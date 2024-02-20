ВСУ ударили по построению россиян на полигоне под Волновахой - ликвидировано 65 оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
20 февраля Силы обороны нанесли ракетный удар по скоплению россиян под Волновахой во время построения на полигоне - ликвидировано 65 оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал журналист Денис Казанский со ссылкой на русские паблики.
Он отметил: "Сегодня около 9 утра на полигоне в оккупированном селе Трудовское под Волновахой российские военнослужащие 29 армейского корпуса выстроились для встречи командира корпуса Олега Моисеева.
Вместо Моисеева прилетел "Хаймарс". Погибли 65 россиян.
Российские военкоры подтвердили инцидент.
Впоследствии в сеть выложили кадры последствий удара.
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Така шутка
-Ні!
- Будуть 😁
"- Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоём доме будет играть музыка. Но ты её не услышишь!.."
нашим хлопцям щира подяка за такий улов кацапів 😠
У цей момент на полігоні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (в/ч 06705), постійним дислокацією якої є місто Борзя Забайкальська
Мол зрелище это жестоко и безобразно.
Стыдятся подобных вещей лишь наивные дети,
А в сущности дохлые русские - это прекрасно ))))))
Это вам, *********, за Волноваху 2014 года !!! За остальное заплатите ещё дороже, твари ****** !!!
мстя - блюдо холодне.
шикування за шикування.
штабелями.
красівоє.
Але картина неповна, недовершена, не шедевр так сказати.
Да-а, на жаль одна неув'язочка, з хаймарсом, трішечки поспішив, а класно було б якби на кучу дохляків зверху іще й генерала, типу вишеньку на тортик.