Проведення виборів - внутрішня справа України, - фон дер Ляєн

Україна сама має визначати, чи слід проводити вибори під час воєнного стану.

Про це президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання про те, яке європейське рішення може бути застосоване для вирішення ситуації, що склалася, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо виборів в Україні - це внутрішня справа України, й не мені це коментувати", - сказала фон дер Ляєн.

Як відомо, через запровадження в країні воєнного стану після вторгнення Росії питання проведення президентських виборів, які мали відбутися в березні, не вирішене, також не проводяться парламентські вибори.

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