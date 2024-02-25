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НАТО (8642) Польша (8149) военные учения (3437)

В Польше стартуют масштабные военные учения с участием стран НАТО

нато

В воскресенье, 25 февраля, начинаются национальные учения Вооруженных Сил Польши с участием стран НАТО - Dragon-24.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Генштаб польской армии.

Как отмечается, в учениях примет участие около 20 тыс. военнослужащих и 3,5 тыс. единиц военной техники из 10 стран НАТО, в том числе примерно 15 тыс. солдат польских Вооруженных сил.

Минобороны Польши ранее сообщало, что основные силы, участвующие в учениях, будут представлены 11 бронетанковой кавалерийской дивизией ВС Польши, также будут задействованы военнослужащие сил специального назначения, военно-воздушных сил, военно-морского флота и территориальной обороны. В учениях примут участие подразделения союзных войск, присутствующие в Польше, включая боевую группу НАТО eFP (программа НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе в рамках поддержки союзников).

Смотрите: Вагоны с украинской агропродукцией повредили на польской железнодорожной станции Дорогуск. ФОТО

В сообщении министерства говорилось, что во время учений проверят "взаимодействие и выполнение боевых задач на суше, в воздухе и на море", военные операции также будут проводить в киберпространстве.

Эти учения станут "ключевым элементом" крупнейших с 1988 года учений НАТО Steadfast Defener-24. Они "не направлены против какой-либо страны, но являются демонстрацией способности противостоять какой-либо агрессивной политике", в частности "провокационным действиям Российской Федерации", подчеркнуло министерство.

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Топ комментарии
+3
смаженою бульбою запахло.....
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25.02.2024 12:53
+2
Кенигсберг, приготовиться (сдаваться).
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25.02.2024 12:46
+2
" 11 бронетанкова кавалерійська дивізія ЗС Польщі ..." - а це як взагалі ? Польські танки на кінній тязі ? ))
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25.02.2024 13:38
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Не кажіть тільки прльським фермерам де будуть ці навчання, а то знову заблокують дороги
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25.02.2024 12:45 Ответить
Кенигсберг, приготовиться (сдаваться).
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25.02.2024 12:46 Ответить
смаженою бульбою запахло.....
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25.02.2024 12:53 Ответить
... от би ще відбулися масові практичні навчання з виковирювання московських засланців та колаборантів в урядах та "мітінгах корисних ідіотів" в усих цивілізОваних країнах
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25.02.2024 12:57 Ответить
за них дуже рада, тільки нам що з того
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25.02.2024 13:30 Ответить
" 11 бронетанкова кавалерійська дивізія ЗС Польщі ..." - а це як взагалі ? Польські танки на кінній тязі ? ))
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25.02.2024 13:38 Ответить
Навчання з розсипання українського зерна з вагонів ??
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25.02.2024 14:17 Ответить
Друзі, у мене є модель виходу з прикордонного конфлікту. 2 400 вантажівки на кордоні стоять ! Місяці і будуть стояти до квітня, потім до травня. Власникам перевізникам - це збитки ? Здається що НІ. Зернотрейдери їм платять бабло за простій ? Тоді зернотрейдери працюють на ***** ! Чи власники інших товарів. Мене не турбує хто з них - посіпака кацапів. Мене турбує вільний проїзд через кордон. КМУ може призупинити зернотрейдерам експорт ? Може. Про це вже кажуть люди далекі від сільхозвиробників !!!
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25.02.2024 14:44 Ответить
а що не з Кримлем?
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25.02.2024 15:05 Ответить
Ці навчання допоможуть ляхам як мертвому припарка. Трамп уже неодноразово (доречі, ще при першій каденції) заявляв, що Америці "скучно цупити європейського воза", а зараз уже більш ніж конкретно сказав про НАТО. Прийде, курви ляші час, коли ви проситимете української допомоги, і українського хліба (свого - то немає...). І вам покажуть на рейси, наволочі.
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25.02.2024 17:28 Ответить
Европа десятиліття купувала російську нафту і газ. Саме Європа виростила цього монстра, котрий замість того щоб вкладати трильйони долларів в добробут росіян,мілітаризував країну,купляв європейських політиків,купляа терористів
Вибачайте, але один залп із 100калібрів дуже просвітив би голови європейців,а воювати ви не будете, бо ви боїтеся
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25.02.2024 18:13 Ответить
 
 