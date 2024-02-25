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Буданов (433) Иран (1736) КНДР (1099) ракеты (3471)

Иран не передавал России дальнобойные ракеты, - Буданов

буданов,кирило

По состоянию на данный момент Иран не передавал России дальнобойные ракеты. Заявления о масштабном применении северокорейских ракет тоже не соответствуют действительности.

Об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил во время общения с журналистами на полях форума "Украина. Год 2024", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Так, у Буданова спросили, передал ли Иран дальнобойные ракеты России.

"Их нет. Это все не соответствует действительности", – ответил руководитель украинской разведки.

В то же время он отметил, что РФ применила против Украины несколько северокорейских ракет.

"Но сказать, что это масштабное применение – это тоже не соответствует действительности", – добавил Буданов.

Читайте также: Иран отрицает поставки баллистических ракет России
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Топ комментарии
+17
А Буданов власною персоною перевірив всі секретні склади пуйла? Не розумію, нащо таке стверджувати? Чи він підіграє іранськи підрам, які вже відкрито шлють шахеди проти України?
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25.02.2024 16:10
+15
А ти звідкіля знаешь?!!!

Іранськи ракети летять на Харків з параши. Це факт.

І тут якийсь хлопчик каже- не дивитись у гору?
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25.02.2024 16:03
+14
Що воно знає? Американці вже не передають стратегічні дані, які давали Залужному. Кому їх давати, російському сирку, чи яничару, чи може зелі вагнергейтському і оманському?
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25.02.2024 16:02
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Е-е-е...
Та нуйонах!
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25.02.2024 15:57 Ответить
А ти звідкіля знаешь?!!!

Іранськи ракети летять на Харків з параши. Це факт.

І тут якийсь хлопчик каже- не дивитись у гору?
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25.02.2024 16:03 Ответить
1. «Іран не передавав Росії далекобійні ракети, - Буданов»….

2. «Водночас він зазначив, що РФ застосувала проти України кілька північнокорейських ракет».

Так де тут логіка?

непередовав, але рф застосувала…

За кого вони держать громадян України? За ідеотів
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25.02.2024 16:07 Ответить
Іран-кндр. Різницю ловите?
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25.02.2024 16:09 Ответить
З америки погано бачить...... В коментах как дети.......Буданов каже ракет перси не дали!!!!Плач истерика.....дали-дали!!!!Господи .....народ хворий!!Яйбо це не врятувати.Буданов каже нема......А вони свою тему гнуть тай все.Книжки треба читати декому....почати з буквара.
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25.02.2024 16:19 Ответить
Так, дякую за уточнення. Звісно, що Іран це не Корея.

Але для громадян, коли на голови падають ракети ця різниця не дуже важлива.

Що до Ірану, то ця краіна вже більш 20 років ( ще коли Буданов у школу ходив) дурить Захід з обходу санкцій. Та поставляв до себе усе необхідне для створення ядерної бомби та ракет. Не здивуюсь коли це незабаром станеться.
Брехлива та нагла зовнішня політика Ірану у цьому питанні не знае меж.

Про Корею то вони клали на весь захід ( та Україну з Будановим), та роблять свою справу- роблять зброю. Балістичні ракети.

А Захід поставляв їм рис щоб вони не померли з голоду.
Контролю за корейсько - кацапськой границі НЕМА. Поїздами вони можуть доставляти усе що їм заманеться.

Був би радий поселитися, як щоб розвідка Буданова була як MI-6 або ЦРУ.
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25.02.2024 16:44 Ответить
А він за кого?
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25.02.2024 21:00 Ответить
Начеб-то перше повідомлення від розвідника, а не піармужа-ПРорока від ЗЕ МАРОДЕРНІ ? Чи я помиляюсь?
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25.02.2024 15:58 Ответить
1.їй це не грозить.
2.банити по ай-пі (в 90% чи більше-динамічному) -
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25.02.2024 16:11 Ответить
ти зайшов з другим ніком сьогодні - то ти крутий!тебе добре подллякоферма забезпечує непрікаснавєннастью й це вже страшно , невже на ЦН у нічну зміну працюють люди Єрмака!
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25.02.2024 16:39 Ответить
Не сци, лягуха, все болото твоє.
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25.02.2024 20:13 Ответить
Ти просто дурна дурепа, раз таку маячню пишеш. Та я й так знаю це.
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25.02.2024 20:15 Ответить
ніколи цього не використовую - у мене діти половину моєї української крові перемішали в онуках й не тільки тому- а скільки шкур серед "чистих" україїнців?
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25.02.2024 16:54 Ответить
три дні бану від ЦН - це мені кара теж регулярно), вже разів 6 за пару місяців (пишу маленькими )

