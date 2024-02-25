"Майдан-3" - максимально дорога операція для росіян, однак вона провалюється, - Буданов
Кирило Буданов прокоментував російську операцію "Майдан-3".
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов на полях пресконференції "Україна. Рік 2024", передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Він зазначив, що "Майдан-3" - "максимально дорога" операція для росіян, але вона вже провалюється, бо українській стороні "відомо все, що вони задумали".
За словами керівника ГУР, у межах цієї операції росіяни спланували створити ситуацію, у якій можна поставити під сумнів легітимність не стільки президента Володимира Зеленського, скільки ухвалення рішень загалом в Україні.
"Після цього, у короткий період, коли вони розраховують на певну "смуту" в українському суспільстві та двоякість ухвалення рішень (те саме буде спроєктоване на наше військо), у період першої половини червня завдати військової поразки на сході, користуючись тим, що в армії має бути двояка думка: хто нами керує, а чиї накази ми виконуємо тощо. Ось в цьому вся суть - їх цікавить не стільки зміна політичного керівництва, скільки завдання воєнної поразки", - пояснив він.
Нагадаємо, наприкінці минулого року, Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається посіяти серед українців розбрат та хоче влаштувати державний переворот. Тоді він розповів, що росіяни назвали свій план "Майдан-3".
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А от щоб підтвердити що влада і Майдан єдині треба дуже мало. Почати саджати тих хто заробляє на смерті, хто купує яйця по 17, хто завищує ціни на **********, хто саботує виробництво зброї, хто воює українцями. Їх призвіща відомі всім українцям.
Типу він має уявлення як це відбувається.
Його пряма задача виконувати накази, там не має свободи чи віри.
Не, він пихає своє рильце і каже що знає все.
Дичина. Захістники влади кажуть про революціонерів проти влади.
Це тільки мені здається що це ні в які ворота не лізе?