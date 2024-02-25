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Буданов (469) Іран (1974) КНДР (1118) ракети (3928)

Іран не передавав Росії далекобійні ракети, - Буданов

буданов,кирило

Станом на зараз Іран не передавав Росії далекобійні ракети. Заяви про масштабне застосування північнокорейських ракет теж не відповідають дійсності.

Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив під час спілкування з журналістами на полях форуму "Україна. Рік 2024", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, у Буданова запитали, чи передав Іран далекобійні ракети Росії.

"Їх немає. Це все не відповідає дійсності", - відповів керівник української розвідки.

Водночас він зазначив, що РФ застосувала проти України кілька північнокорейських ракет.

Також читайте: У північнокорейській ракеті, якою РФ била по Україні, виявлено 290 деталей зі США, Європи та Азії, - експертна група Conflict Armament Research

"Але сказати, що це масштабне застосування - це теж не відповідає дійсності", - додав Буданов.

Автор: 
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Топ коментарі
+17
А Буданов власною персоною перевірив всі секретні склади пуйла? Не розумію, нащо таке стверджувати? Чи він підіграє іранськи підрам, які вже відкрито шлють шахеди проти України?
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25.02.2024 16:10
+15
А ти звідкіля знаешь?!!!

Іранськи ракети летять на Харків з параши. Це факт.

І тут якийсь хлопчик каже- не дивитись у гору?
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25.02.2024 16:03
+14
Що воно знає? Американці вже не передають стратегічні дані, які давали Залужному. Кому їх давати, російському сирку, чи яничару, чи може зелі вагнергейтському і оманському?
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25.02.2024 16:02
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Та нуйонах!
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25.02.2024 15:57 Відповісти
А ти звідкіля знаешь?!!!

Іранськи ракети летять на Харків з параши. Це факт.

І тут якийсь хлопчик каже- не дивитись у гору?
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25.02.2024 16:03 Відповісти
1. «Іран не передавав Росії далекобійні ракети, - Буданов»….

2. «Водночас він зазначив, що РФ застосувала проти України кілька північнокорейських ракет».

Так де тут логіка?

непередовав, але рф застосувала…

За кого вони держать громадян України? За ідеотів
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25.02.2024 16:07 Відповісти
Іран-кндр. Різницю ловите?
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25.02.2024 16:09 Відповісти
З америки погано бачить...... В коментах как дети.......Буданов каже ракет перси не дали!!!!Плач истерика.....дали-дали!!!!Господи .....народ хворий!!Яйбо це не врятувати.Буданов каже нема......А вони свою тему гнуть тай все.Книжки треба читати декому....почати з буквара.
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25.02.2024 16:19 Відповісти
Так, дякую за уточнення. Звісно, що Іран це не Корея.

Але для громадян, коли на голови падають ракети ця різниця не дуже важлива.

Що до Ірану, то ця краіна вже більш 20 років ( ще коли Буданов у школу ходив) дурить Захід з обходу санкцій. Та поставляв до себе усе необхідне для створення ядерної бомби та ракет. Не здивуюсь коли це незабаром станеться.
Брехлива та нагла зовнішня політика Ірану у цьому питанні не знае меж.

Про Корею то вони клали на весь захід ( та Україну з Будановим), та роблять свою справу- роблять зброю. Балістичні ракети.

А Захід поставляв їм рис щоб вони не померли з голоду.
Контролю за корейсько - кацапськой границі НЕМА. Поїздами вони можуть доставляти усе що їм заманеться.

