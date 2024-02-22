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Велика Британія підтримує кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, - Sky News

рютте

Велика Британія підтримує кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного генсека НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News із посиланням на МЗС Великої Британії.

Очікується, що Єнс Столтенберг, який є генеральним секретарем Альянсу з 2014 року, піде у відставку цього року після того, як йому неодноразово продовжували термін перебування на посаді.

Усі члени Альянсу мають узгодити кандидатуру його наступника в процесі, який зазвичай проходить за закритими дверима, тому важливо, що Велика Британія публічно підтримала потенційного кандидата.

Джерело в Міністерстві закордонних справ повідомило, що Велика Британія вважає Марка Рютте, досвідченого політика, ідеальною людиною для керівництва Альянсом в той час, коли НАТО наполегливо працює над зміцненням своєї обороноздатності для стримування російської агресії.

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"Велика Британія рішуче підтримує прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаді генерального секретаря НАТО, який замінить Єнса Столтенберга. Рютте користується повагою в Альянсі, має серйозні повноваження в галузі оборони і безпеки і забезпечить, щоб Альянс залишався сильним і готовим захищати і стримувати", – заявив британський урядовець.

Нагадаємо, раніше про підтримку Рютте заявив президент США Джо Байден.

Автор: 

Велика Британія (5590) вибори (6689) НАТО (6445) Рютте Марк (395)


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Джонсона💩
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22.02.2024 13:49 Відповісти
Британці підтримайте Україні нового президента. Ми згодні на Бориса ! Аби ці гниди, що зараз Ставки проводять, вже згнили.
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22.02.2024 13:54 Відповісти
Так у вас зараз і є українська версія Бориса Джонсона . Борис і компанія шикарно прокинули британців з брексітом. Такого погрому БВ не зазнавала з часів Дюнкерка.
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22.02.2024 15:01 Відповісти
лєвак пацифіст соціаліст на посаді військового оборонного альянсу, це дуже потужно та *******.
відчуваю себе, трампістом.
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22.02.2024 14:02 Відповісти
Рютте?? При всій повазі до нього, якось не вистачає в ньому войовничості..
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22.02.2024 14:59 Відповісти
 
 