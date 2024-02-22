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Новини Війна
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Захоплення Авдіївки - єдине досягнення для армії РФ за 9 місяців війни, - Зеленський

авдіївка

Президент України Володимир Зеленський вважає, що захоплення Авдіївки є єдиним найбільшим досягненням для Росії за останні дев’ять місяців війни.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю головному політичному ведучому FOX News Брету Байєру, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, за два роки боротьби з російською агресією українські воїни звільнили Харківську область, розблокували Чорне море, що дозволило повернути зернові маршрути та знищили багато кораблів флоту РФ.

"Це ми зробили протягом двох років. Так, останній рік був для нас найскладнішим, але... те, що було зроблено, я вважаю хорошою роботою", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми все повернемо, ми нічого цим вбивцям не віддамо,- Зеленський про Авдіївку

Глава держави наголосив, що єдиним найбільшим досягненням й завоюванням Росії за останні 9 місяців війни є Авдіївка.

Водночас президент відмовився вважати відсутність прогресу з боку Росії ознакою "нової сторінки" у війні.

Журналіст Байєр зазначив, що Україна "ймовірно, втратила близько 100 000 військовослужбовців протягом двох років", і охарактеризував українські сили як "втомлені війною, але все ще рішучі".

"Важливо розуміти, що відбувається з людьми, тому що люди на передовій, ви бачите їхній дух", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відступ Сил оборони з Авдіївки істотно не змінить стратегічну ситуацію на фронті, - Столтенберг

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+25
Есть у параши ещё одно достижение- руками своих агентов в *ОПе уволили Залужного.
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22.02.2024 12:40
+16
Зняття Залужного з посади ! Це теж велике досягнення армії РФ!
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22.02.2024 12:41
+11
За Бахмут, за Мар'їнку, за Соледар він воліє забути... ну, так, з часу їх окупації минуло більше 9-ти місяців...
А про те, що в нього досягнень за ці 9 місяців - херцілих, нуль десятих - тим більше не згадує. Що провалено мобілізацію через його відмову брати на себе відповідальність, передбачену Конституцією, що в результаті провалу дипломатії в ЗСУ катастрофа з забезпеченням БК, що поляки нам почали вставляти тормоза, про постійний ріст курсу гривні, про інфляцію, про непрацюючу на війну економіку України та за інші подібні пройопи він вже забув...
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22.02.2024 12:46
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Есть у параши ещё одно достижение- руками своих агентов в *ОПе уволили Залужного.
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22.02.2024 12:40 Відповісти
А цілий генштаб наш хто розбомбив? У зелі на це ума би не вистачило.
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22.02.2024 12:49 Відповісти
Зе а то що ти котел зробив для наших ЗСУ, і яки втрати ми понесли забув сказати?
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22.02.2024 12:58 Відповісти
Дохлік Мурз писав, що наша сторона понесла втрати 5-7 тис. вбитими в Авдіївці проти 16-17 трупів москалів. За що і двохсотнули його
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22.02.2024 13:24 Відповісти
Зняття Залужного з посади ! Це теж велике досягнення армії РФ!
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22.02.2024 12:41 Відповісти
Не армії, а спецслужб.
Армія у росії - купа лайна. Зате спецслужби - що треба.
З ними навіть армії не треба. Країни самі будуть входити до складу росії. Як БРСР.
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22.02.2024 12:44 Відповісти
Обсерешся.
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22.02.2024 13:04 Відповісти
Поки що обісрані 28% разом з 72%, яким русня навіяла обрати в президенти клоуна-українофоба, якого русня сама ж згодом замінила на свого власного д'Єрьмака.
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22.02.2024 13:08 Відповісти
а за 24?
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22.02.2024 12:44 Відповісти
- а Мар'їнка?

- а те що стримали український контрнаступ ?

- а зрив допомоги США руками трумпа та респів ?

#тупі_чмобікі
#найвеличніший_лідор
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22.02.2024 12:44 Відповісти
їх найголовніще досягненння - те що Зелений Шашличнік ще при владі!
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22.02.2024 12:45 Відповісти
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - возрастающее количество смертей украинцев!!! (С)
Криваві наслідки в Україні з 2019 року …. знають і Західні Партнери!
https://dl-news.defence-line.org/?p=24048


