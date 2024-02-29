В Миколаєві депутата міськради Невінчанного, який втік до РФ, позбавили мандата

Депутати Миколаївської міської ради позбавили депутатського мандата члена забороненої партії ОПЗЖ, відомого своєю антиукраїнською позицією Максима Невінчанного з формулюванням "через тривалу несплату аліментів".

За відповідне рішення проголосував 31 депутат, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це рішення базується на чинному законодавстві України, зокрема, законі "Про статус депутатів місцевих рад". Відповідно до нього, сьогодні існує лише три підстави, відповідно до яких можна юридично позбавити мандата депутата міської ради. Це: обвинувальний вирок суду, який набрав чинності, особиста заява депутата і тривала несплата аліментів. До Невінчанного ми можемо застосувати лише третє. Це єдиний шанс офіційно позбавити його мандата, адже він заборгував аліменти більш як за два роки", - сказав директор юридичного департаменту міськради Євген Юзвак.

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Спочатку серед депутатів виникла дискусія щодо того, чи справедливо позбавляти депутатського мандата особу, яка зрадила свою країну, саме за таким формулюванням.

"Ця істота працює і проживає в країні-агресорі, проводить антиукраїнську діяльність. Тобто реально він – зрадник України і нашої громади. Але на сьогодні інших законних підстав забрати у нього мандат, на жаль, немає. Тому треба голосувати", — пояснила голова постійної депутатської комісії з питань законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування міськради Олена Кісельова.

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Тож отримавши роз’яснення юристів депутати погодилися, що іншого шляху наразі немає. Адже сьогодні Нєвінчанний активізував свою публічну діяльність у Росії і виступає на тамтешніх пропагандиських каналах у якості депутата Миколаївської міської ради, що є неприпустимим.

Максим Невінчанний був обраний депутатом міської ради від нині забороненої ОПЗЖ у 2020 році. Він тривалий час був очільником територіального відділення громадської організації "Український вибір" відомого колаборанта Віктора Медведчука. Неодноразово публічно висловлювався проти української державності.

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У 2021 році потрапив у публічний скандал, коли через соцмережі привітав із Новим роком українців, прикріпивши фото президента РФ Володимира Путіна.

З початком повномасштабного вторгнення він втік з України. Згодом з’явився в Росії і веде антиукраїнську політику від імені організації Медведчука "Другая Украина".