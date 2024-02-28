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У найбідніших регіонах РФ різко зросли накопичення завдяки "гробовим" виплатам

рф,кладовище

Кілька найбідніших регіонів Росії показали аномальний приріст коштів на банківських рахунках. Як пояснюють експерти, це пов’язано з виплатами за участь у війні проти України.

Про це повідомило "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Кілька регіонів Росії показали аномальний приріст коштів на банківських рахунках. За середнього приросту у розмірі від шести до девʼяти відсотків у попередні пʼять років, у 2023 році Алтай показав приріст на рівні 18,95%, Бурятія – на 33,26%, а Тива – на рекордні 57,57%.

На думку автора аналітичної записки, опублікованої BOFIT – Інститутом вивчення економік з ринками, що формуються (діє при Центральному банку Фінляндії), такий різкий приріст коштів на банківських рахунках громадян пояснюється виплатами контрактникам і мобілізованим, які беруть участь у війні з Україною. Також збільшенню добробуту населення сприяли "гробові" – компенсації родинам загиблих та поранених.

Читайте також: В’язні, завербовані росіянами до загонів "Шторм Z", не отримали обіцяних виплат, - Центр нацспротиву

Порівнявши перелік регіонів, які показали максимальний приріст коштів на рахунках, і регіонів, які відправили найбільшу кількість мобілізованих на війну, дослідниця Лаура Соланко дійшла висновку про наявність сталого звʼязку між зростанням добробуту населення в зазначених регіонах та часткою мобілізованих чоловіків.

Як уточнює видання "Медуза", яке першим звернуло увагу на аналітичну записку BOFIT, різке зростання обсягу банківських рахунків не можна пояснити ані підвищеною інфляцією в цих регіонах, ані особливостями їхнього банківського ринку, ані іншими макроекономічними чинниками.

Алтай, Бурятія і Тива входять до списку найбідніших російських регіонів. Саме на такі припадає найбільша частка втрат серед російських військових, які беруть участь у вторгненні в Україну, зазначає Бі-Бі-Сі в дослідженні, яке ґрунтується на зібраному редакцією поіменному списку 45 тисяч загиблих.

Також читайте: Армія РФ має нестандартний погляд на допустимий рівень втрат на війні та готова жертвувати солдатами заради невеликих успіхів, - NYT

Автор: 

армія рф (17482) виплати (1049) гроші (969) росія (65316)


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Топ коментарі
+26
Я ж кажу - НЕМА втоми від війни у них.

- багаті багатіють

- середній клас не чіпають

- а бідні раді шо йдуть виплати

Все налагоджено. А про совість і мораль там ніколи і не чули
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28.02.2024 15:04
+11
А ми на когось напали?
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28.02.2024 15:09
+9
Піднялись на крові украінців
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28.02.2024 15:08
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Я ж кажу - НЕМА втоми від війни у них.

- багаті багатіють

- середній клас не чіпають

- а бідні раді шо йдуть виплати

Все налагоджено. А про совість і мораль там ніколи і не чули
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28.02.2024 15:04 Відповісти
піднялись з колін на гробах
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28.02.2024 15:05 Відповісти
У нас такого нема, га?
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28.02.2024 15:05 Відповісти
А ми на когось напали?
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28.02.2024 15:09 Відповісти
Га? ПНХ ,чорт полосатый русьнявый
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28.02.2024 15:20 Відповісти
Вірно! Не зрозуміло, чому адміни терплять в коментах цього відвертого кацапа.
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28.02.2024 16:12 Відповісти
Піднялись на крові украінців
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28.02.2024 15:08 Відповісти
"мільйонери із трущоб"...
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28.02.2024 15:55 Відповісти
Благосостояние расчет не за счет роста производительности промышленности, увеличения зарплаты, а растет за счет выплаты гробовых. Хочется и дальше пожелать кацапам дальнейшего процветания за счет роста гробовых.
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28.02.2024 15:09 Відповісти
Так вони рухаються від економіки до зєкономіки, а там це - нормально.
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28.02.2024 15:10 Відповісти
Ну і яке там може бути невдоволення? Навпаки.
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28.02.2024 15:09 Відповісти
А хто не дає платити нашим, та так щоб ті хто виїхав, вертались і в чергу ставали ?
Кожен мріє про будинок, Ауді і освіту для дітей.
Не треба жаліти заварки.
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28.02.2024 15:12 Відповісти
У хтоні зауральської відсутня опція "поїхати в Польщу на полуницю".
Тільки Донбас, бо інакше грошей навіть на квиток до Улан-Удє не вистачить.
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28.02.2024 15:16 Відповісти
Одна круанокаліберна куля дешевша за спорядження тувінця.
Нехай приїжджають - нам потрібні жирні чорноземи.
Вони ще проситимуть у нас харчі.
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28.02.2024 15:20 Відповісти
Аби нам ще ті кулі давали. Не дають же.
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28.02.2024 15:25 Відповісти
Цього добра в нас досить.
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28.02.2024 15:33 Відповісти
Снарядів, самоходок, ББМ, ЗРК і ракет до них, дронів - теж вдосталь?
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28.02.2024 15:35 Відповісти
Мова й де про кулі до кулеметів.
Куль у нас досить.
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28.02.2024 15:50 Відповісти
Всього іншого - обмаль.
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28.02.2024 15:52 Відповісти
А щоб спиняти м'ясні штурми, цього цілком досить.
Німці це наочно довели: блювали, але стріляли.
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28.02.2024 16:29 Відповісти
Ти рахувати вмієш? 200 000 бойових в Росії - 2000 баксів, 100000 бойових в Україні - 25000 баксів. 7 млн. гробових в Росії - 70 тис баксів, 15 млн гробових в Україні - 150 тис баксів. У нас за такі гроші ніхто воювати не хоче, а в русні лізуть, як щури в пастку.
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28.02.2024 15:48 Відповісти
Бо вони "краще живуть"
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28.02.2024 16:03 Відповісти
Це не рахуючи ціни та те що для контрачів у нас умов нема *******( 50000 грн під'йомних за перший контракт ? Don`t make me laugh) Тилові посади за голу 20000, на котру навіть бомжів не мобілізуєш( Покладемо руку на те місце де сердце, частини викручуються щоб була бойова 30к зверху, але там купуй усе за свої, та щей скидайся) У нас не хотять бо на гражданці є варіанти і їх овердохуа, а тємщики і прочі дивляться на лошків за такі суми і ржуть.
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28.02.2024 16:08 Відповісти
Поки економіка кацапії не буде знищена -вони будуть воювати,як тільки наступить крах-так війна й закінчиться, це вже аксіома.
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28.02.2024 15:13 Відповісти
Один масований прильот по Уренгойських промислах, і кацапню зразу попустить.
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28.02.2024 15:17 Відповісти
Це будет мабуть Трамп, зробить нафту по 5$.
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28.02.2024 15:24 Відповісти
І не тільки завдяки гробовим. ху@ло знаходить гроші платити і мобілізованим, і контрактникам.

