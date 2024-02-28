Рашисти пускають КАБи на Запорізьку та Харківську області
Російські окупаційні війська з тактичної авіації випустили КАБи на Запорізьку та Харківську області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах.
Так, відбулися пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі та на Харківщині.
Топ коментарі
+7 Сергей Гусаченко #510886
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+5 володимир омельянов
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+4 krot_lub
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якщо б не поміч Україні з Західу?
Війна з жорстоким та підлим ворогом.
Усе для фронту!
Усе для Перемоги!
Або "Если б вьі финансировали ПВО, то вам бьі не хватило денег на дороги".
Прийняті, дивні рішення привладних, Українців від смерті не спасли…
В системі управління державою, під час дії Особливого періоду, на посадах сидить група осіб, КВНщики… Жоден з них, так і не пішов Захищати Україну, як і їх попередники: від гройсмана-яценюка…
ЖОДЕН!! Тому, що за їх бездіяльність, яка призвела до смертей Українців від рук убивць з московії, винен не тільки воєнний злочинець, а і його агенти в Україні!!
Число нуль - така кількість зрадників від партії "ЄС".
2300 людини від "ЄС" є добровольцями різних військових формувань України і нуль від "слуг народу".