Ну так... - через нас таких й не пускають Бутусова до тіла вови на пресуху
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25.02.2024 16:34 Ответить
Вибачаюсь, але Буданов ( як розвідник) дуже нагадуе Алестовіч Люсю.
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25.02.2024 16:19 Ответить
ну йому мама подарувала дівочі щічки - що поробиш...ще зрадливий характер до своїх побратимів заради карʼєри ...
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25.02.2024 16:35 Ответить
А загляньте у Вікіпедію епохи Єрмака . Там ні слова про маму й тата Буданова .. А от диплом Одеського військового як й Люсі ...

Навіть у Кулеби не вичистили заслуги тата й саму біографію у Вікіпедії зберегли.Папа Кулеби разом " служили " ще не розваленому Союзу в Афгані з папою Єрмака -тільки Кулеба дипломатом а Єрмака "дипломатом"ГУР. А от як поглянути подальшу карʼєру папи Кулеби після Афгану, то тепер немає питань чому Кулеба сидить на приставних стільчиках поряд з Єрмаком на міжнародних перемовинах( це коли його ще пускають туди)
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25.02.2024 17:04 Ответить
буданов з дебільною рожою такий розвідник як люся полковник.
в 38 років генерал-лейтенант?
єрмак з клованом скоро зроблять всіх хероями і хенералами бидлошоу 95 квартал
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25.02.2024 18:55 Ответить
ЛУЦЕНКО: Зеленский СЛИЛ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ после ВСТРЕЧИ с Путиным? Решили В САМОЛЕТЕ ИЗ ОМАНА. Кто
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25.02.2024 16:44 Ответить
Reuters всегда грешил фейками. Британский CNN.
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25.02.2024 16:01 Ответить
😀Інформація від Рейтерс -

