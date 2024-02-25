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військовополонені (857) розстріл (247) Лубінець Дмитро (553)

Росіяни знову розстріляли українських військовополонених, - Лубінець. ВIДЕО

Зафіксовано черговий розстріл українських полонених росіянами.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Черговий воєнний злочин ймовірно трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі.

"На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли", - написав омбудсмен.

Точна кількість страчених росіянами українців не відома, ймовірно їх було щонайменше сім. Це військовослужбовці СОУ.

За словами Лубінця, відомо з якої військової частини російської армії військові, які нещадно стратили українців. 

"Цей випадок необхідно зафіксувати як чергове порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права. Щодо цього негайно звернуся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації зафіксували та публічно визнали, що російські військові вбивають українських полонених. Для російської армії Женевські конвенції, правила та звичаї війни нічого не значать. Вони чинять за своїми негласними "конвенціями", "правилами" та "звичаями" - жорстокості, підлості, ницості. Такі вбивства військовополонених – випадки не поодинокі. За них має бути покарання", - наголосив уповноважений.

Дивіться також: Окупанти розстріляли полонених українських бійців біля Роботиного. ВIДЕО

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Топ коментарі
+60
Ну і де скликання засідання РадБезу ООН на вимогу України??

Єрмак, уже вилетів до ООН в США??
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25.02.2024 21:42
+39
Вже місяць показують шо рашковани в полон не беруть
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25.02.2024 21:42
+38
Ми всі дуже часто сміємось над тим як кацапи здійснюють самогубство...
Смішного нічого немає, тому, що вони розуміють що буде далі.
А наші, піднімають руки.
Цинічно звучить з уст 58-річного "диванного", але здаватись марно.
Смерть або так, або інакше. Бо це війна.
У кацапів є наказ - полонених не брати, бо вони срати хотіли і на обмінний фонд і на Женевські конвенції і на мораль з совістю.
Тож, єдиний шлях, смерть в бою, самогубство або бути вбитим як скотина. Хто знає інший вихід - киньте в мене камінь...
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25.02.2024 21:44
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Ну, свідомі добровольці вже скінчились, а силою загнані до війська навоюють...
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25.02.2024 23:49 Відповісти
Ти что читать не умеешь? Це військовослужбовці СОУ (Спілка офіцерів України)
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25.02.2024 23:54 Відповісти
Значит этих командиров надо туда на передок отправлять. От них толку все равно ни какого.
Танки для поддержки держать проблема, потому что дроны лупят. Дроны по танкам лупят, потому что нет защиты от дронов. Нет маскировки. Нет нормальных капониров, нет ложных капониров. Надо спросить у их командира, почему это произошло. Что он сделал, и что не сделал, что бы это не произошло. И почему это произошло.
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26.02.2024 00:07 Відповісти
Корупція! Корупція всьо з"їдає.............. Рука руку миє!
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26.02.2024 00:14 Відповісти
Коррупция и кумовство. Можно по Днепру проплыть, и собрать тонны сетей для защиты и маскировки от дронов, для всего фронта. Бесплатно! И на Днепре рыбацкие сети можно собирать раз в неделю. Но это ни кому не интересно...
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26.02.2024 00:30 Відповісти
У нас в армии с маскировкой просто огромные проблемы. Я смотрю ученья НАТО, так у них танки так замаскированы, что можно в пятидесяти метрах пройти и не заметить. У нас стоит в зеленой посадке С-300, с ракетами окрашенными в белый! цвет. Ракеты наверно даже с космоса можно было увидеть невооруженным глазом.
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26.02.2024 00:17 Відповісти
Сили оборони України (СОУ)
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26.02.2024 01:11 Відповісти
Здаютьця, бо нічим боронитись? Тобто, ні патронів, ні гранат, нічого? Чи якась інша причина? І вже ж знають, що ці нелюди роблять з нашими полоненими, навіщо?
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25.02.2024 23:47 Відповісти
Воювати треба, а не здаватися. Сидять, як щурі, в ямі. Па приколу було, ржачно, да? Наголосували нам усім, а тепер попали під мобілізацію, вояки, *** .. Хоч би загинули у бою, як воїни, але не про них такий вчинок.
Сором і ганьба таке бачити((
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25.02.2024 23:53 Відповісти
Ne iz kazdogo mozno zdelat soldata ,liudi ispugalis resyli zdatsia.Soldat eto kto prodelevajet slovo strax,u nego netu takogo slovo ispuglasia,bojus.Vot togda ego mozno nazvat soldatam.Tut kacapi takze nazymajet na strax ,stob drugyje nevojevali i luce sbezali s polia bojia.Eto prikaz s verxu vsex rastreliavat
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26.02.2024 00:01 Відповісти
Ти Ремба ?
Пишеш десь з під Авдіївки а.
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26.02.2024 00:51 Відповісти
Цікаво було б поглянути на як би Ви "повоювали" коли вистрілені всі патрони і використано жебрацький набір гранат.
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26.02.2024 11:49 Відповісти
У Вас була ця можливість ще у 14-му під Савур-могилою, в ДАПі, у 15-му під Д'*********, але Вас тоді поруч не опинилося. Збийтеся, шановний, і не тріпліть язиком про те, чого не бачили.
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26.02.2024 14:11 Відповісти
я в армії і тут совок досі. звичайно залежить від бригади, командира. але переважно бардак.
одні сидять за 20 км і командують ... посилають простих солдат, які місяць тому ще ховались від тцк, побули десь на полігоні місяць у Рівному і їх присилають до командирів, які самі від ноля 20 км сидять. ті "командири" кидають необстріляних пацанів на ноль.......................... *****, та вони там від першого звуку міни обісрані і обісцяні!!!!!!!!!!!

