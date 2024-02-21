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Новини Санкції проти Росії
2 112 24

Новий пакет санкцій США зачепить російський ВПК, - Держдепартамент США

міллер

У новому пакеті санкцій Сполучених Штатів будуть обмеження, які вдарять по російському військово-промисловому комплексу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ми завжди шукаємо додаткові способи, за допомогою яких ми зможемо подавити російську військову машину, позбавити російський ВПК компонентів, які він має використовувати для забезпечення своїх військових зусиль, а також притягнути до відповідальності тих, хто до цього причетний", - пояснив він.

Речник наголосив, що будуть застосовані заходи, щоби забезпечити виконання попередніх санкцій, введених проти російського режиму.

Та додав, що окремо запроваджуватимуться санкції, пов’язані безпосередньо зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального.

Раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомив, що цієї п’ятниці 23 лютого США оголосить новий пакет санкцій проти РФ.

Читайте також: До другої річниці вторгнення Росії в Україну буде оголошено про новий пакет санкцій проти РФ, - Держдепартамент США

Автор: 

Держдепартамент США (1629) Міллер Метью (157) росія (65191) санкції (11831) США (22840)


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Топ коментарі
+12
Тобто раніше не зачепав!!!
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22.02.2024 00:10
+10
Безногий импотент грозит из окна 9 етажа проститутке что ее изнасилует. Типо так понимать позицию США
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22.02.2024 00:19
+9
Тобто зачепить, а не знищить....
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22.02.2024 00:03
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Тобто зачепить, а не знищить....
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22.02.2024 00:03 Відповісти
Тобто раніше не зачепав!!!
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22.02.2024 00:10 Відповісти
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22.02.2024 00:13 Відповісти
Там вже москалі готуються віджати Беренгову протоку, а вони про "зачепить".
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22.02.2024 00:12 Відповісти
ну як зачепить , точніше вдарять щигликом по кацапському ВПК ! головне не стріляти по кацапстану бо буде ескалація !
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22.02.2024 00:15 Відповісти
Безногий импотент грозит из окна 9 етажа проститутке что ее изнасилует. Типо так понимать позицию США
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22.02.2024 00:19 Відповісти
Наверное запретят каким ни будь рабочим с заводов въезд в США... А потом поставят очередную партию комплектующих для ракет, что бы этим работягам было что делать.
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22.02.2024 00:22 Відповісти
Ні ну як не як МАга.
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22.02.2024 00:36 Відповісти
Ну с козырей зашли . Ну разве так можно со своими торговыми партнёром.
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22.02.2024 00:31 Відповісти
Якщо і не зачепить, то напевно налякає. На їх фоні ідіоти, це просто генії із інакшим бачення світу
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22.02.2024 00:39 Відповісти
Шо, дадуть туркам по руках, щоб не продавали нітроцелюлозу кацапам?
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22.02.2024 00:45 Відповісти
Зачепила м'а х'й
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22.02.2024 01:19 Відповісти
На третий год войны, Россия заработала громадные деньги, по продаже нефтепродуктов.
Например, Россия продает нефть-сырец Индии, предприятия Индии перерабатывают нефть и продают США ?!
О комплектующих США в российских дронах много писали...
Видимо, санкции - мыльный пузырь.
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22.02.2024 01:46 Відповісти
теряюсь в догадках? запретят въезд в сша дворнику с завода?
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22.02.2024 03:09 Відповісти
Уничтожте Уренгойские месторождения, и не надо будет санкций.
Сделайте это технологически чисто и скажите: НАС ТАМ НЕ БЫЛО.
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22.02.2024 04:05 Відповісти
Тунгуський метеорит вже був. Настав час для Уренгойського.
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22.02.2024 08:57 Відповісти
И в ответ на удар, который Россия даже не смогла отследить, она начнёт вас уважать.
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22.02.2024 04:07 Відповісти
Удар ножом должен наноситься по яйцам насильника, а не по выброшенному презервативу.
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22.02.2024 04:32 Відповісти
Багаторічний публічний представник ГРУ і ФСБ в Україні Сівкович нарешті отримав підозру
https://surmasite.wordpress.com/2024/02/21/

тобто , Червінского їдять, з Залужного п"ють кров, Порошенком закусюють , Пашинського прост нейтралізують в діяльности для озброєння ,
а БАКАНОВ З РЕЗНІКОВМ АДВОКАТИ
а Сівкович ?
дає вказівки Баканаву з Москви таємним звʼязком через Єрмака?
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22.02.2024 04:35 Відповісти
Нарешті зменшить долю начинки кацапських ракет з Заходу...да ладно, бабло переможе все рівно
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22.02.2024 05:18 Відповісти
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22.02.2024 06:44 Відповісти
Чи не зарано це? Кацапня ше, навіть, у Західну Європу не залізла...
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22.02.2024 09:06 Відповісти
 
 