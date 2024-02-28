У найбідніших регіонах РФ різко зросли накопичення завдяки "гробовим" виплатам
Кілька найбідніших регіонів Росії показали аномальний приріст коштів на банківських рахунках. Як пояснюють експерти, це пов’язано з виплатами за участь у війні проти України.
Про це повідомило "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Кілька регіонів Росії показали аномальний приріст коштів на банківських рахунках. За середнього приросту у розмірі від шести до девʼяти відсотків у попередні пʼять років, у 2023 році Алтай показав приріст на рівні 18,95%, Бурятія – на 33,26%, а Тива – на рекордні 57,57%.
На думку автора аналітичної записки, опублікованої BOFIT – Інститутом вивчення економік з ринками, що формуються (діє при Центральному банку Фінляндії), такий різкий приріст коштів на банківських рахунках громадян пояснюється виплатами контрактникам і мобілізованим, які беруть участь у війні з Україною. Також збільшенню добробуту населення сприяли "гробові" – компенсації родинам загиблих та поранених.
Порівнявши перелік регіонів, які показали максимальний приріст коштів на рахунках, і регіонів, які відправили найбільшу кількість мобілізованих на війну, дослідниця Лаура Соланко дійшла висновку про наявність сталого звʼязку між зростанням добробуту населення в зазначених регіонах та часткою мобілізованих чоловіків.
Як уточнює видання "Медуза", яке першим звернуло увагу на аналітичну записку BOFIT, різке зростання обсягу банківських рахунків не можна пояснити ані підвищеною інфляцією в цих регіонах, ані особливостями їхнього банківського ринку, ані іншими макроекономічними чинниками.
Алтай, Бурятія і Тива входять до списку найбідніших російських регіонів. Саме на такі припадає найбільша частка втрат серед російських військових, які беруть участь у вторгненні в Україну, зазначає Бі-Бі-Сі в дослідженні, яке ґрунтується на зібраному редакцією поіменному списку 45 тисяч загиблих.
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- багаті багатіють
- середній клас не чіпають
- а бідні раді шо йдуть виплати
Все налагоджено. А про совість і мораль там ніколи і не чули
Кожен мріє про будинок, Ауді і освіту для дітей.
Не треба жаліти заварки.
Тільки Донбас, бо інакше грошей навіть на квиток до Улан-Удє не вистачить.
Нехай приїжджають - нам потрібні жирні чорноземи.
Вони ще проситимуть у нас харчі.
Куль у нас досить.
Німці це наочно довели: блювали, але стріляли.
"... такий різкий приріст коштів на банківських рахунках громадян пояснюється виплатами контрактникам і мобілізованим, які беруть участь у http://xn--j1amh/ війні з Україною.
Також збільшенню добробуту населення сприяли "гробові" - компенсації родинам загиблих та поранених."
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Пора знищити цю прокляту трубу.
Страху немає. Є надія, що всьо как-то успокоітся, і вообщє ми под защітой нєпобєдімого НАТО во главє со свєрхдєржавой США.
значить - ВЖЕ ВІДЧУВАЮТЬ.
Це вигідніше, ніж голова сім'ї, що висить на дереві з відрізаними яйцями,
а його доньок пускають по третьому кругу п'яні тувинці і буряти.
Кончені... Вбивати, вбивати і ще раз вбивати. У полон не брати.
Состав: мука, мясо і жіли героя, соль, чьорний пєрєц.