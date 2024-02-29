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У Росії планують відновити випуск літаків ДРЛО А-50

а-50,а50

У Росії планують відновити виготовлення літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив гендиректор російської корпорації "Ростех" Сергій Чемезов.

Він пояснив це тим, що такі літаки потрібні ЗС РФ, а також нібито "дуже добре йдуть на експорт".

"Звісно, цей літак потрібний. Звісно, будемо його робити. Він не тільки нашій армії потрібний, але він і на експорт іде дуже добре", - сказав він.

Читайте також: Ворог не буде деякий час використовувати свою авіацію близько до лінії бойових зіткнень та наших кордонів, - Ігнат прокоментував збиття 10 літаків РФ

Знищення А-50

Вночі 15 лютого 2024 року з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50.

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Автор: 

авіація (4131) росія (65316)


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Топ коментарі
+23
Ага,"на експорт"
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29.02.2024 16:15
+21
Планируют возобновить выпуск самолётов А-50 и слетать на Марс в 2019-м году. Вполне реалистично
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29.02.2024 16:23
+16
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29.02.2024 16:14
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29.02.2024 16:14 Відповісти
Якшо шось планують - потрібно помогти
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29.02.2024 16:15 Відповісти
Ага,"на експорт"
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29.02.2024 16:15 Відповісти
А чого ви смієтесь? Можк ьюто така експортна схема:стріляє своє ПВО, розбирає на частини, потім ті частини наземні служби збирають і у розібраному вигляді експортують?
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29.02.2024 18:12 Відповісти
Вони один ремонтують.....цельний год!!!))А тут випускати почнуть?Брехня......
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29.02.2024 16:17 Відповісти
Звичайно що цей мотлох потрібен на експорт в хворій уяві росіян. Тільки якщо його навіть українці збивають, то ним зацікавляться максимум африканці з відсталих країн Африки і то не факт, що їм Іран щось подібне не продасть.
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29.02.2024 16:17 Відповісти
Буде як у фільмі "Збройний барон", де головний герой, втікаючи від погоні, запропонував племені забрати літак собі разом із зброєю. За минанням часу стояв каркас від літака.
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29.02.2024 16:28 Відповісти
А хто сказав, що цей літак важко збити? Боінг важко збити? Ні.
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29.02.2024 16:38 Відповісти
Європі потрібно збільшити контроль за експортом клістронів.
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29.02.2024 16:19 Відповісти
кацапи виробляють свої. А от експорт обладнання та верстатів для виробництва треба просто зупинити.
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29.02.2024 16:23 Відповісти
а зєля вже Мрію відновив?
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29.02.2024 16:20 Відповісти
Ага. Визначаються з бюджетом "Великого відновлення "Мрії " - одні кажуть що вистачить 3 мільярди доларів. А їх поненти вимагають 8 мільярдів...
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29.02.2024 16:24 Відповісти
Для кацапського бидла обнадійлива інформація.
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29.02.2024 16:22 Відповісти
Их можно совместить сразу с подводной лодкой. Они под водой уже чаще чем в воздухе.
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29.02.2024 16:22 Відповісти
👍
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29.02.2024 16:29 Відповісти
Планируют возобновить выпуск самолётов А-50 и слетать на Марс в 2019-м году. Вполне реалистично
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29.02.2024 16:23 Відповісти
Получається кацапи злітали на Марс, а півн. корея - на Сонце. Тож це тепер їх территорії
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29.02.2024 16:42 Відповісти
Їхні "брати по розуму" вже на Сонце злітали якось.
Причому вночі, щоб не так спекотно було
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29.02.2024 16:44 Відповісти
Весь рівень журналістики Цензор.нет - передруковування чиїхось тупорилих заяв..... На радість місцевим "експертам"
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29.02.2024 16:23 Відповісти
Наші новини виходять рівно через 10 хвилин після початку новин на інших каналах. А інакше у нас не було б новин.
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29.02.2024 16:41 Відповісти
звісно, експортують на дно азову. але ж прикрутити радар до любого воєнно-транспортного літака, та напхати електронікою, в обхід санкцій, не так важко.
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29.02.2024 16:24 Відповісти
А я планую купити Майбах i побудувати гарєм з топ- моделями, i все це не встаючи з дивану.
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29.02.2024 16:26 Відповісти
.... та кальяни, інкрустовані золотом та діамантами.
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29.02.2024 16:30 Відповісти
Зараз на ідуть зрадойоби, ой у кацапів ВПК в три зміни....

