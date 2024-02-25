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Кулеба про допомогу США: Отримуємо сигнали щодо розблокування від обох партій

Дмитро Кулеба

Україна системно отримує сигнали від демократів та республіканців, що пакет із допомогою буде розблоковано. Країна перебуває у контакті з обома американськими партіями.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Голосу Америки під час візиту до Організації об'єднаних націй у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала, чи чує урядовець сигнали, що американська військова допомога Україні буде розблокована.

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"Ми чуємо їх дуже багато, вони системні, йдуть на всіх рівнях – і від демократів, і від республіканців. Але вже час перейти від сигналів до власне ухвалення рішень", – заявив він.

Кулеба зазначив, що українська делегація говорила з декількома людьми, котрі можуть впливати на процеси ухвалення допомоги. Голова МЗС повідомив, що багато говорив з колегами про снаряди, зброю та те, як пришвидшити ухвалення рішення Конгресом США.

Він зазначив, що Україна перебуває у контакті як з республіканцями, так і з демократами. За його словами, представники обох партій звинувачують одне одного у ситуації з допомогою Україні.

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"Ми поважаємо внутрішню політику Сполучених Штатів, політика скрізь працює однаково, але в усіх розмовах з американськими політиками, які не завжди приємні та милі розмови, я кажу одну просту річ: "Дивіться, щодня, поки ви там граєтеся у внутрішню політику, через відсутність вашого рішення в Україні помирають люди. І якщо ви будете про це пам'ятати, думаю, це пришвидшить пошук внутрішньополітичного компромісу", – пояснив голова МЗС.

За словами Кулеби, американські політики не дивляться на цю ситуацію через таку перспективу. І коли їм надають цю перспективу, то вони усвідомлюють ціну, яку українці платять за їх внутрішньополітичні дебати, пояснив очільник української дипломатії.

Він наголосив, що якщо український солдат не отримає необхідної зброї, це, зрештою, запустить процеси, від яких постраждають інтереси США та простих американців: "Тому найкраще [для США] – це допомогти українському солдату".

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Топ коментарі
+7
Отримувач сигналів відзвітував. А що відчуває великий Янетряпка?
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25.02.2024 00:16
+5
Знову ці "синали"...
******** політичний воляпюк.
Промені діареї вам!
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25.02.2024 00:19
+4
а можна дати зброю а вже потім вирішувати як це оформити - у безоплатну допомогу чи у кредит, чи у якийсь лендліз ?
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25.02.2024 00:15
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Багато чого залежить від настроїв одного рудого американця у понеділок вранці.
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25.02.2024 00:12 Відповісти
У американцев, в отличии от кацапов, Зимбабве и КНДР президент не есть посланник с неба волю которого все должны исполнять. Там масштабный штаб и до хрена внутренних инструкций и законов, чтобы обезопасить себя если какой неадекват придет.

Да и тот же Трамп когда придет, то будет помогать Украине как до этого все делали. Нам немного не повезло с соседами по географии и не повезло с тем, что в США перевыборы. И там демократы накосячили по полной, поэтому в матах, что республиканцы сыпят и Украина автоматом попадает
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25.02.2024 07:54 Відповісти
В целом согласен, в США при сильном Презе налаженная система "сдержек и противовесов". Но сейчас факт налицо - уже несколько месяцев помощь Украине блокируется даже не Презом, а спикером Конгресса, причем даже не Конгрессом в целом, а одним человеком - спикером (!). А если учесть, что этот спикер - кукла в руках рыжего, то помощь нам блокирует чувак, который формально вообще не должен иметь никакой власти, но реально подмял под себя едва не большинство республиканской партии.
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25.02.2024 09:41 Відповісти
А как быть с 6.2млрд в PDA программе, которые нашли, и которых по разным оценкам осталось от https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3643869/pentagon-press-secretary-maj-gen-pat-ryder-holds-a-press-briefing/ 4.2млрд .
"GEN. RYDER: And so yes, while we do have that $4.2 billion in authority"
Кто мешает воспользоваться?