"... такий різкий приріст коштів на банківських рахунках громадян пояснюється виплатами контрактникам і мобілізованим, які беруть участь у http://xn--j1amh/ війні з Україною.
Також збільшенню добробуту населення сприяли "гробові" - компенсації родинам загиблих та поранених."

Джерело:
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28.02.2024 15:15 Відповісти
Ці гроші йому Європа за нафтогаз кожного дня акуратно платить.
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28.02.2024 15:18 Відповісти
Пора нам самим підірвати ту кляту "Дружбу".
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28.02.2024 15:23 Відповісти
Не "дружбою" єдиною.
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28.02.2024 15:27 Відповісти
Вона приносить кремлю щоденні сотні мільйонів доларів.
Пора знищити цю прокляту трубу.
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28.02.2024 15:35 Відповісти
Ну, історія з "північним потоком" вже відома. Газ далі йде, а ми - терористи.
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28.02.2024 15:38 Відповісти
Газ свище через дірку.
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28.02.2024 15:41 Відповісти
Маю на увазі, продовжує надходити до Європи. Є ще "турецький потік". Єрдоган заробить купу грошей, якщо що, а нам взагалі припинять щось давати, бо збитки на порядки вищі будуть за всю допомогу.
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28.02.2024 15:43 Відповісти
Вони ще не відчувають цього власними дупами.
Страху немає. Є надія, що всьо как-то успокоітся, і вообщє ми под защітой нєпобєдімого НАТО во главє со свєрхдєржавой США.
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28.02.2024 15:51 Відповісти
Якщо Макрон заговорив про участь військ НАТО у конфлікті -
значить - ВЖЕ ВІДЧУВАЮТЬ.
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28.02.2024 15:55 Відповісти
Це він про Україну казав. Про пряме зіткнення з росією вже періодично кажуть в Європі.
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28.02.2024 15:58 Відповісти
Допомога нам - це кілька доларів на сім'ю у рік.

Це вигідніше, ніж голова сім'ї, що висить на дереві з відрізаними яйцями,
а його доньок пускають по третьому кругу п'яні тувинці і буряти.
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28.02.2024 15:53 Відповісти
Виродки косоокі. Вони свій добробут покращують, вбиваючи українців. І у жодного навіть думка у голові не поворухнеться про те, що вони теж окуповані. І що вони вбивають для окупанта.

Кончені... Вбивати, вбивати і ще раз вбивати. У полон не брати.
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28.02.2024 15:17 Відповісти
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28.02.2024 15:19 Відповісти
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28.02.2024 15:20 Відповісти
На цапорылии даже на пельменях сэкономят, припишут без вести пропавший. Да и не мудрено в термобаре расчлениться на молекулы в сей секунд, або и тупо не собирать на поле боя своих 300-ых.
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28.02.2024 15:34 Відповісти
Пєльмєні "Гєроіческіе".
Состав: мука, мясо і жіли героя, соль, чьорний пєрєц.
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28.02.2024 15:40 Відповісти
кацапські мрії здійснюються..
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28.02.2024 15:33 Відповісти
економіка росії підіймається на смертях громадян сусідньої країни, а її громадяни багатіють на власних смертях..., різкий зліт економіки країни та рівня життя виключно на виробництві засобів смерті... на росії це може продовжуватись нескінченно...
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28.02.2024 15:40 Відповісти
Як це економіка "підіймається", якщо гроші для гробових виймаються з бюджету ?
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28.02.2024 15:43 Відповісти
Підвищується купівельна спроможність, їх друкують вони йдуть в оборот, особливо в нерухомість.нефтегазові гроші від європейських партнерів постійно поповнюють бюджет.
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28.02.2024 16:03 Відповісти
Вірно. Впевнений, що в тих регіонах продажі "водовочки" піднялись одночасно з доходами сімей від гробових та інших
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28.02.2024 16:20 Відповісти
І тому нову білу "Ладу" замінив мішок пельменів ?
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28.02.2024 16:26 Відповісти
Blood money
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28.02.2024 18:22 Відповісти
і продаж палйонки)
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28.02.2024 19:05 Відповісти
 
 