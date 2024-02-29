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В Миколаєві депутата міськради Невінчанного, який втік до РФ, позбавили мандата

максим,невінчанний

Депутати Миколаївської міської ради позбавили депутатського мандата члена забороненої партії ОПЗЖ, відомого своєю антиукраїнською позицією Максима Невінчанного з формулюванням "через тривалу несплату аліментів".

За відповідне рішення проголосував 31 депутат, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це рішення базується на чинному законодавстві України, зокрема, законі "Про статус депутатів місцевих рад". Відповідно до нього, сьогодні існує лише три підстави, відповідно до яких можна юридично позбавити мандата депутата міської ради. Це: обвинувальний вирок суду, який набрав чинності, особиста заява депутата і тривала несплата аліментів. До Невінчанного ми можемо застосувати лише третє. Це єдиний шанс офіційно позбавити його мандата, адже він заборгував аліменти більш як за два роки", - сказав директор юридичного департаменту міськради Євген Юзвак.

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Спочатку серед депутатів виникла дискусія щодо того, чи справедливо позбавляти депутатського мандата особу, яка зрадила свою країну, саме за таким формулюванням.

"Ця істота працює і проживає в країні-агресорі, проводить антиукраїнську діяльність. Тобто реально він – зрадник України і нашої громади. Але на сьогодні інших законних підстав забрати у нього мандат, на жаль, немає. Тому треба голосувати", — пояснила голова постійної депутатської комісії з питань законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування міськради Олена Кісельова.

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Тож отримавши роз’яснення юристів депутати погодилися, що іншого шляху наразі немає. Адже сьогодні Нєвінчанний активізував свою публічну діяльність у Росії і виступає на тамтешніх пропагандиських каналах у якості депутата Миколаївської міської ради, що є неприпустимим.

Максим Невінчанний був обраний депутатом міської ради від нині забороненої ОПЗЖ у 2020 році. Він тривалий час був очільником територіального відділення громадської організації "Український вибір" відомого колаборанта Віктора Медведчука. Неодноразово публічно висловлювався проти української державності.

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У 2021 році потрапив у публічний скандал, коли через соцмережі привітав із Новим роком українців, прикріпивши фото президента РФ Володимира Путіна.

З початком повномасштабного вторгнення він втік з України. Згодом з’явився в Росії і веде антиукраїнську політику від імені організації Медведчука "Другая Украина".

Автор: 

міськрада (478) Миколаїв (1807) державна зрада (1689)


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Топ коментарі
+13
Пройшло 2 роки!
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29.02.2024 16:06
+12
Через 3 дня индеец Зоркий Глаз заметил, что у тюрьмы нет одной стены.
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29.02.2024 16:10
+8
А раніше розплести иого - ніяк?
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29.02.2024 16:07
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Пройшло 2 роки!
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29.02.2024 16:06 Відповісти
Малувато взагалі - десь років 30ть - норма...
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29.02.2024 17:54 Відповісти
Ну так подивіться на керівництво Миколаєва і області і там пробачите виключно "слуг" і "ригів", інших там просто немає. Всі "риги" повернуті на свої посаади і допомагють "слугам" грабувати українців.
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29.02.2024 18:34 Відповісти
а цирк продовжується
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29.02.2024 19:42 Відповісти
А раніше розплести иого - ніяк?
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29.02.2024 16:07 Відповісти
Їпаний стид ще тому підару можете приписати не правільну парковку.
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29.02.2024 16:08 Відповісти
цікаво, як вкраїнчики прихерячать цю новину до поляків?
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29.02.2024 16:10 Відповісти
Що сподівалися що вернеться?(((
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29.02.2024 16:10 Відповісти
Через 3 дня индеец Зоркий Глаз заметил, что у тюрьмы нет одной стены.
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29.02.2024 16:10 Відповісти
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29.02.2024 16:13 Відповісти
И нарешті втік до свого вождя якого звуть «Тій який сере у валізу»….
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29.02.2024 16:47 Відповісти
Больше нравиться "только бледнолицый может 3 раза подряд наступать на одни и те-же грабли!"
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29.02.2024 18:39 Відповісти
То есть систематическая неявка депутата на заседания совета - вообще не основание для отобрания мандата
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29.02.2024 16:37 Відповісти
Але ж гроші, бухгалтерія впродовж 2 років, нараховувала йому справно…?? Те ж саме, і у в бугалтерії ВРУ імені Стефанчука, з керовніком адміністрації та касирами!!
Рахунковою палатою під Зеленського, жодних перевірок щодо НЕцільового використання коштів адміністрацією ВРУ, впродовж 2 років!!
КВНщики і далі лайно колотять…. Ми їх сдєлалі, ще раз…
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29.02.2024 16:41 Відповісти
не пишіть дурні.
не отримують депутати місцевих рад зарплатню.
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29.02.2024 16:55 Відповісти
Сподівались що він нарешті виправиться, а він ніяк не виправлявся і 2 роки славив куйла. І ось нарешті позбавили мандату, про це досягнення відразу повідомили у пресі. Це просто якась перемога канечно!
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29.02.2024 16:45 Відповісти
Ви такі праві, вони ж від народу обрані, які ще їм гроші…
Це, як у часи совдепії в ДАЇ, жезла дали…, от йди, і заробляй!!
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29.02.2024 17:37 Відповісти
Досить вже вішати локшину на вуха лохторату!
Про "ЗАБОРОНЕНУПАРТІЮ"!!! Партію НЕ ЗАБОРОНИЛИ! Всі депутанги від неї на своїх депутатьських місцях!
Заборонили тільки НАЗВУ,А НЕ САМУ ПАРТІЮ!
Як сприймають нормальні люди цивілізованого світу таке "депутати від заброненої партії дали ХХ голосів "за" і YY депутатв утримались".
От ЯК це?!!!
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29.02.2024 18:36 Відповісти
 
 