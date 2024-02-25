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Буданов (469) операція (120) переворот (209) росія (63594)

"Майдан-3" - максимально дорога операція для росіян, однак вона провалюється, - Буданов

буданов,кирило

Кирило Буданов прокоментував російську операцію "Майдан-3".

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов на полях пресконференції "Україна. Рік 2024", передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Він зазначив, що "Майдан-3" - "максимально дорога" операція для росіян, але вона вже провалюється, бо українській стороні "відомо все, що вони задумали".

За словами керівника ГУР, у межах цієї операції росіяни спланували створити ситуацію, у якій можна поставити під сумнів легітимність не стільки президента Володимира Зеленського, скільки ухвалення рішень загалом в Україні.

"Після цього, у короткий період, коли вони розраховують на певну "смуту" в українському суспільстві та двоякість ухвалення рішень (те саме буде спроєктоване на наше військо), у період першої половини червня завдати військової поразки на сході, користуючись тим, що в армії має бути двояка думка: хто нами керує, а чиї накази ми виконуємо тощо. Ось в цьому вся суть - їх цікавить не стільки зміна політичного керівництва, скільки завдання воєнної поразки", - пояснив він.

Нагадаємо, наприкінці минулого року, Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається посіяти серед українців розбрат та хоче влаштувати державний переворот. Тоді він розповів, що росіяни назвали свій план "Майдан-3".

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Топ коментарі
+57
Цікаво, чому Зе сциться від Майдану і ні краплі не боявся вторгнення в 2022 році? Цікаві у влади приорітети.
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25.02.2024 17:08
+54
😊 Жодні кацапи не можуть організувати Майдан. І Буданов вкотре підтвердив свою профпридатність. Майдан - це природна захисна реакція українців на спроби зробити з них бидло.
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25.02.2024 17:08
+42
Пошёл ты нафуй козёл зелёный, брехливое *************** животное! Вы ***** зелёные убиваете Украину и валите что майдан русский проект? Майдану 3 бути!
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25.02.2024 17:05
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МАЙДАНОВ МАЙДАН МАЙДАНОВИЧ !)
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25.02.2024 21:09 Відповісти
Шось це зелене чмо починає нагадувати януковоща...
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25.02.2024 21:16 Відповісти
Більщого раздору ніж робе сам Зеленський, та його цікава команда, неробить ніхто. Ігнорування корупції та її відкрите прикриття, звільнення генералітету який мав величезну доввру, прикриття відкритих зрадників таких як Баканов, небажання адекватного спілкування з народом, а замість цього единий марафон, підміна всього офісом президента без усяких підстав і законів, ігнорування вимог західних партнерів по реформуванню сілових структур, а замість цього панування татарівщіни, розквіт антимайдану на всіх щаблях влади, псевдо податкові реформи Гетьманцева і тп. Шо ще треба для роздору? Може достатньо?
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25.02.2024 21:33 Відповісти
Розбрат сіє корупція, тут Росії не треба!
А от щоб підтвердити що влада і Майдан єдині треба дуже мало. Почати саджати тих хто заробляє на смерті, хто купує яйця по 17, хто завищує ціни на **********, хто саботує виробництво зброї, хто воює українцями. Їх призвіща відомі всім українцям.
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26.02.2024 00:33 Відповісти
Кадрова людина, яка працює в держ апараті щось каже про Майдан.
Типу він має уявлення як це відбувається.
Його пряма задача виконувати накази, там не має свободи чи віри.
Не, він пихає своє рильце і каже що знає все.
Дичина. Захістники влади кажуть про революціонерів проти влади.
Це тільки мені здається що це ні в які ворота не лізе?
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26.02.2024 01:07 Відповісти
Щось в мене дуже великі сумніви, що ця влада на боці українців.
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26.02.2024 03:13 Відповісти
Буданга, ты долб***!
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26.02.2024 11:44 Відповісти
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