таких втрат повно, совок ніде з українськрї армії не пропав!
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25.02.2024 23:53 Відповісти
****, я як згадаю як я попав перший раз під мінометний обстріл.............................................................
на дивані ***** всі герої.................................................................
Шкода пацанів, я б хотів побачити їхнього командира, на 100% впевнений їх на ноль необкатаних кинули туди..........................
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25.02.2024 23:57 Відповісти
І знову ж таки, як так вийшло, що бійці опинилися в оточенні???
З таким командуванням і ворогів не треба
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26.02.2024 00:00 Відповісти
Не розумію - після Маріуполя, Бучі, Оленівки і того як кацапи на камери вбивали наших полонених відрізаючи голови, після знищення нами тисяч кацапів всих видів дронами і касетними ************ під Бахмутом і Авдіївкой, як можна чекати від кацапів що вони гуманно будуть відноситися до наших полонених ? Ми ж відносимься до них як до кончених і вони таки кончені, так чому ми дивуємся що вони розтрілюють наших полонених ?
Як це тупо не звучить але до кацапів в полон краще не попадати.
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26.02.2024 00:47 Відповісти
ну давайте більше коко- коли
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26.02.2024 00:56 Відповісти
Було відео - морпіх відбівся від 8... Тут 8 просто з нори вилізли на смерть... Прийми Боже воїнів ЗСУ з повагою!
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26.02.2024 01:23 Відповісти
Поражает в каких условиях они обороняются. На всех видео просто дыра в земле, иногда сверху накиданы доски. У многих в окопе можно только сидеть или даже лежать.
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26.02.2024 02:09 Відповісти
Оце та турбота про солдата, про яку так ******* говорити наші політики. Вічна Пам'ять нашим загиблим воїнам і ганьба Верховному, який кидає величезні суми на дороги, а на третьому році війни захисток наших солдатів отак виглядає. Які розбіжності між словами і ділом!
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26.02.2024 09:07 Відповісти
Нулевой уровень эмпатии к гражданам РФ. Ко всем.

В аду горите, твари.

