Проведение выборов – внутреннее дело Украины, - фон дер Ляйен
Украина сама должна определять, следует ли проводить выборы во время военного положения.
Об этом президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду в Брюсселе на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, какое европейское решение может быть применено для разрешения сложившейся ситуации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"О выборах в Украине - это внутреннее дело Украины, и не мне это комментировать", - сказала фон дер Ляйен.
Как известно, из-за введения в стране военного положения после вторжения России вопроса проведения предстоящих в марте президентских выборов не решен, также не проводятся парламентские выборы.
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+9 Пересічний українець #452786
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+9 Пересічний українець #452786
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Те ж саме й майже тими ж самими словами мне ВЖЕ ПИСАЛИ і перед першим Майданом і перед другим...
Ти натякаєш, що вже прийшов час третього?
до виборів повинні бути допущені лише ті, хто 2 роки відвоював у гарячих точках
Ви б ще указ цього зрадника виставили про призначення себе безстроковим диктатором
Ще раз, повноваження президента регулюються виключно Конституцією, все решта є неконституційним.
А Набу тут до чого? Це хіба виборний орган?
Безмежно продовжуваний воєнний стан, який може діяти лише як тимчасовий захід, суперечить Конституції, оскільки має бути запроваджений стан війни, під час дії якого проводяться усі вибори.
"оскільки має бути запроваджений стан війни" - посилання на статтю в Кон, де визначається таке поняття?
"повноваження президента регулюються виключно Конституцією" - так, наприклад, стаття 103 - ""Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.", та стаття 108 - ""Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України."
Соснув тунця? Переставай сидіти в телеграм-помийках.
"ледь не у кожній темі цитують те рішення КС" - я ж сказав, не сиди в телеграм-помийках, а взагалі, звернись до хорошого психіатра)
Бред какой. Именно в парламентских выборах вся проблема. Зелень и их часть-рыги должны быть вышвырнуты из ВР, новая ВР приводит структуру власти в соответствие с Конституцией, когда Дерьмак будет ёршики для унитазов в *ОПе от говна чистить, и всё.
После этого увидите (и многие очень удивятся), где будет Боневтик на следующий день. Первое слово Руб..., а последнее ...вка.
А ти не хами, гівно, бо колись в реалі нарвешся. Хоча, в реалі ти скоріш за усе нікому не будеш хамити, ссикло.
1. Відповідно до https://xn--80**************.com/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1970.html#n1970 пункту 9 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада оголошує за поданням Президента України стан війни чи укладення миру, схвалює рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України.
Где мы все проголосуем за известно кого =)