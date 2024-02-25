Кулеба о помощи США: Получаем сигналы относительно разблокирования от обеих партий
Украина системно получает сигналы от демократов и республиканцев, что пакет будет разблокирован. Страна находится в контакте с обеими американскими партиями.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Голосу Америки во время визита в Организацию объединенных наций в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ.
Журналистка спросила, слышит ли чиновник сигналы, что американская военная помощь Украине будет разблокирована.
"Мы слышим их очень много, они системные, идут на всех уровнях – и от демократов, и от республиканцев. Но уже пора перейти от сигналов к собственно принятию решений", – заявил он.
Кулеба отметил, что украинская делегация говорила с несколькими людьми, которые могут влиять на процессы оказания помощи. Глава МИД сообщил, что много говорил с коллегами о снарядах, оружии и о том, как ускорить принятие решения Конгрессом США.
Он отметил, что Украина находится в контакте как с республиканцами, так и с демократами. По его словам, представители обеих партий обвиняют друг друга в ситуации с помощью Украины.
"Мы уважаем внутреннюю политику Соединенных Штатов, политика везде работает одинаково, но во всех разговорах с американскими политиками, которые не всегда приятны и милые разговоры, я говорю одну простую вещь: "Смотрите, каждый день, пока вы там играете во внутреннюю политику, из-за отсутствия вашего решения в Украине умирают люди. И если вы будете об этом помнить, думаю, это ускорит поиск внутриполитического компромисса", – объяснил глава МИД.
По словам Кулебы, американские политики не смотрят на эту ситуацию из такой перспективы. И когда им предоставляют эту перспективу, они осознают цену, которую украинцы платят за их внутриполитические дебаты, пояснил глава украинской дипломатии.
Он подчеркнул, что если украинский солдат не получит необходимого оружия, это в конечном счете запустит процессы, от которых пострадают интересы США и простых американцев: "Поэтому лучше всего [для США] – это помочь украинскому солдату".
Пожалуйста, подождите...
Да и тот же Трамп когда придет, то будет помогать Украине как до этого все делали. Нам немного не повезло с соседами по географии и не повезло с тем, что в США перевыборы. И там демократы накосячили по полной, поэтому в матах, что республиканцы сыпят и Украина автоматом попадает
"GEN. RYDER: And so yes, while we do have that $4.2 billion in authority"
Кто мешает воспользоваться?
Спикер Палаты представителей, а не Конгресса.
@"что этот спикер - кукла в руках рыжего" - есть какието доказательства?
т.к. Джонсон говорит, что это его https://youtu.be/dTcwwb5F_Os?t=954 решение
Блокируется не помощь, а пакет который называется "'Emergency National Security Supplemental Appropriations Act, 2024''.
который кроме всего прочего, имеет примерно половину денег на разные виды помощи Украине.
республиканцы хотели туда еще условия по границе добавить
со слов Джонсона, с момента как он стал спикером (когда в октября демократы сняли спикера Маккарти), он все время просил встречи с администрацией - чтобы прояснить вопросы по границе - в итоге встречи не было
Как и не было ответов на вопросы сколько надо денег
Т.к. 13.4млрд на 2 года - явно не достаточно
Кроме этого пакета, есть и другие виды помощи
остатки денег в PDA за 2022-2023 года
неиспользованные USAI (без контрактов)
лендлиз
некоторые страны оплатили оружие - которое не поставляется
пример Канада оплатила NASAMS для Украины - США не передают
можно пока их задействовать, пока они не договорятся
На самом деле, неважно, играет ли кукла в унисон с рыжим по своей воле или же вопреки ей - мнение куклы не принципиально, пока она в руках кукловода.
Ви про PDA почитали, чи здатні лише переповідати казки про якихось трампістів?
Пояснення: "Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву. "
Тобто лендліз не потрібен, тому що у президента є PDA - це пояснення демократів.
@"Це така ж байка (яку розповсюджують трампісти)" - виходить що лідер демократичної більшості в Сенаті - Трампіст?
Коли демократи стали Трампістами?
не той що закінчився, де все було безкоштовно для України
а звичайний, котрий діє для всіх країн
з умовами:
- країна отримує зброю не більше ніж на 5 років (було 50 років)
- країна оплачує ремонт та заміщення втраченої техніка (було безкоштовно)
******** політичний воляпюк.
Промені діареї вам!
синалисигнали
А потім, майже на місяць десь пропавши! Можливо, Гостомель боронив з катлєтою… чи отим, з аналТАБУ… Не так гидкі чужі воші, як свої гниди..
Окупанта передусім треба вбити в свідомості. А це для багатьох ну якось дуже важко.