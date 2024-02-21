Бойові медики зможуть використовувати наркотичні препарати для меддопомоги пораненим, - Міноборони

Медики, в умовах бойових дій, зможуть використовувати наркотичні препарати для надання допомоги пораненим.

Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Там йдеться про те, що представники Міноборони долучаються до робочої групи, яка розглядає питання надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.

В рамках цієї співпраці заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова та голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Роман Ісаєнко підписали Меморандум про партнерство та співробітництво.

"Минулого тижня видано першу ліцензію на роботу в бойових умовах з наркотичними засобами та прекурсорами. Ця ліцензія дозволяє регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям на догоспітальному етапі", - зазначила Калмикова.

Вона вважає, що посилення співпраці з Держлікслужбою дозволить більш ефективно запустити нову систему та врегулювати обіг наркотичних засобів.

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