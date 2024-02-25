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Новости Помощь Украине
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Конгресс США (1208) помощь (7420) Кулеба Дмитрий (2880)

Кулеба о помощи США: Получаем сигналы относительно разблокирования от обеих партий

Дмитро Кулеба

Украина системно получает сигналы от демократов и республиканцев, что пакет будет разблокирован. Страна находится в контакте с обеими американскими партиями.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Голосу Америки во время визита в Организацию объединенных наций в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила, слышит ли чиновник сигналы, что американская военная помощь Украине будет разблокирована.

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"Мы слышим их очень много, они системные, идут на всех уровнях – и от демократов, и от республиканцев. Но уже пора перейти от сигналов к собственно принятию решений", – заявил он.

Кулеба отметил, что украинская делегация говорила с несколькими людьми, которые могут влиять на процессы оказания помощи. Глава МИД сообщил, что много говорил с коллегами о снарядах, оружии и о том, как ускорить принятие решения Конгрессом США.

Он отметил, что Украина находится в контакте как с республиканцами, так и с демократами. По его словам, представители обеих партий обвиняют друг друга в ситуации с помощью Украины.

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"Мы уважаем внутреннюю политику Соединенных Штатов, политика везде работает одинаково, но во всех разговорах с американскими политиками, которые не всегда приятны и милые разговоры, я говорю одну простую вещь: "Смотрите, каждый день, пока вы там играете во внутреннюю политику, из-за отсутствия вашего решения в Украине умирают люди. И если вы будете об этом помнить, думаю, это ускорит поиск внутриполитического компромисса", – объяснил глава МИД.

По словам Кулебы, американские политики не смотрят на эту ситуацию из такой перспективы. И когда им предоставляют эту перспективу, они осознают цену, которую украинцы платят за их внутриполитические дебаты, пояснил глава украинской дипломатии.

Он подчеркнул, что если украинский солдат не получит необходимого оружия, это в конечном счете запустит процессы, от которых пострадают интересы США и простых американцев: "Поэтому лучше всего [для США] – это помочь украинскому солдату".
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Топ комментарии
+7
Отримувач сигналів відзвітував. А що відчуває великий Янетряпка?
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25.02.2024 00:16
+5
Знову ці "синали"...
******** політичний воляпюк.
Промені діареї вам!
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25.02.2024 00:19
+4
а можна дати зброю а вже потім вирішувати як це оформити - у безоплатну допомогу чи у кредит, чи у якийсь лендліз ?
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25.02.2024 00:15
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Багато чого залежить від настроїв одного рудого американця у понеділок вранці.
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25.02.2024 00:12 Ответить
У американцев, в отличии от кацапов, Зимбабве и КНДР президент не есть посланник с неба волю которого все должны исполнять. Там масштабный штаб и до хрена внутренних инструкций и законов, чтобы обезопасить себя если какой неадекват придет.

Да и тот же Трамп когда придет, то будет помогать Украине как до этого все делали. Нам немного не повезло с соседами по географии и не повезло с тем, что в США перевыборы. И там демократы накосячили по полной, поэтому в матах, что республиканцы сыпят и Украина автоматом попадает
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25.02.2024 07:54 Ответить
В целом согласен, в США при сильном Презе налаженная система "сдержек и противовесов". Но сейчас факт налицо - уже несколько месяцев помощь Украине блокируется даже не Презом, а спикером Конгресса, причем даже не Конгрессом в целом, а одним человеком - спикером (!). А если учесть, что этот спикер - кукла в руках рыжего, то помощь нам блокирует чувак, который формально вообще не должен иметь никакой власти, но реально подмял под себя едва не большинство республиканской партии.
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25.02.2024 09:41 Ответить
А как быть с 6.2млрд в PDA программе, которые нашли, и которых по разным оценкам осталось от https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3643869/pentagon-press-secretary-maj-gen-pat-ryder-holds-a-press-briefing/ 4.2млрд .
"GEN. RYDER: And so yes, while we do have that $4.2 billion in authority"
Кто мешает воспользоваться?

