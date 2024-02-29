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Новини Війна
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Головне - утримати займані позиції та відновити втрачене положення, - Сирський на Сході

сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наразі працює у військових частинах, які тримають оборону на Авдіївському та Курахівському напрямках.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші бригади ведуть жорсткі бої з переважаючими силами противника. Ворог несе значні втрати у живій силі та техніці, але, вперто продовжує атакувати наші позиції, іноді має успіх на окремих ділянках. Головна моя задача - ефективно використати бойові можливості озброєння і військової техніки наших підрозділів для нанесення максимальних втрат противнику та знищення значної частини його артилерії та бронетехніки; утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли", - зазначив він.

За словами Сирського, "для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти наші резерви".

"Під час роботи з командирами бригад основну увагу звертаю на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження противника, на своєчасність та адекватність прийнятих рішень відповідно до обстановки, яка склалася та на підтримання постійної взаємодії між частинами і підрозділами. Пишаюся нашими військовослужбовцями", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Читайте: Знищено ще два російські Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках

Автор: 

Сирський Олександр (622)


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Топ коментарі
+13
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/13132 Дмитро Чекалкін :
"Замкнуте коло.
Поки перемоги не буде, Зеленський буде президентом....
Поки Зеленський президент, перемоги не буде..."
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29.02.2024 13:25
+12
Це якась епідемія тік-токерства...
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29.02.2024 13:10
+8
"для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти наші резерви" - це він кому сказав?
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29.02.2024 13:07
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"для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти наші резерви" - це він кому сказав?
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29.02.2024 13:07 Відповісти
Це для Академії Генштабу

дурік Строк - при Залужному наступав, а зараз не знає як оборону втримати, ото:

"Всяк свєрчок знай свой шесток"

.
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29.02.2024 14:16 Відповісти
Не подобається мені ця заява, бо таке кажуть тоді, коли резерви уже закінчуються. Сподіваюсь, що Сирський робить так, як писав Сунь-цзи: "Коли ти сильний, то показуй ворогу, що ти слабкий"
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29.02.2024 13:08 Відповісти
Приказываю: Васю-туда, Петю-сюда, Вову-оставляем себе. Вы шо, в МВОКУ не учились?
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29.02.2024 13:10 Відповісти
Це якась епідемія тік-токерства...
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29.02.2024 13:10 Відповісти
Точно - "сирок плавлений "Дружба" (ц. 10 коп.)
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29.02.2024 14:12 Відповісти
Зараз головне втриматись - ворог в рази сильнішии а нам шеи зброю тормозять
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29.02.2024 13:11 Відповісти
Чому знову "переважаючі сили противника" за офіційними даними на території України 450 тис. військових, у нас мобілізованих під мільйон ? Де наші сили ? Чи це на папері мобілізовані, а по факту глибокому тилу відкупилися
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29.02.2024 13:12 Відповісти
Це тому що основні наші резерви знаходяться на найбільш небезпечному напрямку - західному!
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29.02.2024 13:24 Відповісти
Удерживать позиции без построенных оборонных рубежей - это круто!
Этого не умеет ни одна армия в мире
Только наша
А почему?
А потому что только у нашей армии такой ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЩИЙ !!!!
Самый ВЕРХОВНЫЙ из всех верховных....
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29.02.2024 13:13 Відповісти
Лишньохромосомні зехенерали.
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29.02.2024 13:14 Відповісти
А як же кордони 91?
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29.02.2024 13:18 Відповісти
Так же, як і шашлики, як і кава в Криму. Згодували локшину стаду, а за свої слова відповідальності зелена п*здота не несе.
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29.02.2024 13:28 Відповісти
Цитати відомих людей.
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29.02.2024 13:24 Відповісти
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/13132 Дмитро Чекалкін :
"Замкнуте коло.
Поки перемоги не буде, Зеленський буде президентом....
Поки Зеленський президент, перемоги не буде..."
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29.02.2024 13:25 Відповісти
Великие слова!
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29.02.2024 13:41 Відповісти
Заручники
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29.02.2024 15:13 Відповісти
Де, *****, укріплені позиції за Авдіївкою?

За що це ОПшне мурло закріплюватися буде?
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29.02.2024 13:36 Відповісти
"... Нам бьі день простоять, нам бьі ночь продержаться!.." (с) - це відома фраза з оповіданнячка совіцького письменника сталінської епохи Аркадія Гайдара.
Бо "Мальчіш-Плахіш" "підірвав" склади, де лежали ящики с чорними бомбами, білими снарядами та жовтими патронами. За "бочку варенья да целую корзину печенья".
Хм.. Хоч й історичні часи не ті, і дійові особи змінились з точністю до навпаки, але класичні сюжети залишаються незмінними...
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29.02.2024 13:39 Відповісти
Так виглядає перемога над «бюрократією» і війську
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29.02.2024 13:43 Відповісти
Головне - утримати займані позиції та відновити втрачене положення, - Сирський. Він довго не протримається, якщо буде такі песимистичні заяви робити.

Президент любить більш оптимістичні прогнози: кава в Ялті, війна скінчиться в цьому році, кордони 1991 року.
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29.02.2024 13:49 Відповісти
І ця оборона ведеться на заздалегідь пілготовлених рубежах, правда? Правда ж?
А оте усе, що є у "неправильному" та "ворожому" "Телеграмі", де воїни лопатами риють окопи під обстрілом - то московитське ІПСО! Правда ж? Головком, правда ж?
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29.02.2024 13:54 Відповісти
Якого ляду вони тут порібні? Блокування утворювати?
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29.02.2024 13:57 Відповісти
А що такоє??? Залужного зняли, і тільки місяць пройшов, а про каву в Ялті вже забули?
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29.02.2024 13:59 Відповісти
головне патріотично вішати лапшу українському народові .а на ділі виконувати домовленості з рашистською 3,14дерацією (((утримати займані позиції і відновити положення в (чистому полі) там, де ми відійшли"
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29.02.2024 14:15 Відповісти
здати щоб потім відновляти???
зберегти позиції???
а щодо тактики та стратегії???
бо ні м"ясні штурми, ні утримання позицій аби не віддати
накуй нікому не потрібні.
чи як сказав арахамія??
не буде зброї, будемо перекривати людьми... ****!!!
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29.02.2024 14:20 Відповісти
А де ж лінія сирського чи тарнавського?
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29.02.2024 14:42 Відповісти
піз..а і тим хлопцям хто ще в строю....
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29.02.2024 14:46 Відповісти
І що він там робить , в частинах?
Командири не справляються? Раніше ж справлялись…
Чи особисто бійців в атаку водить?
Вова казав, що «має бути план, і він є».
Тоді навіщо їздити по частинах
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29.02.2024 15:04 Відповісти
Не дарма ж Верховний Малоросс звільнив Залужного. Всьо ідьот па плану.
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29.02.2024 15:34 Відповісти
сирьсьский це тобі, зеленський, не генерал Залужний В. Ф.
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29.02.2024 21:14 Відповісти
 
 