Обмеження закордонних поїздок депутатам ВР є неприпустимим, - резолюція Європарламенту

У Європарламенті стурбовані обмеженням закордонних поїздок для депутатів Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в резолюції Європейського парламенту на підтримку України.

Так, окремим пунктом (40) європарламентарі заявили, що обмеження закордонних поїздок для депутатів Ради є неприпустимими.

"Європейський парламент висловлює стурбованість обмеженнями щодо закордонних поїздок депутатів Верховної Ради України; вважає, що це може розглядатися як невибіркове обмеження політичної діяльності обраних народних депутатів, зокрема тих, хто представляє опозицію; переконаний, що під час війни не можна нехтувати будь-яким політичним ресурсом, який може представляти справу України на будь-якому міжнародному форумі", - зазначили парламентарі.

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