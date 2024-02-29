Головне - утримати займані позиції та відновити втрачене положення, - Сирський на Сході
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наразі працює у військових частинах, які тримають оборону на Авдіївському та Курахівському напрямках.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші бригади ведуть жорсткі бої з переважаючими силами противника. Ворог несе значні втрати у живій силі та техніці, але, вперто продовжує атакувати наші позиції, іноді має успіх на окремих ділянках. Головна моя задача - ефективно використати бойові можливості озброєння і військової техніки наших підрозділів для нанесення максимальних втрат противнику та знищення значної частини його артилерії та бронетехніки; утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли", - зазначив він.
За словами Сирського, "для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти наші резерви".
"Під час роботи з командирами бригад основну увагу звертаю на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження противника, на своєчасність та адекватність прийнятих рішень відповідно до обстановки, яка склалася та на підтримання постійної взаємодії між частинами і підрозділами. Пишаюся нашими військовослужбовцями", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.
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дурік Строк - при Залужному наступав, а зараз не знає як оборону втримати, ото:
"Всяк свєрчок знай свой шесток"
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Этого не умеет ни одна армия в мире
Только наша
А почему?
А потому что только у нашей армии такой ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЩИЙ !!!!
Самый ВЕРХОВНЫЙ из всех верховных....
"Замкнуте коло.
Поки перемоги не буде, Зеленський буде президентом....
Поки Зеленський президент, перемоги не буде..."
За що це ОПшне мурло закріплюватися буде?
Бо "Мальчіш-Плахіш" "підірвав" склади, де лежали ящики с чорними бомбами, білими снарядами та жовтими патронами. За "бочку варенья да целую корзину печенья".
Хм.. Хоч й історичні часи не ті, і дійові особи змінились з точністю до навпаки, але класичні сюжети залишаються незмінними...
Президент любить більш оптимістичні прогнози: кава в Ялті, війна скінчиться в цьому році, кордони 1991 року.
А оте усе, що є у "неправильному" та "ворожому" "Телеграмі", де воїни лопатами риють окопи під обстрілом - то московитське ІПСО! Правда ж? Головком, правда ж?
зберегти позиції???
а щодо тактики та стратегії???
бо ні м"ясні штурми, ні утримання позицій аби не віддати
накуй нікому не потрібні.
чи як сказав арахамія??
не буде зброї, будемо перекривати людьми... ****!!!
Командири не справляються? Раніше ж справлялись…
Чи особисто бійців в атаку водить?
Вова казав, що «має бути план, і він є».
Тоді навіщо їздити по частинах