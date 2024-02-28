РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9125 посетителей онлайн
Новости
8 419 52
армия РФ (18059) выплаты (622) деньги (920) россия (93025)

В самых бедных регионах РФ резко выросли накопления благодаря "гробовым" выплатам

рф,кладовище

Несколько беднейших регионов России показали аномальный прирост денежных средств на банковских счетах. Как объясняют эксперты, это связано с выплатами за участие в войне против Украины.

Об этом сообщило "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Несколько регионов России показали аномальный прирост денежных средств на банковских счетах. При среднем приросте в размере от шести до девяти процентов в предыдущие пять лет, в 2023 году Алтай показал прирост на уровне 18,95%, Бурятия – на 33,26%, а Тива – на рекордные 57,57%.

По мнению автора аналитической записки, опубликованной BOFIT – Институтом изучения экономик с формирующимися рынками (действует при Центральном банке Финляндии), такой резкий прирост средств на банковских счетах граждан объясняется выплатами контрактникам и мобилизованным, участвующим в войне с Украиной. Также увеличению благосостояния населения способствовали "гробовые" – компенсации семьям погибших и раненых.

Также смотрите: Оккупант прикрывается пленным во время штурма. ВИДЕО

Сравнив перечень регионов, показавших максимальный прирост средств на счетах, и регионов, отправивших наибольшее количество мобилизованных на войну, исследовательница Лаура Соланко пришла к выводу о постоянной связи между ростом благосостояния населения в указанных регионах и долей мобилизованных мужчин.

Как уточняет издание "Медуза"первым обратившим внимание на аналитическую записку BOFIT, резкий рост объема банковских счетов нельзя объяснить ни повышенной инфляцией в этих регионах, ни особенностями их банковского рынка, ни другими макроэкономическими факторами.

Алтай, Бурятия и Тива входят в список беднейших российских регионов. Именно на них приходится наибольшая доля потерь среди российских военных, участвующих во вторжении в Украину, отмечает Би-Би-Си в исследовании, основанном на собранном редакцией поименном списке 45 тысяч погибших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ имеет нестандартный взгляд на допустимый уровень потерь в войне и готова жертвовать солдатами ради небольших успехов, - NYT
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Я ж кажу - НЕМА втоми від війни у них.

- багаті багатіють

- середній клас не чіпають

- а бідні раді шо йдуть виплати

Все налагоджено. А про совість і мораль там ніколи і не чули
показать весь комментарий
28.02.2024 15:04
+11
А ми на когось напали?
показать весь комментарий
28.02.2024 15:09
+9
Піднялись на крові украінців
показать весь комментарий
28.02.2024 15:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я ж кажу - НЕМА втоми від війни у них.

- багаті багатіють

- середній клас не чіпають

- а бідні раді шо йдуть виплати

Все налагоджено. А про совість і мораль там ніколи і не чули
показать весь комментарий
28.02.2024 15:04 Ответить
піднялись з колін на гробах
показать весь комментарий
28.02.2024 15:05 Ответить
У нас такого нема, га?
показать весь комментарий
28.02.2024 15:05 Ответить
А ми на когось напали?
показать весь комментарий
28.02.2024 15:09 Ответить
Га? ПНХ ,чорт полосатый русьнявый
показать весь комментарий
28.02.2024 15:20 Ответить
Вірно! Не зрозуміло, чому адміни терплять в коментах цього відвертого кацапа.
показать весь комментарий
28.02.2024 16:12 Ответить
Піднялись на крові украінців
показать весь комментарий
28.02.2024 15:08 Ответить
"мільйонери із трущоб"...
показать весь комментарий
28.02.2024 15:55 Ответить
Благосостояние расчет не за счет роста производительности промышленности, увеличения зарплаты, а растет за счет выплаты гробовых. Хочется и дальше пожелать кацапам дальнейшего процветания за счет роста гробовых.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:09 Ответить
Так вони рухаються від економіки до зєкономіки, а там це - нормально.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:10 Ответить
Ну і яке там може бути невдоволення? Навпаки.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:09 Ответить
А хто не дає платити нашим, та так щоб ті хто виїхав, вертались і в чергу ставали ?
Кожен мріє про будинок, Ауді і освіту для дітей.
Не треба жаліти заварки.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:12 Ответить
У хтоні зауральської відсутня опція "поїхати в Польщу на полуницю".
Тільки Донбас, бо інакше грошей навіть на квиток до Улан-Удє не вистачить.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:16 Ответить
Одна круанокаліберна куля дешевша за спорядження тувінця.
Нехай приїжджають - нам потрібні жирні чорноземи.
Вони ще проситимуть у нас харчі.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:20 Ответить
Аби нам ще ті кулі давали. Не дають же.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:25 Ответить
Цього добра в нас досить.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:33 Ответить
Снарядів, самоходок, ББМ, ЗРК і ракет до них, дронів - теж вдосталь?
показать весь комментарий
28.02.2024 15:35 Ответить
Мова й де про кулі до кулеметів.
Куль у нас досить.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:50 Ответить
Всього іншого - обмаль.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:52 Ответить
А щоб спиняти м'ясні штурми, цього цілком досить.
Німці це наочно довели: блювали, але стріляли.
показать весь комментарий
28.02.2024 16:29 Ответить
Ти рахувати вмієш? 200 000 бойових в Росії - 2000 баксів, 100000 бойових в Україні - 25000 баксів. 7 млн. гробових в Росії - 70 тис баксів, 15 млн гробових в Україні - 150 тис баксів. У нас за такі гроші ніхто воювати не хоче, а в русні лізуть, як щури в пастку.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:48 Ответить
Бо вони "краще живуть"
показать весь комментарий
28.02.2024 16:03 Ответить
Це не рахуючи ціни та те що для контрачів у нас умов нема *******( 50000 грн під'йомних за перший контракт ? Don`t make me laugh) Тилові посади за голу 20000, на котру навіть бомжів не мобілізуєш( Покладемо руку на те місце де сердце, частини викручуються щоб була бойова 30к зверху, але там купуй усе за свої, та щей скидайся) У нас не хотять бо на гражданці є варіанти і їх овердохуа, а тємщики і прочі дивляться на лошків за такі суми і ржуть.
показать весь комментарий
28.02.2024 16:08 Ответить
Поки економіка кацапії не буде знищена -вони будуть воювати,як тільки наступить крах-так війна й закінчиться, це вже аксіома.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:13 Ответить
Один масований прильот по Уренгойських промислах, і кацапню зразу попустить.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:17 Ответить
Це будет мабуть Трамп, зробить нафту по 5$.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:24 Ответить
І не тільки завдяки гробовим. ху@ло знаходить гроші платити і мобілізованим, і контрактникам.