Був би радий поселитися, як щоб розвідка Буданова була як MI-6 або ЦРУ.
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25.02.2024 16:44 Відповісти
А він за кого?
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25.02.2024 21:00 Відповісти
Начеб-то перше повідомлення від розвідника, а не піармужа-ПРорока від ЗЕ МАРОДЕРНІ ? Чи я помиляюсь?
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25.02.2024 15:58 Відповісти
1.їй це не грозить.
2.банити по ай-пі (в 90% чи більше-динамічному) -
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25.02.2024 16:11 Відповісти
ти зайшов з другим ніком сьогодні - то ти крутий!тебе добре подллякоферма забезпечує непрікаснавєннастью й це вже страшно , невже на ЦН у нічну зміну працюють люди Єрмака!
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25.02.2024 16:39 Відповісти
Не сци, лягуха, все болото твоє.
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25.02.2024 20:13 Відповісти
Ти просто дурна дурепа, раз таку маячню пишеш. Та я й так знаю це.
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25.02.2024 20:15 Відповісти
ніколи цього не використовую - у мене діти половину моєї української крові перемішали в онуках й не тільки тому- а скільки шкур серед "чистих" україїнців?
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25.02.2024 16:54 Відповісти
три дні бану від ЦН - це мені кара теж регулярно), вже разів 6 за пару місяців (пишу маленькими )

Ну так... - через нас таких й не пускають Бутусова до тіла вови на пресуху
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25.02.2024 16:34 Відповісти
Вибачаюсь, але Буданов ( як розвідник) дуже нагадуе Алестовіч Люсю.
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25.02.2024 16:19 Відповісти
ну йому мама подарувала дівочі щічки - що поробиш...ще зрадливий характер до своїх побратимів заради карʼєри ...
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25.02.2024 16:35 Відповісти
А загляньте у Вікіпедію епохи Єрмака . Там ні слова про маму й тата Буданова .. А от диплом Одеського військового як й Люсі ...

Навіть у Кулеби не вичистили заслуги тата й саму біографію у Вікіпедії зберегли.Папа Кулеби разом " служили " ще не розваленому Союзу в Афгані з папою Єрмака -тільки Кулеба дипломатом а Єрмака "дипломатом"ГУР. А от як поглянути подальшу карʼєру папи Кулеби після Афгану, то тепер немає питань чому Кулеба сидить на приставних стільчиках поряд з Єрмаком на міжнародних перемовинах( це коли його ще пускають туди)
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25.02.2024 17:04 Відповісти
буданов з дебільною рожою такий розвідник як люся полковник.
в 38 років генерал-лейтенант?
єрмак з клованом скоро зроблять всіх хероями і хенералами бидлошоу 95 квартал
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25.02.2024 18:55 Відповісти
ЛУЦЕНКО: Зеленский СЛИЛ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ после ВСТРЕЧИ с Путиным? Решили В САМОЛЕТЕ ИЗ ОМАНА. Кто
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25.02.2024 16:44 Відповісти
Reuters всегда грешил фейками. Британский CNN.
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25.02.2024 16:01 Відповісти
😀Інформація від Рейтерс -

