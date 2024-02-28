В Україні цифровізують судову систему, - Федоров

Судову систему цифровізують: частина сервісів буде в онлайні та в "Дії". Це спростить документообіг, пришвидшить розгляд справ і полегшить комунікацію між учасниками справ. Також цифровізація стане ефективним інструментом у боротьбі з корупцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Цифровізація суду — це частина Державної антикорупційної стратегії. Електронний суд зробить систему судочинства сучасною та більш ефективною. Частина сервісів буде в онлайні та в Дії. Це спростить документообіг, пришвидшить розгляд справ і полегшить комунікацію між учасниками справ. Для суддів буде менше паперової роботи й зекономлений час",- написав він.

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Як зазначив Федоров, зараз трансформують єдину інформаційну систему. Вона вже пройшла IT-аудит, тепер перевіряємо функціональність. Після закінчення сформуємо оновлену концепцію електронного суду.

Паралельно працюють над електронним виконавчим документом у Дії — це рішення суду, яке треба виконати примусово.

"Наприклад, ви дали гроші в борг за розпискою, вам їх не повернули, ви подали до суду — і суд постановив стягнути гроші з боржника. Тобто суд видає виконавчий документ. Щоб його отримати, треба відстояти чергу, це купа паперів і витраченого часу. Після запуску послуги документ буде в Дії", - роз'яснив Федоров.

Користуватися електронним судом зможуть майже 7 мільйонів людей: громадяни, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, бізнес та працівники судів.

Частина судових сервісів вже доступна онлайн:

електронний кабінет,

судові засідання онлайн,

контакт-центр.

Також послуги в Дії:

судові сповіщення,

судові рішення

штрафи.

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"Як показує досвід, саме цифровізація є одним з найефективніших інструментів для боротьби з корупцією", - наголосив Федоров.о