.
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25.02.2024 16:32 Ответить
республіканець нас перетягує на бік Трампушки?
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25.02.2024 16:46 Ответить
Розкажіть про результати прекарсного журналіста з FOX NEWS з ліні фронту - "А БИЛ ЛІ МАЛЬЧІК?"
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25.02.2024 16:48 Ответить
Та випускайте вже на сцену, врешті-решт, тупорилого ішака. Воно нам розкаже всього набагато більше.
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25.02.2024 16:01 Ответить
Що воно знає? Американці вже не передають стратегічні дані, які давали Залужному. Кому їх давати, російському сирку, чи яничару, чи може зелі вагнергейтському і оманському?
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25.02.2024 16:02 Ответить
Я бачу, Вам всі дані з передової першому поступають.
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25.02.2024 16:13 Ответить
з вилупленням кугуте!
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25.02.2024 20:56 Ответить
Я тебе, виродку троляцький, не обзивав.
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25.02.2024 21:17 Ответить
І я тебе знаю, як облупленого.
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25.02.2024 21:38 Ответить
поцілуй зебіле ОПу.
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25.02.2024 23:28 Ответить
Ти тупий провокатор-троляка. Я на це не ведусь. пєши исчо.
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26.02.2024 06:07 Ответить
ведешся свіжий кугуте, ще те кукуріку від зебіла ОПи.
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26.02.2024 09:09 Ответить
Я знав, що ти недоумкуватий, але не думав, що ти просто імбецил. От і кукуй з цим.
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26.02.2024 15:48 Ответить
кукурікало недолуплене не стримуйся.
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26.02.2024 19:31 Ответить
Особисто в Пентагоні працюєш, знаєш це ? Ну, нехай не передають, а чомусь збиті при цьому А-50 та інші ******** падають, ми не проти.
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25.02.2024 16:55 Ответить
Да - скоро Зеля розкаже почім в Одесі грубі пряники
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25.02.2024 16:04 Ответить
Може особисто і не передавали. Для цього є треті країни.
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25.02.2024 16:04 Ответить
Щось подібне вже ми чули, напередодні вторгнення 24.02.2022 року.
Незрозуміло одне - для чого робити такі заяви.
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25.02.2024 16:06 Ответить
А Буданов власною персоною перевірив всі секретні склади пуйла? Не розумію, нащо таке стверджувати? Чи він підіграє іранськи підрам, які вже відкрито шлють шахеди проти України?
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25.02.2024 16:10 Ответить
Я чув теорію що Буданов існуе лише для відвернення уваги і інформаційних викидів а справжньою розвідкою займеться інші.
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25.02.2024 16:19 Ответить
Ось читаю, що буданов заявив, що Навальний помер дійсно сам, від тромба. І новачка путін не приміняв і взагалі невинуватий. Тепер трохи порозмислимо - Буданову ніхто з кремля не доповіда, і він сам ніяк не міг встановити хоч якісь достовірні факти в тій справі - виходить просто льє воду на мельницю путіна? Я починаю підозрювати, що буданов гра не тільки за нашу команду.
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25.02.2024 16:25 Ответить
Он сам за линию сто раз ходил и тристапятьсот языков взял. У него их полный сарай, вот они ему и рассказывают про все.
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25.02.2024 17:36 Ответить
Какая разніца, бАданов?:
1. "Станом на зараз Іран не передавав Росії далекобійні ракети!"
2. "Станом на сьогодні у ГУР МО немає інформації, що Іран передав Росії далекобійні ракети!"
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25.02.2024 16:10 Ответить
курвлячі шоумени. цей не виключення.
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25.02.2024 16:11 Ответить
це він від великого розуму ляпає, чи задля того щоб нам союзники не надавали і далі далекобійні атакамси і тауруси? Можно ж було обмежитись заявою що даних не маємо наразі
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25.02.2024 16:13 Ответить
Знову починають кормити шашликами і путлера почали відбілювати що він навального невбивав ,це уже було 2022р.
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25.02.2024 16:13 Ответить
А коли буде трибунал над тупорилим ішаком та його шапіто?
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25.02.2024 16:13 Ответить
А йому про це особисто д'єрмак сказав? Кави вже в Криму випив?
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25.02.2024 16:14 Ответить
«Когда объявлена война, первой её жертвой становится правда»

Щоб знати правду, потрібен рівень допуску до секретної інформації.
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25.02.2024 16:21 Ответить
от Будангі відразу і вірити хочеться
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25.02.2024 16:19 Ответить
Ну таке ми вже чули.

"Министр обороны Алексей Резников считает неуместными разговоры о том, что полномасштабное нападение России на Украину может случиться "завтра-послезавтра".

Прямая речь: "По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована."
20 ФЕВРАЛЯ 2022
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25.02.2024 16:20 Ответить
який сенс вслухатися в слова ставлеників єрмака?
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25.02.2024 16:25 Ответить
Друже займайся своїми професійними обов'язками і меньше лізь в ЗМІ будеш виглядати набагато краще. Пи@даболів у нашій владі при достатньо.
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25.02.2024 16:36 Ответить
Це була інформація на правах реклами. Спонсор показу оманський фонд "Зе договорняк інкорпорейтед".
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25.02.2024 16:37 Ответить
Баба бУданга знает только как крышевать Нарко трафик с Елдаком это к стати одна из причин убийства Монастырского, который хотел свою долю пирога....
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25.02.2024 16:37 Ответить
https://youtu.be/1y6N1xCgXSU?si=YrGlERZTHmt9ByAL...