.
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25.02.2024 16:32 Відповісти
республіканець нас перетягує на бік Трампушки?
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25.02.2024 16:46 Відповісти
Розкажіть про результати прекарсного журналіста з FOX NEWS з ліні фронту - "А БИЛ ЛІ МАЛЬЧІК?"
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25.02.2024 16:48 Відповісти
Та випускайте вже на сцену, врешті-решт, тупорилого ішака. Воно нам розкаже всього набагато більше.
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25.02.2024 16:01 Відповісти
Що воно знає? Американці вже не передають стратегічні дані, які давали Залужному. Кому їх давати, російському сирку, чи яничару, чи може зелі вагнергейтському і оманському?
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25.02.2024 16:02 Відповісти
Я бачу, Вам всі дані з передової першому поступають.
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25.02.2024 16:13 Відповісти
з вилупленням кугуте!
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25.02.2024 20:56 Відповісти
Я тебе, виродку троляцький, не обзивав.
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25.02.2024 21:17 Відповісти
І я тебе знаю, як облупленого.
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25.02.2024 21:38 Відповісти
поцілуй зебіле ОПу.
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25.02.2024 23:28 Відповісти
Ти тупий провокатор-троляка. Я на це не ведусь. пєши исчо.
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26.02.2024 06:07 Відповісти
ведешся свіжий кугуте, ще те кукуріку від зебіла ОПи.
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26.02.2024 09:09 Відповісти
Я знав, що ти недоумкуватий, але не думав, що ти просто імбецил. От і кукуй з цим.
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26.02.2024 15:48 Відповісти
кукурікало недолуплене не стримуйся.
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26.02.2024 19:31 Відповісти
Особисто в Пентагоні працюєш, знаєш це ? Ну, нехай не передають, а чомусь збиті при цьому А-50 та інші ******** падають, ми не проти.
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25.02.2024 16:55 Відповісти
Да - скоро Зеля розкаже почім в Одесі грубі пряники
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25.02.2024 16:04 Відповісти
Може особисто і не передавали. Для цього є треті країни.
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25.02.2024 16:04 Відповісти
Щось подібне вже ми чули, напередодні вторгнення 24.02.2022 року.
Незрозуміло одне - для чого робити такі заяви.
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25.02.2024 16:06 Відповісти
А Буданов власною персоною перевірив всі секретні склади пуйла? Не розумію, нащо таке стверджувати? Чи він підіграє іранськи підрам, які вже відкрито шлють шахеди проти України?
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25.02.2024 16:10 Відповісти
Я чув теорію що Буданов існуе лише для відвернення уваги і інформаційних викидів а справжньою розвідкою займеться інші.
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25.02.2024 16:19 Відповісти
Ось читаю, що буданов заявив, що Навальний помер дійсно сам, від тромба. І новачка путін не приміняв і взагалі невинуватий. Тепер трохи порозмислимо - Буданову ніхто з кремля не доповіда, і він сам ніяк не міг встановити хоч якісь достовірні факти в тій справі - виходить просто льє воду на мельницю путіна? Я починаю підозрювати, що буданов гра не тільки за нашу команду.
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25.02.2024 16:25 Відповісти
Он сам за линию сто раз ходил и тристапятьсот языков взял. У него их полный сарай, вот они ему и рассказывают про все.
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25.02.2024 17:36 Відповісти
Какая разніца, бАданов?:
1. "Станом на зараз Іран не передавав Росії далекобійні ракети!"
2. "Станом на сьогодні у ГУР МО немає інформації, що Іран передав Росії далекобійні ракети!"
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25.02.2024 16:10 Відповісти
курвлячі шоумени. цей не виключення.
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25.02.2024 16:11 Відповісти
це він від великого розуму ляпає, чи задля того щоб нам союзники не надавали і далі далекобійні атакамси і тауруси? Можно ж було обмежитись заявою що даних не маємо наразі
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25.02.2024 16:13 Відповісти
Знову починають кормити шашликами і путлера почали відбілювати що він навального невбивав ,це уже було 2022р.
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25.02.2024 16:13 Відповісти
А коли буде трибунал над тупорилим ішаком та його шапіто?
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25.02.2024 16:13 Відповісти
А йому про це особисто д'єрмак сказав? Кави вже в Криму випив?
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25.02.2024 16:14 Відповісти
«Когда объявлена война, первой её жертвой становится правда»

Щоб знати правду, потрібен рівень допуску до секретної інформації.
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25.02.2024 16:21 Відповісти
от Будангі відразу і вірити хочеться
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25.02.2024 16:19 Відповісти
Ну таке ми вже чули.

"Министр обороны Алексей Резников считает неуместными разговоры о том, что полномасштабное нападение России на Украину может случиться "завтра-послезавтра".

Прямая речь: "По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована."
20 ФЕВРАЛЯ 2022
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25.02.2024 16:20 Відповісти
який сенс вслухатися в слова ставлеників єрмака?
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25.02.2024 16:25 Відповісти
Друже займайся своїми професійними обов'язками і меньше лізь в ЗМІ будеш виглядати набагато краще. Пи@даболів у нашій владі при достатньо.
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25.02.2024 16:36 Відповісти
Це була інформація на правах реклами. Спонсор показу оманський фонд "Зе договорняк інкорпорейтед".
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25.02.2024 16:37 Відповісти
Баба бУданга знает только как крышевать Нарко трафик с Елдаком это к стати одна из причин убийства Монастырского, который хотел свою долю пирога....
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25.02.2024 16:37 Відповісти
https://youtu.be/1y6N1xCgXSU?si=YrGlERZTHmt9ByAL...

