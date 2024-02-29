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Новини
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Путін назвав "вкидами" повідомлення США про ядерну зброю РФ у космосі

володимир,путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що повідомлення США про намір РФ розмістити ядерну зброю в космосі є "вкидами" з метою втягнути Росію в переговори на своїх умовах.

Як передає Цензор.НЕТ із посилання на Європейську правду, про це Путін заявив у своєму зверненні до Федеральних зборів.

Путін сказав, що Росія готова до діалогу зі США з питань стратегічної стабільності, але "останнім часом дедалі частіше лунають безпідставні звинувачення" з боку Сполучених Штатів.

"Наприклад, на адресу Росії, що ми нібито збираємося розмістити ядерну зброю в космосі. Такі вкиди – а це ніщо інше, ніж вкиди – це хитрість, тільки для того, щоб втягнути нас у переговори на своїх умовах, які вигідні винятково США", – заявив Путін.

Очільник Росії сказав, що США займаються демагогією напередодні виборів, аби показати виборцям, що, "як і раніше, правлять світом".

Він додав, що Захід намагається втягнути Росію в гонку озброєнь – повторити "трюк", як із СРСР у 1980-ті роки.

Також читайте: Росія майже на 100% оновила ядерну зброю, - Путін

Раніше повідомлялося, що США повідомили союзникам, що Росія вже цього року може розгорнути ядерну зброю в космосі для боротьби із супутниками.

Своєю чергою Байден доручив провести переговори з Росією щодо запуску ядерної зброї в космос

Автор: 

космос (862) путін володимир (23857) США (22979) ядерна зброя (1155)


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29.02.2024 13:16 Відповісти
Ну да, настамнет.
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29.02.2024 13:17 Відповісти
Панда так лагідно постукала медведя по плечу - і медвідь все пняв .
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29.02.2024 13:17 Відповісти
Двойника Ху#ла сегодня многовато стало. Брысь на свой чемодан, чмо.
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29.02.2024 13:19 Відповісти
ці вкиди робила сімонян і соловьев
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29.02.2024 13:20 Відповісти
Але без відмашки главного вони і не піскнуть.
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29.02.2024 14:32 Відповісти
 
 