"... такий різкий приріст коштів на банківських рахунках громадян пояснюється виплатами контрактникам і мобілізованим, які беруть участь у http://xn--j1amh/ війні з Україною.
Також збільшенню добробуту населення сприяли "гробові" - компенсації родинам загиблих та поранених."

Джерело:
показать весь комментарий
28.02.2024 15:15 Ответить
Ці гроші йому Європа за нафтогаз кожного дня акуратно платить.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:18 Ответить
Пора нам самим підірвати ту кляту "Дружбу".
показать весь комментарий
28.02.2024 15:23 Ответить
Не "дружбою" єдиною.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:27 Ответить
Вона приносить кремлю щоденні сотні мільйонів доларів.
Пора знищити цю прокляту трубу.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:35 Ответить
Ну, історія з "північним потоком" вже відома. Газ далі йде, а ми - терористи.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:38 Ответить
Газ свище через дірку.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:41 Ответить
Маю на увазі, продовжує надходити до Європи. Є ще "турецький потік". Єрдоган заробить купу грошей, якщо що, а нам взагалі припинять щось давати, бо збитки на порядки вищі будуть за всю допомогу.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:43 Ответить
Вони ще не відчувають цього власними дупами.
Страху немає. Є надія, що всьо как-то успокоітся, і вообщє ми под защітой нєпобєдімого НАТО во главє со свєрхдєржавой США.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:51 Ответить
Якщо Макрон заговорив про участь військ НАТО у конфлікті -
значить - ВЖЕ ВІДЧУВАЮТЬ.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:55 Ответить
Це він про Україну казав. Про пряме зіткнення з росією вже періодично кажуть в Європі.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:58 Ответить
Допомога нам - це кілька доларів на сім'ю у рік.

Це вигідніше, ніж голова сім'ї, що висить на дереві з відрізаними яйцями,
а його доньок пускають по третьому кругу п'яні тувинці і буряти.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:53 Ответить
Виродки косоокі. Вони свій добробут покращують, вбиваючи українців. І у жодного навіть думка у голові не поворухнеться про те, що вони теж окуповані. І що вони вбивають для окупанта.

Кончені... Вбивати, вбивати і ще раз вбивати. У полон не брати.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:17 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2024 15:19 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2024 15:20 Ответить
На цапорылии даже на пельменях сэкономят, припишут без вести пропавший. Да и не мудрено в термобаре расчлениться на молекулы в сей секунд, або и тупо не собирать на поле боя своих 300-ых.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:34 Ответить
Пєльмєні "Гєроіческіе".
Состав: мука, мясо і жіли героя, соль, чьорний пєрєц.
показать весь комментарий
28.02.2024 15:40 Ответить
кацапські мрії здійснюються..
показать весь комментарий
28.02.2024 15:33 Ответить
економіка росії підіймається на смертях громадян сусідньої країни, а її громадяни багатіють на власних смертях..., різкий зліт економіки країни та рівня життя виключно на виробництві засобів смерті... на росії це може продовжуватись нескінченно...
показать весь комментарий
28.02.2024 15:40 Ответить
Як це економіка "підіймається", якщо гроші для гробових виймаються з бюджету ?
показать весь комментарий
28.02.2024 15:43 Ответить
Підвищується купівельна спроможність, їх друкують вони йдуть в оборот, особливо в нерухомість.нефтегазові гроші від європейських партнерів постійно поповнюють бюджет.
показать весь комментарий
28.02.2024 16:03 Ответить
Вірно. Впевнений, що в тих регіонах продажі "водовочки" піднялись одночасно з доходами сімей від гробових та інших
показать весь комментарий
28.02.2024 16:20 Ответить
І тому нову білу "Ладу" замінив мішок пельменів ?
показать весь комментарий
28.02.2024 16:26 Ответить
Blood money
показать весь комментарий
28.02.2024 18:22 Ответить
і продаж палйонки)
показать весь комментарий
28.02.2024 19:05 Ответить
 
 