Кулеба про допомогу США: Отримуємо сигнали щодо розблокування від обох партій
Україна системно отримує сигнали від демократів та республіканців, що пакет із допомогою буде розблоковано. Країна перебуває у контакті з обома американськими партіями.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Голосу Америки під час візиту до Організації об'єднаних націй у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ.
Журналістка запитала, чи чує урядовець сигнали, що американська військова допомога Україні буде розблокована.
"Ми чуємо їх дуже багато, вони системні, йдуть на всіх рівнях – і від демократів, і від республіканців. Але вже час перейти від сигналів до власне ухвалення рішень", – заявив він.
Кулеба зазначив, що українська делегація говорила з декількома людьми, котрі можуть впливати на процеси ухвалення допомоги. Голова МЗС повідомив, що багато говорив з колегами про снаряди, зброю та те, як пришвидшити ухвалення рішення Конгресом США.
Він зазначив, що Україна перебуває у контакті як з республіканцями, так і з демократами. За його словами, представники обох партій звинувачують одне одного у ситуації з допомогою Україні.
"Ми поважаємо внутрішню політику Сполучених Штатів, політика скрізь працює однаково, але в усіх розмовах з американськими політиками, які не завжди приємні та милі розмови, я кажу одну просту річ: "Дивіться, щодня, поки ви там граєтеся у внутрішню політику, через відсутність вашого рішення в Україні помирають люди. І якщо ви будете про це пам'ятати, думаю, це пришвидшить пошук внутрішньополітичного компромісу", – пояснив голова МЗС.
За словами Кулеби, американські політики не дивляться на цю ситуацію через таку перспективу. І коли їм надають цю перспективу, то вони усвідомлюють ціну, яку українці платять за їх внутрішньополітичні дебати, пояснив очільник української дипломатії.
Він наголосив, що якщо український солдат не отримає необхідної зброї, це, зрештою, запустить процеси, від яких постраждають інтереси США та простих американців: "Тому найкраще [для США] – це допомогти українському солдату".
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Да и тот же Трамп когда придет, то будет помогать Украине как до этого все делали. Нам немного не повезло с соседами по географии и не повезло с тем, что в США перевыборы. И там демократы накосячили по полной, поэтому в матах, что республиканцы сыпят и Украина автоматом попадает
"GEN. RYDER: And so yes, while we do have that $4.2 billion in authority"
Кто мешает воспользоваться?
Спикер Палаты представителей, а не Конгресса.
@"что этот спикер - кукла в руках рыжего" - есть какието доказательства?
т.к. Джонсон говорит, что это его https://youtu.be/dTcwwb5F_Os?t=954 решение
Блокируется не помощь, а пакет который называется "'Emergency National Security Supplemental Appropriations Act, 2024''.
который кроме всего прочего, имеет примерно половину денег на разные виды помощи Украине.
республиканцы хотели туда еще условия по границе добавить
со слов Джонсона, с момента как он стал спикером (когда в октября демократы сняли спикера Маккарти), он все время просил встречи с администрацией - чтобы прояснить вопросы по границе - в итоге встречи не было
Как и не было ответов на вопросы сколько надо денег
Т.к. 13.4млрд на 2 года - явно не достаточно
Кроме этого пакета, есть и другие виды помощи
остатки денег в PDA за 2022-2023 года
неиспользованные USAI (без контрактов)
лендлиз
некоторые страны оплатили оружие - которое не поставляется
пример Канада оплатила NASAMS для Украины - США не передают
можно пока их задействовать, пока они не договорятся
На самом деле, неважно, играет ли кукла в унисон с рыжим по своей воле или же вопреки ей - мнение куклы не принципиально, пока она в руках кукловода.
Ви про PDA почитали, чи здатні лише переповідати казки про якихось трампістів?
Пояснення: "Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву. "
Тобто лендліз не потрібен, тому що у президента є PDA - це пояснення демократів.
@"Це така ж байка (яку розповсюджують трампісти)" - виходить що лідер демократичної більшості в Сенаті - Трампіст?
Коли демократи стали Трампістами?
не той що закінчився, де все було безкоштовно для України
а звичайний, котрий діє для всіх країн
з умовами:
- країна отримує зброю не більше ніж на 5 років (було 50 років)
- країна оплачує ремонт та заміщення втраченої техніка (було безкоштовно)
******** політичний воляпюк.
Промені діареї вам!
синалисигнали
А потім, майже на місяць десь пропавши! Можливо, Гостомель боронив з катлєтою… чи отим, з аналТАБУ… Не так гидкі чужі воші, як свої гниди..
Окупанта передусім треба вбити в свідомості. А це для багатьох ну якось дуже важко.