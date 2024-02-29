Обмеження закордонних поїздок депутатам ВР є неприпустимим, - резолюція Європарламенту
У Європарламенті стурбовані обмеженням закордонних поїздок для депутатів Верховної Ради.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в резолюції Європейського парламенту на підтримку України.
Так, окремим пунктом (40) європарламентарі заявили, що обмеження закордонних поїздок для депутатів Ради є неприпустимими.
"Європейський парламент висловлює стурбованість обмеженнями щодо закордонних поїздок депутатів Верховної Ради України; вважає, що це може розглядатися як невибіркове обмеження політичної діяльності обраних народних депутатів, зокрема тих, хто представляє опозицію; переконаний, що під час війни не можна нехтувати будь-яким політичним ресурсом, який може представляти справу України на будь-якому міжнародному форумі", - зазначили парламентарі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідера "ЄС" Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження. У ДПСУ заявили, що документ про службове відрядження було скасовано. Адвокати готують судовий позов.
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Панам можна їздити за кордон, а бидло має сидіти в загоні.
обломали роги європарламентарі ЗЄбичарам?
а особливо главбику по забороні - навіть резолюцію не може прочитати
абідна, да ?
і гинули в перше чергу - битва при Пуатьє та атака Полка легкої кінноти в Кримській війні викосили цвіт французської та англійської аристократії
навіть в Україні були лицарі Козаки, які "пересічних" презирливо називали гречкосіями
Пани їздять, а бидло сидить в загоні.