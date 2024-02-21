УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13773 відвідувача онлайн
Новини
2 790 134

Проведення виборів - внутрішня справа України, - фон дер Ляєн

вибори

Україна сама має визначати, чи слід проводити вибори під час воєнного стану.

Про це президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання про те, яке європейське рішення може бути застосоване для вирішення ситуації, що склалася, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо виборів в Україні - це внутрішня справа України, й не мені це коментувати", - сказала фон дер Ляєн.

Як відомо, через запровадження в країні воєнного стану після вторгнення Росії питання проведення президентських виборів, які мали відбутися в березні, не вирішене, також не проводяться парламентські вибори.

Також читайте: 15% українців вважають, що в Україні варто провести президентські вибори, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

вибори (6689) фон дер Ляєн Урсула (766)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
В перекладі з дипломатичної мови фон дер Ляєн сказала - женіть Зеленського і його шайку - Європа не проти.
показати весь коментар
21.02.2024 16:08
+9
Україні негайно потрібен Уряд Національного Порятунку і Довіри.
показати весь коментар
21.02.2024 16:10
+8
Вариант "Я устал, я ухожу" от 2х тел позволит обойтись и без формальных выборов. Созвать кабинет национального спасения и передать власть вменяемым профи и патриотам. Но это, к сожалению, не про нашу власть барыг и манкуртов.
показати весь коментар
21.02.2024 16:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Це називається "дежавю":
Те ж саме й майже тими ж самими словами мне ВЖЕ ПИСАЛИ і перед першим Майданом і перед другим...
Ти натякаєш, що вже прийшов час третього?
показати весь коментар
21.02.2024 18:59 Відповісти
Типо - Коней на переправе не меняют. Как буд-то "конь" который всех везет в пропасть внезапно поменяет маршрут.
показати весь коментар
21.02.2024 18:00 Відповісти
Там мова йде про КОНЕЙ, а про ШКАПУ - жодного слова.
показати весь коментар
21.02.2024 19:01 Відповісти
Час провести вибори та повністю замінити склад ВР, на справжніх патріотів,
до виборів повинні бути допущені лише ті, хто 2 роки відвоював у гарячих точках
показати весь коментар
21.02.2024 16:19 Відповісти
Ще одне хворе( А ще, щоб були виші за 170 см із блакитними очима)
показати весь коментар
21.02.2024 16:21 Відповісти
О, хтось уже розхвилювався
показати весь коментар
21.02.2024 16:28 Відповісти
Як тут не хвилюватись, коли на зміну радянським пенсіонерам з їх "Ляшком" приходить туповате покоління, яке також не розуміє базових принципів демократії)
показати весь коментар
21.02.2024 16:32 Відповісти
Тож бо я дивлюсь, з тебе розум так і пре
показати весь коментар
21.02.2024 16:36 Відповісти
Дякую)
показати весь коментар
21.02.2024 16:38 Відповісти
и хто обязательно заработал птср. Вы когда-нибуль вырастите? Или так всю жизнь от одного "Зеленского" к другому? Может какие=то другие критерии должны быть?
показати весь коментар
21.02.2024 18:01 Відповісти
ну, не знаю, як щодо виборів, але після 20 травня, зе!шмаркля, нелегітимний!
показати весь коментар
21.02.2024 16:20 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про правовий режим воєнного стану", ст.11 - "У разі закінчення строку повноважень Президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного Президента України, обраного після скасування воєнного стану."
показати весь коментар
21.02.2024 17:42 Відповісти
Закон не може регулювати повноваження президента, лише Контитуція.
Ви б ще указ цього зрадника виставили про призначення себе безстроковим диктатором
показати весь коментар
25.02.2024 21:22 Відповісти
В Конституції немає прямих вказівок щодо закінчення/продовження терміну президенства під час воєнного стану, як наприклад і процедури вибору директора Набу, як і багато інших речей. Зате в законі про воєнний стан, який був прийнятий задовго до війни, чітко прописано продовження повноважень до наступних виборів.
показати весь коментар
28.02.2024 15:05 Відповісти
Все там є, ви мабуть не вмієте читати. Немає жодного продовження, 5 років і крапка, навіть КС розтлумачив цю норму для тих, хто в танку.
Ще раз, повноваження президента регулюються виключно Конституцією, все решта є неконституційним.
А Набу тут до чого? Це хіба виборний орган?
Безмежно продовжуваний воєнний стан, який може діяти лише як тимчасовий захід, суперечить Конституції, оскільки має бути запроваджений стан війни, під час дії якого проводяться усі вибори.
показати весь коментар
29.02.2024 03:36 Відповісти
"навіть КС розтлумачив цю норму для тих, хто в танку." - посилання?
"оскільки має бути запроваджений стан війни" - посилання на статтю в Кон, де визначається таке поняття?
"повноваження президента регулюються виключно Конституцією" - так, наприклад, стаття 103 - ""Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.", та стаття 108 - ""Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України."