За то, что вы сделали, гореть вам долго и ярко.
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26.02.2024 05:49 Відповісти
Якщо Зе відкрито хизуючись каже що росіян гине у декілька разів більше ніж українців, то відповідно орки коли можуть зводять рахунок на свою користь. Я ніколи не сумнівався у обмежених розумових здібностях Членограя!
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26.02.2024 06:04 Відповісти
зе бреше, бо в нього - все шоу
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26.02.2024 10:14 Відповісти
Оця дирка в землі, з якої наші вилазять, - це і є лінія обороги, яку побудували Зеленський і Сирський, і яка буде стримувати просування ворога?
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26.02.2024 06:15 Відповісти
це все наслідки закону 8271 - де воїн ЗСУ безправна скотина без своєї думки і волі.такі не перемагають в війнах.
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26.02.2024 06:57 Відповісти
Третій випадок і знову 10 -ка.Сирський ви чого нереагуєте на цього камандира-філософа з "Десни"напевно це в "доску свой" ,тримають людей на 0 по 10 діб на холоді нема ким замінити,у солдат і зброя і їда вже давно закінчилися ,а арта по два-три місяці вдома сидять ротація бо немає снарядів,це поголовний бардак.
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26.02.2024 07:20 Відповісти
А в нас ненахвалятся в яких гарних умовах рашиські полонені,тому робіть висновки рашисти варвари і надіятись що вони дотримуются міжнародного права це наївно ,ну особливо хочу згадати колоборантів лднр цю паскуду треба знищувати.
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26.02.2024 07:34 Відповісти
Каждый раз нужно поднимать ООН даже если оно никчёмное
Царствие небесное погибшим, воюем к сожалению с монгольскими выродками
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26.02.2024 09:59 Відповісти
Командир кинув непідготовлених на нуль, а сам сидить десь за 20 кілометрів. Ніякої відповідальності, звичайно, для таких командирів не буде, тільки нового м'яса подавайте.
Схоже, що армія провалила свій шанс на зміни, і це приведе до поразки.
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26.02.2024 10:11 Відповісти
цей жах вже не дивує
для москальні - це норма
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26.02.2024 10:11 Відповісти
Про дірки в машині Шефіра було сказано з трибуни ООН, про чергову масову страту - тиша. Для мене все зрозуміло чому.
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26.02.2024 10:12 Відповісти
Якщо є дрони для аналізу, то де дрони для захисту захисників України? Хоча така кількість хотіла здатися......дивно. Це мобілізації з вулиць, коли 600 000 в тилу, тих які навчені,озброєні, але не мотивовані. Не потрібно таких відео. Нехай Пам'ять Героям буде.
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26.02.2024 10:21 Відповісти
Такі відео вкрай необхідні! Нехай весь світ (попри цнотливий ютюб, який ховає всю правду життя) бачить як рашисти поводяться з військовополоненими.
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26.02.2024 11:06 Відповісти
москаль - кацап

Согласно академику Дмитрию Яворницкому слово кацап (касап) - тюрского происхождения и значит резник, разбойник:
Работая в Архиве Министерства юстиции в Москве, я нашёл несколько украинских документов середины XVIII ст., в которых слово «кацап» писалось не с буквой «ц», а с буквой «с», то есть, не «кацап», а «касап». Обратившись потом от архивных документов к языку жителей Средней Азии, я узнал, что у сартов (то есть узбеков) есть слово «кассаб», «касап», что в буквальном смысле значит «мясник» и в переносном «гицель» (живодёр). Отсюда я и делаю вывод, что нынешнее слово «кацап» вовсе не русского, а восточного, правдоподобно - татарского происхождения, как слова: деньга (по-татарски - «тенька»), хомут («хамут»), сундук («сандук») и другие, которые, однако, считаются у нас за давностью чисто московскими. Идя дальше, я допускаю, что изначально кличкой «касап» обзывали «насильников», «гнобителей», «гицелей». Слово «кацап» могло быть занесённым к украинцам в эпоху московской боярщины на Украине, в XVII ст., после гетмана Богдана Хмельницкого.
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26.02.2024 10:43 Відповісти
Незрозуміло тільки чому відео віддаляється якщо зум цифровий.
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26.02.2024 10:56 Відповісти
Бо криворукий оператор. Якраз у той момент, коли він це зробив, кацапи почали розстрілювати наших.
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26.02.2024 15:23 Відповісти
Панове, щоб ви розуміли, росіяни знущалися над українськими полоненими солдатами - всі вісім років АТО, починаючи з 2014.
Просто ви вважали, що бої на Донбасі - це не проблема всієї України і жили своїм життям.
Прив'язаний до машини з вирізаним серцем на світлині - Мірошніченко Олексій, боєць батальйону "Донбас" на псевдо "Федір"!
Наш боєць загинув 23 травня 2014 року, в бою з російськими окупантами у селищі Карлівка, Донецької області. Після бою, московські покидьки, прив'язали тіло Олексія до вантажівки, перед тим вирізавши серце і так тягали його цілий день...
Знущання над українськими воїнами в полоні - це нормальний стан російського агресора, моральний рівень всього їхнього, гнилого суспільства.

