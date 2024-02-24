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Зеленський (22448) зброя (7281)

Зеленський: Україна не застосовуватиме зброю партнерів на територіях інших держав

ATACMS

Україна ніколи не застосовуватиме зброю партнерів на територіях інших держав, лише на українських тимчасово окупованих.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується збиття А-50 та інших літаків наших ворогів – це в будь-якому випадку результат союзу України і партнерів. Без цього союзу нам було б дуже складно, а в деяких напрямах неможливо боронити свою державу", – зазначив Зеленський.

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Він подякував українським воїнам за ефективну роботу у знищенні ворожої техніки, а партнерам - за підтримку України в боротьбі з агресією Росії.

"Я узагальнено відповім: якщо цей літак працює над тимчасово окупованою територією України – застосовуємо нашу зброю, якщо на інших напрямках – застосовуємо українську зброю. Україна не має можливості, не має права і ніколи не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території", – додав Президент України.

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Топ коментарі
+54
Порадував орків, - а то вони були трохи на ізмєні після заяви Столтенберга...
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24.02.2024 19:04
+33
Йолоп, ніби в тебе щось своє є
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24.02.2024 19:04
+25
Тоді з іншим президентом будемо гатити туди, куди буде треба для зупинки агресії.
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24.02.2024 19:08
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Порадував орків, - а то вони були трохи на ізмєні після заяви Столтенберга...
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24.02.2024 19:04 Відповісти
А він у Залужного питав ?!
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24.02.2024 19:12 Відповісти
серьозно? ти з якої печери виліз? Залужний ЗВІЛЬНЕНИЙ,в сраці буба усіх бачила.
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24.02.2024 20:15 Відповісти
Ти, ЗЕстерео у тебе в опозиції в парламенті ПАТІРОТИ! ВОЇНИ АТО в тому числі ! А в менеджреха Єрмака команда КРЕМЛІВСЬКОЇ ПР - йди на 20 травня без ОПУ а з коаліцією єдності справжньою. Інакше тобі здець
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24.02.2024 19:32 Відповісти
Йолоп, ніби в тебе щось своє є
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24.02.2024 19:04 Відповісти
Останнім часом під прапором Нідерландів боти пишуть всяку маячню.

Чому так?
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24.02.2024 19:08 Відповісти
Обходьте лайно й не реагуйте-вся суть його існування у тім аби в нього хтось вступив!
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24.02.2024 19:23 Відповісти
Тому шо нідерландський, американський, британський та сінгапурські сервера безкоштовні.
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24.02.2024 19:32 Відповісти
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25.02.2024 01:30 Відповісти
После недавних событий ради Ьога не ставьте Исраиль в пример. Исраиль и его правительство конкретно обосрались. Если не сказать большего (я имею ввиду, измена). Я уже молчу что несмотря на все доказательства что к нападению на Исраиль причастет Московский режим, правительство Исраиля продолжает сотрудничать с ****** и лоббирует запрет на поставки Западом оружия Украине
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24.02.2024 19:15 Відповісти
Нам все одно де вбивати кацапів-окупантів - на "СВО" чи на "війні". У нас оголошено "військовий стан" який оголошується де факто під час війни. Нам допомагають як країні що змушена вести оборонну війну проти загарбників з **********. Якщо вам так стане легше здихати в Україні, то вважайте що у нас теж "СВО" зі знищення кацапні. А так все мирно і затишно. Особливо в пакетах для кацапських мобіків.
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24.02.2024 19:18 Відповісти
а ты азартен, Парамоша )))
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24.02.2024 19:59 Відповісти
чувак, извини, но приколы над тобой-дегенератом кацапским, не могут длиться вечно.

адью, амиго
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24.02.2024 19:18 Відповісти
Рано радуетесь , как говорится пути господни неисповедимы .
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24.02.2024 19:18 Відповісти
ото кожного разу, як ви всі пишете про мої путі, так і хочеться сказати, шо я і сам тих путєй не знаю.

