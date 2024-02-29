Европарламент принял резолюцию с призывом поддерживать Украину оружием до победы
Европейский парламент принял резолюцию, в которой государства ЕС призывают поддерживать Украину оружием в необходимых объемах "до победы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Решение поддержал 451 депутат, против выступили 46, а 49 воздержались.
В тексте евродепутаты подчеркивают, что главная цель поддержки Украины должна заключаться в том, чтобы она победила в войне, потому что иной результат чреват серьезными последствиями, поскольку из развязки в Украине сделают для себя выводы другие авторитарные правители, которые задумываются о силовых методах достижения своих целей.
Парламентарии подчеркивают, что для того, чтобы победа Украины была возможной, не должно быть "самоустановленных ограничений" на военную помощь для Украины, и Европарламент считает необходимым предоставить Киеву все необходимое для того, чтобы наконец вернуть контроль над всеми оккупированными территориями.
Для этого они призвали к большим инвестициям в европейский оборонпром и ускорению темпов производства, чтобы страны ЕС могли предоставить Украине все необходимое и пополнять свои запасы. Они называют, в частности, дальнобойные ракеты TAURUS, Storm Shadow/SCALP, артиллерию и боеприпасы к ней, беспилотники и средства борьбы с вражескими беспилотниками.
Страны ЕС и НАТО призывают оказывать на военную поддержку Украины не менее 0,25% их ВВП ежегодно.
Также депутаты отмечают, что поставка оружия от европейских производителей на нужды Украины должна быть приоритетнее контрактов с третьими странами.
Вдобавок, они призывают Палату представителей США наконец принять проект с военной помощью для Украины.
Резолюция призывает создать надежный правовой механизм для использования замороженных в ЕС российских активов на восстановление Украины и пострадавших в результате войны.
"Россию нужно обязать оплатить репарации, наложенные на нее, чтобы она внесла значительный вклад в восстановление Украины", – говорится в коммюнике, где цитируют содержание документа.
Депутаты призвали ЕС сохранять действующие санкции против России и Белоруссии и расширять их, в частности, запретить импорт российского урана и продукции металлургии, прекратить любое ядерное сотрудничество с Россией и наложить полное эмбарго на ввоз в ЕС российской агропродукции, рыбы и морепродуктов, ископаемого топлива, в том числе сжиженного природного газа.
Также они осудили страны и компании и отдельных лиц, помогающих России обходить санкции, и подчеркнули, что у ЕС за это должна быть уголовная ответственность.
Резолюция является декларативным, а не юридически обязывающим документом.
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Початок першої половини 2025 року стане початком вводу іноземних військ в Україну. Друга половина та кінець 2024 року стане періодом масштабних ІПСО, роком провокацій, роком заповнення інтернету російськими тролями.
Голобородьке надо стать Разов 10 начальника.. тогда Украина точно будет. В НАТО и ЕС...но ТОМОС отберут... потому что это Термос...73% идиотов..я прав?🥳