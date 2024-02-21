Бойові медики зможуть використовувати наркотичні препарати для меддопомоги пораненим, - Міноборони
Медики, в умовах бойових дій, зможуть використовувати наркотичні препарати для надання допомоги пораненим.
Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Там йдеться про те, що представники Міноборони долучаються до робочої групи, яка розглядає питання надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.
В рамках цієї співпраці заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова та голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Роман Ісаєнко підписали Меморандум про партнерство та співробітництво.
"Минулого тижня видано першу ліцензію на роботу в бойових умовах з наркотичними засобами та прекурсорами. Ця ліцензія дозволяє регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям на догоспітальному етапі", - зазначила Калмикова.
Вона вважає, що посилення співпраці з Держлікслужбою дозволить більш ефективно запустити нову систему та врегулювати обіг наркотичних засобів.
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а командувач медичних сил що,в носі колупалась весь цей час?
Відразу 103, швидка допомога, навколо вас хороводи з рідних, з лікарів, тралі-валі.
А тепер уявіть, надважке поранення. Хвилин 10 шок та адреналін, потім починається нереальна біль. До точки евакуації 3 кілометри по стерні та буєракам. Вдень не можна - тільки вночі, бо зверху постійно щось літає.
У медика нема ніхрєна. Єдине - періодично відпускати турнікет, щоб кров хоч трохи поступала. Тому що ту одну-дві дози морфію вже було витрачено на трьохсотих попередників.
Єдине - це пігулки ібупофена чи дексетпрофену. Ковтай таблетку та не кричи, мля...
Особисто знаходив у дохлих п***ів в аптечках пластикові шприци з промедолом (знаю-знаю за ризики та можливу несумісність)