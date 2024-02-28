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беженцы (1607) Нидерланды (1532)

В Нидерландах закрыли центральное убежище для украинцев из-за перегрузок

нідерланди

В нидерландском городке Утрехт был закрыт центральный пункт приема украинцев. Прошлой ночью там ночевали 154 человека, тогда как места хватает максимум на 140 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на nos.nl.

Центральный пункт приёма беженцев из Украины закрылся 27 февраля. Причина – место переполнено, из-за чего образуются длинные очереди в санузлы, а люди не могут обеспечить достаточную конфиденциальность.

Отмечена вместимость пункта в 140 человек, однако центр был вынужден принять 154 беженцев минувшей ночью, что повлекло за собой перегрузку.

Приемная зона находится в зале 5-го выставочного центра Jaarbeurs (Ярберс). В Нидерландах больше нет места, украинцам некуда деваться, пишет издание.

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В Утрехте ежедневно за помощью обращаются от 50 до 70 новых человек. Пункт приема снова откроют, когда количество украинцев станет менее 80-ти.

Граждан Украины, которые приехали в Утрехт и не нуждаются в немедленной помощи и не относятся к уязвимым категориям, призывают найти жилье самостоятельно.

Председатель Совбеза, в который объединены 25 регионов безопасности, Колфф уже предупреждал в октябре, что лимит приема беженцев исчерпан. Он призвал сократить программу пособия на жительство для украинцев.

Государственный секретарь по приюту Ван дер Бург срочно обратился в Совет безопасности с просьбой организовать дополнительный прием украинцев. Ранее он заявлял, что к 1 января количество мест для приема беженцев должно возрасти до 97 тыс. Осенью эта цифра составляла около 83 тыс. К середине этого месяца было доступно почти 91 тыс. мест.

Также читайте: Мы призываем всех украинцев, выехавших из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой, - Кулеба
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Топ комментарии
+6
Повертайтесь в Україну українці!Країні ви тут потрібні а не на чужині!
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28.02.2024 12:17
+5
Притулок закрили бо замість 140 прийшло 154 українця. Тепер всі українці ночують вже ПІД притулком. Зато не тісно.
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28.02.2024 12:18
+5
І ви також вертайтеся з Британії!
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28.02.2024 12:28
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Повертайтесь в Україну українці!Країні ви тут потрібні а не на чужині!
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28.02.2024 12:17 Ответить
І ви також вертайтеся з Британії!
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28.02.2024 12:28 Ответить
з чого ви взяли що я з Британії?
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28.02.2024 12:53 Ответить
так постав український прапорець і не мороч людям голову.
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28.02.2024 13:21 Ответить
З чого ви взяли шо він з України? ))
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28.02.2024 13:22 Ответить
ні з чого. просто якщо поставив якийсь прапорець, то й не дивуйся що тебе пошлють до того прапорця. шо за манера розкидатися прапорами різних країн нібито ганчірка якась.
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28.02.2024 13:29 Ответить
А ніхто прапорцями не розкидається. Кожен користувач має свою адресу, з якої він залогінівся на форум. Двіжок форума бере ту адресу і по спеціальній базі перевіряє де ця інтернет адреса може бути. І ось тут починаються приколи. Поперше та база не 100% точна. По друге - є ситуації, коли адреса не відповідає реальному місцезнаходженню, наприклад через VPN, аннімізатор або супутиковий інет.
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28.02.2024 13:46 Ответить
Значить комусь вигідний саме такий движок. як тоді можна москалів відсіяти? мусимо самі догадуватися.
я Вам так скажу: коли мене цензор банить, він банить мене по айпі адресу а не по скринці. Може тому, що я заходжу з гуглівської реєстрації. та мені якось однаково. просто дійсно дико виглядає, коли хтось з америки кричить: суки, я за вас кров проливаю а ви пляді від тцк ховаєтесь. А потім - то в мене движок мені америку ставляє. Ну як таку ставляє, то тоді ж не клянися що ти на фронті, а не десь у Флориді на пляжі.
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28.02.2024 16:45 Ответить
Я вам розказав як це працює. І це усюди так, а не лише на Цензорі. І це дісно проблема - як розпізнати де хто знаходиться. Існують технічні засоби (досить прості і дешеві), щоб видавати кацапським тролям українські прапорці і ви ніколи не вирахуєте їх по IP чи ще якимось технічним параметрам.
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28.02.2024 17:10 Ответить
І чисто як приклад на додачу - в мене зараз підключений робочий VPN, то цензор думає, шо я в Німеччині, а Ютюб і Гугл - шо в Ізраїлі .
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28.02.2024 17:15 Ответить
= просто якщо поставив якийсь прапорець, то й не дивуйся =
Ніхто навмисно не "ставить" тут прапорці. VPN існує вже бозна-скільки, навіть як додатки до браузерів. VPN це - додаткова безпека.
ЛікНеп, - та хоча б у вікіпедії, дізнаєся, що це таке.
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29.02.2024 00:14 Ответить
постав добрий антивірус і буде тобі безпека. а кому треба, то він вичислить тебе і з впн, і захист зламає.
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29.02.2024 07:28 Ответить
добрий антивірус
Дякую, - ти підняв мій настрій. - Твої "поради" мені геть не цікаві, бо ці поради рівня "high level" (в лапках). Десь вже близько 10 років не користуюся "антивірусом". Тому що в мене 4 легесенькі програми встановлені, починаючі з "віртуальної вінди". Це не мені треба боятися "злому захисту"
На мою думку, от таких юзерів як Володимир Білик, дійсно за потреби - легко "вичислять" та "захист зламають" - "ті кому треба".
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29.02.2024 19:46 Ответить
Нема за що дякувати. я дісно чайник в цих ділах. але все ж волів би знати правду про місце перебування співрозмовника. Бо тут багато рядиться в пристойних людей. а насправді - з параші мізки компасує.
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01.03.2024 16:34 Ответить
Прапорці в цьому не допоможуть,треба мати обізнанність в питаннях політики, історії та українських і рашистських наративів. Звісно, що московит не напише напряму щось негативне в бік України але рашист намагатиметься проштовхнути кремлівськи наративи. Після того, як рашист потрапив у підозру, потрібно ніяк не видавати себе, натомість - пара навідних запитань і вже стає видно з ким маєш справу. На ютубі, наприклад, нема прапорців але саме по наративам видко орків.
Щодо проксі та впн я ще в 2016 (та ще кілька разів) пропонував на Раді цензора - поставити в фільтри всі проксі, впн тощо (так само, як це робиться у вікіпедії, де геть нічого не напишеш з впн), але щонайбільше відповідь була наступна: "ми передамо техкоманді ваші пропозиції". Але "справи на копійку, а балачок на 100 гривень."
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04.03.2024 01:19 Ответить
Десятиріччями не були потрібні, покласти на людей було, а тепер знадобилися?
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28.02.2024 14:36 Ответить
Подивися як це біосміття голосувало десятиріччя: то клоун, то зек, то брехуха, то гєбіст, то ще якийсь чорт. Ці потвори самі збудували таке життя у своїй країні де вони нікому не потрібні
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28.02.2024 15:10 Ответить
Притулок закрили бо замість 140 прийшло 154 українця. Тепер всі українці ночують вже ПІД притулком. Зато не тісно.
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28.02.2024 12:18 Ответить
"Пункт прийому знову відкриють, коли кількість українців стане менше 80. "

