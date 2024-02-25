90% використовуваних на полі бою БПЛА - українського виробництва, - Федоров
90% усіх БПЛА, які використовуються сьогодні на полі бою, - це безпілотники, що виробляються в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції "Україна. Рік 2024".
"Наша швидка реакція і технологічність призвела до того, що 90% усіх БПЛА, які використовуються на полі бою, - це БПЛА, що виробляються в Україні", - сказав він.
За словами Федорова, в Україні працює велика команда урядовців, бізнесу, представників громадського сектору, які впливають на те, щоб технологій в Україні було більше.
"Тільки за минулий рік ми прийняли понад 20 нормативно-правових актів. Це і закони, і урядові постанови, які, по суті, створили найкращі умови ведення технологічного бізнесу в напрямі військових технологій у світі, саме в Україні", - уточнив віцепрем'єр.
Військові компанії, які ведуть бізнес в Україні, отримують найвищу маржинальність, сказав Федоров.
"У нас немає податків на компоненти. У нас, по суті, fast track проходження через кордон усіх компонентів для того, щоб виробляти продукти в Україні. І, по суті, цей полісі-мейкінг сприяв тому... що минулого року, в 2023-му, по факту було в 120 разів більше виробництва, якщо говорити на прикладі БПЛА, то саме БПЛА, а закупівель і контрактів було укладено більше ніж 300 тисяч", - сказав віцепрем'єр.
Він запевнив, що у 2024 році в Україні триватиме масштабування цих процесів.
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"армія дронів" впарювала "мадяру" за три дорого.
а вся слава зе!майжебонапарту?
а от Зеля кричить що треба бути подібними на Ізраїль?
============ - Велкам проше шан панів послужити. А чо? - Агрохімія бів би крутим будувачем доріг, фронтових, як занюхає "дорогу" - то зразу орки посипляться від сміху, Кошового ще взяти - снайпери просто задихнуться від вигляду лисої макаки, ну і Умєрова - він яяяк..., ой, стоп, це ж расизм.
хоча, Агрохімія ж теж - пішов нахрін в свою Абхазію овец пасти.
Добре що хоч Кулєба, щира воша, ой, ну то таке, головне що не гнида.
а тепер дивимось - ЯК саме мають на цей цирк реагувати партнери?(а слово "партньори" - застосував дехто Подоляк до русні - "ниши партньори")
Так от, Ви самі би щось нашим оцим(див фотки ідіотів в піжамах в Вашингтоні, плійс) - оцим .. істотам би хоч цент дали?
я понятно що би спочатку запитав у Вікторії Спартс - було навіть інтерв.ю з тутешнім Головредом(реально!) - давати хоч цент цій шоблі, чи може... ну це не В.єтнам, там хоч ТАКОГО трешу не вибирав мутрий наріт. Ну блін, небрите чучело Агрохімія погрожує біженцям і просить "вєрнуть взад". А воно - що зробило для того щоби вернувшіся Лєщенку, теж наговорило багато, не дали по морді? клоуни, цирк. але рейтинг вроді ок, так що піпл хаває. о г*споди, це ж реально якийсь, як Невзоров каже - Крававийкашмар.
а ще було опитування в Ірпіні.
ну... перефразую орків - етот нарід нєпобєдім(в своїй тупості)
так блін, це ж реально жах! ну як мля, воно тупо прямо в відео сказало шо "паніка буде" і ті хто вижив, половина - "заЗе"???
ну от як? адиннарот блін, а шо тут сказати? ну от просто не можу зрозуміти
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А сколько из них куплены МО? ******* зеленые мудозвоны про свои достижения писать.