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В Україні цифровізують судову систему, - Федоров

суд,феміда

Судову систему цифровізують: частина сервісів буде в онлайні та в "Дії". Це спростить документообіг, пришвидшить розгляд справ і полегшить комунікацію між учасниками справ. Також цифровізація стане ефективним інструментом у боротьбі з корупцією.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Цифровізація суду — це частина Державної антикорупційної стратегії. Електронний суд зробить систему судочинства сучасною та більш ефективною. Частина сервісів буде в онлайні та в Дії. Це спростить документообіг, пришвидшить розгляд справ і полегшить комунікацію між учасниками справ. Для суддів буде менше паперової роботи й зекономлений час",- написав він.

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Як зазначив Федоров, зараз трансформують єдину інформаційну систему. Вона вже пройшла IT-аудит, тепер перевіряємо функціональність. Після закінчення сформуємо оновлену концепцію електронного суду.

Паралельно працюють над електронним виконавчим документом у Дії — це рішення суду, яке треба виконати примусово.

"Наприклад, ви дали гроші в борг за розпискою, вам їх не повернули, ви подали до суду — і суд постановив стягнути гроші з боржника. Тобто суд видає виконавчий документ. Щоб його отримати, треба відстояти чергу, це купа паперів і витраченого часу. Після запуску послуги документ буде в Дії", - роз'яснив Федоров.

Користуватися електронним судом зможуть майже 7 мільйонів людей: громадяни, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, бізнес та працівники судів.

Частина судових сервісів вже доступна онлайн:

  • електронний кабінет,
  • судові засідання онлайн,
  • контакт-центр.

Також послуги в Дії:

  • судові сповіщення,
  • судові рішення
  • штрафи.

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"Як показує досвід, саме цифровізація є одним з найефективніших інструментів для боротьби з корупцією", - наголосив Федоров.о

Автор: 

суд (11697) Федоров Михайло (881) диджиталізація (277) електронні послуги (199)


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Топ коментарі
+6
Дайош ШІ замість корумпованих суддів!
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28.02.2024 16:40
+3
"Як показує досвід, саме цифровізація є одним з найефективніших інструментів для боротьби з корупцією", - наголосив Федоров
=========
Як показує досвід, то ви будете красти в будь-якому разі, що з вами не роби
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28.02.2024 16:52
+3
Суддями будуть керувати прямо з ОПи. Через додаток "Є-Суддя!".
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28.02.2024 18:10
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В смислі? тільки кріптовалюта буде ходити?
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28.02.2024 16:33 Відповісти
ви ...ляді почніть хоть щось матеріальне випускати..одні проекти
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28.02.2024 16:34 Відповісти
Це ж Міша гербалайф,дрони клепає і все цифрує
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28.02.2024 16:36 Відповісти
І в'язниці цифрові будуть?
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28.02.2024 16:35 Відповісти
віртуальні для багатіїв, а для патріотів лукьянівська вязниця
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28.02.2024 16:46 Відповісти
Дайош ШІ замість корумпованих суддів!
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28.02.2024 16:40 Відповісти
і глазоборги замість полюції
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28.02.2024 17:12 Відповісти
Так в нас же ж працюе призначене суддів з допомогою цифровізаціі і шо і срака назначають суддів портнов з татаровим. Доки буде ця влада цифровізвція е і буде ширмою для злочинів. Бо цій владі хоч сси в глаза все одно божья роса найяскровіший приклад цілий голова держави янелох з бодуна заявляя " в нас все чисто " і все адабрямс ! кричали жінки ура і в повітря капелюхи бросали !
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28.02.2024 16:40 Відповісти
Може Федорову галоперідолу вколоти?🤔
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28.02.2024 16:46 Відповісти
"Як показує досвід, саме цифровізація є одним з найефективніших інструментів для боротьби з корупцією", - наголосив Федоров
=========
Як показує досвід, то ви будете красти в будь-якому разі, що з вами не роби
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28.02.2024 16:52 Відповісти
Це дебільне створіння недоціфровізатор задовбав вже з своєю дією.Два дні назад треба було узяти справку о даходах в налоговой.Налогова на краю міста.Чекав чергу заліз в смарт-моб.і-нету толком нема(на двох операторах:life,vod.)Даю звичайний паспорт.Відмовила-через бздію.Прошу перевірити моб.і-нет.Перевірила-ой извените.Видала по звичайному паспорту.
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28.02.2024 17:07 Відповісти
зручність для суддів, прокурв та брехливих нотаріусів
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28.02.2024 17:09 Відповісти
А ліжка в судах також цифрові будуть?
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28.02.2024 17:10 Відповісти
Тепер Татаров зможе керувати суддями з Куршавелю,Марбельї і навіть з Мальдівських островів
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28.02.2024 17:36 Відповісти
А где в цыфире графа "добровольные пожертвования судьям"?
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28.02.2024 18:09 Відповісти
Суддями будуть керувати прямо з ОПи. Через додаток "Є-Суддя!".
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28.02.2024 18:10 Відповісти
Для зручнішого масового збору кацапами компромату на українців - саме те, що треба!
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28.02.2024 18:27 Відповісти
Може замінити всю владу штучним інтелектом? Гірше точно не буде, юо машина розумніша та порядніша!
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28.02.2024 18:27 Відповісти
як Європі вдається мати ефективну судову систему без Діі?навіть не уявляю.
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28.02.2024 20:10 Відповісти
Люди не ******* зміни.
Їм свого часу і мобільні телефони зрадою були.
Теж шукали зраду, нили, що якщо немає дротів то ті дроти хтось вкрав та наварився, та надівали шапочку з фольги для захисту.
І сьогодні 99% з вас навіть не уявляють, наскільки зручний та корисний саме дл вас електронний суд.
Через п'ять років зрозумієте, наскільки електронний суд це классно, а поки просто можете хейтить мене. Бо треба ж вам щось хейтить.
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28.02.2024 20:25 Відповісти
Князева - звільніть. Вовка?
Цифровизація може перевірити на доброчесність? Хто тепер судить Червінського? Там можна відстежити різницю між справою Тандира та Трухіним. Або скільки суддів на пенсії і чи підпадають вони під пожиттевий моніторинг фінансових витрат?
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28.02.2024 22:59 Відповісти
Електронна автоматизована система роздачі і швидкого розподілу хабарів і схематозу,

називається еХабар:

- миттєва проплата хабарів онлайн,

- автоматична розсилка списків небажаних патріотів до кожного судді

- блокування бізнесів прямо з ОП

- автоматичний і справедливий розподіл грошових потоків від судів і вгору до ОП
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28.02.2024 23:27 Відповісти
 
 