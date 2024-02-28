В самых бедных регионах РФ резко выросли накопления благодаря "гробовым" выплатам
Несколько беднейших регионов России показали аномальный прирост денежных средств на банковских счетах. Как объясняют эксперты, это связано с выплатами за участие в войне против Украины.
Об этом сообщило "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Несколько регионов России показали аномальный прирост денежных средств на банковских счетах. При среднем приросте в размере от шести до девяти процентов в предыдущие пять лет, в 2023 году Алтай показал прирост на уровне 18,95%, Бурятия – на 33,26%, а Тива – на рекордные 57,57%.
По мнению автора аналитической записки, опубликованной BOFIT – Институтом изучения экономик с формирующимися рынками (действует при Центральном банке Финляндии), такой резкий прирост средств на банковских счетах граждан объясняется выплатами контрактникам и мобилизованным, участвующим в войне с Украиной. Также увеличению благосостояния населения способствовали "гробовые" – компенсации семьям погибших и раненых.
Сравнив перечень регионов, показавших максимальный прирост средств на счетах, и регионов, отправивших наибольшее количество мобилизованных на войну, исследовательница Лаура Соланко пришла к выводу о постоянной связи между ростом благосостояния населения в указанных регионах и долей мобилизованных мужчин.
Как уточняет издание "Медуза", первым обратившим внимание на аналитическую записку BOFIT, резкий рост объема банковских счетов нельзя объяснить ни повышенной инфляцией в этих регионах, ни особенностями их банковского рынка, ни другими макроэкономическими факторами.
Алтай, Бурятия и Тива входят в список беднейших российских регионов. Именно на них приходится наибольшая доля потерь среди российских военных, участвующих во вторжении в Украину, отмечает Би-Би-Си в исследовании, основанном на собранном редакцией поименном списке 45 тысяч погибших.
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- багаті багатіють
- середній клас не чіпають
- а бідні раді шо йдуть виплати
Все налагоджено. А про совість і мораль там ніколи і не чули
Кожен мріє про будинок, Ауді і освіту для дітей.
Не треба жаліти заварки.
Тільки Донбас, бо інакше грошей навіть на квиток до Улан-Удє не вистачить.
Нехай приїжджають - нам потрібні жирні чорноземи.
Вони ще проситимуть у нас харчі.
Куль у нас досить.
Німці це наочно довели: блювали, але стріляли.
"... такий різкий приріст коштів на банківських рахунках громадян пояснюється виплатами контрактникам і мобілізованим, які беруть участь у http://xn--j1amh/ війні з Україною.
Також збільшенню добробуту населення сприяли "гробові" - компенсації родинам загиблих та поранених."
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Пора знищити цю прокляту трубу.
Страху немає. Є надія, що всьо как-то успокоітся, і вообщє ми под защітой нєпобєдімого НАТО во главє со свєрхдєржавой США.
значить - ВЖЕ ВІДЧУВАЮТЬ.
Це вигідніше, ніж голова сім'ї, що висить на дереві з відрізаними яйцями,
а його доньок пускають по третьому кругу п'яні тувинці і буряти.
Кончені... Вбивати, вбивати і ще раз вбивати. У полон не брати.
Состав: мука, мясо і жіли героя, соль, чьорний пєрєц.