Якась дуже дивна логіка.
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28.02.2024 12:22 Ответить
скоріш би з Естонії цих безробників погнали ... до Боневтіка, якого дружньо обрали ...
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28.02.2024 12:25 Ответить
І ви з Естонії також вертайтеся!
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28.02.2024 12:30 Ответить
так, планую! Ще трішечки зароблю грошенят, та відкрию в Україні власне виробництво з металовиробів! А зараз дивлюсь, як зелені шмарклі кошмарять бізнес ...
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28.02.2024 13:55 Ответить
Вже давно пора прикрити цю лавочку для халявщиків та ухилянтів, всіх повернути на батьківщину.
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28.02.2024 12:43 Ответить
І розстріляти!
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28.02.2024 12:55 Ответить
😅😅😅
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28.02.2024 13:07 Ответить
На Батьківщину не повертають. Люди самі їдуть, без ораторів і підказок.
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28.02.2024 14:31 Ответить
Це називається депортація
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28.02.2024 15:07 Ответить
когда колличество беженцев халявщиков уменьшиться по причине "естественного убывания", тогда снова откроют.
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28.02.2024 12:47 Ответить
В НЛ нема сенсу пхатися. Якшо дають житло, то воно буде або на кораблі або в гуртожитках, де не буде окремих кімнат на сімʼю. І виплати в такому разі аж 50 євро на місяць. Як раз на цигарки вистачить, якщо курити помірно . І хату самому зняти теж проблема - біженцям не дуже здають, бо вони ненадійні орендарі.
Катайте краще в Бєльгію, там 1200 евро на одного. Правда хату шукати самому і біженцям теж не здають.
Чи в Німеччину. Там взагалі всі в шоколаді. А в кофішоп, якщо дуже хочеться, то на потязі можно приїхати.
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28.02.2024 13:03 Ответить
Ми бачимо, що ви обрали німецький шоколад. Бішенець))
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28.02.2024 14:34 Ответить
Взагалі-то нідерландський . І я не бішенець, я хай скіллед мігрант
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28.02.2024 16:25 Ответить
Ерунда всё это и дуракаваляние, люди лучше в голландскую тюрьму отправятся, но на фронт вы их не загоните.
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28.02.2024 14:53 Ответить
 
 