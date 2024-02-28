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У Нідерландах закрили центральний притулок для українців через перевантаження

нідерланди

У нідерландському місті Утрехт закрили центральний пункт прийому українців. Минулої ночі там ночували 154 особи, тоді як місця вистачає максимум на 140.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на nos.nl.

Центральний пункт прийому біженців з України закрився 27 лютого. Причина - місце переповнено, через що утворюються довгі черги до санвузлів, а люди не можуть забезпечити достатню приватність.

Зазначена місткість пункту в 140 людей, проте центр був змушений прийняти 154 біженців минулої ночі, що спричинило перевантаження.

Приймальна зона знаходиться у залі 5 виставкового центру Jaarbeurs (Ярберс). В Нідерландах більше немає місця, українцям нема куди подітися, пише видання.

Також читайте: У Литві 75% українських біженців планують повернутись додому

В Утрехті щодня по допомогу звертаються від 50 до 70 нових осіб. Пункт прийому знову відкриють, коли кількість українців стане менш як 80.

Громадян України, які приїхали в Утрехт і не потребують негайної допомоги та не належать до вразливих категорій, закликають знайти житло самостійно.

Голова Ради безпеки, в яку об'єднані 25 безпекових регіонів, Колфф вже попереджав у жовтні, що ліміт прийому біженців вичерпано. Він закликав скоротити програму допомоги на проживання для українців.

Державний секретар з питань притулку Ван дер Бург терміново звернувся до Ради безпеки з проханням організувати додатковий прийом українців. Раніше він заявляв, що до 1 січня кількість місць для прийому біженців має зрости до 97 тис. Восени ця цифра становила близько 83 тис. На середину цього місяця було доступно майже 91 тис. місць.

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Автор: 

біженці (1871) Нідерланди (1569)


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Топ коментарі
+6
Повертайтесь в Україну українці!Країні ви тут потрібні а не на чужині!
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28.02.2024 12:17
+5
Притулок закрили бо замість 140 прийшло 154 українця. Тепер всі українці ночують вже ПІД притулком. Зато не тісно.
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28.02.2024 12:18
+5
І ви також вертайтеся з Британії!
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28.02.2024 12:28
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Повертайтесь в Україну українці!Країні ви тут потрібні а не на чужині!
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28.02.2024 12:17 Відповісти
І ви також вертайтеся з Британії!
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28.02.2024 12:28 Відповісти
з чого ви взяли що я з Британії?
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28.02.2024 12:53 Відповісти
так постав український прапорець і не мороч людям голову.
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28.02.2024 13:21 Відповісти
З чого ви взяли шо він з України? ))
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28.02.2024 13:22 Відповісти
ні з чого. просто якщо поставив якийсь прапорець, то й не дивуйся що тебе пошлють до того прапорця. шо за манера розкидатися прапорами різних країн нібито ганчірка якась.
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28.02.2024 13:29 Відповісти
А ніхто прапорцями не розкидається. Кожен користувач має свою адресу, з якої він залогінівся на форум. Двіжок форума бере ту адресу і по спеціальній базі перевіряє де ця інтернет адреса може бути. І ось тут починаються приколи. Поперше та база не 100% точна. По друге - є ситуації, коли адреса не відповідає реальному місцезнаходженню, наприклад через VPN, аннімізатор або супутиковий інет.
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28.02.2024 13:46 Відповісти
Значить комусь вигідний саме такий движок. як тоді можна москалів відсіяти? мусимо самі догадуватися.
я Вам так скажу: коли мене цензор банить, він банить мене по айпі адресу а не по скринці. Може тому, що я заходжу з гуглівської реєстрації. та мені якось однаково. просто дійсно дико виглядає, коли хтось з америки кричить: суки, я за вас кров проливаю а ви пляді від тцк ховаєтесь. А потім - то в мене движок мені америку ставляє. Ну як таку ставляє, то тоді ж не клянися що ти на фронті, а не десь у Флориді на пляжі.
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28.02.2024 16:45 Відповісти
Я вам розказав як це працює. І це усюди так, а не лише на Цензорі. І це дісно проблема - як розпізнати де хто знаходиться. Існують технічні засоби (досить прості і дешеві), щоб видавати кацапським тролям українські прапорці і ви ніколи не вирахуєте їх по IP чи ще якимось технічним параметрам.
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28.02.2024 17:10 Відповісти
І чисто як приклад на додачу - в мене зараз підключений робочий VPN, то цензор думає, шо я в Німеччині, а Ютюб і Гугл - шо в Ізраїлі .
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28.02.2024 17:15 Відповісти
= просто якщо поставив якийсь прапорець, то й не дивуйся =
Ніхто навмисно не "ставить" тут прапорці. VPN існує вже бозна-скільки, навіть як додатки до браузерів. VPN це - додаткова безпека.
ЛікНеп, - та хоча б у вікіпедії, дізнаєся, що це таке.
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29.02.2024 00:14 Відповісти
постав добрий антивірус і буде тобі безпека. а кому треба, то він вичислить тебе і з впн, і захист зламає.
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29.02.2024 07:28 Відповісти
добрий антивірус
Дякую, - ти підняв мій настрій. - Твої "поради" мені геть не цікаві, бо ці поради рівня "high level" (в лапках). Десь вже близько 10 років не користуюся "антивірусом". Тому що в мене 4 легесенькі програми встановлені, починаючі з "віртуальної вінди". Це не мені треба боятися "злому захисту"
На мою думку, от таких юзерів як Володимир Білик, дійсно за потреби - легко "вичислять" та "захист зламають" - "ті кому треба".
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29.02.2024 19:46 Відповісти
Нема за що дякувати. я дісно чайник в цих ділах. але все ж волів би знати правду про місце перебування співрозмовника. Бо тут багато рядиться в пристойних людей. а насправді - з параші мізки компасує.
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01.03.2024 16:34 Відповісти
Прапорці в цьому не допоможуть,треба мати обізнанність в питаннях політики, історії та українських і рашистських наративів. Звісно, що московит не напише напряму щось негативне в бік України але рашист намагатиметься проштовхнути кремлівськи наративи. Після того, як рашист потрапив у підозру, потрібно ніяк не видавати себе, натомість - пара навідних запитань і вже стає видно з ким маєш справу. На ютубі, наприклад, нема прапорців але саме по наративам видко орків.
Щодо проксі та впн я ще в 2016 (та ще кілька разів) пропонував на Раді цензора - поставити в фільтри всі проксі, впн тощо (так само, як це робиться у вікіпедії, де геть нічого не напишеш з впн), але щонайбільше відповідь була наступна: "ми передамо техкоманді ваші пропозиції". Але "справи на копійку, а балачок на 100 гривень."
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04.03.2024 01:19 Відповісти
Десятиріччями не були потрібні, покласти на людей було, а тепер знадобилися?
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28.02.2024 14:36 Відповісти
Подивися як це біосміття голосувало десятиріччя: то клоун, то зек, то брехуха, то гєбіст, то ще якийсь чорт. Ці потвори самі збудували таке життя у своїй країні де вони нікому не потрібні
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28.02.2024 15:10 Відповісти
Притулок закрили бо замість 140 прийшло 154 українця. Тепер всі українці ночують вже ПІД притулком. Зато не тісно.
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28.02.2024 12:18 Відповісти
"Пункт прийому знову відкриють, коли кількість українців стане менше 80. "

