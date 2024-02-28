У Нідерландах закрили центральний притулок для українців через перевантаження
У нідерландському місті Утрехт закрили центральний пункт прийому українців. Минулої ночі там ночували 154 особи, тоді як місця вистачає максимум на 140.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на nos.nl.
Центральний пункт прийому біженців з України закрився 27 лютого. Причина - місце переповнено, через що утворюються довгі черги до санвузлів, а люди не можуть забезпечити достатню приватність.
Зазначена місткість пункту в 140 людей, проте центр був змушений прийняти 154 біженців минулої ночі, що спричинило перевантаження.
Приймальна зона знаходиться у залі 5 виставкового центру Jaarbeurs (Ярберс). В Нідерландах більше немає місця, українцям нема куди подітися, пише видання.
В Утрехті щодня по допомогу звертаються від 50 до 70 нових осіб. Пункт прийому знову відкриють, коли кількість українців стане менш як 80.
Громадян України, які приїхали в Утрехт і не потребують негайної допомоги та не належать до вразливих категорій, закликають знайти житло самостійно.
Голова Ради безпеки, в яку об'єднані 25 безпекових регіонів, Колфф вже попереджав у жовтні, що ліміт прийому біженців вичерпано. Він закликав скоротити програму допомоги на проживання для українців.
Державний секретар з питань притулку Ван дер Бург терміново звернувся до Ради безпеки з проханням організувати додатковий прийом українців. Раніше він заявляв, що до 1 січня кількість місць для прийому біженців має зрости до 97 тис. Восени ця цифра становила близько 83 тис. На середину цього місяця було доступно майже 91 тис. місць.
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я Вам так скажу: коли мене цензор банить, він банить мене по айпі адресу а не по скринці. Може тому, що я заходжу з гуглівської реєстрації. та мені якось однаково. просто дійсно дико виглядає, коли хтось з америки кричить: суки, я за вас кров проливаю а ви пляді від тцк ховаєтесь. А потім - то в мене движок мені америку ставляє. Ну як таку ставляє, то тоді ж не клянися що ти на фронті, а не десь у Флориді на пляжі.
Ніхто навмисно не "ставить" тут прапорці. VPN існує вже бозна-скільки, навіть як додатки до браузерів. VPN це - додаткова безпека.
ЛікНеп, - та хоча б у вікіпедії, дізнаєся, що це таке.
Дякую, - ти підняв мій настрій. - Твої "поради" мені геть не цікаві, бо ці поради рівня "high level" (в лапках). Десь вже близько 10 років не користуюся "антивірусом". Тому що в мене 4 легесенькі програми встановлені, починаючі з "віртуальної вінди". Це не мені треба боятися "злому захисту"
На мою думку, от таких юзерів як Володимир Білик, дійсно за потреби - легко "вичислять" та "захист зламають" - "ті кому треба".
Щодо проксі та впн я ще в 2016 (та ще кілька разів) пропонував на Раді цензора - поставити в фільтри всі проксі, впн тощо (так само, як це робиться у вікіпедії, де геть нічого не напишеш з впн), але щонайбільше відповідь була наступна: "ми передамо техкоманді ваші пропозиції". Але "справи на копійку, а балачок на 100 гривень."
Якась дуже дивна логіка.
беженцевхалявщиков уменьшиться по причине "естественного убывания", тогда снова откроют.
Катайте краще в Бєльгію, там 1200 евро на одного. Правда хату шукати самому і біженцям теж не здають.
Чи в Німеччину. Там взагалі всі в шоколаді. А в кофішоп, якщо дуже хочеться, то на потязі можно приїхати.