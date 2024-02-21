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Новини
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Знищено винищувач-бомбардувальник Су-34, - Повітряні сили

су-34

Українські військові знищили ще один літак російських окупантів - Су-24.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

"Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило – зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики  "Вечного полета, братья". Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався", - йдеться в дописі.

Проте, не уточнюється, де саме збили ворожий літак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищено Су-34 та Су-35С російських окупантів на Східному напрямку

Автор: 

ліквідація (3924) літак (2903) знищення (7243)


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Топ коментарі
+52
"Понапивались и спят..." (с)
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21.02.2024 08:10
+47
Вечного помета русня.
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21.02.2024 08:06
+39
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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21.02.2024 08:11
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Сушкопад?
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21.02.2024 08:06 Відповісти
Поправлю, "сушкопад"
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21.02.2024 08:10 Відповісти
Вечного помета русня.
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21.02.2024 08:06 Відповісти
Вечного прилета русне.
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21.02.2024 17:38 Відповісти
Супер,щодня так давайте!
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21.02.2024 08:08 Відповісти
Щогодини
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21.02.2024 08:08 Відповісти
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21.02.2024 08:09 Відповісти
Выходит,что все-таки кацапские говнолеты, а не средства ПВО "щелкаются как орешки"
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21.02.2024 08:09 Відповісти
"Понапивались и спят..." (с)
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21.02.2024 08:10 Відповісти
Гарні фото, як би це жахливо не звучало. І за це я ще більше зневажаю московитів, бо вони з жахіття роблять буденність, ще і пишаються цим.
Чомусь згадався віршик - жахалка з радянського дитинства :

Косточки в ряд, звездочки в ряд

Трамвай переехал отряд октябрят.

Рядом вожатый жует бутерброд,

Завтра он новый отряд приведет.
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21.02.2024 09:28 Відповісти
Хаймарс їм колискову проспівав.
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21.02.2024 09:29 Відповісти
После прослушивания "кассеты" диджея Himars (с)
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21.02.2024 09:36 Відповісти
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21.02.2024 10:10 Відповісти
Пишуть, вицілили цих жмуриків під час шикування. Одразу 65 орків пішли до кобзона.
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21.02.2024 11:39 Відповісти
Да, построили и ждали генерала, а он не приехал... А теперь пропагандоны рассказывают что коварные хохлы, готовили покушение на генерала, но он оказался "умным/хитрым" и не приехал)
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21.02.2024 12:08 Відповісти
Чого б це генерал вимазував свої чоботи в багно. Знайшли де шикуватись. Мали швиденько плац заасфальтувати.
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21.02.2024 15:22 Відповісти
А ось відео . https://t.me/Ukraine_365News/72639
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21.02.2024 11:41 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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21.02.2024 08:11 Відповісти
смерть фашистській ********* ))
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21.02.2024 08:27 Відповісти
Завтра лаптеногі скажуть що їм те корито і не треба було
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21.02.2024 08:13 Відповісти
вони можуть сказати, що то був ще один випадок, коли зрадник-пілот хотів перегнати літак до України, але вони вчасно зупинили його наміри ))
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21.02.2024 08:22 Відповісти
Цензор - виправте текст новини - збили таки Су-34, а не Су-24!
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21.02.2024 08:16 Відповісти
Чому більше збивають? - бо більше літають і зкидують КАБи. Взагалі КАБи це їхня суперштука яку вони почали масово використовувати і чим перехопили ініціативу. БЕз авіації ніяк
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21.02.2024 08:16 Відповісти
Датчики опасного сближения с твердью небесной видно китайские начали закупать. Некачественные
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21.02.2024 08:18 Відповісти
Давайте хлопці! Ще місяць роботи в такому темпі і від "аналоговнєтов" залишиться 30% . А чим тоді лякати НАТО.? НАТО, ви в великому боргу перед Україною.
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21.02.2024 08:18 Відповісти
От дрістовіча я постійно чув подібну хню.
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21.02.2024 09:17 Відповісти
Ось так виглядають мазахісти , які ПОСТІЙНО слухають "дрістовича".
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21.02.2024 09:49 Відповісти
Не пзди бл, в перші місяці навіть глухі і сліпі чули і бачили дрістовіча, бо не було такого медіа де б не було його висерів.
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21.02.2024 14:03 Відповісти
Я так зрозумів, судячи з твого сленгу, що ти після того ,як навчився писати на стінах вокзальних туалетів, зразу пішов на форуми правду життя розповідати.
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21.02.2024 17:01 Відповісти
Ти що великий спеціаліст по вокзальним туалетам? Відповісти є що по темі написаного? Бо твої фантазії про туалети мене мало цікавлять
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21.02.2024 22:13 Відповісти
О ,так ти й нормальну мову начеб-то знаєш. А щодо того, що з усих утюгів і прасок тобі наговорив арестович ,то тебе ж за роги ніхто не тягнув його слухати.А щодо мене ,то цього арестовича я перший раз почув в 2015 році і склав про нього своє враження один раз.А щодо того ,що тобі в моєму дописі щось нагадало арестовича ,то люди буває помиляються .Як от на заборі - одне написано ,а там дрова лежать.
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21.02.2024 23:01 Відповісти
Питух долетался!
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21.02.2024 08:21 Відповісти
Гарна тенденція. Сподіваюсь, "блукаючих" прикривають з повітря за всіма правилами.
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21.02.2024 08:22 Відповісти
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21.02.2024 08:48 Відповісти
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21.02.2024 10:13 Відповісти
Апять..
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21.02.2024 08:48 Відповісти
Так Су-24 чи Су-34?
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21.02.2024 08:55 Відповісти
Бравісімо , хлопці ! Слава ЗСУ!
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21.02.2024 08:58 Відповісти
Yes ! Yes ! Yes !
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21.02.2024 09:03 Відповісти
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21.02.2024 09:08 Відповісти
яка розумна тварина!
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21.02.2024 17:30 Відповісти
Там сильно разреженный воздух - он просто не держит цаммальот на грязной солярке.
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21.02.2024 09:14 Відповісти
Є версія, що засобом ураження рашистських винищувачів-бомбардувальників СУ-34 стали такі собі реактивні дрони-мішені "Banshee Banshee Jet 80" виробництва Великобританії з дальністю польоту більше 100 км.
Як вбачається, операція зі знищення ворожої армійської бомбардувальної авіації розпочинається із проведення розвідувально-спостережувальних заходів для визначення політних маршрутів літаків ворога в найближчі дні. Після цього запускаються ці дрони для виходу у певний момент часу на певній висоті у визначену повітряну локацію, де має пролітати ціль.
Весь фокус у тому, що рашистські засоби ППО реагують на цей БПЛА, як на українську ракету чи літак, ігноруючи при цьому перебування у зоні ураження ЗУР своїх літаків. Так працюють алгоритми роботи комп'ютерів кабін бойового управління ворожих ЗРК.
В результаті виходить збиття СУшок на дистанції більше 100 км від лінії фронту.

