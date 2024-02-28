В Нидерландах закрыли центральное убежище для украинцев из-за перегрузок

В нидерландском городке Утрехт был закрыт центральный пункт приема украинцев. Прошлой ночью там ночевали 154 человека, тогда как места хватает максимум на 140 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на nos.nl.

Центральный пункт приёма беженцев из Украины закрылся 27 февраля. Причина – место переполнено, из-за чего образуются длинные очереди в санузлы, а люди не могут обеспечить достаточную конфиденциальность.

Отмечена вместимость пункта в 140 человек, однако центр был вынужден принять 154 беженцев минувшей ночью, что повлекло за собой перегрузку.

Приемная зона находится в зале 5-го выставочного центра Jaarbeurs (Ярберс). В Нидерландах больше нет места, украинцам некуда деваться, пишет издание.

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В Утрехте ежедневно за помощью обращаются от 50 до 70 новых человек. Пункт приема снова откроют, когда количество украинцев станет менее 80-ти.

Граждан Украины, которые приехали в Утрехт и не нуждаются в немедленной помощи и не относятся к уязвимым категориям, призывают найти жилье самостоятельно.

Председатель Совбеза, в который объединены 25 регионов безопасности, Колфф уже предупреждал в октябре, что лимит приема беженцев исчерпан. Он призвал сократить программу пособия на жительство для украинцев.

Государственный секретарь по приюту Ван дер Бург срочно обратился в Совет безопасности с просьбой организовать дополнительный прием украинцев. Ранее он заявлял, что к 1 января количество мест для приема беженцев должно возрасти до 97 тыс. Осенью эта цифра составляла около 83 тыс. К середине этого месяца было доступно почти 91 тыс. мест.

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