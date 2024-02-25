90% використовуваних на полі бою БПЛА - українського виробництва, - Федоров

90% усіх БПЛА, які використовуються сьогодні на полі бою, - це безпілотники, що виробляються в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції "Україна. Рік 2024".

"Наша швидка реакція і технологічність призвела до того, що 90% усіх БПЛА, які використовуються на полі бою, - це БПЛА, що виробляються в Україні", - сказав він.

За словами Федорова, в Україні працює велика команда урядовців, бізнесу, представників громадського сектору, які впливають на те, щоб технологій в Україні було більше.

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"Тільки за минулий рік ми прийняли понад 20 нормативно-правових актів. Це і закони, і урядові постанови, які, по суті, створили найкращі умови ведення технологічного бізнесу в напрямі військових технологій у світі, саме в Україні", - уточнив віцепрем'єр.

Військові компанії, які ведуть бізнес в Україні, отримують найвищу маржинальність, сказав Федоров.

"У нас немає податків на компоненти. У нас, по суті, fast track проходження через кордон усіх компонентів для того, щоб виробляти продукти в Україні. І, по суті, цей полісі-мейкінг сприяв тому... що минулого року, в 2023-му, по факту було в 120 разів більше виробництва, якщо говорити на прикладі БПЛА, то саме БПЛА, а закупівель і контрактів було укладено більше ніж 300 тисяч", - сказав віцепрем'єр.

Він запевнив, що у 2024 році в Україні триватиме масштабування цих процесів.

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