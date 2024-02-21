Знищено винищувач-бомбардувальник Су-34, - Повітряні сили

Українські військові знищили ще один літак російських окупантів - Су-24.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

"Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило – зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья". Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався", - йдеться в дописі.

Проте, не уточнюється, де саме збили ворожий літак.

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