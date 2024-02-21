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Новини
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Бойові медики зможуть використовувати наркотичні препарати для меддопомоги пораненим, - Міноборони

медик

Медики, в умовах бойових дій, зможуть використовувати наркотичні препарати для надання допомоги пораненим.

Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Там йдеться про те, що представники Міноборони долучаються до робочої групи, яка розглядає питання надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.

В рамках цієї співпраці заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова та голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Роман Ісаєнко підписали Меморандум про партнерство та співробітництво.

"Минулого тижня видано першу ліцензію на роботу в бойових умовах з наркотичними засобами та прекурсорами. Ця ліцензія дозволяє регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям на догоспітальному етапі", - зазначила Калмикова.

Вона вважає, що посилення співпраці з Держлікслужбою дозволить більш ефективно запустити нову систему та врегулювати обіг наркотичних засобів.

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Автор: 

медицина (2119) Міноборони (7371) бойові дії (3808) лікування (607) Держлікслужба (57)


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Топ коментарі
+8
о! нарешті на третьому роі повномасштабного вторгення пораненому з відірваною кінцівкою дозволили колоти омнопон чи промедол. Досягнення, *****!
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21.02.2024 16:37
+3
Помийний кіт!!! А раніше не могли? Як людині з важкою травмою полегшити страждання?
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21.02.2024 16:32
+2
А медиків зебанда потім не пересаджає за неналежне зберігання, втрату тих наркотиків? А акти на списання з додаванням використаних ампул відмінять? Не заставлять щодобово звітувати??
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21.02.2024 16:29
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А медиків зебанда потім не пересаджає за неналежне зберігання, втрату тих наркотиків? А акти на списання з додаванням використаних ампул відмінять? Не заставлять щодобово звітувати??
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21.02.2024 16:29 Відповісти
Начмеди відповідатимуть.
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21.02.2024 18:11 Відповісти
Помийний кіт!!! А раніше не могли? Як людині з важкою травмою полегшити страждання?
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21.02.2024 16:32 Відповісти
Я думав це було дозволено з самого початку. А виходить там якийсь Ібупрофен давал? В мене покійна бабця ногу зламала, їй кололи ці всі НПВС один за одним - ніхера не помогало.
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21.02.2024 17:08 Відповісти
о! нарешті на третьому роі повномасштабного вторгення пораненому з відірваною кінцівкою дозволили колоти омнопон чи промедол. Досягнення, *****!
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21.02.2024 16:37 Відповісти
Наркот-преЗедент хочет всю страну "на иглу посадить". Почему то все наркоманы стараются и других сделать зависимыми. А для тяжелых трехсотых морфин никто не отменял.
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21.02.2024 17:11 Відповісти
ти диви. і два роки не пройшло.
а командувач медичних сил що,в носі колупалась весь цей час?
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21.02.2024 17:14 Відповісти
Коментаторам - точно ж знаю, якщо ви у себе на кухні поріжете пальчик ножиком, або, не дай Бог, як ми це інколи вміємо, розпаханахаєте собі ногу чи руку болгаркою чи бензопилою - визгу буде шо кабздєц.
Відразу 103, швидка допомога, навколо вас хороводи з рідних, з лікарів, тралі-валі.

А тепер уявіть, надважке поранення. Хвилин 10 шок та адреналін, потім починається нереальна біль. До точки евакуації 3 кілометри по стерні та буєракам. Вдень не можна - тільки вночі, бо зверху постійно щось літає.

У медика нема ніхрєна. Єдине - періодично відпускати турнікет, щоб кров хоч трохи поступала. Тому що ту одну-дві дози морфію вже було витрачено на трьохсотих попередників.

Єдине - це пігулки ібупофена чи дексетпрофену. Ковтай таблетку та не кричи, мля...

Особисто знаходив у дохлих п***ів в аптечках пластикові шприци з промедолом (знаю-знаю за ризики та можливу несумісність)
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21.02.2024 17:15 Відповісти
Чому у БМ нема ін'єкційного ненаркотичного обезболу - це вже прямк питання до начмеда. За стандартами НАТО наступним кроком після НСПЗП йде нефопам (акупан), і саме його нам інструктори-бойові медики радили від початку війни. Це - реально (перевірено, у т.ч. особисто!) потужний ненаркотичний обезбол. І саме він мав би бути засобом вибору для БМ. А про сотні смертей від 2014 р від зупинки дихання через наркоту (той же налбуфін!) знову ж таки говорили вже наші інструктора з гірким досвідом... Ці смерті не світяться в офіціозі
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21.02.2024 19:02 Відповісти
цікавенно і скільки буде коштувати ця "ліцензія" ?
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21.02.2024 17:43 Відповісти
Командир каже, що до бойових медиків доведеться бойових наркологов приставляти
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21.02.2024 18:08 Відповісти
Ні - анестезіолога з комплектом для інтубації... Це темна сторона медалі, про яку знають тільки профі.
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21.02.2024 19:04 Відповісти
У нашій бригаді медики грамотно "ширяються"
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21.02.2024 19:07 Відповісти
 
 