Якась дуже дивна логіка.
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28.02.2024 12:22 Відповісти
скоріш би з Естонії цих безробників погнали ... до Боневтіка, якого дружньо обрали ...
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28.02.2024 12:25 Відповісти
І ви з Естонії також вертайтеся!
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28.02.2024 12:30 Відповісти
так, планую! Ще трішечки зароблю грошенят, та відкрию в Україні власне виробництво з металовиробів! А зараз дивлюсь, як зелені шмарклі кошмарять бізнес ...
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28.02.2024 13:55 Відповісти
Вже давно пора прикрити цю лавочку для халявщиків та ухилянтів, всіх повернути на батьківщину.
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28.02.2024 12:43 Відповісти
І розстріляти!
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28.02.2024 12:55 Відповісти
😅😅😅
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28.02.2024 13:07 Відповісти
На Батьківщину не повертають. Люди самі їдуть, без ораторів і підказок.
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28.02.2024 14:31 Відповісти
Це називається депортація
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28.02.2024 15:07 Відповісти
когда колличество беженцев халявщиков уменьшиться по причине "естественного убывания", тогда снова откроют.
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28.02.2024 12:47 Відповісти
В НЛ нема сенсу пхатися. Якшо дають житло, то воно буде або на кораблі або в гуртожитках, де не буде окремих кімнат на сімʼю. І виплати в такому разі аж 50 євро на місяць. Як раз на цигарки вистачить, якщо курити помірно . І хату самому зняти теж проблема - біженцям не дуже здають, бо вони ненадійні орендарі.
Катайте краще в Бєльгію, там 1200 евро на одного. Правда хату шукати самому і біженцям теж не здають.
Чи в Німеччину. Там взагалі всі в шоколаді. А в кофішоп, якщо дуже хочеться, то на потязі можно приїхати.
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28.02.2024 13:03 Відповісти
Ми бачимо, що ви обрали німецький шоколад. Бішенець))
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28.02.2024 14:34 Відповісти
Взагалі-то нідерландський . І я не бішенець, я хай скіллед мігрант
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28.02.2024 16:25 Відповісти
Ерунда всё это и дуракаваляние, люди лучше в голландскую тюрьму отправятся, но на фронт вы их не загоните.
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28.02.2024 14:53 Відповісти
 
 