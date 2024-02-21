Банк розвитку Німеччини передав на підтримку України понад 1,4 млрд євро

Державний банк розвитку Німеччини KfW від імені уряду Німеччини та ЄС підтримує Україну і реалізує понад 40 проєктів на загальну суму понад 1,4 мільярда євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, 520 млн євро виділено енергетичному сектору, оскільки лінії електропередач, підстанції та електростанції постійно зазнають атак з боку Росії. Тому необхідні постійні ремонтні роботи.

Понад 530 млн євро буде спрямовано на житлові програми та соціальні послуги для внутрішньо переміщених осіб і громад, які їх приймають.

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Крім того, KfW зміцнює базову муніципальну інфраструктуру, виділяючи приблизно 135 млн євро - наприклад, на ремонт і модернізацію медичних центрів, шкіл і питних водопроводів.

Лише від початку повномасштабного вторгнення РФ KfW виділив понад 1,2 млрд євро - здебільшого на підтримку державних функцій.

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