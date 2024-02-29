Росіяни глушать зв’язок у містах на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях росіяни глушать інтернет і телефонний зв’язок у населених пунктах.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Попри заяви російської пропаганди, насправді окупантам відомі реалії, що вони лише загарбники й не користуються підтримкою місцевих. Відтак ворог глушить зв’язок, аби українці не передавали інформацію Силам Оборони про переміщення росіян", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, зокрема зв’язок росіяни масово глушать в Енергодарі, щоб приховати свої дії. Проте це не приносить результатів.

"Повністю позбавити зв’язку у ворога не вийде, а українців на ТОТ більшість і вони постійно передають інформацію щодо реального стану речей на своїй рідній землі", - додали в Центрі.

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