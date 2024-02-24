Зеленський: Україна не застосовуватиме зброю партнерів на територіях інших держав

Україна ніколи не застосовуватиме зброю партнерів на територіях інших держав, лише на українських тимчасово окупованих.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується збиття А-50 та інших літаків наших ворогів – це в будь-якому випадку результат союзу України і партнерів. Без цього союзу нам було б дуже складно, а в деяких напрямах неможливо боронити свою державу", – зазначив Зеленський.

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Він подякував українським воїнам за ефективну роботу у знищенні ворожої техніки, а партнерам - за підтримку України в боротьбі з агресією Росії.

"Я узагальнено відповім: якщо цей літак працює над тимчасово окупованою територією України – застосовуємо нашу зброю, якщо на інших напрямках – застосовуємо українську зброю. Україна не має можливості, не має права і ніколи не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території", – додав Президент України.