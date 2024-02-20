ВСУ ударили по построению россиян на полигоне под Волновахой - ликвидировано 65 оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

20 февраля Силы обороны нанесли ракетный удар по скоплению россиян под Волновахой во время построения на полигоне - ликвидировано 65 оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал журналист Денис Казанский со ссылкой на русские паблики.

Он отметил: "Сегодня около 9 утра на полигоне в оккупированном селе Трудовское под Волновахой российские военнослужащие 29 армейского корпуса выстроились для встречи командира корпуса Олега Моисеева.

Вместо Моисеева прилетел "Хаймарс". Погибли 65 россиян.

Российские военкоры подтвердили инцидент.

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Впоследствии в сеть выложили кадры последствий удара.







