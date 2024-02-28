В Україні цифровізують судову систему, - Федоров
Судову систему цифровізують: частина сервісів буде в онлайні та в "Дії". Це спростить документообіг, пришвидшить розгляд справ і полегшить комунікацію між учасниками справ. Також цифровізація стане ефективним інструментом у боротьбі з корупцією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Цифровізація суду — це частина Державної антикорупційної стратегії. Електронний суд зробить систему судочинства сучасною та більш ефективною. Частина сервісів буде в онлайні та в Дії. Це спростить документообіг, пришвидшить розгляд справ і полегшить комунікацію між учасниками справ. Для суддів буде менше паперової роботи й зекономлений час",- написав він.
Як зазначив Федоров, зараз трансформують єдину інформаційну систему. Вона вже пройшла IT-аудит, тепер перевіряємо функціональність. Після закінчення сформуємо оновлену концепцію електронного суду.
Паралельно працюють над електронним виконавчим документом у Дії — це рішення суду, яке треба виконати примусово.
"Наприклад, ви дали гроші в борг за розпискою, вам їх не повернули, ви подали до суду — і суд постановив стягнути гроші з боржника. Тобто суд видає виконавчий документ. Щоб його отримати, треба відстояти чергу, це купа паперів і витраченого часу. Після запуску послуги документ буде в Дії", - роз'яснив Федоров.
Користуватися електронним судом зможуть майже 7 мільйонів людей: громадяни, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, бізнес та працівники судів.
Частина судових сервісів вже доступна онлайн:
- електронний кабінет,
- судові засідання онлайн,
- контакт-центр.
Також послуги в Дії:
- судові сповіщення,
- судові рішення
- штрафи.
"Як показує досвід, саме цифровізація є одним з найефективніших інструментів для боротьби з корупцією", - наголосив Федоров.о
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Як показує досвід, то ви будете красти в будь-якому разі, що з вами не роби
Їм свого часу і мобільні телефони зрадою були.
Теж шукали зраду, нили, що якщо немає дротів то ті дроти хтось вкрав та наварився, та надівали шапочку з фольги для захисту.
І сьогодні 99% з вас навіть не уявляють, наскільки зручний та корисний саме дл вас електронний суд.
Через п'ять років зрозумієте, наскільки електронний суд це классно, а поки просто можете хейтить мене. Бо треба ж вам щось хейтить.
Цифровизація може перевірити на доброчесність? Хто тепер судить Червінського? Там можна відстежити різницю між справою Тандира та Трухіним. Або скільки суддів на пенсії і чи підпадають вони під пожиттевий моніторинг фінансових витрат?
називається еХабар:
- миттєва проплата хабарів онлайн,
- автоматична розсилка списків небажаних патріотів до кожного судді
- блокування бізнесів прямо з ОП
- автоматичний і справедливий розподіл грошових потоків від судів і вгору до ОП