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Новини Війна
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Європарламент ухвалив резолюцію із закликом підтримувати Україну зброєю до перемоги

європарламент

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій держави ЄС закликають підтримувати Україну зброєю у необхідних обсягах "до перемоги".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Рішення підтримав 451 депутат, проти виступили 46, а 49 утрималися.

У тексті євродепутати наголошують, що головна мета підтримки України має полягати у тому, щоб вона перемогла у війні, тому що інакший результат загрожує серйозними наслідками, оскільки із розв’язки в Україні зроблять для себе висновки інші авторитарні правителі, які задумуються про силові методи для досягнення своїх цілей.

Парламентарі наголошують, що для того, щоб перемога України була можливо, не має бути "самовстановлених обмежень" на військову допомогу для України, і Європарламент вважає за необхідне надати Києву усе необхідне для того, щоб врешті повернути контроль над усіма окупованими територіями.

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Для цього вони закликали до більших інвестицій у європейський оборонпром і прискорення темпів виробництва, щоб країни ЄС були спроможні надавати Україні все необхідне і поповнювати свої запаси. Вони називають, зокрема, далекобійні ракети TAURUS, Storm Shadow/SCALP, артилерію і боєприпаси до неї, безпілотники і засоби боротьби з ворожими безпілотниками.

Країни ЄС і НАТО закликають надавати на військову підтримку України не менше 0,25% їхнього ВВП щорічно.

Також депутати наголошують, що постачання зброї від європейських виробників на потреби України має бути пріоритетнішим за контракти з третіми країнами.

На додачу, вони закликають Палату представників США нарешті ухвалити проєкт з військовою допомогою для України.

Резолюція закликає створити надійний правовий механізм для використання заморожених у ЄС російських активів на відбудову України та постраждалим внаслідок війни.

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"Росію потрібно зобов’язати сплатити репарації, накладені на неї, щоби вона зробила значний внесок у відбудову України", – йдеться у комюніке, де цитують зміст документа.

Депутати закликали ЄС зберігати чинні санкції проти Росії та Білорусі і розширювати їх, зокрема, заборонити імпорт російського урану і продукції металургії, припинити будь-яку ядерну співпрацю з Росією і накласти повне ембарго на ввезення до ЄС російської агропродукції, риби і морепродуктів, викопного палива, у тому числі скрапленого природного газу.

Також вони засудили країни і компанії та окремих осіб, які допомагають Росії обходити санкції, та наголосили, що у ЄС за це повинна бути кримінальна відповідальність.

Резолюція є декларативним, а не юридично зобов’язуючим документом.

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Автор: 

Європарламент (1046)


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Топ коментарі
+6
оооо....ще "заклик" підтягнувся , це потужна допомога
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29.02.2024 14:34
+2
резолюціями переможемо!
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29.02.2024 14:40
+2
Чув заклики,чув. Але таких потужних ще не чув.
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29.02.2024 14:57
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оооо....ще "заклик" підтягнувся , це потужна допомога
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29.02.2024 14:34 Відповісти
Чув заклики,чув. Але таких потужних ще не чув.
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29.02.2024 14:57 Відповісти
А їхня резолюція, це як наш вступ від попередника до Конституції до ЄС? Или это другое, не на часи лет на 50?
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29.02.2024 14:39 Відповісти
резолюціями переможемо!
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29.02.2024 14:40 Відповісти
Любой запущенный антироссийский процесс это гвоздь в крышку гроба Рашки.
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29.02.2024 14:40 Відповісти
А зелень проклята точно хоче перемоги ? Бо спочатку хрипів про "встертимся па средине", а зараз про "формулу миру"....про "Перемогу" не чув.
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29.02.2024 14:44 Відповісти
"Заклик" - це круто, але може краще снарядами, ракетами, танками й літаками?
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29.02.2024 14:48 Відповісти
Для західних партнерів України 2022 рік був роком сумнівів, 2023 рік був роком укладання домовленностей про запуск ВПК, 2024 рік стане роком запуску військової промисловості як мінімум в 10-ти країнах світу. Друга половина 2024 та перша половина 2025 року стане кошмаром для оккупантів тому що вся потужність західного ВПК почне падати на голови оккупантів.

Початок першої половини 2025 року стане початком вводу іноземних військ в Україну. Друга половина та кінець 2024 року стане періодом масштабних ІПСО, роком провокацій, роком заповнення інтернету російськими тролями.
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29.02.2024 15:02 Відповісти
дай Боже..
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29.02.2024 15:14 Відповісти
А як утримати Україну до 2025 року голими руками?
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29.02.2024 15:52 Відповісти
Зовсім голими? Як ви думаєте - автомати і патрони є?
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29.02.2024 16:12 Відповісти
Хм, а резолюція це точно конвенційна зброя?
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29.02.2024 14:55 Відповісти
Зараз як розтягнемо текст цієї резолюції на клапті, як зарядимо ними гармати, та як вдаримо по русні... ух!
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29.02.2024 15:07 Відповісти
Ну все,тепер орків погоним до Уралу).треба терміново роздрукувати заклик і на фронт,щоб був в кожного бійця.
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29.02.2024 15:10 Відповісти
Когда начал читать про эту резолюцию аж на душе легче стало и посветлело но когда дошёл до конца и прочитал что это больше декларация чем юридически обьязующий документ то сразу опять настроение помрачнело
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29.02.2024 15:14 Відповісти
європейські заклики - допомагають поки що куйлу.
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29.02.2024 15:41 Відповісти
Суть цієї статті можна описати першим і останнім реченням.
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29.02.2024 15:50 Відповісти
https://youtu.be/q8twJgfCvkQ?si=-E-gNDGEEIJ5GX3q ...

Голобородьке надо стать Разов 10 начальника.. тогда Украина точно будет. В НАТО и ЕС...но ТОМОС отберут... потому что это Термос...73% идиотов..я прав?🥳
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29.02.2024 16:00 Відповісти
В Укропарламенте у каждого дупатата 90 помощников с оплатой из бюджета с нехилыми баблосами..плюс бронь от фронта... весело живут квартальцы...кому война,а кому крутые баблосы с Неба...
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29.02.2024 16:08 Відповісти
 
 