У Росії планують відновити випуск літаків ДРЛО А-50

У Росії планують відновити виготовлення літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив гендиректор російської корпорації "Ростех" Сергій Чемезов.

Він пояснив це тим, що такі літаки потрібні ЗС РФ, а також нібито "дуже добре йдуть на експорт".

"Звісно, цей літак потрібний. Звісно, будемо його робити. Він не тільки нашій армії потрібний, але він і на експорт іде дуже добре", - сказав він.

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Знищення А-50

Вночі 15 лютого 2024 року з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50.

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