісти
Ай-да гінірал-майор, ай-да сукін син, ай-да маладєц. Ну могут же єслі захатят, прям пастраєніє на парад.
Але картина неповна, недовершена, не шедевр так сказати.
Да-а, на жаль одна неув'язочка, з хаймарсом, трішечки поспішив, а класно було б якби на кучу дохляків зверху іще й генерала, типу вишеньку на тортик.
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21.02.2024 22:31 Відповісти
Дякую тим, хто навів.
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21.02.2024 23:54 Відповісти
тут мінімуи дві наводки - повідомити і навести зброю
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22.02.2024 08:25 Відповісти
Стоїть то: - як "в натуре", гарно вишикувались. Цікаво, ВСІ КОМАНДИРИ В ВСУ цей урок засвоїли? Оркам доходить довго, як казав один з їхніх: - тупі вони ці "ЧЕРВОНІ МЕРЛІКАНЦІ", вони таке ще не раз повторять, в різних варіантах, тож головне - знати де й коли. АРХ М
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22.02.2024 02:47 Відповісти
Замість Моісєєва прилетів "Хаймарс".
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22.02.2024 08:11 Відповісти
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