22.‎02.‎2024 729 доба війни

40 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Чергове масшоу під назвою "загальна прес-конференція з участю МО, Кабміну, "першої леді", керівництва ВР, та самого Зеленського і профінансованого пулу продажних журнашлюх "марафону" планується на 25 лютого. Зеленський повертається до звичної моделі класичного "Кварталу".
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22.02.2024 12:45 Відповісти
буба, а хто тепер буде виноватий за Авдіївку? Залужного і всіх генералів ЗСУ по напрямкам ти, дрищ, звільнив. Може твою сявку маню безуглу?
А начальника твоеї ж...ОПи д,Ермака, котрий просрав разом з тобою все що міг?
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22.02.2024 12:45 Відповісти
За Бахмут, за Мар'їнку, за Соледар він воліє забути... ну, так, з часу їх окупації минуло більше 9-ти місяців...
А про те, що в нього досягнень за ці 9 місяців - херцілих, нуль десятих - тим більше не згадує. Що провалено мобілізацію через його відмову брати на себе відповідальність, передбачену Конституцією, що в результаті провалу дипломатії в ЗСУ катастрофа з забезпеченням БК, що поляки нам почали вставляти тормоза, про постійний ріст курсу гривні, про інфляцію, про непрацюючу на війну економіку України та за інші подібні пройопи він вже забув...
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22.02.2024 12:46 Відповісти
Абсолютно в яблочко.
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22.02.2024 12:52 Відповісти
Забув мабуть сказати що київ і область сам звільняв разом з офісом і арістовічем.Спочатку закидали усіх банками з пива,бутилкамі коньяка,потім добивали "мівіной".
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22.02.2024 12:47 Відповісти
И шариками для настольного тенниса.
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22.02.2024 13:19 Відповісти
Про завод в єлабугє (і, можливо, десятки подібних у інших місцях) і ефективну колаборацію з чучхе і персами чомусь мовчить.

Недооцінка супротивника?
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22.02.2024 12:47 Відповісти
йому немає часу думати стратегічно.
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22.02.2024 12:53 Відповісти
Йому немає часу думати взагалі. Та й можливрсті, у силу вродженої розумової відсталості.
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22.02.2024 13:21 Відповісти
«Немає часу на стратегію... Наша стратегія - це тактика»
/зелене непорозуміння/
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22.02.2024 14:54 Відповісти
На Обозревателі пишуть що рашистисьогодні захопили село Побєда під Донецьком та розвивають наступ далі. Що це Зєля? А при Залужному все трималося….
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22.02.2024 12:57 Відповісти
Так тому ж його і відставили. Здається мені що "мудрий нарід" розводять на державному рівні.
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22.02.2024 15:28 Відповісти
Поздравительную 23 не забудь отправить. Должен говорить о потерях а не о достижениях раши
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22.02.2024 12:57 Відповісти
Зате яке досягнення! Тепер росіяни мають контроль за надважливими логістиними шляхами, та з'вилися сили для інших напрямків
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22.02.2024 13:01 Відповісти
А які в нас досягнення? Аж ціле Работіне?
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22.02.2024 13:07 Відповісти
Це і твоє особисте досягнення, підор криворожський.
Шоб тобі повилазило, гнида.
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22.02.2024 13:15 Відповісти
Насправді вава це твоє досягнення
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22.02.2024 13:18 Відповісти
А сьогодні ще й великий морський бій!
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22.02.2024 13:36 Відповісти
А у одного актора-самоучки єдине досягнення, це одномоментне зняття Залужного з усім командним составом. Мрія любої воюючої сторони до противника.
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22.02.2024 14:44 Відповісти
Касапський інкогніто-телеграм https://t.me/ToBeOr_Official/14470 Быть Или , скоріш за все, об'єктивний, до слова, нагадує:

"Россия захватила село Победа к юго-западу от Марьинки на трассе О0532 Угледар-Марьинка. Оккупацию https://t.me/DeepStateUA/18909 подтверждает DeepState.

Сама по себе Победа - небольшой населённый пункт из четырёх улиц и одной фермы, где до войны проживало 144 человека.
Но проблема в другом.
Как видите по карте, над Константиновкой (не путать с Константиновкой в Краматорском районе) уже потихоньку начинает нависать "карман" (над Новомихайловкой он навис уже давно, там каждый день идут тяжёлые бои).
И хотя от Победы до Константиновки 5 км, а от Константиновки до Угледара - 15 км, которые оккупантам ещё нужно пройти, мы помним, с чего начались проблемы ВСУ в Авдеевке - с потери Красногоровки на северном фланге ещё в марте 2023, которая стала плацдармом для наступления оккупантов с севера.
Ещё в декабре после захвата Марьинки оккупанты https://t.me/ToBeOr_Official/13757 собирались "развить успех" и выдвинуться в сторону Угледара, но задержались на два месяца, сосредоточившись на Авдеевке".
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22.02.2024 15:12 Відповісти
Який він касапський. Це наше чмо, яке косить під кацапа.
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22.02.2024 16:21 Відповісти
Найбільше досягнення орди - окупація Півдня України, можливо назавжди. Якщо вже говорити про досягнення
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22.02.2024 15:24 Відповісти
Або це провал командування за останні 9 місяців.
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22.02.2024 17:42 Відповісти
верно сказал.
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23.02.2024 03:55 Відповісти
Дэбил
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18.05.2024 13:48 Відповісти
 
 