Як завтра прокинусь, такі і путя вам дам.
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24.02.2024 20:01 Відповісти
Не потрібно налаштовувати нарід, що в чомусь винні ЕС і НАТО. Їм велика подяка за рідтримку в самі скрутні части для України. * мільйонів громадян з дітьми з однією чи декількома сумками виїхали до ЕС і там живуть два роки, хто бажає, той працює, а хто ні, живе на пособія країн ЕС. А за забезпечення ЗСУ, нацгвардії, СБУ, поліції, тероборони зброєю і ************ мав займатися Верховний Головнокомандувач. Але він або по дурості, або навмисне всі гроші закатав в асфальт в той час, коли в державі війна і ворог прийшов нас знищити. Повторюю нас, не його, бо в нього декілька паспортів і вілли по всьому світу.
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24.02.2024 19:21 Відповісти
Дуболом, своїми тупими висерами ти хочеш всіх переконати, що куйло - святий? А винен в усьому блазень, який ледь не силою примусив куйла напасти?
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24.02.2024 20:53 Відповісти
пуйло винне , що прийшов в Україну, блазень, що відкрив йому двері.
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24.02.2024 22:36 Відповісти
А в Ізраїлі хто відкривав? А в інших країнах, де була війна? Ідіот, той, хто приходить з війною, відкриває двері сам. З ноги. І похрін йому, хто там хазяїн.
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24.02.2024 23:07 Відповісти
Ізраїль не попереджали 8 місяців всі розвідки світу про напад, як зелену падлу.
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24.02.2024 23:59 Відповісти
попереджали. И они их проигнорировали. Это везде писали
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25.02.2024 01:31 Відповісти
Де "везде", що ти мелеш кацапоязичний ?
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25.02.2024 10:57 Відповісти
тебе гугл забанив, мурло?
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25.02.2024 19:37 Відповісти
Подоляцький дуполизе, де я тут виправдовую пуйла? Пуйло це потвора, яка прийшла знищувати всю Україну. А прийшла вона сюди, бо Херпіду не займався обороною, а будував дороги, а зараз свої PRойоби перекладає на ЄС і НАТО.
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26.02.2024 21:35 Відповісти
А хто займався, довбню? І куди вона поділась? Невже блазень так легко знищив всі потужні лінії оборони? Чи вони, як і все інше, були лише на папері?
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26.02.2024 21:40 Відповісти
Война - путь обмана. Всё может быть.
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24.02.2024 19:08 Відповісти
"Ворог іде туди, де програє вчитель і священник", - стверджував Отто фон Бісмарк.
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24.02.2024 19:08 Відповісти
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24.02.2024 19:08 Відповісти
думав? ви йому лестите...
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24.02.2024 20:16 Відповісти
Тоді з іншим президентом будемо гатити туди, куди буде треба для зупинки агресії.
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24.02.2024 19:08 Відповісти
Ага, тоді в нас заберуть зброю, і будемо знову біля розбитого корита, як при інших президентах...
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24.02.2024 19:22 Відповісти
Застосування завжди попередньо узгоджується.
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24.02.2024 19:56 Відповісти
Так а Вовчіку вже залишилось не довго..... хіба що знову порушить Конституцію України. :/
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24.02.2024 20:22 Відповісти
Тоді навіщо нам та зброя? якщо промахнемось, Зеля буде вибачення просити і у Пуйла, і у тих, хто дав цю зброю
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24.02.2024 19:10 Відповісти
Типо мы будем на цепи, как тот пес в мультике *Том и Джерри*, когда кот отмерял длину цепи на котором сидит собака отчертил линию безопасности и начал безнаказанно пи*дить собаку по морде?
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24.02.2024 19:10 Відповісти
росія - не "інша держава", це лютий ворог, в боротьбі з ним всі засоби згодяться
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24.02.2024 19:13 Відповісти
А вы не знали, что F-16 и АТАКАМС это Украинское оружие (это подарок значить это уже наше)
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24.02.2024 19:13 Відповісти
То воно так хоче перемоги для України?!!!! Іди вже на*єр зараза зелена. Щоб тебе *урва чорти вхопили!!!
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24.02.2024 19:13 Відповісти
Партнери сцяться? -- тримають нас на короткому повідку
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24.02.2024 19:14 Відповісти
Столтенберг зовсім недавно заявив, що Україна має повне право знищувати воєнні обʼєкти на раші. Це вже ініціатива зеленого жабокряка.
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24.02.2024 19:42 Відповісти
Зрозуміло , змін на краще не передбачається . З такими " партнерами " війна буде йти довго , дуже довго і безрезультатно .
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24.02.2024 19:15 Відповісти
Знаете, как мне рассказывал один биржевой брокер, война- ето время возможностей. Одни погибают и теряют все, а другие получают шанс за бесценок все скупить чтобы на новом пике роста мировой економики продать купленное за бесценок и заработать миллиарды. Вы думаете зря война началась в 2022 году? А именно в 2021-2022 году закончился цикл роста мировой економики. Большие дяди играющие на биржах на миллиарды долларов, специально подтолкнули мир на край пропасти чтобы все обосрались и начали продавать все за бесценок. Или вы думаете что год назад нефть которая продавалась на биржах по -30$ ето случайность? Ето было тупо уничтожение конкурентов и биржевых брокеров торгующих с *плечом*, а не какой то заговор против росийского режима.
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24.02.2024 19:32 Відповісти
А бідна Росія повелась на це все.
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24.02.2024 19:42 Відповісти
А вы думаете Рашка является отдельным звеном? Не задумывались почему ***** перед началом войны обьездил и Китай и ОАЭ и тд? Рашка была только спусковым крючком. А обстановкой управляют те кто не дает нам оружие и затягивает войну. Потому что они на етом зарабатывают бабло. Или вы по наивности думаете что наивности думаете что больше всех зарабатывает тот кто качает нефть или выращивает зерно? Я вас разочарую. Больше всех зарабатывают те кто играет на биржах и тот кто имеет рычаги влиять на ситуацию.
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24.02.2024 19:53 Відповісти
ви забули ще щось про рептілойдів додати
не шукайте злого умислу у тому що можно пояснити дурістю
***** найтупішій дурень у світі
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25.02.2024 07:07 Відповісти
А именно в 2021-2022 году закончился цикл роста мировой економики.

