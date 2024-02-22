Захоплення Авдіївки - єдине досягнення для армії РФ за 9 місяців війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що захоплення Авдіївки є єдиним найбільшим досягненням для Росії за останні дев’ять місяців війни.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю головному політичному ведучому FOX News Брету Байєру, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, за два роки боротьби з російською агресією українські воїни звільнили Харківську область, розблокували Чорне море, що дозволило повернути зернові маршрути та знищили багато кораблів флоту РФ.

"Це ми зробили протягом двох років. Так, останній рік був для нас найскладнішим, але... те, що було зроблено, я вважаю хорошою роботою", - зазначив Зеленський.

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Глава держави наголосив, що єдиним найбільшим досягненням й завоюванням Росії за останні 9 місяців війни є Авдіївка.

Водночас президент відмовився вважати відсутність прогресу з боку Росії ознакою "нової сторінки" у війні.

Журналіст Байєр зазначив, що Україна "ймовірно, втратила близько 100 000 військовослужбовців протягом двох років", і охарактеризував українські сили як "втомлені війною, але все ще рішучі".

"Важливо розуміти, що відбувається з людьми, тому що люди на передовій, ви бачите їхній дух", - додав Зеленський.

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