Спикер Палаты представителей, а не Конгресса.

@"что этот спикер - кукла в руках рыжего" - есть какието доказательства?
т.к. Джонсон говорит, что это его https://youtu.be/dTcwwb5F_Os?t=954 решение
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25.02.2024 10:54 Ответить
Мы не в суде, чтобы искать доказательства. "Подчиненный должен иметь свое мнение, совпадающее с мнением начальника" - так будет легче?
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26.02.2024 00:09 Ответить
Так пишите, что это ваше мнение и никаких подтверждений этому не имеете

Блокируется не помощь, а пакет который называется "'Emergency National Security Supplemental Appropriations Act, 2024''.
который кроме всего прочего, имеет примерно половину денег на разные виды помощи Украине.
республиканцы хотели туда еще условия по границе добавить
со слов Джонсона, с момента как он стал спикером (когда в октября демократы сняли спикера Маккарти), он все время просил встречи с администрацией - чтобы прояснить вопросы по границе - в итоге встречи не было
Как и не было ответов на вопросы сколько надо денег
Т.к. 13.4млрд на 2 года - явно не достаточно

Кроме этого пакета, есть и другие виды помощи
остатки денег в PDA за 2022-2023 года
неиспользованные USAI (без контрактов)
лендлиз

некоторые страны оплатили оружие - которое не поставляется
пример Канада оплатила NASAMS для Украины - США не передают

можно пока их задействовать, пока они не договорятся
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26.02.2024 00:49 Ответить
Это не только мое мнение, это мнение подавляющего большинства экспертов.
На самом деле, неважно, играет ли кукла в унисон с рыжим по своей воле или же вопреки ей - мнение куклы не принципиально, пока она в руках кукловода.
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26.02.2024 08:08 Ответить
а можна дати зброю а вже потім вирішувати як це оформити - у безоплатну допомогу чи у кредит, чи у якийсь лендліз ?
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25.02.2024 00:15 Ответить
Можна. Це може президент, за програмою PDA хоча би.
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25.02.2024 00:39 Ответить
Це така ж байка (яку розповсюджують трампісти), як і про всеосяжність і велику цінність Будапештського меморандуму або нининішніх Гарантій що підписує наш Зе-шоумен, які розхвалють його пропагандисти. Люди, коли ви вже почнете жити в реальному світі, а не в світі казок?!
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25.02.2024 01:07 Ответить
Ви до яких людей звертаєтеся з порадами "почати жити в реальному світі"?
Ви про PDA почитали, чи здатні лише переповідати казки про якихось трампістів?
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25.02.2024 01:23 Ответить
"У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/7409306.html Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію", відхилив лідер демократичної більшості Шумер (котрий приїзжав недавно)

Пояснення: "Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву. "

Тобто лендліз не потрібен, тому що у президента є PDA - це пояснення демократів.

@"Це така ж байка (яку розповсюджують трампісти)" - виходить що лідер демократичної більшості в Сенаті - Трампіст?

Коли демократи стали Трампістами?
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25.02.2024 09:31 Ответить
Кремлівська методичка, яка друкується кремлівським ботом Second First кожного дня майже без змін.
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25.02.2024 09:41 Ответить
Да запросто. Скажем, взять из 17 миллиардов гривен на дороги, которые сейчас выделены. Про яйца я уже молчу
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25.02.2024 07:56 Ответить
Можна є діючий закон про лендліз
не той що закінчився, де все було безкоштовно для України
а звичайний, котрий діє для всіх країн
з умовами:
- країна отримує зброю не більше ніж на 5 років (було 50 років)
- країна оплачує ремонт та заміщення втраченої техніка (було безкоштовно)
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25.02.2024 09:34 Ответить
Отримувач сигналів відзвітував. А що відчуває великий Янетряпка?
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25.02.2024 00:16 Ответить
Вони там всією ОПою отримують сигнали...

