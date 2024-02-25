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безпілотник (3677) Федоров Михайло (849)

90% використовуваних на полі бою БПЛА - українського виробництва, - Федоров

дрон,зсу,безпілотник

90% усіх БПЛА, які використовуються сьогодні на полі бою, - це безпілотники, що виробляються в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції "Україна. Рік 2024".

"Наша швидка реакція і технологічність призвела до того, що 90% усіх БПЛА, які використовуються на полі бою, - це БПЛА, що виробляються в Україні", - сказав він.

За словами Федорова, в Україні працює велика команда урядовців, бізнесу, представників громадського сектору, які впливають на те, щоб технологій в Україні було більше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2023 році в межах проєкту "Армія дронів" законтрактували понад 300 тисяч БпЛА, - Федоров

"Тільки за минулий рік ми прийняли понад 20 нормативно-правових актів. Це і закони, і урядові постанови, які, по суті, створили найкращі умови ведення технологічного бізнесу в напрямі військових технологій у світі, саме в Україні", - уточнив віцепрем'єр.

Військові компанії, які ведуть бізнес в Україні, отримують найвищу маржинальність, сказав Федоров.

"У нас немає податків на компоненти. У нас, по суті, fast track проходження через кордон усіх компонентів для того, щоб виробляти продукти в Україні. І, по суті, цей полісі-мейкінг сприяв тому... що минулого року, в 2023-му, по факту було в 120 разів більше виробництва, якщо говорити на прикладі БПЛА, то саме БПЛА, а закупівель і контрактів було укладено більше ніж 300 тисяч", - сказав віцепрем'єр.

Він запевнив, що у 2024 році в Україні триватиме масштабування цих процесів.

Читайте також: Україна виготовить тисячі безпілотників дальньої дії цього року, - Федоров

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Топ коментарі
+22
І 90% з них були передані волонтерами...
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25.02.2024 14:11
+15
мерзота брехлива, краще розкажи скільки з тих 90% куплені за державний кошт, а скільки за народний кошт завдяки волонтерам ... Досі на нулі 90% дронів це дрони куплені за гроші волонтерів (тобто за гроші народу), а оте розпіарене бабло 40 мільярдів гривень, виділені на розпіарену ЗЕ-владою "армію дронів", скоріш за все вже давно на Оманських рахунках зе-лідора та дєрьмака... Курви брехливі, горіти вам в пеклі!!!
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25.02.2024 14:21
+14
Украинского - это от волонтеров. А сколько там "нихрена" от государства?

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25.02.2024 14:17
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І 90% з них були передані волонтерами...
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25.02.2024 14:11 Відповісти
...які превезли їх з-за кордону...
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25.02.2024 14:15 Відповісти
"3.14здеть - не мешки ворочать"
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25.02.2024 14:12 Відповісти
Именно так. Если хотя-бы треть из пресловутых прошлогодних 40 миллиардов пошла на ФПВ дроны - то на фронте их должно было быть не менее одного миллиона. Только вот где они тогда?
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25.02.2024 14:19 Відповісти
Украинского - это от волонтеров. А сколько там "нихрена" от государства?

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25.02.2024 14:17 Відповісти
волонтери, пересічні українці, своїми руками, збирали ці дрони!
"армія дронів" впарювала "мадяру" за три дорого.
а вся слава зе!майжебонапарту?
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25.02.2024 14:19 Відповісти
з них 146% зробив Федоров, а решту Зеленський
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25.02.2024 14:19 Відповісти
Е-бабусі аж зашарілися від гордості...
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25.02.2024 14:19 Відповісти
мерзота брехлива, краще розкажи скільки з тих 90% куплені за державний кошт, а скільки за народний кошт завдяки волонтерам ... Досі на нулі 90% дронів це дрони куплені за гроші волонтерів (тобто за гроші народу), а оте розпіарене бабло 40 мільярдів гривень, виділені на розпіарену ЗЕ-владою "армію дронів", скоріш за все вже давно на Оманських рахунках зе-лідора та дєрьмака... Курви брехливі, горіти вам в пеклі!!!
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25.02.2024 14:21 Відповісти
ІПСО ,або просто бреше.
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25.02.2024 14:29 Відповісти
так ок,
а от Зеля кричить що треба бути подібними на Ізраїль?
============ - Велкам проше шан панів послужити. А чо? - Агрохімія бів би крутим будувачем доріг, фронтових, як занюхає "дорогу" - то зразу орки посипляться від сміху, Кошового ще взяти - снайпери просто задихнуться від вигляду лисої макаки, ну і Умєрова - він яяяк..., ой, стоп, це ж расизм.
хоча, Агрохімія ж теж - пішов нахрін в свою Абхазію овец пасти.
Добре що хоч Кулєба, щира воша, ой, ну то таке, головне що не гнида.

а тепер дивимось - ЯК саме мають на цей цирк реагувати партнери?(а слово "партньори" - застосував дехто Подоляк до русні - "ниши партньори")
Так от, Ви самі би щось нашим оцим(див фотки ідіотів в піжамах в Вашингтоні, плійс) - оцим .. істотам би хоч цент дали?
я понятно що би спочатку запитав у Вікторії Спартс - було навіть інтерв.ю з тутешнім Головредом(реально!) - давати хоч цент цій шоблі, чи може... ну це не В.єтнам, там хоч ТАКОГО трешу не вибирав мутрий наріт. Ну блін, небрите чучело Агрохімія погрожує біженцям і просить "вєрнуть взад". А воно - що зробило для того щоби вернувшіся Лєщенку, теж наговорило багато, не дали по морді? клоуни, цирк. але рейтинг вроді ок, так що піпл хаває. о г*споди, це ж реально якийсь, як Невзоров каже - Крававийкашмар.

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25.02.2024 14:34 Відповісти
жги прислуга, зе вівці все схавають
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25.02.2024 14:35 Відповісти
один дід-волонтер опитував снайперів і т.д., за кого вони ..... дуже був здивований. так що слово "вівці" навіть серед блін бізнесменів і т.д., котрі пішли воювати.
а ще було опитування в Ірпіні.
ну... перефразую орків - етот нарід нєпобєдім(в своїй тупості)
так блін, це ж реально жах! ну як мля, воно тупо прямо в відео сказало шо "паніка буде" і ті хто вижив, половина - "заЗе"???
ну от як? адиннарот блін, а шо тут сказати? ну от просто не можу зрозуміти
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25.02.2024 16:32 Відповісти
Чергова цифрова брехня від оцифрованого придурка. Може йому якого ''трояна'' запустити щоб заціпило!
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25.02.2024 14:53 Відповісти
Ага, і цех з виробництва електродвигунів для них у карпатському тунелі працює 24/7.....
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25.02.2024 14:53 Відповісти
Кажете українського виробництва, добре, добре. Скажіть, будь ласка, пане Федоров а хто ці дрони купив можливо держава? Чомусь про це ви промовчати?
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25.02.2024 15:05 Відповісти
Та ти шо?
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25.02.2024 15:36 Відповісти
А що там з "морським боєм" від стерненка і інших м..ків, анасованим фьодоровим. То хто пабєділ?
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25.02.2024 16:12 Відповісти
Ще забув додати, що придбані волонтерами.
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25.02.2024 16:36 Відповісти
90% используемых на поле боя БПЛА - украинского производства, - Федоров Источник:
=============
А сколько из них куплены МО? ******* зеленые мудозвоны про свои достижения писать.
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25.02.2024 17:16 Відповісти
Швидше за все FPV не беруть на баланс. Це єдине адекватне пояснення цієї заяви
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25.02.2024 18:06 Відповісти
 
 