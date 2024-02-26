Российские оккупанты ударили по Харьковщине ракетами С-300, - ОВА
Россия ударила по Харькову ракетами С-300 с территории Белгорода.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВАОлег Синегубов в Телеграме.
"Оккупанты нанесли удары в Харьковском районе. Предварительно: армия РФ ударила ракетами С-300 с территории белгорода", - написал он.
К этой минуте информации о пострадавших не поступало, продолжается осмотр мест попаданий.
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