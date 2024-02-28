У Нідерландах закрили центральний притулок для українців через перевантаження

У нідерландському місті Утрехт закрили центральний пункт прийому українців. Минулої ночі там ночували 154 особи, тоді як місця вистачає максимум на 140.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на nos.nl.

Центральний пункт прийому біженців з України закрився 27 лютого. Причина - місце переповнено, через що утворюються довгі черги до санвузлів, а люди не можуть забезпечити достатню приватність.

Зазначена місткість пункту в 140 людей, проте центр був змушений прийняти 154 біженців минулої ночі, що спричинило перевантаження.

Приймальна зона знаходиться у залі 5 виставкового центру Jaarbeurs (Ярберс). В Нідерландах більше немає місця, українцям нема куди подітися, пише видання.

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В Утрехті щодня по допомогу звертаються від 50 до 70 нових осіб. Пункт прийому знову відкриють, коли кількість українців стане менш як 80.

Громадян України, які приїхали в Утрехт і не потребують негайної допомоги та не належать до вразливих категорій, закликають знайти житло самостійно.

Голова Ради безпеки, в яку об'єднані 25 безпекових регіонів, Колфф вже попереджав у жовтні, що ліміт прийому біженців вичерпано. Він закликав скоротити програму допомоги на проживання для українців.

Державний секретар з питань притулку Ван дер Бург терміново звернувся до Ради безпеки з проханням організувати додатковий прийом українців. Раніше він заявляв, що до 1 січня кількість місць для прийому біженців має зрости до 97 тис. Восени ця цифра становила близько 83 тис. На середину цього місяця було доступно майже 91 тис. місць.

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