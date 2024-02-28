Рашисти пускають КАБи на Запорізьку та Харківську області

Російські окупаційні війська з тактичної авіації випустили КАБи на Запорізьку та Харківську області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах.

Так, відбулися пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі та на Харківщині.

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