Європа не дозволить Україні програти, - фон дер Ляєн

Європа не дозволить Путіну перемогти в Україні, адже ціна його перемоги була б набагато вищою за поточні витрати на допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в Страсбурзі під час слухань в Європейському парламенті заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми говоримо про Європу, яка бере на себе відповідальність за власну безпеку. Проста правда полягає у тому, що ми не маємо такої розкоші, як комфорт, ми не маємо контролю за виборами або рішеннями в інших частинах світу. Ми просто не маємо часу на те, щоб розглядати цю проблему. З підтримкою наших партнерів або без неї ми не можемо дозволити Росії перемогти. Тому що ціна російської перемоги могла б бути набагато більшою", - підкреслила президент Єврокомісії.

Вона зазначила, що за кілька років європейці позбулися багатьох ілюзій, що мир є чимсь постійним, що економічна стабільність може бути важливішою для Путіна, ніж руйнування вільної та демократичної України, і що Європа робить достатньо для власної безпеки.

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"Путін скористався перевагами миру, щоб підготуватися до своєї війни. В результаті світ став більш небезпечним, ніж він був протягом поколінь. Жорстока війна Росії проти України вступила нині у третій рік, і вона інтенсивніша, ніж будь-коли", - зауважила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що нині складається союз тоталітарних режимів. Північна Корея продовжує постачання боєприпасів у Росію, Іран надає РФ бойові дрони з технологіями, які руйнують українські міста та вбивають українців. Водночас війна в Газі та широкомасштабна дестабілізація на Близькому Сході ознаменували початок ери небезпеки та конфліктів не лише у цьому регіоні, а й за його межами.

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"Ми також бачимо, що продовжує підійматися агресивна економічна конкуренція, спотворення (ринку), які призводять до дуже реальних ризиків для європейської безпеки. Отже, треба казати прямо, як це минулого місяця зробив колишній президент Фінляндії Нііністе: "Європа має прокинутися". І я б додала – терміново. Тому що наразі ставка є дуже високою - це наша свобода й заможність. І ми маємо почати діяти саме так", - підкреслила президент Єврокомісії.