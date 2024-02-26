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Российские оккупанты ударили по Харьковщине ракетами С-300, - ОВА

пожежа,обстріл

Россия ударила по Харькову ракетами С-300 с территории Белгорода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВАОлег Синегубов в Телеграме.

"Оккупанты нанесли удары в Харьковском районе. Предварительно: армия РФ ударила ракетами С-300 с территории белгорода", - написал он.

К этой минуте информации о пострадавших не поступало, продолжается осмотр мест попаданий.

Читайте: Двое мужчин подорвались на мине в Харьковской области, - Синегубов
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26.02.2024 01:07 Ответить
Було чути 1 приліт.
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26.02.2024 06:52 Ответить
ну і як без Атакамс знищити цих падлюк ?
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26.02.2024 07:38 Ответить
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26.02.2024 09:07 Ответить
 
 