Какого, в пи*ду роста, от ковида еле очухалась.
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24.02.2024 20:50 Відповісти
Тут більше питань до партнерів, чим до Зеленського. Вони там, взагаглі, усвідомлюють, що таке війна? Думаю, що ні.
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24.02.2024 19:15 Відповісти
Тобто Янетряпка свідомо не буде нищити підараху західною зброєю, навіть якщо дозволять, бо потім туди доведеться тікати.
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24.02.2024 19:17 Відповісти
Так. Цей виродок випереджає події: навіть, якщо претензій не буде, він уже пообіцяв не застосовувати проти своїх московських кураторів.
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24.02.2024 19:29 Відповісти
Я не здивуюсь коли західні партнери дозволять лупити по рашці, а ЗЄшобло буде переконувати що не треба, бо «оніжєбратья».
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24.02.2024 19:45 Відповісти
Знову хоче заглянути *уйлу в очко
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24.02.2024 19:54 Відповісти
Британія ніби уже дозволила,використовувати її зброю по підорам,а тут буба як чорт з табакерки...
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24.02.2024 20:17 Відповісти
Похоже это сказано в надежде, что Путину станет стыдно и он тоже будет бомбить только свою территорию.😎
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24.02.2024 19:18 Відповісти
пусть партнеры дают С200 , ну очень эффективная ракета
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24.02.2024 19:20 Відповісти
так тонко ща аж товсто
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25.02.2024 07:11 Відповісти
Зе - резидент рф, виконує всі накази рф: знищив командування армії (після зміни командувача система налагоджується тижнями), зробив все можливе від нього для припинення поставок зброї від Америки та посваритися з європейскькими союзниками (заборона опозиційним політикам виїзду за кордон, неконституційна діяльність єрмака аки вищої особи у владі…).

