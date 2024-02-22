Австрія повністю підтримує Україну, - президент Національної ради Соботка

Австрія повністю підтримує український народ, який відбиває невиправдану агресивну війну Росії.

Про це президент Національної ради Австрії Вольфганг Соботка заявив під час відкриття зимової сесії ПА ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Два роки тому, 24 лютого 2022 року, почалася нічим невиправдана агресивна війна РФ проти України. Війна повернулася на європейський континент, що ми думали буде вже неможливим. Це - жорсткий напад на наші цінності та грубе порушення нашої системи безпеки. І це - серйозний виклик для ОБСЄ, а також у глобальному вимірі", - сказав він.

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Соботка наголосив на "повній підтримці Австрією України" та закликав до спільного реагування на виклик.

"Ми рішуче засуджуємо це перше порушення табу з моменту Другої світової війни та повністю підтримуємо український народ, українських парламентаріїв та український уряд. Ця війна та її глобальні наслідки показала, що зараз настав час для солідарності, рішучості та зміцнення наших зусиль для того, щоб захистити наші життя, цінності та спільну безпеку. Це фундаментальний виклик, з яким ми можемо справитися лише спільно", - заявив Соботка.

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Нагадаємо, 22 лютого у Відні розпочалося дводенне зимове засідання Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

Очікується, що в центрі уваги парламентарів буде тема російської агресії проти України.