Голобородько сдал Майдан ещё не рождения Индюковича в 2010 году... Маладые Регионы..типа Кошевого...🤣😁
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25.02.2024 16:40 Ответить
Место аристохвича пусто не бывает.
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25.02.2024 16:44 Ответить
По факту Леонид Кучма... Гений..и банду сохранил..и своих Смотрящих всунул даже на рынок продажи петрушки и укропа...🐒😁👾Як казав Олександр Мороз.. Папа нашли Коррупции 🐒🦍👹👺
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25.02.2024 16:44 Ответить
Навіть якщо і не передавали, іран союзник росії, можна просто промовчати, але, якщо ти граєш під дудку росії, то так - не передавав.
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25.02.2024 16:50 Ответить
Не знаю но два года по Полтавщине баллистикой не били а только крылатыми а теперь как с цепи сорвались.
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25.02.2024 16:51 Ответить
Штирлиц..перестань пургу и туфту гнать...Голобородько честный чувак..., Андрей дЕрмак свидетель этого феномена...👾😁
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25.02.2024 16:53 Ответить
https://youtube.com/shorts/UtBASjxl2oQ?si=S6h6atU7KosB1s-A ...О неонацистах и фюрере Плешивом... Сказка Ложь,а в ней намек...типа Рыба рак и щука, затеяли посрать СкреПОНОСным поносом...🐒 Вяличия помойки путлера 🦍Встал с КАЛен..и буй с ним..👹
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25.02.2024 17:04 Ответить
а шо коментатори знають краще за буданова? Як на мене, то це коментатори розповсюджують всяку хрінь про балістику та все інше, абсолютно в цьому не розбираючись.
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25.02.2024 17:04 Ответить
Невже йому хтось з Кварталу 95-ого це розповів ? Він там постійно на підтанцовках !
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25.02.2024 20:04 Ответить
найкраща інфа у свіженьких кугутів, що обсохли та плідно кукурікають.
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25.02.2024 21:00 Ответить
Конечно Иран не передавал ракеты рыфы. Он или продал или поменял их на что-то полезное для Ирана. Шахеды Иран тоже рыфы не передавал. Просто продал по 240к зелени штука. Никто никого не обманул.
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25.02.2024 17:10 Ответить
На справді іран, то наші друзі, невже буданов разом зі шмаркльою нюхають разом?
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25.02.2024 17:33 Ответить
Кірюха, це тобі перси всіма своїми "шлюхєдами" поклялися, чи це 1000000% інфа від корєша дЄрьмака - Патрушева?
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25.02.2024 17:43 Ответить
Ага. І мордор на нас не нападав.
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25.02.2024 18:12 Ответить
Звичайно, не постачає, а Путін не нападав. Молодий Зелений чувачок, а вже цар природи.
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25.02.2024 18:13 Ответить
Після виступу 23 лютого 2022 року Зеленського про підготовку на шашлики, містер Буданов з його казачками теж сприймається українцями разом з лохом президентом як Брехун. Але меншого масштабу. Десь за дЄрмаком та ПАДЛЯКАм.
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25.02.2024 19:58 Ответить
Буданова не слухайте він мабуть робить на персідську розвідку !
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25.02.2024 20:02 Ответить
На кого він працює? …
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25.02.2024 20:55 Ответить
Та сама історія знову!?

"... Амеріканці не в курсє, Наша развєдка лучшє знаєт!"
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26.02.2024 00:00 Ответить
Як самий мінімум, тут дрімучий непрофесіоналізм. Соромно за таких чиновників.

"Їх немає. Це все не відповідає дійсності" - Так ніякий серйозний політик або розвідник ніколи не скаже, як оцей "развєдчік" пукнув в мікрофон.

Завжди кажуть "у нас немає такої інформації"

Дебіли зелені.
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26.02.2024 00:09 Ответить
Для мене не зрозуміло. США і члени НАТО почали накладати санкції на іран за надання кацапам крилатих ракет, аж тут виступає наш головний розвідник і говорить, що іран ракети не передавав. Навіщо це було казати? На мій погляд, то краще було промовчати. Якщо навіть і не передавав, то невже було погано, якби США ввсели спанкції і послабили допомогу кацапам? Хоча мені не віриться, що розвідка єрмака краща за розвідку США.
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26.02.2024 22:39 Ответить
 
 