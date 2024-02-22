Захоплення Авдіївки - єдине досягнення для армії РФ за 9 місяців війни, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що захоплення Авдіївки є єдиним найбільшим досягненням для Росії за останні дев’ять місяців війни.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю головному політичному ведучому FOX News Брету Байєру, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави держави, за два роки боротьби з російською агресією українські воїни звільнили Харківську область, розблокували Чорне море, що дозволило повернути зернові маршрути та знищили багато кораблів флоту РФ.
"Це ми зробили протягом двох років. Так, останній рік був для нас найскладнішим, але... те, що було зроблено, я вважаю хорошою роботою", - зазначив Зеленський.
Глава держави наголосив, що єдиним найбільшим досягненням й завоюванням Росії за останні 9 місяців війни є Авдіївка.
Водночас президент відмовився вважати відсутність прогресу з боку Росії ознакою "нової сторінки" у війні.
Журналіст Байєр зазначив, що Україна "ймовірно, втратила близько 100 000 військовослужбовців протягом двох років", і охарактеризував українські сили як "втомлені війною, але все ще рішучі".
"Важливо розуміти, що відбувається з людьми, тому що люди на передовій, ви бачите їхній дух", - додав Зеленський.
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Армія у росії - купа лайна. Зате спецслужби - що треба.
З ними навіть армії не треба. Країни самі будуть входити до складу росії. Як БРСР.
- а те що стримали український контрнаступ ?
- а зрив допомоги США руками трумпа та респів ?
#тупі_чмобікі
#найвеличніший_лідор
Криваві наслідки в Україні з 2019 року …. знають і Західні Партнери!
https://dl-news.defence-line.org/?p=24048
22.02.2024 729 доба війни
40 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Чергове масшоу під назвою "загальна прес-конференція з участю МО, Кабміну, "першої леді", керівництва ВР, та самого Зеленського і профінансованого пулу продажних журнашлюх "марафону" планується на 25 лютого. Зеленський повертається до звичної моделі класичного "Кварталу".
А начальника твоеї ж...ОПи д,Ермака, котрий просрав разом з тобою все що міг?
А про те, що в нього досягнень за ці 9 місяців - херцілих, нуль десятих - тим більше не згадує. Що провалено мобілізацію через його відмову брати на себе відповідальність, передбачену Конституцією, що в результаті провалу дипломатії в ЗСУ катастрофа з забезпеченням БК, що поляки нам почали вставляти тормоза, про постійний ріст курсу гривні, про інфляцію, про непрацюючу на війну економіку України та за інші подібні пройопи він вже забув...
Недооцінка супротивника?
/зелене непорозуміння/
Шоб тобі повилазило, гнида.
"Россия захватила село Победа к юго-западу от Марьинки на трассе О0532 Угледар-Марьинка. Оккупацию https://t.me/DeepStateUA/18909 подтверждает DeepState.
Сама по себе Победа - небольшой населённый пункт из четырёх улиц и одной фермы, где до войны проживало 144 человека.
Но проблема в другом.
Как видите по карте, над Константиновкой (не путать с Константиновкой в Краматорском районе) уже потихоньку начинает нависать "карман" (над Новомихайловкой он навис уже давно, там каждый день идут тяжёлые бои).
И хотя от Победы до Константиновки 5 км, а от Константиновки до Угледара - 15 км, которые оккупантам ещё нужно пройти, мы помним, с чего начались проблемы ВСУ в Авдеевке - с потери Красногоровки на северном фланге ещё в марте 2023, которая стала плацдармом для наступления оккупантов с севера.
Ещё в декабре после захвата Марьинки оккупанты https://t.me/ToBeOr_Official/13757 собирались "развить успех" и выдвинуться в сторону Угледара, но задержались на два месяца, сосредоточившись на Авдеевке".