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Проведение выборов – внутреннее дело Украины, - фон дер Ляйен

вибори

Украина сама должна определять, следует ли проводить выборы во время военного положения.

Об этом президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду в Брюсселе на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, какое европейское решение может быть применено для разрешения сложившейся ситуации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"О выборах в Украине - это внутреннее дело Украины, и не мне это комментировать", - сказала фон дер Ляйен.

Как известно, из-за введения в стране военного положения после вторжения России вопроса проведения предстоящих в марте президентских выборов не решен, также не проводятся парламентские выборы.

Также читайте: Мировые лидеры отреагировали на новость о смерти Навального: "Это мрачное напоминание о том, что такое Путин и его режим" (обновлено)

Автор: 

выборы (24728) Урсула фон дер Ляйен (513)


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Топ комментарии
+9
В перекладі з дипломатичної мови фон дер Ляєн сказала - женіть Зеленського і його шайку - Європа не проти.
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21.02.2024 16:08
+9
Україні негайно потрібен Уряд Національного Порятунку і Довіри.
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21.02.2024 16:10
+8
Вариант "Я устал, я ухожу" от 2х тел позволит обойтись и без формальных выборов. Созвать кабинет национального спасения и передать власть вменяемым профи и патриотам. Но это, к сожалению, не про нашу власть барыг и манкуртов.
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21.02.2024 16:08
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Це називається "дежавю":
Те ж саме й майже тими ж самими словами мне ВЖЕ ПИСАЛИ і перед першим Майданом і перед другим...
Ти натякаєш, що вже прийшов час третього?
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21.02.2024 18:59 Ответить
Типо - Коней на переправе не меняют. Как буд-то "конь" который всех везет в пропасть внезапно поменяет маршрут.
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21.02.2024 18:00 Ответить
Там мова йде про КОНЕЙ, а про ШКАПУ - жодного слова.
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21.02.2024 19:01 Ответить
Час провести вибори та повністю замінити склад ВР, на справжніх патріотів,
до виборів повинні бути допущені лише ті, хто 2 роки відвоював у гарячих точках
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21.02.2024 16:19 Ответить
Ще одне хворе( А ще, щоб були виші за 170 см із блакитними очима)
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21.02.2024 16:21 Ответить
О, хтось уже розхвилювався
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21.02.2024 16:28 Ответить
Як тут не хвилюватись, коли на зміну радянським пенсіонерам з їх "Ляшком" приходить туповате покоління, яке також не розуміє базових принципів демократії)
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21.02.2024 16:32 Ответить
Тож бо я дивлюсь, з тебе розум так і пре
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21.02.2024 16:36 Ответить
Дякую)
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21.02.2024 16:38 Ответить
и хто обязательно заработал птср. Вы когда-нибуль вырастите? Или так всю жизнь от одного "Зеленского" к другому? Может какие=то другие критерии должны быть?
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21.02.2024 18:01 Ответить
ну, не знаю, як щодо виборів, але після 20 травня, зе!шмаркля, нелегітимний!
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21.02.2024 16:20 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про правовий режим воєнного стану", ст.11 - "У разі закінчення строку повноважень Президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного Президента України, обраного після скасування воєнного стану."
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21.02.2024 17:42 Ответить
Закон не може регулювати повноваження президента, лише Контитуція.
Ви б ще указ цього зрадника виставили про призначення себе безстроковим диктатором
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25.02.2024 21:22 Ответить
В Конституції немає прямих вказівок щодо закінчення/продовження терміну президенства під час воєнного стану, як наприклад і процедури вибору директора Набу, як і багато інших речей. Зате в законі про воєнний стан, який був прийнятий задовго до війни, чітко прописано продовження повноважень до наступних виборів.
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28.02.2024 15:05 Ответить
Все там є, ви мабуть не вмієте читати. Немає жодного продовження, 5 років і крапка, навіть КС розтлумачив цю норму для тих, хто в танку.
Ще раз, повноваження президента регулюються виключно Конституцією, все решта є неконституційним.
А Набу тут до чого? Це хіба виборний орган?
Безмежно продовжуваний воєнний стан, який може діяти лише як тимчасовий захід, суперечить Конституції, оскільки має бути запроваджений стан війни, під час дії якого проводяться усі вибори.
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29.02.2024 03:36 Ответить
"навіть КС розтлумачив цю норму для тих, хто в танку." - посилання?
"оскільки має бути запроваджений стан війни" - посилання на статтю в Кон, де визначається таке поняття?
"повноваження президента регулюються виключно Конституцією" - так, наприклад, стаття 103 - ""Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.", та стаття 108 - ""Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України."

