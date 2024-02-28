Европа не позволит Украине проиграть, - фон дер Ляйен

Европа не позволит Путину победить в Украине, ведь цена его победы была бы намного выше текущих расходов на помощь Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в Страсбурге во время слушаний в Европейском парламенте заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы говорим о Европе, которая берет на себя ответственность за собственную безопасность. Простая правда заключается в том, что у нас нет такой роскоши, как комфорт, у нас нет контроля за выборами или решениями в других частях света. У нас просто нет времени на то, чтобы рассматривать эту проблему. С поддержкой наших партнеров или без нее мы не можем позволить России победить. Потому что цена российской победы могла бы быть гораздо больше", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она отметила, что за несколько лет европейцы избавились от многих иллюзий, что мир является чем-то постоянным, что экономическая стабильность может быть важнее для Путина, чем разрушение свободной и демократической Украины, и что Европа делает достаточно для собственной безопасности.

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"Путин воспользовался преимуществами мира, чтобы подготовиться к своей войне. В результате мир стал более опасным, чем он был в течение поколений. Жестокая война России против Украины вступила сейчас в третий год, и она интенсивнее, чем когда-либо", - отметила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что в настоящее время складывается союз тоталитарных режимов. Северная Корея продолжает поставки боеприпасов в Россию, Иран предоставляет РФ боевые дроны с технологиями, разрушающими украинские города и убивающими украинцев. В то же время, война в Газе и широкомасштабная дестабилизация на Ближнем Востоке ознаменовали начало эры опасности и конфликтов не только в этом регионе, но и за его пределами.

"Мы также видим, что продолжает подниматься агрессивная экономическая конкуренция, искажения (рынка), которые приводят к очень реальным рискам для европейской безопасности. Следовательно, нужно говорить прямо, как это в прошлом месяце сделал бывший президент Финляндии Ниинисте: "Европа должна проснуться". И я бы добавила – срочно. Потому что сейчас ставка очень высока - это наша свобода и состоятельность. И мы должны начать действовать именно так", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

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