Спикер Палаты представителей, а не Конгресса.

@"что этот спикер - кукла в руках рыжего" - есть какието доказательства?
т.к. Джонсон говорит, что это его https://youtu.be/dTcwwb5F_Os?t=954 решение
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25.02.2024 10:54 Відповісти
Мы не в суде, чтобы искать доказательства. "Подчиненный должен иметь свое мнение, совпадающее с мнением начальника" - так будет легче?
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26.02.2024 00:09 Відповісти
Так пишите, что это ваше мнение и никаких подтверждений этому не имеете

Блокируется не помощь, а пакет который называется "'Emergency National Security Supplemental Appropriations Act, 2024''.
который кроме всего прочего, имеет примерно половину денег на разные виды помощи Украине.
республиканцы хотели туда еще условия по границе добавить
со слов Джонсона, с момента как он стал спикером (когда в октября демократы сняли спикера Маккарти), он все время просил встречи с администрацией - чтобы прояснить вопросы по границе - в итоге встречи не было
Как и не было ответов на вопросы сколько надо денег
Т.к. 13.4млрд на 2 года - явно не достаточно

Кроме этого пакета, есть и другие виды помощи
остатки денег в PDA за 2022-2023 года
неиспользованные USAI (без контрактов)
лендлиз

некоторые страны оплатили оружие - которое не поставляется
пример Канада оплатила NASAMS для Украины - США не передают

можно пока их задействовать, пока они не договорятся
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26.02.2024 00:49 Відповісти
Это не только мое мнение, это мнение подавляющего большинства экспертов.
На самом деле, неважно, играет ли кукла в унисон с рыжим по своей воле или же вопреки ей - мнение куклы не принципиально, пока она в руках кукловода.
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26.02.2024 08:08 Відповісти
а можна дати зброю а вже потім вирішувати як це оформити - у безоплатну допомогу чи у кредит, чи у якийсь лендліз ?
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25.02.2024 00:15 Відповісти
Можна. Це може президент, за програмою PDA хоча би.
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25.02.2024 00:39 Відповісти
Це така ж байка (яку розповсюджують трампісти), як і про всеосяжність і велику цінність Будапештського меморандуму або нининішніх Гарантій що підписує наш Зе-шоумен, які розхвалють його пропагандисти. Люди, коли ви вже почнете жити в реальному світі, а не в світі казок?!
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25.02.2024 01:07 Відповісти
Ви до яких людей звертаєтеся з порадами "почати жити в реальному світі"?
Ви про PDA почитали, чи здатні лише переповідати казки про якихось трампістів?
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25.02.2024 01:23 Відповісти
"У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/7409306.html Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію", відхилив лідер демократичної більшості Шумер (котрий приїзжав недавно)

Пояснення: "Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву. "

Тобто лендліз не потрібен, тому що у президента є PDA - це пояснення демократів.

@"Це така ж байка (яку розповсюджують трампісти)" - виходить що лідер демократичної більшості в Сенаті - Трампіст?

Коли демократи стали Трампістами?
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25.02.2024 09:31 Відповісти
Кремлівська методичка, яка друкується кремлівським ботом Second First кожного дня майже без змін.
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25.02.2024 09:41 Відповісти
Да запросто. Скажем, взять из 17 миллиардов гривен на дороги, которые сейчас выделены. Про яйца я уже молчу
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25.02.2024 07:56 Відповісти
Можна є діючий закон про лендліз
не той що закінчився, де все було безкоштовно для України
а звичайний, котрий діє для всіх країн
з умовами:
- країна отримує зброю не більше ніж на 5 років (було 50 років)
- країна оплачує ремонт та заміщення втраченої техніка (було безкоштовно)
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25.02.2024 09:34 Відповісти
Отримувач сигналів відзвітував. А що відчуває великий Янетряпка?
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25.02.2024 00:16 Відповісти
Вони там всією ОПою отримують сигнали...

