Знищено винищувач-бомбардувальник Су-34, - Повітряні сили
Українські військові знищили ще один літак російських окупантів - Су-24.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
"Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило – зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья". Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався", - йдеться в дописі.
Проте, не уточнюється, де саме збили ворожий літак.
Топ коментарі
+52 Виталий #548501
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+47 Старый зольдат
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+39 Вадим Карапіщенко
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шкопад"
Чомусь згадався віршик - жахалка з радянського дитинства :
Косточки в ряд, звездочки в ряд
Трамвай переехал отряд октябрят.
Рядом вожатый жует бутерброд,
Завтра он новый отряд приведет.
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Як вбачається, операція зі знищення ворожої армійської бомбардувальної авіації розпочинається із проведення розвідувально-спостережувальних заходів для визначення політних маршрутів літаків ворога в найближчі дні. Після цього запускаються ці дрони для виходу у певний момент часу на певній висоті у визначену повітряну локацію, де має пролітати ціль.
Весь фокус у тому, що рашистські засоби ППО реагують на цей БПЛА, як на українську ракету чи літак, ігноруючи при цьому перебування у зоні ураження ЗУР своїх літаків. Так працюють алгоритми роботи комп'ютерів кабін бойового управління ворожих ЗРК.
В результаті виходить збиття СУшок на дистанції більше 100 км від лінії фронту.
Довідка:
Дрон "Banshee Banshee Jet 80" оснащений двома реактивними двигунами, які забезпечують тягу, еквівалентну 45 кг кожен. Загальна тяга 90 кг забезпечує безпілотнику швидкість до 200 м/с (720 км/год).
Час польоту Banshee складає 45 хвилин.
Він може досягати дальності понад 100 км та максимальної висоти 9144 метри.
У безпілотник інтегрована комбінована система управління QinetiQ.
Система авіоніки включає тривісну інерційну систему з корекцією за супутниковими сигналами і цифровим автопілотом.
На борту також є системи цифрової телеметрії та автономна навігація маршрутними точками, що забезпечують можливості відстеження та телеметрії.
Крім того, безпілотник може забезпечувати контрольований політ у морі на мінімальній висоті 5 метрів завдяки інтегрованому радіовисотоміру.
Тому після "херсонських" 3 літачків (звена з 2 СУ-34 та 1 СУ-35) - вони тепер літають незважаючи на втрати. Бо розуміють, що якщо не будуть літати - ніякого наступу взагалі в них не буде. Навіть навпаки - оборона почне задкувати.
Та ж сама ситуація з БДК - вони не в змозі забезпечити повітряний захист (гелікоптерами), бо ЗСУ вибило їм сотні гелікоптерів, а якщо ці БДК перестануть виконувати свою функцію - логістика "негабаритних" військових вантажів (типу ракет для різних систем) - в них на фронті через місяць почнуться дивні метаморфози, бо не буде чим лупити системам С-300, РСЗВ та навіть тим же бомбардувальникам - чи ви думаєте, що КАБ-и святим духом потрапляють на аеродроми?!?
Тому - плавають ті БДК без захисту і ЗСУ їх лупить, де схоче. Навіть в Новороссійську.
Так тепер і з бомбардувальниками - будуть літати і дохнути.
Отака тепер війна в засрашинців. Саме тому і полізли зі всіх шпарин "домовляльщики", а також всіляких поляків почали заливати грошима для "протестів", як "в останній раз".
І з огляду на те, який стройний "хор голосів" почав нам розповідати, що той плацдарм, буцімто, "не важливий" під новиною про ймовірну "здачу" Кринок, є опасіння, що Кринки таки "здали" (практично одразу ж як поміняли Головкома).
Схоже, комусь дуже вже хочеться якнайшвидше "домовитися" з касапами "пасєрєдінє"?
І так вже "співпало", ймовірна здача Кринок, здача Авдіївки, в інформаційному полі потужно, раптом, "перекривається" інформацією про збиття ворожих літаків? Це щоб відволікти народ, типу, від "непотрібних запитань"?
Ну і в очах своїх знайомих він перетворився на "пєтуха", бо сцикло.
Или автор статьи, такой дебил, что в 10 предложениях не смог согласовать числа?
Пулицера - этому журнаглисту!