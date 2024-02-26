Російські окупанти вдарили по Харківщині ракетами С-300, - ОВА
Росія вдарила по Харкову ракетами С-300 з території Бєлгорода.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВАОлег Синєгубов у Телеграмі.
"Окупанти завдали ударів у Харківському районі. Попередньо: армія рф вдарила ракетами С-300 з території бєлгорода", - написав він.
На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило, продовжується огляд місць влучань.
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