Путін назвав "вкидами" повідомлення США про ядерну зброю РФ у космосі

Президент РФ Володимир Путін заявив, що повідомлення США про намір РФ розмістити ядерну зброю в космосі є "вкидами" з метою втягнути Росію в переговори на своїх умовах.

Як передає Цензор.НЕТ із посилання на Європейську правду, про це Путін заявив у своєму зверненні до Федеральних зборів.

Путін сказав, що Росія готова до діалогу зі США з питань стратегічної стабільності, але "останнім часом дедалі частіше лунають безпідставні звинувачення" з боку Сполучених Штатів.

"Наприклад, на адресу Росії, що ми нібито збираємося розмістити ядерну зброю в космосі. Такі вкиди – а це ніщо інше, ніж вкиди – це хитрість, тільки для того, щоб втягнути нас у переговори на своїх умовах, які вигідні винятково США", – заявив Путін.

Очільник Росії сказав, що США займаються демагогією напередодні виборів, аби показати виборцям, що, "як і раніше, правлять світом".

Він додав, що Захід намагається втягнути Росію в гонку озброєнь – повторити "трюк", як із СРСР у 1980-ті роки.

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Раніше повідомлялося, що США повідомили союзникам, що Росія вже цього року може розгорнути ядерну зброю в космосі для боротьби із супутниками.

Своєю чергою Байден доручив провести переговори з Росією щодо запуску ядерної зброї в космос