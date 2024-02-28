В Нидерландах закрыли центральное убежище для украинцев из-за перегрузок
В нидерландском городке Утрехт был закрыт центральный пункт приема украинцев. Прошлой ночью там ночевали 154 человека, тогда как места хватает максимум на 140 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на nos.nl.
Центральный пункт приёма беженцев из Украины закрылся 27 февраля. Причина – место переполнено, из-за чего образуются длинные очереди в санузлы, а люди не могут обеспечить достаточную конфиденциальность.
Отмечена вместимость пункта в 140 человек, однако центр был вынужден принять 154 беженцев минувшей ночью, что повлекло за собой перегрузку.
Приемная зона находится в зале 5-го выставочного центра Jaarbeurs (Ярберс). В Нидерландах больше нет места, украинцам некуда деваться, пишет издание.
В Утрехте ежедневно за помощью обращаются от 50 до 70 новых человек. Пункт приема снова откроют, когда количество украинцев станет менее 80-ти.
Граждан Украины, которые приехали в Утрехт и не нуждаются в немедленной помощи и не относятся к уязвимым категориям, призывают найти жилье самостоятельно.
Председатель Совбеза, в который объединены 25 регионов безопасности, Колфф уже предупреждал в октябре, что лимит приема беженцев исчерпан. Он призвал сократить программу пособия на жительство для украинцев.
Государственный секретарь по приюту Ван дер Бург срочно обратился в Совет безопасности с просьбой организовать дополнительный прием украинцев. Ранее он заявлял, что к 1 января количество мест для приема беженцев должно возрасти до 97 тыс. Осенью эта цифра составляла около 83 тыс. К середине этого месяца было доступно почти 91 тыс. мест.
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я Вам так скажу: коли мене цензор банить, він банить мене по айпі адресу а не по скринці. Може тому, що я заходжу з гуглівської реєстрації. та мені якось однаково. просто дійсно дико виглядає, коли хтось з америки кричить: суки, я за вас кров проливаю а ви пляді від тцк ховаєтесь. А потім - то в мене движок мені америку ставляє. Ну як таку ставляє, то тоді ж не клянися що ти на фронті, а не десь у Флориді на пляжі.
Ніхто навмисно не "ставить" тут прапорці. VPN існує вже бозна-скільки, навіть як додатки до браузерів. VPN це - додаткова безпека.
ЛікНеп, - та хоча б у вікіпедії, дізнаєся, що це таке.
Дякую, - ти підняв мій настрій. - Твої "поради" мені геть не цікаві, бо ці поради рівня "high level" (в лапках). Десь вже близько 10 років не користуюся "антивірусом". Тому що в мене 4 легесенькі програми встановлені, починаючі з "віртуальної вінди". Це не мені треба боятися "злому захисту"
На мою думку, от таких юзерів як Володимир Білик, дійсно за потреби - легко "вичислять" та "захист зламають" - "ті кому треба".
Щодо проксі та впн я ще в 2016 (та ще кілька разів) пропонував на Раді цензора - поставити в фільтри всі проксі, впн тощо (так само, як це робиться у вікіпедії, де геть нічого не напишеш з впн), але щонайбільше відповідь була наступна: "ми передамо техкоманді ваші пропозиції". Але "справи на копійку, а балачок на 100 гривень."
Якась дуже дивна логіка.
беженцевхалявщиков уменьшиться по причине "естественного убывания", тогда снова откроют.
Катайте краще в Бєльгію, там 1200 евро на одного. Правда хату шукати самому і біженцям теж не здають.
Чи в Німеччину. Там взагалі всі в шоколаді. А в кофішоп, якщо дуже хочеться, то на потязі можно приїхати.