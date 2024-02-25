90% используемых на поле боя БПЛА – украинского производства, - Федоров
90% всех БПЛА, используемых сегодня на поле боя, - это производимые в Украине беспилотники.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на конференции "Украина. Год 2024".
"Наша быстрая реакция и технологичность привела к тому, что 90% всех используемых на поле боя БПЛА - это БПЛА, которые производятся в Украине", - сказал он.
По словам Федорова, в Украине работает большая команда членов правительства, бизнеса, представителей общественного сектора, которые влияют на то, чтобы технологий в Украине было больше.
"Только за прошлый год мы приняли более 20 нормативно-правовых актов. Это и законы, и правительственные постановления, по сути, создавшие лучшие условия ведения технологического бизнеса в направлении военных технологий в мире, именно в Украине", - уточнил вице-премьер. .
Военные компании, ведущие бизнес в Украине, получают самую высокую маржинальность, сказал Федоров.
"У нас нет налогов на компоненты. У нас, по сути, fast track прохождение через границу всех компонентов для того, чтобы производить продукты в Украине. И, по сути, этот полиси-мейкинг способствовал тому... что в прошлом году, в 2023 году -му, по факту было в 120 раз больше производства, если говорить на примере БПЛА, то именно БПЛА, а закупок и контрактов было заключено более 300 тысяч", - сказал вице-премьер.
Он заверил, что в 2024 году в Украине будет продолжаться масштабирование этих процессов.
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"армія дронів" впарювала "мадяру" за три дорого.
а вся слава зе!майжебонапарту?
а от Зеля кричить що треба бути подібними на Ізраїль?
============ - Велкам проше шан панів послужити. А чо? - Агрохімія бів би крутим будувачем доріг, фронтових, як занюхає "дорогу" - то зразу орки посипляться від сміху, Кошового ще взяти - снайпери просто задихнуться від вигляду лисої макаки, ну і Умєрова - він яяяк..., ой, стоп, це ж расизм.
хоча, Агрохімія ж теж - пішов нахрін в свою Абхазію овец пасти.
Добре що хоч Кулєба, щира воша, ой, ну то таке, головне що не гнида.
а тепер дивимось - ЯК саме мають на цей цирк реагувати партнери?(а слово "партньори" - застосував дехто Подоляк до русні - "ниши партньори")
Так от, Ви самі би щось нашим оцим(див фотки ідіотів в піжамах в Вашингтоні, плійс) - оцим .. істотам би хоч цент дали?
я понятно що би спочатку запитав у Вікторії Спартс - було навіть інтерв.ю з тутешнім Головредом(реально!) - давати хоч цент цій шоблі, чи може... ну це не В.єтнам, там хоч ТАКОГО трешу не вибирав мутрий наріт. Ну блін, небрите чучело Агрохімія погрожує біженцям і просить "вєрнуть взад". А воно - що зробило для того щоби вернувшіся Лєщенку, теж наговорило багато, не дали по морді? клоуни, цирк. але рейтинг вроді ок, так що піпл хаває. о г*споди, це ж реально якийсь, як Невзоров каже - Крававийкашмар.
а ще було опитування в Ірпіні.
ну... перефразую орків - етот нарід нєпобєдім(в своїй тупості)
так блін, це ж реально жах! ну як мля, воно тупо прямо в відео сказало шо "паніка буде" і ті хто вижив, половина - "заЗе"???
ну от як? адиннарот блін, а шо тут сказати? ну от просто не можу зрозуміти
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А сколько из них куплены МО? ******* зеленые мудозвоны про свои достижения писать.