Российские оккупанты ударили по Харьковщине ракетами С-300, - ОВА

Россия ударила по Харькову ракетами С-300 с территории Белгорода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВАОлег Синегубов в Телеграме.

"Оккупанты нанесли удары в Харьковском районе. Предварительно: армия РФ ударила ракетами С-300 с территории белгорода", - написал он.

К этой минуте информации о пострадавших не поступало, продолжается осмотр мест попаданий.

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