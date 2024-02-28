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Європа не дозволить Україні програти, - фон дер Ляєн

фон,дер,урсула,ляєн.

Європа не дозволить Путіну перемогти в Україні, адже ціна його перемоги була б набагато вищою за поточні витрати на допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в Страсбурзі під час слухань в Європейському парламенті заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми говоримо про Європу, яка бере на себе відповідальність за власну безпеку. Проста правда полягає у тому, що ми не маємо такої розкоші, як комфорт, ми не маємо контролю за виборами або рішеннями в інших частинах світу. Ми просто не маємо часу на те, щоб розглядати цю проблему. З підтримкою наших партнерів або без неї ми не можемо дозволити Росії перемогти. Тому що ціна російської перемоги могла б бути набагато більшою", - підкреслила президент Єврокомісії.

Вона зазначила, що  за кілька років європейці позбулися багатьох ілюзій, що мир є чимсь постійним, що економічна стабільність може бути важливішою для Путіна, ніж руйнування вільної та демократичної України, і що Європа робить достатньо для власної безпеки.

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"Путін скористався перевагами миру, щоб підготуватися до своєї війни. В результаті світ став більш небезпечним, ніж він був протягом поколінь. Жорстока війна Росії проти України вступила нині у третій рік, і вона інтенсивніша, ніж будь-коли", - зауважила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що нині складається союз тоталітарних режимів. Північна Корея продовжує постачання боєприпасів у Росію, Іран надає РФ бойові дрони з технологіями, які руйнують українські міста та вбивають українців. Водночас війна в Газі та широкомасштабна дестабілізація на Близькому Сході ознаменували початок ери небезпеки та конфліктів не лише у цьому регіоні, а й за його межами.

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"Ми також бачимо, що продовжує підійматися агресивна економічна конкуренція, спотворення (ринку), які призводять до дуже реальних ризиків для європейської безпеки. Отже, треба казати прямо, як це минулого місяця зробив колишній президент Фінляндії Нііністе: "Європа має прокинутися". І я б додала – терміново. Тому що наразі ставка є дуже високою - це наша свобода й заможність. І ми маємо почати діяти саме так", - підкреслила президент Єврокомісії.

Автор: 

Євросоюз (13434) фон дер Ляєн Урсула (773)


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Топ коментарі
+17
Бла бла бла. Дайте вже таурус, досить п#издіти! Слова не зупинять ворога. КАБи летять прямо в цей момент.
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28.02.2024 13:40
+13
Але і виграти також?
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28.02.2024 13:42
+9
.
Просто зробіть це.
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28.02.2024 13:41
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верим
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28.02.2024 15:47 Відповісти
Хитрая бабёнка. О том что Украина должна выиграть ни ни.
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28.02.2024 16:08 Відповісти
І знов за рибу гроші - коли люди порозумнішують на стільки, що для них буде головним СЕНС, і їм не треба буде постійно розжовувати щось аби вони зрозуміли. А поки, як бачу, нагадують диточок з ясельної групи!!!
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28.02.2024 16:41 Відповісти
Тоді питання - А Польща це Європа?
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28.02.2024 16:43 Відповісти
Лахудра голословная...можно подумать,нажитое тобой добро ничего не значит для тебя,...страх ядерной войны для тебя ужас,и уверенность,что её не может быть ещё даёт так повод говорить.
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28.02.2024 17:59 Відповісти
Самі придумали, самі тепер і тиснуть на той "важіль перемог". На весь світ PR компанію влаштувати.
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28.02.2024 18:02 Відповісти
Не дадут проиграть! Браво! Двусмысленность и лицемерие великолепное. Но и выиграть не дают! А ведь это хуже гораздо но нам! Получается им похер в целом. Ведь пукину нужен рынок сбыта ес. Мы сдуру выбрали третий путь---ни с кем, внеблоковость. И это на границе двух миров антогонистов! Так лопухнуться! Мы нахер нужны всем. Скорее всего это есть причина и войны и всех остальных провалов за 30 лет. Хуторянство! Из всех славянских народов и стран только у нас строили заборы из силикатного кирпича и высокие, но на улицу. А сзади где огород хоть конём заходи или танком. Так и вышло а верней зашло.
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28.02.2024 18:09 Відповісти
Як вже надоїв цей нікчемний...деж..
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29.02.2024 04:55 Відповісти
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