Журналісти та громадські діячі, які постійно працювали на фронті і допомагали нашій армії, говорили про звірства росіян, але нас було дуже мало.
Більшість воліла не бачити війни, більшість - дивилася "квартал" та інші шоу для недоумків.
Про катування наших воїнів, нестачу зброї на фронті - не обговорювали на телеканалах "марафону", людей годували дешевою, проросійською половою.

Приховували інформацію від народу про злочини росіян з 2014, щоб не було лютої ненависті до росіян, до Росії, так відкрито і говорили такі як матиос.

Разве власть сообщала тогда об этом, поэтому многие в шоке с 24 февраля 2022. В феврале 2018 остановилось сердце патриота Украины Александра Хомченко родом из Донецка. "В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел." "Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор."

Смерть російським окупантам, гори росія у вогні.
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26.02.2024 10:58 Відповісти
Про яке звернення говорить лубінець, боневтікло сказало, що у нас загиблих 30 тисяч, тобто йому пофіг на наших хлопців, показовий приклад був з загиблим воїном Журавлем ще до 24 лютого. Зешобла геть нічого не робить для розголосу про злочини орків. Ну і тепер стосовно здачі в полон. Кожний приймає рішення сам, бо це його вибір, всі хочуть жити. Але всі останні приклади з боку орків свідчать, що вони ніколи не дотримуються ніяких правил і конвенцій, в 99,99 % випадках вони не просто розстрілюють, але і знущаються. Тому тут два варіанти: або тебе заріжуть як свиню, або битися до останнього. Повторюю, нікого ні до чого не закликаю, бо кожний приймає власне рішення. Одне зауваження стосовно терміноглогії. Зараз Лубінець, а раніше ще дехто вживають абрівіатуру СОУ. Раніше це означало Спілка офіцерів України, тепер вирішили так визначати Сили оборони України. А що, ЗСУ вже не актуально? Нахіба плодити кучу тотожніх назв? Тим більше СОУ десь визначено якимсь документом як назва?
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26.02.2024 11:27 Відповісти
Наглядный пример как можно договариватся с орками. После капитуляции Украины они расстреляют всех кто воевал и даже тех кто волонтерил. Не сразу и не в одном месте,сначала погонят их в сибирь и уже на месте убьют. И те кто осавлял каменты в поддежку ЗСУ-их тоже будут доставать. Непонятно почему такое большое количество солдат решили сдатся хотя вполне могли продолжать вести бой-закончились боеприпасы?Попали в окружение?-тогда лучше попытатся делать прорыв. У орков много мяса-им невыгодно делать обмен пленными и брать бойцов ЗСУ в плен. Это еще во 2 мировую так было
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26.02.2024 11:41 Відповісти
Оце лінія оборони ГШ, і Залужного і Сирського і Зеленського
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26.02.2024 11:43 Відповісти
прокляті нелюди.. Горіть довічно у пеклі суки кончені!
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26.02.2024 11:48 Відповісти
Полонених не брати! *уйло те лайно не лбмінює , виняток ''жирні рибини'' які мають цінність для *уйла.Якщо хтось незнає то кацапів для обміну в нас більше чим треба!
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26.02.2024 11:54 Відповісти
І ще хотів сказати, що дронів в биригаді схоже нема тільки спостережні, ні фіпіві ні бомберів бо як би були кацапів можно було знищіти
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26.02.2024 12:03 Відповісти
Схоже, що роз'яснювальна робота по ганебному поводженню орків з військовополоненими у ЗСУ не на належному рівні..Одне з двох, чи командири не організували відхід, кинувши своїх підлеглих, чи самі підлегли захотіли зберегти життя полоном...
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26.02.2024 13:04 Відповісти
С кацапми все ясно - это нелюди и ведут себя так же.
Вопрос к нашим раздолбаям - почему нет приказа не брать животных в плен?
Про обменный фонд - в жопу отговорки. Обменный фонд действует, когда обе стороны собирают пленных в него, а когда сволоты наших расстреливают - это преступление, в том числе, и нашего командования.

Через какое-то время кацапье затребует обмена всех на всех и передаст нам кучку выживших украинцев, а мы им автобусами будем пидоров возить!
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26.02.2024 15:38 Відповісти
Пропаганда Кацапстану марить своїми небувалими "успіхами"!
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28.02.2024 13:20 Відповісти
"Росіяни ніколи не брали пораненого в полон в Авдіївці" - родичі розстріляного окупантами українського військового під час відходу ЗСУ
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28.02.2024 13:39 Відповісти
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