Довідка:
Дрон "Banshee Banshee Jet 80" оснащений двома реактивними двигунами, які забезпечують тягу, еквівалентну 45 кг кожен. Загальна тяга 90 кг забезпечує безпілотнику швидкість до 200 м/с (720 км/год).
Час польоту Banshee складає 45 хвилин.
Він може досягати дальності понад 100 км та максимальної висоти 9144 метри.
У безпілотник інтегрована комбінована система управління QinetiQ.
Система авіоніки включає тривісну інерційну систему з корекцією за супутниковими сигналами і цифровим автопілотом.
На борту також є системи цифрової телеметрії та автономна навігація маршрутними точками, що забезпечують можливості відстеження та телеметрії.
Крім того, безпілотник може забезпечувати контрольований політ у морі на мінімальній висоті 5 метрів завдяки інтегрованому радіовисотоміру.

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21.02.2024 09:19 Відповісти
Нічого собі.... Прямо Banshee chapter якийсь
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21.02.2024 12:04 Відповісти
серйозно? з дрона зробили ракету повітря-земля з системою наведення і їм достає меневренності таранити винищувачі? може не треба позоритись в інтернеті?
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21.02.2024 22:56 Відповісти
Збиває своя ППО - читайте уважніше про дрон-мішень.
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21.02.2024 23:19 Відповісти
автогол короче)
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22.02.2024 03:00 Відповісти
3-2-1 пуск
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21.02.2024 09:37 Відповісти
Ну так а де ці "гарні результати об'єктивного контролю"? Я шось не побачив ніде. Вибачте, але оці такі збиття мало чого варті. Чому з останніх літаків навіть самі московити бодро підтвердили збиття 2ох 35ок, але по 34 нічого немає? Оті картинки з нібито маячками пілотів - ну таке собі, чомусь за два роки вони не фігурували раніше. Навіть сам ГШ вчора сказав що за день було 99 авіаударів московитів. Якби реально було збито 6 літаків за пару днів - вони б так бодро не літали. Он в Кринках коли збили - вони КАБи майже з тиждень не кидали.
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21.02.2024 09:54 Відповісти
Не кидали і не літали, бо усвідомлювали для себе неприємну правду - якщо взагалі не літати, то плацдарми починають розширюватись.

