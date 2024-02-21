Новий пакет санкцій США зачепить російський ВПК, - Держдепартамент США

У новому пакеті санкцій Сполучених Штатів будуть обмеження, які вдарять по російському військово-промисловому комплексу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ми завжди шукаємо додаткові способи, за допомогою яких ми зможемо подавити російську військову машину, позбавити російський ВПК компонентів, які він має використовувати для забезпечення своїх військових зусиль, а також притягнути до відповідальності тих, хто до цього причетний", - пояснив він.

Речник наголосив, що будуть застосовані заходи, щоби забезпечити виконання попередніх санкцій, введених проти російського режиму.

Та додав, що окремо запроваджуватимуться санкції, пов’язані безпосередньо зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального.

Раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомив, що цієї п’ятниці 23 лютого США оголосить новий пакет санкцій проти РФ.

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