Росіяни знову розстріляли українських військовополонених, - Лубінець. ВIДЕО
Зафіксовано черговий розстріл українських полонених росіянами.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Черговий воєнний злочин ймовірно трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі.
"На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли", - написав омбудсмен.
Точна кількість страчених росіянами українців не відома, ймовірно їх було щонайменше сім. Це військовослужбовці СОУ.
За словами Лубінця, відомо з якої військової частини російської армії військові, які нещадно стратили українців.
"Цей випадок необхідно зафіксувати як чергове порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права. Щодо цього негайно звернуся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації зафіксували та публічно визнали, що російські військові вбивають українських полонених. Для російської армії Женевські конвенції, правила та звичаї війни нічого не значать. Вони чинять за своїми негласними "конвенціями", "правилами" та "звичаями" - жорстокості, підлості, ницості. Такі вбивства військовополонених – випадки не поодинокі. За них має бути покарання", - наголосив уповноважений.
Будь ласка, зачекайте...
Танки для поддержки держать проблема, потому что дроны лупят. Дроны по танкам лупят, потому что нет защиты от дронов. Нет маскировки. Нет нормальных капониров, нет ложных капониров. Надо спросить у их командира, почему это произошло. Что он сделал, и что не сделал, что бы это не произошло. И почему это произошло.
Сором і ганьба таке бачити((
Пишеш десь з під Авдіївки а.
одні сидять за 20 км і командують ... посилають простих солдат, які місяць тому ще ховались від тцк, побули десь на полігоні місяць у Рівному і їх присилають до командирів, які самі від ноля 20 км сидять. ті "командири" кидають необстріляних пацанів на ноль.......................... *****, та вони там від першого звуку міни обісрані і обісцяні!!!!!!!!!!!
таких втрат повно, совок ніде з українськрї армії не пропав!
на дивані ***** всі герої.................................................................
Шкода пацанів, я б хотів побачити їхнього командира, на 100% впевнений їх на ноль необкатаних кинули туди..........................
З таким командуванням і ворогів не треба
Як це тупо не звучить але до кацапів в полон краще не попадати.
В аду горите, твари.
За то, что вы сделали, гореть вам долго и ярко.
Царствие небесное погибшим, воюем к сожалению с монгольскими выродками
Схоже, що армія провалила свій шанс на зміни, і це приведе до поразки.
для москальні - це норма
Согласно академику Дмитрию Яворницкому слово кацап (касап) - тюрского происхождения и значит резник, разбойник:
Работая в Архиве Министерства юстиции в Москве, я нашёл несколько украинских документов середины XVIII ст., в которых слово «кацап» писалось не с буквой «ц», а с буквой «с», то есть, не «кацап», а «касап». Обратившись потом от архивных документов к языку жителей Средней Азии, я узнал, что у сартов (то есть узбеков) есть слово «кассаб», «касап», что в буквальном смысле значит «мясник» и в переносном «гицель» (живодёр). Отсюда я и делаю вывод, что нынешнее слово «кацап» вовсе не русского, а восточного, правдоподобно - татарского происхождения, как слова: деньга (по-татарски - «тенька»), хомут («хамут»), сундук («сандук») и другие, которые, однако, считаются у нас за давностью чисто московскими. Идя дальше, я допускаю, что изначально кличкой «касап» обзывали «насильников», «гнобителей», «гицелей». Слово «кацап» могло быть занесённым к украинцам в эпоху московской боярщины на Украине, в XVII ст., после гетмана Богдана Хмельницкого.
Просто ви вважали, що бої на Донбасі - це не проблема всієї України і жили своїм життям.
Прив'язаний до машини з вирізаним серцем на світлині - Мірошніченко Олексій, боєць батальйону "Донбас" на псевдо "Федір"!
Наш боєць загинув 23 травня 2014 року, в бою з російськими окупантами у селищі Карлівка, Донецької області. Після бою, московські покидьки, прив'язали тіло Олексія до вантажівки, перед тим вирізавши серце і так тягали його цілий день...
Знущання над українськими воїнами в полоні - це нормальний стан російського агресора, моральний рівень всього їхнього, гнилого суспільства.
Журналісти та громадські діячі, які постійно працювали на фронті і допомагали нашій армії, говорили про звірства росіян, але нас було дуже мало.
Більшість воліла не бачити війни, більшість - дивилася "квартал" та інші шоу для недоумків.
Про катування наших воїнів, нестачу зброї на фронті - не обговорювали на телеканалах "марафону", людей годували дешевою, проросійською половою.
Приховували інформацію від народу про злочини росіян з 2014, щоб не було лютої ненависті до росіян, до Росії, так відкрито і говорили такі як матиос.
Разве власть сообщала тогда об этом, поэтому многие в шоке с 24 февраля 2022. В феврале 2018 остановилось сердце патриота Украины Александра Хомченко родом из Донецка. "В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел." "Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор."
Смерть російським окупантам, гори росія у вогні.
Вопрос к нашим раздолбаям - почему нет приказа не брать животных в плен?
Про обменный фонд - в жопу отговорки. Обменный фонд действует, когда обе стороны собирают пленных в него, а когда сволоты наших расстреливают - это преступление, в том числе, и нашего командования.
Через какое-то время кацапье затребует обмена всех на всех и передаст нам кучку выживших украинцев, а мы им автобусами будем пидоров возить!