Голобородько сдал Майдан ещё не рождения Индюковича в 2010 году... Маладые Регионы..типа Кошевого...🤣😁
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25.02.2024 16:40 Відповісти
Место аристохвича пусто не бывает.
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25.02.2024 16:44 Відповісти
По факту Леонид Кучма... Гений..и банду сохранил..и своих Смотрящих всунул даже на рынок продажи петрушки и укропа...🐒😁👾Як казав Олександр Мороз.. Папа нашли Коррупции 🐒🦍👹👺
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25.02.2024 16:44 Відповісти
Навіть якщо і не передавали, іран союзник росії, можна просто промовчати, але, якщо ти граєш під дудку росії, то так - не передавав.
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25.02.2024 16:50 Відповісти
Не знаю но два года по Полтавщине баллистикой не били а только крылатыми а теперь как с цепи сорвались.
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25.02.2024 16:51 Відповісти
Штирлиц..перестань пургу и туфту гнать...Голобородько честный чувак..., Андрей дЕрмак свидетель этого феномена...👾😁
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25.02.2024 16:53 Відповісти
https://youtube.com/shorts/UtBASjxl2oQ?si=S6h6atU7KosB1s-A ...О неонацистах и фюрере Плешивом... Сказка Ложь,а в ней намек...типа Рыба рак и щука, затеяли посрать СкреПОНОСным поносом...🐒 Вяличия помойки путлера 🦍Встал с КАЛен..и буй с ним..👹
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25.02.2024 17:04 Відповісти
а шо коментатори знають краще за буданова? Як на мене, то це коментатори розповсюджують всяку хрінь про балістику та все інше, абсолютно в цьому не розбираючись.
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25.02.2024 17:04 Відповісти
Невже йому хтось з Кварталу 95-ого це розповів ? Він там постійно на підтанцовках !
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25.02.2024 20:04 Відповісти
найкраща інфа у свіженьких кугутів, що обсохли та плідно кукурікають.
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25.02.2024 21:00 Відповісти
Конечно Иран не передавал ракеты рыфы. Он или продал или поменял их на что-то полезное для Ирана. Шахеды Иран тоже рыфы не передавал. Просто продал по 240к зелени штука. Никто никого не обманул.
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25.02.2024 17:10 Відповісти
На справді іран, то наші друзі, невже буданов разом зі шмаркльою нюхають разом?
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25.02.2024 17:33 Відповісти
Кірюха, це тобі перси всіма своїми "шлюхєдами" поклялися, чи це 1000000% інфа від корєша дЄрьмака - Патрушева?
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25.02.2024 17:43 Відповісти
Ага. І мордор на нас не нападав.
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25.02.2024 18:12 Відповісти
Звичайно, не постачає, а Путін не нападав. Молодий Зелений чувачок, а вже цар природи.
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25.02.2024 18:13 Відповісти
Після виступу 23 лютого 2022 року Зеленського про підготовку на шашлики, містер Буданов з його казачками теж сприймається українцями разом з лохом президентом як Брехун. Але меншого масштабу. Десь за дЄрмаком та ПАДЛЯКАм.
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25.02.2024 19:58 Відповісти
Буданова не слухайте він мабуть робить на персідську розвідку !
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25.02.2024 20:02 Відповісти
На кого він працює? …
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25.02.2024 20:55 Відповісти
Та сама історія знову!?

"... Амеріканці не в курсє, Наша развєдка лучшє знаєт!"
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26.02.2024 00:00 Відповісти
Як самий мінімум, тут дрімучий непрофесіоналізм. Соромно за таких чиновників.

"Їх немає. Це все не відповідає дійсності" - Так ніякий серйозний політик або розвідник ніколи не скаже, як оцей "развєдчік" пукнув в мікрофон.

Завжди кажуть "у нас немає такої інформації"

Дебіли зелені.
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26.02.2024 00:09 Відповісти
Для мене не зрозуміло. США і члени НАТО почали накладати санкції на іран за надання кацапам крилатих ракет, аж тут виступає наш головний розвідник і говорить, що іран ракети не передавав. Навіщо це було казати? На мій погляд, то краще було промовчати. Якщо навіть і не передавав, то невже було погано, якби США ввсели спанкції і послабили допомогу кацапам? Хоча мені не віриться, що розвідка єрмака краща за розвідку США.
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26.02.2024 22:39 Відповісти
 
 