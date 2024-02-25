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НАТО (6215) Польща (8262) військові навчання (2761)

У Польщі стартують масштабні військові навчання за участю країн НАТО

нато

У неділю, 25 лютого, розпочинаються національні навчання Збройних Сил Польщі за участю країн НАТО - Dragon-24.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Генштаб польської армії.

Як зазначається, у навчаннях візьме участь загалом приблизно 20 тис. військовослужбовців і 3,5 тис. одиниць військової техніки з 10 країн НАТО, зокрема приблизно 15 тис. солдатів польських Збройних сил.

Міноборони Польщі раніше повідомляло, що основні сили, які братимуть участь у навчаннях, будуть представлені 11 бронетанковою кавалерійською дивізією ЗС Польщі, також будуть задіяні військовослужбовці сил спеціального призначення, військово-повітряних сил, військово-морського флоту і територіальної оборони. У навчаннях візьмуть участь підрозділи союзних військ, присутні в Польщі, включно з бойовою групою НАТО eFP (програма НАТО з посилення присутності у Східній Європі в рамках підтримки союзників).

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У повідомленні міністерства йшлося про те, що під час навчань перевірять "взаємодію і виконання бойових завдань на суші, у повітрі та на морі", військові операції також проводитимуть у кіберпросторі.

Ці навчання стануть "ключовим елементом" найбільших з 1988 року навчань НАТО Steadfast defender-24. Вони "не спрямовані проти будь-якої країни, але є демонстрацією здатності протистояти будь-якій агресивній політиці", зокрема "провокаційним діям Російської Федерації", наголосило міністерство.

Також читайте: НАТО створить центр оборонної підготовки, аналізу та освіти для українських військових, - ЗМІ

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Топ коментарі
+3
смаженою бульбою запахло.....
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25.02.2024 12:53
+2
Кенигсберг, приготовиться (сдаваться).
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25.02.2024 12:46
+2
" 11 бронетанкова кавалерійська дивізія ЗС Польщі ..." - а це як взагалі ? Польські танки на кінній тязі ? ))
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25.02.2024 13:38
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Не кажіть тільки прльським фермерам де будуть ці навчання, а то знову заблокують дороги
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25.02.2024 12:45 Відповісти
Кенигсберг, приготовиться (сдаваться).
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25.02.2024 12:46 Відповісти
смаженою бульбою запахло.....
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25.02.2024 12:53 Відповісти
... от би ще відбулися масові практичні навчання з виковирювання московських засланців та колаборантів в урядах та "мітінгах корисних ідіотів" в усих цивілізОваних країнах
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25.02.2024 12:57 Відповісти
за них дуже рада, тільки нам що з того
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25.02.2024 13:30 Відповісти
" 11 бронетанкова кавалерійська дивізія ЗС Польщі ..." - а це як взагалі ? Польські танки на кінній тязі ? ))
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25.02.2024 13:38 Відповісти
Навчання з розсипання українського зерна з вагонів ??
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25.02.2024 14:17 Відповісти
Друзі, у мене є модель виходу з прикордонного конфлікту. 2 400 вантажівки на кордоні стоять ! Місяці і будуть стояти до квітня, потім до травня. Власникам перевізникам - це збитки ? Здається що НІ. Зернотрейдери їм платять бабло за простій ? Тоді зернотрейдери працюють на ***** ! Чи власники інших товарів. Мене не турбує хто з них - посіпака кацапів. Мене турбує вільний проїзд через кордон. КМУ може призупинити зернотрейдерам експорт ? Може. Про це вже кажуть люди далекі від сільхозвиробників !!!
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25.02.2024 14:44 Відповісти
а що не з Кримлем?
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25.02.2024 15:05 Відповісти
Ці навчання допоможуть ляхам як мертвому припарка. Трамп уже неодноразово (доречі, ще при першій каденції) заявляв, що Америці "скучно цупити європейського воза", а зараз уже більш ніж конкретно сказав про НАТО. Прийде, курви ляші час, коли ви проситимете української допомоги, і українського хліба (свого - то немає...). І вам покажуть на рейси, наволочі.
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25.02.2024 17:28 Відповісти
Европа десятиліття купувала російську нафту і газ. Саме Європа виростила цього монстра, котрий замість того щоб вкладати трильйони долларів в добробут росіян,мілітаризував країну,купляв європейських політиків,купляа терористів
Вибачайте, але один залп із 100калібрів дуже просвітив би голови європейців,а воювати ви не будете, бо ви боїтеся
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25.02.2024 18:13 Відповісти
 
 