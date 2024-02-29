Європарламент ухвалив резолюцію із закликом підтримувати Україну зброєю до перемоги

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій держави ЄС закликають підтримувати Україну зброєю у необхідних обсягах "до перемоги".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Рішення підтримав 451 депутат, проти виступили 46, а 49 утрималися.

У тексті євродепутати наголошують, що головна мета підтримки України має полягати у тому, щоб вона перемогла у війні, тому що інакший результат загрожує серйозними наслідками, оскільки із розв’язки в Україні зроблять для себе висновки інші авторитарні правителі, які задумуються про силові методи для досягнення своїх цілей.

Парламентарі наголошують, що для того, щоб перемога України була можливо, не має бути "самовстановлених обмежень" на військову допомогу для України, і Європарламент вважає за необхідне надати Києву усе необхідне для того, щоб врешті повернути контроль над усіма окупованими територіями.

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Для цього вони закликали до більших інвестицій у європейський оборонпром і прискорення темпів виробництва, щоб країни ЄС були спроможні надавати Україні все необхідне і поповнювати свої запаси. Вони називають, зокрема, далекобійні ракети TAURUS, Storm Shadow/SCALP, артилерію і боєприпаси до неї, безпілотники і засоби боротьби з ворожими безпілотниками.

Країни ЄС і НАТО закликають надавати на військову підтримку України не менше 0,25% їхнього ВВП щорічно.

Також депутати наголошують, що постачання зброї від європейських виробників на потреби України має бути пріоритетнішим за контракти з третіми країнами.

На додачу, вони закликають Палату представників США нарешті ухвалити проєкт з військовою допомогою для України.

Резолюція закликає створити надійний правовий механізм для використання заморожених у ЄС російських активів на відбудову України та постраждалим внаслідок війни.

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"Росію потрібно зобов’язати сплатити репарації, накладені на неї, щоби вона зробила значний внесок у відбудову України", – йдеться у комюніке, де цитують зміст документа.

Депутати закликали ЄС зберігати чинні санкції проти Росії та Білорусі і розширювати їх, зокрема, заборонити імпорт російського урану і продукції металургії, припинити будь-яку ядерну співпрацю з Росією і накласти повне ембарго на ввезення до ЄС російської агропродукції, риби і морепродуктів, викопного палива, у тому числі скрапленого природного газу.

Також вони засудили країни і компанії та окремих осіб, які допомагають Росії обходити санкції, та наголосили, що у ЄС за це повинна бути кримінальна відповідальність.

Резолюція є декларативним, а не юридично зобов’язуючим документом.

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