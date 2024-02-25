Іран не передавав Росії далекобійні ракети, - Буданов
Станом на зараз Іран не передавав Росії далекобійні ракети. Заяви про масштабне застосування північнокорейських ракет теж не відповідають дійсності.
Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив під час спілкування з журналістами на полях форуму "Україна. Рік 2024", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Так, у Буданова запитали, чи передав Іран далекобійні ракети Росії.
"Їх немає. Це все не відповідає дійсності", - відповів керівник української розвідки.
Водночас він зазначив, що РФ застосувала проти України кілька північнокорейських ракет.
"Але сказати, що це масштабне застосування - це теж не відповідає дійсності", - додав Буданов.
Топ коментарі
+17 Vik Tor 98802600
показати весь коментар25.02.2024 16:10
+15 Al Kap
показати весь коментар25.02.2024 16:03
+14 Mikola Mazurenko
показати весь коментар25.02.2024 16:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Та нуйонах!
Іранськи ракети летять на Харків з параши. Це факт.
І тут якийсь хлопчик каже- не дивитись у гору?
2. «Водночас він зазначив, що РФ застосувала проти України кілька північнокорейських ракет».
Так де тут логіка?
непередовав, але рф застосувала…
За кого вони держать громадян України? За ідеотів
Але для громадян, коли на голови падають ракети ця різниця не дуже важлива.
Що до Ірану, то ця краіна вже більш 20 років ( ще коли Буданов у школу ходив) дурить Захід з обходу санкцій. Та поставляв до себе усе необхідне для створення ядерної бомби та ракет. Не здивуюсь коли це незабаром станеться.
Брехлива та нагла зовнішня політика Ірану у цьому питанні не знае меж.
Про Корею то вони клали на весь захід ( та Україну з Будановим), та роблять свою справу- роблять зброю. Балістичні ракети.
А Захід поставляв їм рис щоб вони не померли з голоду.
Контролю за корейсько - кацапськой границі НЕМА. Поїздами вони можуть доставляти усе що їм заманеться.
Був би радий поселитися, як щоб розвідка Буданова була як MI-6 або ЦРУ.
2.банити по ай-пі (в 90% чи більше-динамічному) -
Ну так... - через нас таких й не пускають Бутусова до тіла вови на пресуху
Навіть у Кулеби не вичистили заслуги тата й саму біографію у Вікіпедії зберегли.Папа Кулеби разом " служили " ще не розваленому Союзу в Афгані з папою Єрмака -тільки Кулеба дипломатом а Єрмака "дипломатом"ГУР. А от як поглянути подальшу карʼєру папи Кулеби після Афгану, то тепер немає питань чому Кулеба сидить на приставних стільчиках поряд з Єрмаком на міжнародних перемовинах( це коли його ще пускають туди)
в 38 років генерал-лейтенант?
єрмак з клованом скоро зроблять всіх хероями і хенералами бидлошоу 95 квартал
.
Незрозуміло одне - для чого робити такі заяви.
1. "Станом на зараз Іран не передавав Росії далекобійні ракети!"
2. "Станом на сьогодні у ГУР МО немає інформації, що Іран передав Росії далекобійні ракети!"
Щоб знати правду, потрібен рівень допуску до секретної інформації.
"Министр обороны Алексей Резников считает неуместными разговоры о том, что полномасштабное нападение России на Украину может случиться "завтра-послезавтра".
Прямая речь: "По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована."
20 ФЕВРАЛЯ 2022
Голобородько сдал Майдан ещё не рождения Индюковича в 2010 году... Маладые Регионы..типа Кошевого...🤣😁
"... Амеріканці не в курсє, Наша развєдка лучшє знаєт!"
"Їх немає. Це все не відповідає дійсності" - Так ніякий серйозний політик або розвідник ніколи не скаже, як оцей "развєдчік" пукнув в мікрофон.
Завжди кажуть "у нас немає такої інформації"
Дебіли зелені.