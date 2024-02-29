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Обмеження закордонних поїздок депутатам ВР є неприпустимим, - резолюція Європарламенту

європарламент

У Європарламенті стурбовані обмеженням закордонних поїздок для депутатів Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в резолюції Європейського парламенту на підтримку України.

Так, окремим пунктом (40) європарламентарі заявили, що обмеження закордонних поїздок для депутатів Ради є неприпустимими.

"Європейський парламент висловлює стурбованість обмеженнями щодо закордонних поїздок депутатів Верховної Ради України; вважає, що це може розглядатися як невибіркове обмеження політичної діяльності обраних народних депутатів, зокрема тих, хто представляє опозицію; переконаний, що під час війни не можна нехтувати будь-яким політичним ресурсом, який може представляти справу України на будь-якому міжнародному форумі", - зазначили парламентарі.

Дивіться: Європарламент схвалив 50 млрд євро допомоги Україні. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідера "ЄС" Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження. У ДПСУ заявили, що документ про службове відрядження було скасовано. Адвокати готують судовий позов.

"Слуга народу" Корнієнко пояснив, що Порошенка не випустили, оскільки надійшов лист з грифом "Для службового користування".

В СБУ заявили, що Порошенка не випустили за кордон, щоб він "не став інструментом у руках російських спецслужб"

Міжнародний демократичний союз (IDU) закликав українську владу дозволити виїзд п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка для участі у Форумі IDU у Вашингтоні.

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Автор: 

ВР (14987) Європарламент (1046) опозиція (292) резолюція (282)


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Топ коментарі
+13
оголосіть, у відповідь, дЄрмака персоною нон грата у ЄС та США
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29.02.2024 16:57
+12
НаССали блазню на бороду.
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29.02.2024 16:56
+9
Знову зеленій мерзоті дали тумака.
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29.02.2024 17:01
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НаССали блазню на бороду.
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29.02.2024 16:56 Відповісти
....обидели мышку
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29.02.2024 17:01 Відповісти
оголосіть, у відповідь, дЄрмака персоною нон грата у ЄС та США
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29.02.2024 16:57 Відповісти
Ще й санкції накладіть та заморозьте кошти. Є за що.
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29.02.2024 17:12 Відповісти
До речі, дуже дієвий засіб впливу. Він не є дипломатом, не є держслужбовцем - він для наших партнерів - ніхто. Але ми знаємо, що без нього Зєлєнскіф нікуди не поїде. 😊
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29.02.2024 18:06 Відповісти
Громадяни України тепер вже явно поділені на панів і бидло.
Панам можна їздити за кордон, а бидло має сидіти в загоні.
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29.02.2024 17:00 Відповісти
ЗЄльоний пук

обломали роги європарламентарі ЗЄбичарам?
а особливо главбику по забороні - навіть резолюцію не може прочитати
абідна, да ?

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29.02.2024 17:08 Відповісти
Це читати, цим рибу загортав...
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29.02.2024 17:13 Відповісти
Головний по забороні - зеблазень
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29.02.2024 17:30 Відповісти
Впринципі так і завжди було. Примусово воюють виключно бідні чоловіки без звʼязків. Всі решта - виключно на добровільні основі
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29.02.2024 17:08 Відповісти
завжди добровільно воювали аристократи, бо війна то була їх життєва справа
і гинули в перше чергу - битва при Пуатьє та атака Полка легкої кінноти в Кримській війні викосили цвіт французської та англійської аристократії

навіть в Україні були лицарі Козаки, які "пересічних" презирливо називали гречкосіями
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29.02.2024 17:14 Відповісти
В даному випадку мова не про військо, а про перетин кордону.
Пани їздять, а бидло сидить в загоні.
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29.02.2024 17:30 Відповісти
Це сварка між панами, і ті пани і другі! Бидло це ми - нам тільки воювати!
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29.02.2024 17:14 Відповісти
воюють Воїни, а вам в Тисі топитись
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29.02.2024 17:19 Відповісти
чому наші 'иліти' не хочуть бути воїнами? не вірять в ідею? сильно трясуться за свої шкури? не звикли в окопах сидіти? Якщо немає ідейної еліти, готової повести військо в бій і загинути, то організація такого суспільства і його спротиву виглядає достатньо лицемірно.
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29.02.2024 17:56 Відповісти
Знову зеленій мерзоті дали тумака.
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29.02.2024 17:01 Відповісти
А віз і нині там. Банкової ці заклики до лампочки. Найдієвіший механізм - фінансовий, схема, я вважаю, пояснень не потребує.
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29.02.2024 17:07 Відповісти
Якщо випускати когось із "нереєстрованих" у шапітолійській канцеларії, то ж почнеться розхитування монумента Боневтіку.
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29.02.2024 17:09 Відповісти
А ось і список майдана-3😁
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29.02.2024 17:10 Відповісти
по радіо казали, що в СБУ вже є списки учасників Майдану-3, кретини !
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29.02.2024 17:15 Відповісти
Саме смiшне буди, що якщо пiсля вiйни хтось доведе до суду з прав людини оцю заборону на виїзд, влада скаже- а ми нiчого не забороняли офiцiйно. В нас усе виключно згiдно Конституцiї. Х. з. хто вам там шо забороняв i чого ви через Тису лiзли як дурнi.
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29.02.2024 17:24 Відповісти
Я бы на месте Европарламента, для начала, на пару месяцев отказал бы во въезде Стефанчуку.
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29.02.2024 17:28 Відповісти
Так вони ж і не забороняють... Правда для своєї зеленої саранчі!
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29.02.2024 17:39 Відповісти
Саме цікаве,що випорожнилися тут через оппозиціонера.Зрозуміло хто вони,надто показово і відверто засвітилися.Скоро ця вся зграя накинеться на Залужного.Краще згадайте як ви всі дружно кидалися,в тому ж стилі,на депутатів-Юлю,Тищенко і т.д..Тут або хрестик зніміть,або труси вдягніть...
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29.02.2024 18:36 Відповісти
А хто така Юля?
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29.02.2024 19:57 Відповісти
Сергій Юрко-дійсно я вибачаюсь,що так фамільярно сказав про Юлію Володиміровну Тимошенко-депутатку і людину,що очолює, другу в ВР по кількості депутатів, партію "Батьківщина".
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01.03.2024 20:38 Відповісти
 
 