Соснув тунця? Переставай сидіти в телеграм-помийках.
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02.03.2024 17:27 Ответить
Який же ти недоумок. Конституцію ще в школі вивчають. Якщо у тебе немає середньої освіти, то хто тобі лікар? Пиши заяву про зарахування у середню школу, може приймуть до дітей). Тут на форумі ледь не у кожній темі цитують те рішення КС, читай якщо вмієш або попроси сторонньої допомоги якщо неписемний
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02.03.2024 17:49 Ответить
Хе, хе)) оце підгоріло в клованчика) а що, ще не зустрічав когось, здатного оперувати фактами?) ну баває))
"ледь не у кожній темі цитують те рішення КС" - я ж сказав, не сиди в телеграм-помийках, а взагалі, звернись до хорошого психіатра)
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02.03.2024 17:52 Ответить
Під час такої повномасштабної війни говорити про вибори можуть лише популісти. А якщо потрібна зміна влади, є добрий та перевірений метод, майдан. Тож або без виборів, або майдан.
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21.02.2024 16:23 Ответить
"...питання проведення президентських виборів, які мали відбутися в березні, не вирішене, також не проводяться парламентські вибори."
Бред какой. Именно в парламентских выборах вся проблема. Зелень и их часть-рыги должны быть вышвырнуты из ВР, новая ВР приводит структуру власти в соответствие с Конституцией, когда Дерьмак будет ёршики для унитазов в *ОПе от говна чистить, и всё.
После этого увидите (и многие очень удивятся), где будет Боневтик на следующий день. Первое слово Руб..., а последнее ...вка.
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21.02.2024 16:23 Ответить
Первое слово Лук..., а последнее ...вка.
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22.02.2024 04:44 Ответить
Зеля вибори проведе. А народ ні, бо він до них не готовится !
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21.02.2024 16:28 Ответить
Вибори в бомбосховищах???
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21.02.2024 16:29 Ответить
Потрібно шукати варіанти, інакше консервація політичної еліти.
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21.02.2024 17:44 Ответить
А ви давно там були?
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25.02.2024 21:25 Ответить
А хто їй поставив таке запитання, і чи було таке запитання взагалі?
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21.02.2024 16:33 Ответить
Эти ****** просто так не уйдут. Будут цепляться до последнего. Военное положение даже могут ввести, чтобы законно все было. Поэтому и Залужного поменяли на карманного Сыра. Потому, что при военном положении власть получчают военные.
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21.02.2024 16:35 Ответить
Дегрод, в нас вже давно введено воєнний стан. Ніякі військові ніяку владу при ньому не отрмують.
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21.02.2024 17:43 Ответить
Я помилився. В нас воєнний стан. А треба стан війни. Тоді Зеко-***** втрачає владу.
А ти не хами, гівно, бо колись в реалі нарвешся. Хоча, в реалі ти скоріш за усе нікому не будеш хамити, ссикло.
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21.02.2024 20:02 Ответить
Недолуге.

1. Відповідно до https://xn--80**************.com/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1970.html#n1970 пункту 9 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада оголошує за поданням Президента України стан війни чи укладення миру, схвалює рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України.
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21.02.2024 22:35 Ответить
Выборы очень даже могут быть. В Дii например.
Где мы все проголосуем за известно кого =)
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21.02.2024 17:20 Ответить
У 2010 небуло "дії"-проголосували,у 2019 "дії" теж ще небуло.Коли у вибори вмішується сусідня ворожа країна як будуть продити вибори(в електронном чи звичайним голосуванням)неважливо.Приклад США вам(трамп)вам щось каже.
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21.02.2024 18:57 Ответить
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