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25.02.2024 03:23 Ответить
Знову ці "синали"...
******** політичний воляпюк.
Промені діареї вам!
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25.02.2024 00:19 Ответить
синали
сигнали
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25.02.2024 00:23 Ответить
Не лякайте отих Оманських інвесторів, як ними дуже опікувався аброхамії у 2022 році…
А потім, майже на місяць десь пропавши! Можливо, Гостомель боронив з катлєтою… чи отим, з аналТАБУ… Не так гидкі чужі воші, як свої гниди..
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25.02.2024 00:19 Ответить
ТРИНДОБОЛ!
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25.02.2024 00:20 Ответить
марсiанiн, б###.
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25.02.2024 00:26 Ответить
Ему разрешили говорить.
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25.02.2024 00:44 Ответить
Мабуть Єрмака з Бубой на Мальдіви річницю здачі України святкувати полетіли
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25.02.2024 02:38 Ответить
кулеба, ты бы лучше план Б готовил, через пол-года должно было дойти
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25.02.2024 01:14 Ответить
План Б у него в виде виписки из плана землеотвода дачки в Испании...
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25.02.2024 10:56 Ответить
А з Будапешту, з посольства є щось? Бус розблокували хоча б?
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25.02.2024 01:21 Ответить
У мешканців Афганістану єдина позиція проти всих оккупантів. Вбивати, вбивати і ще раз вбивати любого хто прийде зі зброєю в руках. І це діє. Населеня в 6 міліонів після Македонського ніхто не зміг завоювати. Всі українці мають бути однієї думки - окупанта потрібно вбивати, вбивати і ще раз вбивати всими доступними методами.
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25.02.2024 01:47 Ответить
Ага, а потім приходити з роботи і вмикати "слово пацана кроф на асффальтє"

Окупанта передусім треба вбити в свідомості. А це для багатьох ну якось дуже важко.
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25.02.2024 02:09 Ответить
Ніхто не зміг - а якшо пошукати ( завоювували територію Афганістану і не раз - араби кушани Тимур і ше дехто ). Почитайте - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
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25.02.2024 04:21 Ответить
То була фраза з 9 роти )))))
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25.02.2024 06:57 Ответить
Ой, тільки не дай боже, у нас в тилу вже почали окупантами вважати тих, хто "твойо кровноє" місце на паркові зайняв, чи за твій столик підсів у наливайці.
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25.02.2024 10:55 Ответить
Це маркарова тобі своїм тухесом сигналить ?..
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25.02.2024 06:55 Ответить
Потужні сигнли чи так собі?
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25.02.2024 07:21 Ответить
Опять одни сигналы в место того что надо.
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25.02.2024 09:07 Ответить
Негайно відправляйте делегацію зі СН на чолі з в.о президента дєрьмаком до США! Треба сигнали ті приглушити,а то ***** почує
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25.02.2024 09:16 Ответить
Куколдеба, тобі сигнали лише з дупи єрмака надходять.
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25.02.2024 09:37 Ответить
Кого ж ви вибрали,зеБарани?
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25.02.2024 09:38 Ответить
Радістка Маркарова стучить як сорока у бубен, щоб преміальні отримати!
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25.02.2024 10:04 Ответить
Морзянкою
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25.02.2024 10:17 Ответить
Чічьоткою! На дубовому столі після літру віскі!
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25.02.2024 10:52 Ответить
В ОПі перш за все цікавить, а що сказав Смірнов у суді Лас-Вегаса. Бо є інфа, що саме Смірнов був присутній на толковіщі на дачі губера з Камчатки в Іспанії, Там толкували Руді Джуліані і Дерьмак як краще сплести ніті заговора проти Байдена.
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25.02.2024 11:57 Ответить
а як же, отримує він сигнали... хіба, що абеткою морзе по макітрі!
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25.02.2024 14:25 Ответить
 
 