А-50 це в першу чергу три тонни надскладної військової електроніки яку у світі здатні виробляти лише декілька країн і то лише для військових. Це не чіпи з побутової техніки які приколхозили в Шахеди чи ракету. З стіралок їх не набереш. РФ до них не входить, взагалі не входить.
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29.02.2024 16:28 Відповісти
Самый сложный и самый дорогой советский военный самолёт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A0%D0%9B%D0%9E ДРЛО https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90-50 А-50 (стоимостью 330 млн. долл.), с лётным экипажем в 15 человек, изначально не имел на борту санузла - экипажем ставилось обычное ведро в корме лайнера. Только после прямого вмешательства Главного маршала авиации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. С. Кутахова был разработан и смонтирован бортовой туалет весьма непритязательной конструкции.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0
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29.02.2024 16:37 Відповісти
Параша замість унітаза сильно знижує бойові спроможності?
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29.02.2024 16:55 Відповісти
Ну і в чому проблема, дістати чипи чи електроніку ? Електроніку вони з мікроконтролерів та процессорів самі спаяють.
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29.02.2024 16:57 Відповісти
Ще раз, це не шахед і чипами зі стіралок. Це військова електроніка яку не всі можуть виробляти і контроль за розповсюдженням такого дуже суровий.
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29.02.2024 17:04 Відповісти
Тобто в калібри та циркони то не серйозна техніка ?
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29.02.2024 17:06 Відповісти
Калібр і циркон це не техніка. Не обладнання.
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29.02.2024 18:17 Відповісти
Вони будуть робити те, що і раніше "канібалізм" техніки, будуть видавати за нове те що зідрали з кількох інших літаків , так вони робили з останніми двома А50 казали що нові,а насправді просто модернізовані старі радянські літаки їх ремонт тривав десятеліття і це в ситі роки, коли рф плавала в надлишку валюти.
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29.02.2024 20:04 Відповісти
З літаками це спрацюе. З радіолокатором ні.
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29.02.2024 20:51 Відповісти
а-50 не а-100,його ще в совку ліпили,а совкову елементну базу кацапи цілком освоїли,тому не треба ля ля,скриплячи сракою але одну машину в рік думаю вони висруть.Тим більше,що для цього навіть не потрібно будувати окремий літак,можуть і простого іла 76го конвертувати.
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01.03.2024 03:37 Відповісти
Америкоси під час "Бурі в пустелі" не змогли збити жодного іракського літака ДРЛВ Ил-76 "Adnan2",один з них навіть встиг втекти до Ірану,два інші були пошкоджені на землі.ЗСУ є чим пишатися.
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29.02.2024 16:29 Відповісти
Мабуть же до них не підпускали. Сам літак цей можна з рогатки збити.
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29.02.2024 16:44 Відповісти
***** і його пітараси, цього не побачать.
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29.02.2024 16:33 Відповісти
Ну на експорт цей металобрухт після обкатки в Україні шансів не має.
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29.02.2024 16:35 Відповісти
Їх будуть збирати у місті Таганрог, як у радяньскі часи ?
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29.02.2024 16:35 Відповісти
Сергей Юрьевич Беляков.
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29.02.2024 16:39 Відповісти
А як же А-100?
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29.02.2024 16:38 Відповісти
Самый сложный и самый дорогой советский военный самолёт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A0%D0%9B%D0%9E ДРЛО https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90-50 А-50 (стоимостью 330 млн. долл.), с лётным экипажем в 15 человек, изначально не имел на борту санузла - экипажем ставилось обычное ведро в корме лайнера. Только после прямого вмешательства Главного маршала авиации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. С. Кутахова был разработан и смонтирован бортовой туалет весьма непритязательной конструкции.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0
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29.02.2024 16:39 Відповісти
За весь час випуску цих літаків лише Індія придбала 3 штуки по контракту 2003-10 років і більше ніхто. Тож 3,14здить косий, моркви просить!
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29.02.2024 16:39 Відповісти
так,але на літаку для індусів встановили електронну начинку розробки Ізраїля.
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01.03.2024 00:24 Відповісти
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29.02.2024 16:40 Відповісти
Як там що буде вироблятися у кацапів невідомо, але з шахедів теж спочатку ржали, а потім якось не до сміху стало...
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29.02.2024 16:51 Відповісти
Це не шахед. І з шахедів толку майже ніякого. Окрім шугати мирняк.
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29.02.2024 17:05 Відповісти
Це дійсно так. Крім руйнувань житла та вбивства жінок та дітей, нічим іншим ці шахеди-ахмеди не відзначились.
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29.02.2024 19:00 Відповісти
Вам цього мало?Тими шахедами розхерячили вже півкраїни і тенденція продовжується
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01.03.2024 08:47 Відповісти
на неспорт ?
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29.02.2024 16:52 Відповісти
кацапня, може зразу марс и луна??? та прям на а-50, чё слабо??? петушня *****
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29.02.2024 17:03 Відповісти
Чудово, розпилять сотні мільйонів доларів і перший літак, якщо бути оптимістом, випустять за 5-7 років
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29.02.2024 17:06 Відповісти
Тю, а що сталось? Закінчуються літачки а-50?
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29.02.2024 17:16 Відповісти
Вони по полю походять - позбирають що лишилося від минулого А50 коло тої Трудової Вірменії, і ще в азовському морі попірнають, позбирають що там лишилося... Може на новий вистачить запчастин
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29.02.2024 17:25 Відповісти
16 августа 2023 года станция «Луна-25» была успешно выведена на окололунную орбиту.

19 августа 2023 года, по предварительным данным, вследствие отклонения фактических параметров импульса двигательной установки от расчётных, станция сошла с орбиты и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 разбилась о поверхность Луны
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29.02.2024 17:32 Відповісти
Ага...
На тлі цієї заяви "Ростех" стосовно виробництва літаків А50, на російській біржі вже піднялись ціни на акції "Роспакля", "Роспір'я" і "Росрівніпалки"...
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29.02.2024 17:48 Відповісти
І багато експортували до цього часу?
В обмін на пальмову олію?
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29.02.2024 18:40 Відповісти
І квиток у один кінець....
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29.02.2024 18:40 Відповісти
А, ну тепер зрозумів навіщо знадобились негри. Щось мені нашіптує що років за десять половина Госсії буде чорна, а половина жовта. Ну, Булгаков же не просто так про "катання" мацквачки Марго вороном та жовтий крем. АРХ М
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29.02.2024 19:22 Відповісти
Ну літак вони звичайно не зроблять,а гроші з бюджету спишуть не мало.Тому в добру путь як то кажуть,ми одобряєм.
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29.02.2024 19:39 Відповісти
угу вони і танків "не роблять",і нові сушки "не роблять",дивно чо ми ще не штурмуєм москву?
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01.03.2024 03:40 Відповісти
 
 