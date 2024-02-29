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Новости Война
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Европарламент принял резолюцию с призывом поддерживать Украину оружием до победы

європарламент

Европейский парламент принял резолюцию, в которой государства ЕС призывают поддерживать Украину оружием в необходимых объемах "до победы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Решение поддержал 451 депутат, против выступили 46, а 49 воздержались.

В тексте евродепутаты подчеркивают, что главная цель поддержки Украины должна заключаться в том, чтобы она победила в войне, потому что иной результат чреват серьезными последствиями, поскольку из развязки в Украине сделают для себя выводы другие авторитарные правители, которые задумываются о силовых методах достижения своих целей.

Парламентарии подчеркивают, что для того, чтобы победа Украины была возможной, не должно быть "самоустановленных ограничений" на военную помощь для Украины, и Европарламент считает необходимым предоставить Киеву все необходимое для того, чтобы наконец вернуть контроль над всеми оккупированными территориями.

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Для этого они призвали к большим инвестициям в европейский оборонпром и ускорению темпов производства, чтобы страны ЕС могли предоставить Украине все необходимое и пополнять свои запасы. Они называют, в частности, дальнобойные ракеты TAURUS, Storm Shadow/SCALP, артиллерию и боеприпасы к ней, беспилотники и средства борьбы с вражескими беспилотниками.

Страны ЕС и НАТО призывают оказывать на военную поддержку Украины не менее 0,25% их ВВП ежегодно.

Также депутаты отмечают, что поставка оружия от европейских производителей на нужды Украины должна быть приоритетнее контрактов с третьими странами.

Вдобавок, они призывают Палату представителей США наконец принять проект с военной помощью для Украины.

Резолюция призывает создать надежный правовой механизм для использования замороженных в ЕС российских активов на восстановление Украины и пострадавших в результате войны.

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"Россию нужно обязать оплатить репарации, наложенные на нее, чтобы она внесла значительный вклад в восстановление Украины", – говорится в коммюнике, где цитируют содержание документа.

Депутаты призвали ЕС сохранять действующие санкции против России и Белоруссии и расширять их, в частности, запретить импорт российского урана и продукции металлургии, прекратить любое ядерное сотрудничество с Россией и наложить полное эмбарго на ввоз в ЕС российской агропродукции, рыбы и морепродуктов, ископаемого топлива, в том числе сжиженного природного газа.

Также они осудили страны и компании и отдельных лиц, помогающих России обходить санкции, и подчеркнули, что у ЕС за это должна быть уголовная ответственность.

Резолюция является декларативным, а не юридически обязывающим документом.

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Автор: 

Европарламент (1800)


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Топ комментарии
+6
оооо....ще "заклик" підтягнувся , це потужна допомога
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29.02.2024 14:34
+2
резолюціями переможемо!
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29.02.2024 14:40
+2
Чув заклики,чув. Але таких потужних ще не чув.
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29.02.2024 14:57
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оооо....ще "заклик" підтягнувся , це потужна допомога
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29.02.2024 14:34 Ответить
Чув заклики,чув. Але таких потужних ще не чув.
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29.02.2024 14:57 Ответить
А їхня резолюція, це як наш вступ від попередника до Конституції до ЄС? Или это другое, не на часи лет на 50?
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29.02.2024 14:39 Ответить
резолюціями переможемо!
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29.02.2024 14:40 Ответить
Любой запущенный антироссийский процесс это гвоздь в крышку гроба Рашки.
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29.02.2024 14:40 Ответить
А зелень проклята точно хоче перемоги ? Бо спочатку хрипів про "встертимся па средине", а зараз про "формулу миру"....про "Перемогу" не чув.
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29.02.2024 14:44 Ответить
"Заклик" - це круто, але може краще снарядами, ракетами, танками й літаками?
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29.02.2024 14:48 Ответить
Для західних партнерів України 2022 рік був роком сумнівів, 2023 рік був роком укладання домовленностей про запуск ВПК, 2024 рік стане роком запуску військової промисловості як мінімум в 10-ти країнах світу. Друга половина 2024 та перша половина 2025 року стане кошмаром для оккупантів тому що вся потужність західного ВПК почне падати на голови оккупантів.

Початок першої половини 2025 року стане початком вводу іноземних військ в Україну. Друга половина та кінець 2024 року стане періодом масштабних ІПСО, роком провокацій, роком заповнення інтернету російськими тролями.
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29.02.2024 15:02 Ответить
дай Боже..
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29.02.2024 15:14 Ответить
А як утримати Україну до 2025 року голими руками?
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29.02.2024 15:52 Ответить
Зовсім голими? Як ви думаєте - автомати і патрони є?
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29.02.2024 16:12 Ответить
Хм, а резолюція це точно конвенційна зброя?
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29.02.2024 14:55 Ответить
Зараз як розтягнемо текст цієї резолюції на клапті, як зарядимо ними гармати, та як вдаримо по русні... ух!
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29.02.2024 15:07 Ответить
Ну все,тепер орків погоним до Уралу).треба терміново роздрукувати заклик і на фронт,щоб був в кожного бійця.
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29.02.2024 15:10 Ответить
Когда начал читать про эту резолюцию аж на душе легче стало и посветлело но когда дошёл до конца и прочитал что это больше декларация чем юридически обьязующий документ то сразу опять настроение помрачнело
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29.02.2024 15:14 Ответить
європейські заклики - допомагають поки що куйлу.
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29.02.2024 15:41 Ответить
Суть цієї статті можна описати першим і останнім реченням.
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29.02.2024 15:50 Ответить
https://youtu.be/q8twJgfCvkQ?si=-E-gNDGEEIJ5GX3q ...

Голобородьке надо стать Разов 10 начальника.. тогда Украина точно будет. В НАТО и ЕС...но ТОМОС отберут... потому что это Термос...73% идиотов..я прав?🥳
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29.02.2024 16:00 Ответить
В Укропарламенте у каждого дупатата 90 помощников с оплатой из бюджета с нехилыми баблосами..плюс бронь от фронта... весело живут квартальцы...кому война,а кому крутые баблосы с Неба...
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29.02.2024 16:08 Ответить
 
 