Тому після "херсонських" 3 літачків (звена з 2 СУ-34 та 1 СУ-35) - вони тепер літають незважаючи на втрати. Бо розуміють, що якщо не будуть літати - ніякого наступу взагалі в них не буде. Навіть навпаки - оборона почне задкувати.

Та ж сама ситуація з БДК - вони не в змозі забезпечити повітряний захист (гелікоптерами), бо ЗСУ вибило їм сотні гелікоптерів, а якщо ці БДК перестануть виконувати свою функцію - логістика "негабаритних" військових вантажів (типу ракет для різних систем) - в них на фронті через місяць почнуться дивні метаморфози, бо не буде чим лупити системам С-300, РСЗВ та навіть тим же бомбардувальникам - чи ви думаєте, що КАБ-и святим духом потрапляють на аеродроми?!?

Тому - плавають ті БДК без захисту і ЗСУ їх лупить, де схоче. Навіть в Новороссійську.

Так тепер і з бомбардувальниками - будуть літати і дохнути.

Отака тепер війна в засрашинців. Саме тому і полізли зі всіх шпарин "домовляльщики", а також всіляких поляків почали заливати грошима для "протестів", як "в останній раз".
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21.02.2024 17:16 Відповісти
Плацдарм на лівому березі в Кринках критично важливий і для відтягування значних сил касапів з інших напрямків, і для порушення їхньої логістики на Півдні, і взагалі для звільнення Півдня як перспективи, в принципі.
І з огляду на те, який стройний "хор голосів" почав нам розповідати, що той плацдарм, буцімто, "не важливий" під новиною про ймовірну "здачу" Кринок, є опасіння, що Кринки таки "здали" (практично одразу ж як поміняли Головкома).
Схоже, комусь дуже вже хочеться якнайшвидше "домовитися" з касапами "пасєрєдінє"?
І так вже "співпало", ймовірна здача Кринок, здача Авдіївки, в інформаційному полі потужно, раптом, "перекривається" інформацією про збиття ворожих літаків? Це щоб відволікти народ, типу, від "непотрібних запитань"?
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21.02.2024 17:37 Відповісти
Ще на один менше будуть сіяти смерть! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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21.02.2024 09:59 Відповісти
Схоже моє побажання збувається.Скоро літаки закінчаться
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21.02.2024 10:31 Відповісти
В них є ще на зберіганні МІГи-19,21,23..
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21.02.2024 11:28 Відповісти
З нижчими швидкостями, з відпрацьованим ресурсом (на зберігання ставили не нові, з конвеєра, машини, а вже порепані і стан зберігання там навіть гірший, ніж в танків), з нижчою стелею "бомбометання", з меншими дальностями "бомбометання", а значить і лупити їх буде армійське ППО ЗСУ - як тараканів.
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21.02.2024 17:19 Відповісти
Вже шахеди з ракетами мали закінчитися через місяць після великого нападу. Тепер чекаємо на закінчення ворожих літаків. Почитайте Радіо Свобода, там є статистика. Протверезить усіх чекунів.
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21.02.2024 11:22 Відповісти
То за який літачок сьогоднішній мова - за Су-24, Су-34 чи Су-35? Бо за всі три інфа згадує
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21.02.2024 11:35 Відповісти
Після "самоліквідації" за наказом згори кацапського блогера, який доніс втрати свінособак під Авдіївкою, інший блогер фістобомбер набутилився по саме горло і тепер "3,14дить як дише, а дише постійно" але нервує, бо знає правду.
Ну і в очах своїх знайомих він перетворився на "пєтуха", бо сцикло.
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21.02.2024 11:48 Відповісти
Так определитесь, су-24 или су-34?

Или автор статьи, такой дебил, что в 10 предложениях не смог согласовать числа?

Пулицера - этому журнаглисту!
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21.02.2024 11:44 Відповісти
Пишаюсь Українською Армією!! Хлопці, Ви найкрутіші у світі Воїни!
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21.02.2024 11:52 Відповісти
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21.02.2024 13:45 Відповісти
Для них это не значительная беда,у русских тысяча пятьсот самолётов.
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21.02.2024 15:28 Відповісти
на бумаге
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21.02.2024 17:29 Відповісти
как говорил классик - черенок в очко и вечного полёта!
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21.02.2024 17:49 Відповісти
чому мені здається, що вони *******? як ******* про контрольовану ситуцацію під авдіївкою та аж настільки організований відступ, що довелося поранених кидати на поталу кацапам. з семи начебто збитих - лише два незалежних підтвердження. це дуже сумно.
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21.02.2024 20:53 Відповісти
Та шо ты ляжешь будешь делать? Ще один гравiцап шмякнулся.
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22.02.2024 07:39 Відповісти
Мож кто не знал, 2 дня теперь кацапы не будут терроризировать.
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22.02.2024 07:41 Відповісти
 
 