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25.02.2024 03:23 Відповісти
Знову ці "синали"...
******** політичний воляпюк.
Промені діареї вам!
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25.02.2024 00:19 Відповісти
синали
сигнали
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25.02.2024 00:23 Відповісти
Не лякайте отих Оманських інвесторів, як ними дуже опікувався аброхамії у 2022 році…
А потім, майже на місяць десь пропавши! Можливо, Гостомель боронив з катлєтою… чи отим, з аналТАБУ… Не так гидкі чужі воші, як свої гниди..
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25.02.2024 00:19 Відповісти
ТРИНДОБОЛ!
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25.02.2024 00:20 Відповісти
марсiанiн, б###.
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25.02.2024 00:26 Відповісти
Ему разрешили говорить.
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25.02.2024 00:44 Відповісти
Мабуть Єрмака з Бубой на Мальдіви річницю здачі України святкувати полетіли
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25.02.2024 02:38 Відповісти
кулеба, ты бы лучше план Б готовил, через пол-года должно было дойти
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25.02.2024 01:14 Відповісти
План Б у него в виде виписки из плана землеотвода дачки в Испании...
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25.02.2024 10:56 Відповісти
А з Будапешту, з посольства є щось? Бус розблокували хоча б?
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25.02.2024 01:21 Відповісти
У мешканців Афганістану єдина позиція проти всих оккупантів. Вбивати, вбивати і ще раз вбивати любого хто прийде зі зброєю в руках. І це діє. Населеня в 6 міліонів після Македонського ніхто не зміг завоювати. Всі українці мають бути однієї думки - окупанта потрібно вбивати, вбивати і ще раз вбивати всими доступними методами.
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25.02.2024 01:47 Відповісти
Ага, а потім приходити з роботи і вмикати "слово пацана кроф на асффальтє"

Окупанта передусім треба вбити в свідомості. А це для багатьох ну якось дуже важко.
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25.02.2024 02:09 Відповісти
Ніхто не зміг - а якшо пошукати ( завоювували територію Афганістану і не раз - араби кушани Тимур і ше дехто ). Почитайте - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
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25.02.2024 04:21 Відповісти
То була фраза з 9 роти )))))
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25.02.2024 06:57 Відповісти
Ой, тільки не дай боже, у нас в тилу вже почали окупантами вважати тих, хто "твойо кровноє" місце на паркові зайняв, чи за твій столик підсів у наливайці.
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25.02.2024 10:55 Відповісти
Це маркарова тобі своїм тухесом сигналить ?..
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25.02.2024 06:55 Відповісти
Потужні сигнли чи так собі?
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25.02.2024 07:21 Відповісти
Опять одни сигналы в место того что надо.
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25.02.2024 09:07 Відповісти
Негайно відправляйте делегацію зі СН на чолі з в.о президента дєрьмаком до США! Треба сигнали ті приглушити,а то ***** почує
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25.02.2024 09:16 Відповісти
Куколдеба, тобі сигнали лише з дупи єрмака надходять.
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25.02.2024 09:37 Відповісти
Кого ж ви вибрали,зеБарани?
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25.02.2024 09:38 Відповісти
Радістка Маркарова стучить як сорока у бубен, щоб преміальні отримати!
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25.02.2024 10:04 Відповісти
Морзянкою
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25.02.2024 10:17 Відповісти
Чічьоткою! На дубовому столі після літру віскі!
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25.02.2024 10:52 Відповісти
В ОПі перш за все цікавить, а що сказав Смірнов у суді Лас-Вегаса. Бо є інфа, що саме Смірнов був присутній на толковіщі на дачі губера з Камчатки в Іспанії, Там толкували Руді Джуліані і Дерьмак як краще сплести ніті заговора проти Байдена.
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25.02.2024 11:57 Відповісти
а як же, отримує він сигнали... хіба, що абеткою морзе по макітрі!
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25.02.2024 14:25 Відповісти
 
 