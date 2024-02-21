Уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34, - Воздушные силы

Украинские военные уничтожили еще один самолет российских оккупантов – Су-24.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук.

"На этот раз могу сказать, что летчику Су-35 повезло – сманеврировал и больше не рискует. А вот экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья". Имею хорошие результаты объективного контроля, чтобы никто не сомневался", - говорится в сообщении.

Однако не уточняется, где именно сбили вражеский самолет.

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