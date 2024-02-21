Проведення виборів - внутрішня справа України, - фон дер Ляєн
Україна сама має визначати, чи слід проводити вибори під час воєнного стану.
Про це президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання про те, яке європейське рішення може бути застосоване для вирішення ситуації, що склалася, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Щодо виборів в Україні - це внутрішня справа України, й не мені це коментувати", - сказала фон дер Ляєн.
Як відомо, через запровадження в країні воєнного стану після вторгнення Росії питання проведення президентських виборів, які мали відбутися в березні, не вирішене, також не проводяться парламентські вибори.
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+9 Пересічний українець #452786
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Те ж саме й майже тими ж самими словами мне ВЖЕ ПИСАЛИ і перед першим Майданом і перед другим...
Ти натякаєш, що вже прийшов час третього?
до виборів повинні бути допущені лише ті, хто 2 роки відвоював у гарячих точках
Ви б ще указ цього зрадника виставили про призначення себе безстроковим диктатором
Ще раз, повноваження президента регулюються виключно Конституцією, все решта є неконституційним.
А Набу тут до чого? Це хіба виборний орган?
Безмежно продовжуваний воєнний стан, який може діяти лише як тимчасовий захід, суперечить Конституції, оскільки має бути запроваджений стан війни, під час дії якого проводяться усі вибори.
"оскільки має бути запроваджений стан війни" - посилання на статтю в Кон, де визначається таке поняття?
"повноваження президента регулюються виключно Конституцією" - так, наприклад, стаття 103 - ""Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.", та стаття 108 - ""Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України."
Соснув тунця? Переставай сидіти в телеграм-помийках.
"ледь не у кожній темі цитують те рішення КС" - я ж сказав, не сиди в телеграм-помийках, а взагалі, звернись до хорошого психіатра)
Бред какой. Именно в парламентских выборах вся проблема. Зелень и их часть-рыги должны быть вышвырнуты из ВР, новая ВР приводит структуру власти в соответствие с Конституцией, когда Дерьмак будет ёршики для унитазов в *ОПе от говна чистить, и всё.
После этого увидите (и многие очень удивятся), где будет Боневтик на следующий день. Первое слово Руб..., а последнее ...вка.
А ти не хами, гівно, бо колись в реалі нарвешся. Хоча, в реалі ти скоріш за усе нікому не будеш хамити, ссикло.
1. Відповідно до https://xn--80**************.com/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1970.html#n1970 пункту 9 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада оголошує за поданням Президента України стан війни чи укладення миру, схвалює рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України.
Где мы все проголосуем за известно кого =)