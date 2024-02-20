ЗСУ вдарили по шикуванню росіян на полігоні під Волновахою - ліквідовано 65 окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

20 лютого Сили оборони завдали ракетного удару по скупченню росіян під Волновахою під час шикування на полігоні - ліквідовано 65 окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав журналіст Денис Казанський із посиланням на російські пабліки.

Він зазначив: "Сьогодні близько 9 ранку на полігоні в окупованому селі Трудівське під Волновахою російських військовослужбовців 29 армійського корпусу вишикували для зустрічі командира корпусу Олєга Моісєєва.

Замість Моісєєва прилетів "Хаймарс". Загинуло 65 росіян.

Російські воєнкори підтвердили інцидент"

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Згодом у мережу виклали кадри наслідків удару







