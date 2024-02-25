У Польщі стартують масштабні військові навчання за участю країн НАТО
У неділю, 25 лютого, розпочинаються національні навчання Збройних Сил Польщі за участю країн НАТО - Dragon-24.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Генштаб польської армії.
Як зазначається, у навчаннях візьме участь загалом приблизно 20 тис. військовослужбовців і 3,5 тис. одиниць військової техніки з 10 країн НАТО, зокрема приблизно 15 тис. солдатів польських Збройних сил.
Міноборони Польщі раніше повідомляло, що основні сили, які братимуть участь у навчаннях, будуть представлені 11 бронетанковою кавалерійською дивізією ЗС Польщі, також будуть задіяні військовослужбовці сил спеціального призначення, військово-повітряних сил, військово-морського флоту і територіальної оборони. У навчаннях візьмуть участь підрозділи союзних військ, присутні в Польщі, включно з бойовою групою НАТО eFP (програма НАТО з посилення присутності у Східній Європі в рамках підтримки союзників).
У повідомленні міністерства йшлося про те, що під час навчань перевірять "взаємодію і виконання бойових завдань на суші, у повітрі та на морі", військові операції також проводитимуть у кіберпросторі.
Ці навчання стануть "ключовим елементом" найбільших з 1988 року навчань НАТО Steadfast defender-24. Вони "не спрямовані проти будь-якої країни, але є демонстрацією здатності протистояти будь-якій агресивній політиці", зокрема "провокаційним діям Російської Федерації", наголосило міністерство.
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Вибачайте, але один залп із 100калібрів дуже просвітив би голови європейців,а воювати ви не будете, бо ви боїтеся