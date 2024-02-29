У Росії планують відновити випуск літаків ДРЛО А-50
У Росії планують відновити виготовлення літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив гендиректор російської корпорації "Ростех" Сергій Чемезов.
Він пояснив це тим, що такі літаки потрібні ЗС РФ, а також нібито "дуже добре йдуть на експорт".
"Звісно, цей літак потрібний. Звісно, будемо його робити. Він не тільки нашій армії потрібний, але він і на експорт іде дуже добре", - сказав він.
Знищення А-50
Вночі 15 лютого 2024 року з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.
23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50.
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Причому вночі, щоб не так спекотно було
А-50 це в першу чергу три тонни надскладної військової електроніки яку у світі здатні виробляти лише декілька країн і то лише для військових. Це не чіпи з побутової техніки які приколхозили в Шахеди чи ракету. З стіралок їх не набереш. РФ до них не входить, взагалі не входить.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0
19 августа 2023 года, по предварительным данным, вследствие отклонения фактических параметров импульса двигательной установки от расчётных, станция сошла с орбиты и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 разбилась о поверхность Луны
На тлі цієї заяви "Ростех" стосовно виробництва літаків А50, на російській біржі вже піднялись ціни на акції "Роспакля", "Роспір'я" і "Росрівніпалки"...
В обмін на пальмову олію?