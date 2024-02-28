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Новини Війна
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Рашисти пускають КАБи на Запорізьку та Харківську області

рф,каб,винищувач,літакрф

Російські окупаційні війська з тактичної авіації випустили КАБи на Запорізьку та Харківську області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах.

Так, відбулися пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі та на Харківщині.

Читайте: Наслідки удару КАБами по Куп’янську: є жертви, пошкоджено 12 будинків, зруйновано кафе та церкву. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харківщина (6054) Запорізька область (3624) бомбардування (337) Повітряні сили (2663)


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Топ коментарі
+7
И как ЕС нас "злив"? Назначил нам верховным зелю? А его шоблу завел в ВР?
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28.02.2024 17:27
+5
Це є рашиська варварська орда ,ця мерзота прийшла убивати і руйнувати ,тому треба знищувати все на росії може тоді їхнє бидло зрозуміє "а нас то за что" пока рашиського ката підтримує населеніє геноцид проти українців не припинется
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28.02.2024 17:59
+4
Ми можемо яйцями по 17 за метр квадратний або асфальтом закидати кацапів.
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28.02.2024 17:39
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А ми ще транспортуємо орківську нафту і газ в ЄС який нас злив, полякам і венграм там всяким ?!
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28.02.2024 17:19 Відповісти
И как ЕС нас "злив"? Назначил нам верховным зелю? А его шоблу завел в ВР?
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28.02.2024 17:27 Відповісти
Бандеровець, включай розум!

Де був би ( якщо був?) кордон України,
якщо б не поміч Україні з Західу?
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28.02.2024 17:37 Відповісти
В Лісабоні був би кордон рф
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28.02.2024 17:38 Відповісти
Ты или на русском, или на украинском пиши, не стоит обижаться, но есть детали. А второе: где я написал что нас "слил" ЕС"?
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28.02.2024 17:43 Відповісти
Ну так население юго-востока в десна целовались с Путиным и русскими братьями, а теперь виновато США
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28.02.2024 18:08 Відповісти
Конгрес чекає поки скотокацапи всю Україну кабами не засиплять. Ще трохи і шахеди не буде чим збивати.
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28.02.2024 17:20 Відповісти
Опять шаты и НАТО во всем виноваты?
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28.02.2024 17:26 Відповісти
Чисто українське прислівя - "Хто всрався? Невістка"
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28.02.2024 17:29 Відповісти
Просто нєх обіцяти і гарантувати.
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28.02.2024 17:35 Відповісти
Так само жалкують бувший Південний Вʼєтнам, Ірак, Афганістан...
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28.02.2024 18:04 Відповісти
У Путина и Китая спрашивай
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28.02.2024 18:09 Відповісти
Ми можемо яйцями по 17 за метр квадратний або асфальтом закидати кацапів.
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28.02.2024 17:39 Відповісти
Війна йде на знищення всіеі України.

Війна з жорстоким та підлим ворогом.

Усе для фронту!
Усе для Перемоги!
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28.02.2024 17:40 Відповісти
Це ви так написали. Так і повинно бути. А хто чув, щоб про це казав Зе?
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28.02.2024 18:52 Відповісти
А можна писати на кабах "Мьі за ЗЕ!!!" на добру пам'ять?

Або "Если б вьі финансировали ПВО, то вам бьі не хватило денег на дороги".
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28.02.2024 17:49 Відповісти
Щоб ви всі щезли кацапи-вбивці зі своїми кабами і літаками і хай вам Господь відплатить за все те зло що ви наробили на нашій землі.
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28.02.2024 17:55 Відповісти
А прикрити, ці території України, можливо лише асфальтом від Зеленського -разумкова+стефанчука-гончарука+шмигаля….
Прийняті, дивні рішення привладних, Українців від смерті не спасли…
В системі управління державою, під час дії Особливого періоду, на посадах сидить група осіб, КВНщики… Жоден з них, так і не пішов Захищати Україну, як і їх попередники: від гройсмана-яценюка…
ЖОДЕН!! Тому, що за їх бездіяльність, яка призвела до смертей Українців від рук убивць з московії, винен не тільки воєнний злочинець, а і його агенти в Україні!!
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28.02.2024 17:55 Відповісти
На посадах сидять ті кого ви вибрали.
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28.02.2024 18:01 Відповісти
Не моє, але првда. Просто цифри: 121 людина - офіційна кількість зрадників від "слуг народу".
Число нуль - така кількість зрадників від партії "ЄС".
2300 людини від "ЄС" є добровольцями різних військових формувань України і нуль від "слуг народу".
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28.02.2024 18:44 Відповісти
Шахеди і Ланцети збивають ЗУ 23-12, цікаво , а КАБи не можна ними збивати?
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28.02.2024 17:55 Відповісти
Ні.
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28.02.2024 18:06 Відповісти
Це є рашиська варварська орда ,ця мерзота прийшла убивати і руйнувати ,тому треба знищувати все на росії може тоді їхнє бидло зрозуміє "а нас то за что" пока рашиського ката підтримує населеніє геноцид проти українців не припинется
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28.02.2024 17:59 Відповісти
Стільки лайнолетів кацапських збили, а вони далі продовжують летати..
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28.02.2024 18:25 Відповісти
 
 