Соснув тунця? Переставай сидіти в телеграм-помийках.
показати весь коментар
02.03.2024 17:27 Відповісти
Який же ти недоумок. Конституцію ще в школі вивчають. Якщо у тебе немає середньої освіти, то хто тобі лікар? Пиши заяву про зарахування у середню школу, може приймуть до дітей). Тут на форумі ледь не у кожній темі цитують те рішення КС, читай якщо вмієш або попроси сторонньої допомоги якщо неписемний
показати весь коментар
02.03.2024 17:49 Відповісти
Хе, хе)) оце підгоріло в клованчика) а що, ще не зустрічав когось, здатного оперувати фактами?) ну баває))
"ледь не у кожній темі цитують те рішення КС" - я ж сказав, не сиди в телеграм-помийках, а взагалі, звернись до хорошого психіатра)
показати весь коментар
02.03.2024 17:52 Відповісти
Під час такої повномасштабної війни говорити про вибори можуть лише популісти. А якщо потрібна зміна влади, є добрий та перевірений метод, майдан. Тож або без виборів, або майдан.
показати весь коментар
21.02.2024 16:23 Відповісти
"...питання проведення президентських виборів, які мали відбутися в березні, не вирішене, також не проводяться парламентські вибори."
Бред какой. Именно в парламентских выборах вся проблема. Зелень и их часть-рыги должны быть вышвырнуты из ВР, новая ВР приводит структуру власти в соответствие с Конституцией, когда Дерьмак будет ёршики для унитазов в *ОПе от говна чистить, и всё.
После этого увидите (и многие очень удивятся), где будет Боневтик на следующий день. Первое слово Руб..., а последнее ...вка.
показати весь коментар
21.02.2024 16:23 Відповісти
Первое слово Лук..., а последнее ...вка.
показати весь коментар
22.02.2024 04:44 Відповісти
Зеля вибори проведе. А народ ні, бо він до них не готовится !
показати весь коментар
21.02.2024 16:28 Відповісти
Вибори в бомбосховищах???
показати весь коментар
21.02.2024 16:29 Відповісти
Потрібно шукати варіанти, інакше консервація політичної еліти.
показати весь коментар
21.02.2024 17:44 Відповісти
А ви давно там були?
показати весь коментар
25.02.2024 21:25 Відповісти
А хто їй поставив таке запитання, і чи було таке запитання взагалі?
показати весь коментар
21.02.2024 16:33 Відповісти
Эти ****** просто так не уйдут. Будут цепляться до последнего. Военное положение даже могут ввести, чтобы законно все было. Поэтому и Залужного поменяли на карманного Сыра. Потому, что при военном положении власть получчают военные.
показати весь коментар
21.02.2024 16:35 Відповісти
Дегрод, в нас вже давно введено воєнний стан. Ніякі військові ніяку владу при ньому не отрмують.
показати весь коментар
21.02.2024 17:43 Відповісти
Я помилився. В нас воєнний стан. А треба стан війни. Тоді Зеко-***** втрачає владу.
А ти не хами, гівно, бо колись в реалі нарвешся. Хоча, в реалі ти скоріш за усе нікому не будеш хамити, ссикло.
показати весь коментар
21.02.2024 20:02 Відповісти
Недолуге.

1. Відповідно до https://xn--80**************.com/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1970.html#n1970 пункту 9 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада оголошує за поданням Президента України стан війни чи укладення миру, схвалює рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України.
показати весь коментар
21.02.2024 22:35 Відповісти
Выборы очень даже могут быть. В Дii например.
Где мы все проголосуем за известно кого =)
показати весь коментар
21.02.2024 17:20 Відповісти
У 2010 небуло "дії"-проголосували,у 2019 "дії" теж ще небуло.Коли у вибори вмішується сусідня ворожа країна як будуть продити вибори(в електронном чи звичайним голосуванням)неважливо.Приклад США вам(трамп)вам щось каже.
показати весь коментар
21.02.2024 18:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 