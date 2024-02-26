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Російські окупанти вдарили по Харківщині ракетами С-300, - ОВА

пожежа,обстріл

Росія вдарила по Харкову ракетами С-300 з території Бєлгорода.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВАОлег Синєгубов у Телеграмі.

"Окупанти завдали ударів у Харківському районі. Попередньо: армія рф вдарила ракетами С-300 з території бєлгорода", - написав він.

На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило, продовжується огляд місць влучань.

Також читайте: Двоє чоловіків підірвались на міні в Харківській області, - Синєгубов

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26.02.2024 01:07 Відповісти
Було чути 1 приліт.
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26.02.2024 06:52 Відповісти
ну і як без Атакамс знищити цих падлюк ?
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26.02.2024 07:38 Відповісти
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26.02.2024 09:07 Відповісти
 
 