Банк розвитку Німеччини передав на підтримку України понад 1,4 млрд євро
Державний банк розвитку Німеччини KfW від імені уряду Німеччини та ЄС підтримує Україну і реалізує понад 40 проєктів на загальну суму понад 1,4 мільярда євро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначається, 520 млн євро виділено енергетичному сектору, оскільки лінії електропередач, підстанції та електростанції постійно зазнають атак з боку Росії. Тому необхідні постійні ремонтні роботи.
Понад 530 млн євро буде спрямовано на житлові програми та соціальні послуги для внутрішньо переміщених осіб і громад, які їх приймають.
Крім того, KfW зміцнює базову муніципальну інфраструктуру, виділяючи приблизно 135 млн євро - наприклад, на ремонт і модернізацію медичних центрів, шкіл і питних водопроводів.
Лише від початку повномасштабного вторгнення РФ KfW виділив понад 1,2 млрд євро - здебільшого на підтримку державних функцій.
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На які витрати?
Дали купу грошей кудись, на "розвиток" ..... якісь загальні терміни, у таких речах має бути конкретика.