Поки "президент України" - маріонетка рф ( або регента єрмака): дуже тяжко очікувати перемогу України
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24.02.2024 19:20 Відповісти
сбил А-50 тоже он ?
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24.02.2024 19:22 Відповісти
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24.02.2024 19:23 Відповісти
https://t.me/voynareal/84461 💥В т.о. Донецьку бавовна відвідала ресторан, де відпочивали, явно не шахтарі після зміни
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24.02.2024 19:21 Відповісти
Ермак міцно тримає за шию що і пікнути не може
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24.02.2024 19:26 Відповісти
Яких "інших держав" в множині? У нас один ворог - *********!
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24.02.2024 19:26 Відповісти
бульбастан , Іран , Північна Корея .
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24.02.2024 20:43 Відповісти
Яке ж кончене.
А склади, пускові, впк заводи камінцями закидати будемо?
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24.02.2024 19:27 Відповісти
Тому і Сирського призначив?(((
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24.02.2024 19:29 Відповісти
Зупиніть його - хто небуть, більшість сказаного ним сьогодні це шкода для України, і її захисників....
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24.02.2024 19:35 Відповісти
На жаль, це одна з умов партнерів що до надання нам західної зброї.
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24.02.2024 19:44 Відповісти
Та сказали ж що Україна може на свій розсуд застосовувати зброю. В тому числі і по військових цілях в орді.
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24.02.2024 21:26 Відповісти
Свою зброю. Не їхню.
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24.02.2024 21:28 Відповісти
"Але загалом це збройна агресія РФ проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за міжнародним законодавством, Україна має право на самооборону і воно включає завдавання ударів по законних військових цілях - російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право", - додав генсек НАТО
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24.02.2024 21:43 Відповісти
Ніби так, маєм право. Але їхня зброя - їхні умови.
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24.02.2024 21:45 Відповісти
Ви маєте право мати свою особисту точку зору, якою б вона не була.
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24.02.2024 21:57 Відповісти
Нахрена такое говорить?
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24.02.2024 19:45 Відповісти
Хотілося б побачити тебе і твоїх дітей на 0-лі...
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24.02.2024 19:47 Відповісти
та хай ті факінґ-партньори вже хоч шось дадуть.. і швиденько, бо ше ж тра' через польську блокаду те шось доставити.
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24.02.2024 20:01 Відповісти
Який сором...
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24.02.2024 20:02 Відповісти
ублюдочні вимоги, особливо з урахуванням того, що агресія проти України здійснюється з території інших держав. Навіть польща долучилась до тих атак, транзитом пропускаючи кацапські ракети по Україні своєю територією
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24.02.2024 20:04 Відповісти
расiя це не держава. по ній можна херачить всім чим можливо
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24.02.2024 20:12 Відповісти
ну ну,у "недержави" все ще є ядерка,казочки про те що вона уся ржава то на телелохотрон
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24.02.2024 20:22 Відповісти
******.
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24.02.2024 20:15 Відповісти
Тю. Ну ти і дебіл. Замість того, щоб лобіювати зняття придурошних вимог союзників, ти граєш на руку *****.
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24.02.2024 20:20 Відповісти
Шавка *****.
Підле, дурне і нікчемне.
Вибор баранів.
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24.02.2024 20:21 Відповісти
Глупое заявление, как раз по Москве и подмосковным дачам (даже не важно куда и в кого попадет, там нет безвинных) и всем военным, стратегическим и экономическим объектам паРашки в первую очередь нужно бить! Западные политики вообще трусы и всего бояться, дело даже не в этих глупых обещаниях, быстрее все равно не дадут!
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24.02.2024 20:26 Відповісти
У даному разі це позиція Зе, а не западних палітікав.
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24.02.2024 20:34 Відповісти
Тупий ішак
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24.02.2024 20:30 Відповісти
Це що за війна така? Тобто в одного боксера рука прив'язана до тулупа? 😡
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24.02.2024 20:38 Відповісти
Знову підар квартальний наляпав язиком. Хто його тягнув, *****....
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24.02.2024 21:22 Відповісти
Шоооо, ти шоо...., це наша надія ****** по рашці... Бо У нас немає, чим нашим влупити.. А бити по рашкі треба...багато,..
та на щоденній основі
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24.02.2024 22:23 Відповісти
Главное что бы ***** не волновался.
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24.02.2024 22:29 Відповісти
Стан війни внесе корективи чи можна херачити по рашистам.
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24.02.2024 22:53 Відповісти
дивна заява...
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25.02.2024 01:36 Відповісти
КСТАТИ !!! А ПРИДНЕСТРОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА НЕПРИЗНАННАЯ И НЕ ГОСУДАРСТВО !!! ЗАГРУЖАЙТЕ ЯДЕР !)
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25.02.2024 02:48 Відповісти
А що пане Зеленський, з вас хто-небуть з партнерів цього вимагав?
Ну, окрім ваших оманських дружбанів.
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25.02.2024 05:49 Відповісти
 
 