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Новини
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Австрія повністю підтримує Україну, - президент Національної ради Соботка

соботка

Австрія повністю підтримує український народ, який відбиває невиправдану агресивну війну Росії.

Про це президент Національної ради Австрії Вольфганг Соботка заявив під час відкриття зимової сесії ПА ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Два роки тому, 24 лютого 2022 року, почалася нічим невиправдана агресивна війна РФ проти України. Війна повернулася на європейський континент, що ми думали буде вже неможливим. Це - жорсткий напад на наші цінності та грубе порушення нашої системи безпеки. І це - серйозний виклик для ОБСЄ, а також у глобальному вимірі", - сказав він.

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Соботка наголосив на "повній підтримці Австрією України" та закликав до спільного реагування на виклик.

"Ми рішуче засуджуємо це перше порушення табу з моменту Другої світової війни та повністю підтримуємо український народ, українських парламентаріїв та український уряд. Ця війна та її глобальні наслідки показала, що зараз настав час для солідарності, рішучості та зміцнення наших зусиль для того, щоб захистити наші життя, цінності та спільну безпеку. Це фундаментальний виклик, з яким ми можемо справитися лише спільно", - заявив Соботка.

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Нагадаємо, 22 лютого у Відні розпочалося дводенне зимове засідання Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

Очікується, що в центрі уваги парламентарів буде тема російської агресії проти України.

Автор: 

Австрія (962) ПАРЄ (848) підтримка (604) Соботка Вольфганг (10)


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Топ коментарі
+2
Я теж особисто повністю підтримую Австрію. Більше того, я навіть впевнений, що Австрія знає це і відчуває мою особисту повну підтримку.
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22.02.2024 14:26
+1
Україну,це добре,а рлсію
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22.02.2024 14:32
+1
ще більше! (як погляд зсередини)
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22.02.2024 14:39
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Я теж особисто повністю підтримую Австрію. Більше того, я навіть впевнений, що Австрія знає це і відчуває мою особисту повну підтримку.
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22.02.2024 14:26 Відповісти
Україну,це добре,а рлсію
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22.02.2024 14:32 Відповісти
ще більше! (як погляд зсередини)
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22.02.2024 14:39 Відповісти
Погугліть про те, скільки фінансової та гуманітарної допомоги були виділено Австрією для України, а тоді пишіть вже свої недолугі, наповнені сарказмом, коментарі! Погугліть, скільки зараз українців перебувають в Австрії і як їх підтримує наша Держава! Скільки українських дітей навчаються у наших школах і ходять тут у дитячі садки...
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22.02.2024 20:28 Відповісти
Це жодним чином не змінює плазування Австрії перед ******. Добре хоч відкрито ще не допомагають, як Іран
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22.02.2024 21:15 Відповісти
ага, вже не раз бачили цю підтримку. добре, що хоч на словах
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22.02.2024 14:52 Відповісти
Добре що в Австрії немає нічого далекобійного, щоб вони нам обіцяли пообіцять пару років поспіль. Як німці.
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22.02.2024 15:14 Відповісти
"Каждоє утро просипаюсь і думаю, что я сдєлал для Украіни" (С) Б.Єльцин
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22.02.2024 15:17 Відповісти
Австрія повністю підтримує Україну, - а це куди.
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22.02.2024 17:09 Відповісти
Чому на цьому фото я йому не вірю.
Переграє .
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23.02.2024 13:56 Відповісти
 
 