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Кількість зниклих безвісти під час відступу з Авдіївки не називають, бо ще не завершено верифікацію, - речник ОСУВ "Таврія" Лиховій

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Українська сторона поки не заявляє про кількість військовослужбовців, які зникли безвісти під час відступу з Авдіївки, оскільки досі триває верифікація.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Live) розповів начальник відділу зв'язків з громадськістю оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"У мене є дані, які близькі до конкретних, бо ми маємо з ними справу, але поки що ми їх не називаємо, тому що ще не завершено всю верифікацію. Деякі люди, деякі військовослужбовці виходять на наш бік… дехто, як по окремих позиціях, зокрема, по позиції "Зеніт", там теж триває верифікація і ми не можемо сказати конкретну цифру, щоб не потрапити в полон того, що нас звинуватять у дезінформації. Говорити правду трохи складніше, її треба перевіряти, ніж вкидувати фейки", – сказав Лиховій.

Одночасно він додав, що мова не йде про сотні, як раніше повідомляло видання The New York Times, посилаючись на анонімних українських військових.

"Коли New York Times оперує визначенням "сотні", ми кажемо, що рахунок йде не на сотні. У цьому випадку, на жаль, вони підігрують російській пропаганді і не хочуть чути аргументи і не хочуть зважати на ті факти, які їм називають, які їм надають. Вони посилаються на анонімні джерела, які не можуть бути проінформовані у цьому сенсі, і ці джерела так само поширюють російські наративи, що вкинуті, як продовження наступальної операції в Авдіївці", – підкреслив Лиховій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 23 тис. осіб вважаються зниклими безвісти від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, - Червоний Хрест

Автор: 

Авдіївка (2342) зниклий безвісти (204) Лиховій Дмитро (75)


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Топ коментарі
+33
Так выглядит подлость и лицемерие власть придержащих. Сначала "вывели успешно и всех", потом "ну не всех", теперь "не можем подсчитать".
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21.02.2024 19:53
+15
Боюсь що правди ми не взнаємо ніколи.
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21.02.2024 19:47
+13
Если бы действительно была тысяча пленных, российские пропагандоны уже давно водили бы эту колонну пленных по улицам Авдеевки, снимая видосики, типа смотрите что вы натворили... Так что вряд ли такое большое количество. Но и точно не "несколько пленных", как наши официальные спикеры говорят.
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21.02.2024 20:14
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Уже в воскресенье по РФ полезли видео. По Авдеевке. Тяжело смотреть. Поразительно--- но факт. Все котлы начиная с Иловайска в 14 г у кацапов на донбалласте получались. Дальше без комментариев.
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21.02.2024 23:40 Відповісти
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