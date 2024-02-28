РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9200 посетителей онлайн
Новости Война
4 383 108
Евросоюз (16691) Урсула фон дер Ляйен (463)

Европа не позволит Украине проиграть, - фон дер Ляйен

фон,дер,урсула,ляєн.

Европа не позволит Путину победить в Украине, ведь цена его победы была бы намного выше текущих расходов на помощь Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в Страсбурге во время слушаний в Европейском парламенте заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы говорим о Европе, которая берет на себя ответственность за собственную безопасность. Простая правда заключается в том, что у нас нет такой роскоши, как комфорт, у нас нет контроля за выборами или решениями в других частях света. У нас просто нет времени на то, чтобы рассматривать эту проблему. С поддержкой наших партнеров или без нее мы не можем позволить России победить. Потому что цена российской победы могла бы быть гораздо больше", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она отметила, что за несколько лет европейцы избавились от многих иллюзий, что мир является чем-то постоянным, что экономическая стабильность может быть важнее для Путина, чем разрушение свободной и демократической Украины, и что Европа делает достаточно для собственной безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доходы от замороженных активов РФ нужно направить на вооружение для Украины, - фон дер Ляйен

"Путин воспользовался преимуществами мира, чтобы подготовиться к своей войне. В результате мир стал более опасным, чем он был в течение поколений. Жестокая война России против Украины вступила сейчас в третий год, и она интенсивнее, чем когда-либо", - отметила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что в настоящее время складывается союз тоталитарных режимов. Северная Корея продолжает поставки боеприпасов в Россию, Иран предоставляет РФ боевые дроны с технологиями, разрушающими украинские города и убивающими украинцев. В то же время, война в Газе и широкомасштабная дестабилизация на Ближнем Востоке ознаменовали начало эры опасности и конфликтов не только в этом регионе, но и за его пределами.

"Мы также видим, что продолжает подниматься агрессивная экономическая конкуренция, искажения (рынка), которые приводят к очень реальным рискам для европейской безопасности. Следовательно, нужно говорить прямо, как это в прошлом месяце сделал бывший президент Финляндии Ниинисте: "Европа должна проснуться". И я бы добавила – срочно. Потому что сейчас ставка очень высока - это наша свобода и состоятельность. И мы должны начать действовать именно так", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые страны НАТО и ЕС обсуждают возможность введения своих войск в Украину, - Фицо
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Бла бла бла. Дайте вже таурус, досить п#издіти! Слова не зупинять ворога. КАБи летять прямо в цей момент.
показать весь комментарий
28.02.2024 13:40
+13
Але і виграти також?
показать весь комментарий
28.02.2024 13:42
+9
.
Просто зробіть це.
показать весь комментарий
28.02.2024 13:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
верим
показать весь комментарий
28.02.2024 15:47 Ответить
Хитрая бабёнка. О том что Украина должна выиграть ни ни.
показать весь комментарий
28.02.2024 16:08 Ответить
І знов за рибу гроші - коли люди порозумнішують на стільки, що для них буде головним СЕНС, і їм не треба буде постійно розжовувати щось аби вони зрозуміли. А поки, як бачу, нагадують диточок з ясельної групи!!!
показать весь комментарий
28.02.2024 16:41 Ответить
Тоді питання - А Польща це Європа?
показать весь комментарий
28.02.2024 16:43 Ответить
Лахудра голословная...можно подумать,нажитое тобой добро ничего не значит для тебя,...страх ядерной войны для тебя ужас,и уверенность,что её не может быть ещё даёт так повод говорить.
показать весь комментарий
28.02.2024 17:59 Ответить
Самі придумали, самі тепер і тиснуть на той "важіль перемог". На весь світ PR компанію влаштувати.
показать весь комментарий
28.02.2024 18:02 Ответить
Не дадут проиграть! Браво! Двусмысленность и лицемерие великолепное. Но и выиграть не дают! А ведь это хуже гораздо но нам! Получается им похер в целом. Ведь пукину нужен рынок сбыта ес. Мы сдуру выбрали третий путь---ни с кем, внеблоковость. И это на границе двух миров антогонистов! Так лопухнуться! Мы нахер нужны всем. Скорее всего это есть причина и войны и всех остальных провалов за 30 лет. Хуторянство! Из всех славянских народов и стран только у нас строили заборы из силикатного кирпича и высокие, но на улицу. А сзади где огород хоть конём заходи или танком. Так и вышло а верней зашло.
показать весь комментарий
28.02.2024 18:09 Ответить
Як вже надоїв цей нікчемний...деж..
показать весь комментарий
29.02.2024 04:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 