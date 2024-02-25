90% используемых на поле боя БПЛА – украинского производства, - Федоров

90% всех БПЛА, используемых сегодня на поле боя, - это производимые в Украине беспилотники.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на конференции "Украина. Год 2024".

"Наша быстрая реакция и технологичность привела к тому, что 90% всех используемых на поле боя БПЛА - это БПЛА, которые производятся в Украине", - сказал он.

По словам Федорова, в Украине работает большая команда членов правительства, бизнеса, представителей общественного сектора, которые влияют на то, чтобы технологий в Украине было больше.

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"Только за прошлый год мы приняли более 20 нормативно-правовых актов. Это и законы, и правительственные постановления, по сути, создавшие лучшие условия ведения технологического бизнеса в направлении военных технологий в мире, именно в Украине", - уточнил вице-премьер. .

Военные компании, ведущие бизнес в Украине, получают самую высокую маржинальность, сказал Федоров.

"У нас нет налогов на компоненты. У нас, по сути, fast track прохождение через границу всех компонентов для того, чтобы производить продукты в Украине. И, по сути, этот полиси-мейкинг способствовал тому... что в прошлом году, в 2023 году -му, по факту было в 120 раз больше производства, если говорить на примере БПЛА, то именно БПЛА, а закупок и контрактов было заключено более 300 тысяч", - сказал вице-премьер.

Он заверил, что в 2024 году в Украине будет продолжаться масштабирование этих процессов.

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