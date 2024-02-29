Головне - утримати займані позиції та відновити втрачене положення, - Сирський на Сході

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наразі працює у військових частинах, які тримають оборону на Авдіївському та Курахівському напрямках.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші бригади ведуть жорсткі бої з переважаючими силами противника. Ворог несе значні втрати у живій силі та техніці, але, вперто продовжує атакувати наші позиції, іноді має успіх на окремих ділянках. Головна моя задача - ефективно використати бойові можливості озброєння і військової техніки наших підрозділів для нанесення максимальних втрат противнику та знищення значної частини його артилерії та бронетехніки; утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли", - зазначив він.

За словами Сирського, "для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти наші резерви".

"Під час роботи з командирами бригад основну увагу звертаю на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження противника, на своєчасність та адекватність прийнятих рішень відповідно до обстановки, яка склалася та на підтримання постійної взаємодії між частинами і підрозділами. Пишаюся нашими військовослужбовцями", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

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