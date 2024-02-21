Кількість зниклих безвісти під час відступу з Авдіївки не називають, бо ще не завершено верифікацію, - речник ОСУВ "Таврія" Лиховій

Українська сторона поки не заявляє про кількість військовослужбовців, які зникли безвісти під час відступу з Авдіївки, оскільки досі триває верифікація.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Live) розповів начальник відділу зв'язків з громадськістю оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"У мене є дані, які близькі до конкретних, бо ми маємо з ними справу, але поки що ми їх не називаємо, тому що ще не завершено всю верифікацію. Деякі люди, деякі військовослужбовці виходять на наш бік… дехто, як по окремих позиціях, зокрема, по позиції "Зеніт", там теж триває верифікація і ми не можемо сказати конкретну цифру, щоб не потрапити в полон того, що нас звинуватять у дезінформації. Говорити правду трохи складніше, її треба перевіряти, ніж вкидувати фейки", – сказав Лиховій.

Одночасно він додав, що мова не йде про сотні, як раніше повідомляло видання The New York Times, посилаючись на анонімних українських військових.

"Коли New York Times оперує визначенням "сотні", ми кажемо, що рахунок йде не на сотні. У цьому випадку, на жаль, вони підігрують російській пропаганді і не хочуть чути аргументи і не хочуть зважати на ті факти, які їм називають, які їм надають. Вони посилаються на анонімні джерела, які не можуть бути проінформовані у цьому сенсі, і ці джерела так само поширюють російські наративи, що вкинуті, як продовження наступальної операції в Авдіївці", – підкреслив Лиховій.

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