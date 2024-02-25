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беспилотник (3151) Федоров Михаил (492)

90% используемых на поле боя БПЛА – украинского производства, - Федоров

дрон,зсу,безпілотник

90% всех БПЛА, используемых сегодня на поле боя, - это производимые в Украине беспилотники.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на конференции "Украина. Год 2024".

"Наша быстрая реакция и технологичность привела к тому, что 90% всех используемых на поле боя БПЛА - это БПЛА, которые производятся в Украине", - сказал он.

По словам Федорова, в Украине работает большая команда членов правительства, бизнеса, представителей общественного сектора, которые влияют на то, чтобы технологий в Украине было больше.

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"Только за прошлый год мы приняли более 20 нормативно-правовых актов. Это и законы, и правительственные постановления, по сути, создавшие лучшие условия ведения технологического бизнеса в направлении военных технологий в мире, именно в Украине", - уточнил вице-премьер. .

Военные компании, ведущие бизнес в Украине, получают самую высокую маржинальность, сказал Федоров.

"У нас нет налогов на компоненты. У нас, по сути, fast track прохождение через границу всех компонентов для того, чтобы производить продукты в Украине. И, по сути, этот полиси-мейкинг способствовал тому... что в прошлом году, в 2023 году -му, по факту было в 120 раз больше производства, если говорить на примере БПЛА, то именно БПЛА, а закупок и контрактов было заключено более 300 тысяч", - сказал вице-премьер.

Он заверил, что в 2024 году в Украине будет продолжаться масштабирование этих процессов.

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Топ комментарии
+22
І 90% з них були передані волонтерами...
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25.02.2024 14:11
+15
мерзота брехлива, краще розкажи скільки з тих 90% куплені за державний кошт, а скільки за народний кошт завдяки волонтерам ... Досі на нулі 90% дронів це дрони куплені за гроші волонтерів (тобто за гроші народу), а оте розпіарене бабло 40 мільярдів гривень, виділені на розпіарену ЗЕ-владою "армію дронів", скоріш за все вже давно на Оманських рахунках зе-лідора та дєрьмака... Курви брехливі, горіти вам в пеклі!!!
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25.02.2024 14:21
+14
Украинского - это от волонтеров. А сколько там "нихрена" от государства?

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25.02.2024 14:17
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І 90% з них були передані волонтерами...
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25.02.2024 14:11 Ответить
...які превезли їх з-за кордону...
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25.02.2024 14:15 Ответить
"3.14здеть - не мешки ворочать"
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25.02.2024 14:12 Ответить
Именно так. Если хотя-бы треть из пресловутых прошлогодних 40 миллиардов пошла на ФПВ дроны - то на фронте их должно было быть не менее одного миллиона. Только вот где они тогда?
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25.02.2024 14:19 Ответить
Украинского - это от волонтеров. А сколько там "нихрена" от государства?

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25.02.2024 14:17 Ответить
волонтери, пересічні українці, своїми руками, збирали ці дрони!
"армія дронів" впарювала "мадяру" за три дорого.
а вся слава зе!майжебонапарту?
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25.02.2024 14:19 Ответить
з них 146% зробив Федоров, а решту Зеленський
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25.02.2024 14:19 Ответить
Е-бабусі аж зашарілися від гордості...
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25.02.2024 14:19 Ответить
мерзота брехлива, краще розкажи скільки з тих 90% куплені за державний кошт, а скільки за народний кошт завдяки волонтерам ... Досі на нулі 90% дронів це дрони куплені за гроші волонтерів (тобто за гроші народу), а оте розпіарене бабло 40 мільярдів гривень, виділені на розпіарену ЗЕ-владою "армію дронів", скоріш за все вже давно на Оманських рахунках зе-лідора та дєрьмака... Курви брехливі, горіти вам в пеклі!!!
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25.02.2024 14:21 Ответить
ІПСО ,або просто бреше.
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25.02.2024 14:29 Ответить
так ок,
а от Зеля кричить що треба бути подібними на Ізраїль?
============ - Велкам проше шан панів послужити. А чо? - Агрохімія бів би крутим будувачем доріг, фронтових, як занюхає "дорогу" - то зразу орки посипляться від сміху, Кошового ще взяти - снайпери просто задихнуться від вигляду лисої макаки, ну і Умєрова - він яяяк..., ой, стоп, це ж расизм.
хоча, Агрохімія ж теж - пішов нахрін в свою Абхазію овец пасти.
Добре що хоч Кулєба, щира воша, ой, ну то таке, головне що не гнида.

а тепер дивимось - ЯК саме мають на цей цирк реагувати партнери?(а слово "партньори" - застосував дехто Подоляк до русні - "ниши партньори")
Так от, Ви самі би щось нашим оцим(див фотки ідіотів в піжамах в Вашингтоні, плійс) - оцим .. істотам би хоч цент дали?
я понятно що би спочатку запитав у Вікторії Спартс - було навіть інтерв.ю з тутешнім Головредом(реально!) - давати хоч цент цій шоблі, чи може... ну це не В.єтнам, там хоч ТАКОГО трешу не вибирав мутрий наріт. Ну блін, небрите чучело Агрохімія погрожує біженцям і просить "вєрнуть взад". А воно - що зробило для того щоби вернувшіся Лєщенку, теж наговорило багато, не дали по морді? клоуни, цирк. але рейтинг вроді ок, так що піпл хаває. о г*споди, це ж реально якийсь, як Невзоров каже - Крававийкашмар.

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25.02.2024 14:34 Ответить
жги прислуга, зе вівці все схавають
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25.02.2024 14:35 Ответить
один дід-волонтер опитував снайперів і т.д., за кого вони ..... дуже був здивований. так що слово "вівці" навіть серед блін бізнесменів і т.д., котрі пішли воювати.
а ще було опитування в Ірпіні.
ну... перефразую орків - етот нарід нєпобєдім(в своїй тупості)
так блін, це ж реально жах! ну як мля, воно тупо прямо в відео сказало шо "паніка буде" і ті хто вижив, половина - "заЗе"???
ну от як? адиннарот блін, а шо тут сказати? ну от просто не можу зрозуміти
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25.02.2024 16:32 Ответить
Чергова цифрова брехня від оцифрованого придурка. Може йому якого ''трояна'' запустити щоб заціпило!
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25.02.2024 14:53 Ответить
Ага, і цех з виробництва електродвигунів для них у карпатському тунелі працює 24/7.....
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25.02.2024 14:53 Ответить
Кажете українського виробництва, добре, добре. Скажіть, будь ласка, пане Федоров а хто ці дрони купив можливо держава? Чомусь про це ви промовчати?
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25.02.2024 15:05 Ответить
Та ти шо?
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25.02.2024 15:36 Ответить
А що там з "морським боєм" від стерненка і інших м..ків, анасованим фьодоровим. То хто пабєділ?
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25.02.2024 16:12 Ответить
Ще забув додати, що придбані волонтерами.
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25.02.2024 16:36 Ответить
90% используемых на поле боя БПЛА - украинского производства, - Федоров Источник:
=============
А сколько из них куплены МО? ******* зеленые мудозвоны про свои достижения писать.
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25.02.2024 17:16 Ответить
Швидше за все FPV не беруть на баланс. Це єдине адекватне пояснення цієї заяви
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25.02.2024 18:06 Ответить
 
 