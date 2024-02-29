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Новости
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Ограничение заграничных поездок депутатам ВР недопустимо, - резолюция Европарламента

європарламент

В Европарламенте озабочены ограничением заграничных поездок для депутатов Верховной Рады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в резолюции Европейского парламента в поддержку Украины.

Так, отдельным пунктом (40) европарламентарии заявили, что ограничения заграничных поездок для депутатов Рады недопустимы.

"Европейский парламент выражает обеспокоенность ограничениями относительно заграничных поездок депутатов Верховной Рады Украины; считает, что это может рассматриваться как неизбирательное ограничение политической деятельности избранных народных депутатов, в том числе представляющих оппозицию; убежден, что во время войны нельзя пренебрегать каким-либо политическим ресурсом, который может представлять дело Украины на любом международном форуме", – отметили парламентарии.

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Напомним, ранее сообщалось, что лидера "ЕС" Петра Порошенко не пропустили на границе, несмотря на подписанный председателем Верховной Рады документ о командировке. В ГНСУ заявили, что документ о служебной командировке был отменен. Адвокаты готовят судебный иск.

"Слуга народу" Корниенко объяснил, что Порошенко не выпустили, поскольку пришло письмо с грифом "Для служебного пользования".

В СБУ заявили, что Порошенко не выпустили за границу, чтобы он "не стал инструментом в руках российских спецслужб".

Международный демократический союз (IDU) призвал украинские власти разрешить выезд пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко для участия в Форуме IDU в Вашингтоне.

Автор: 

ВР (29250) Европарламент (1800) оппозиция (5335) резолюция (334)


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Топ комментарии
+13
оголосіть, у відповідь, дЄрмака персоною нон грата у ЄС та США
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29.02.2024 16:57
+12
НаССали блазню на бороду.
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29.02.2024 16:56
+9
Знову зеленій мерзоті дали тумака.
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29.02.2024 17:01
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НаССали блазню на бороду.
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29.02.2024 16:56 Ответить
....обидели мышку
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29.02.2024 17:01 Ответить
оголосіть, у відповідь, дЄрмака персоною нон грата у ЄС та США
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29.02.2024 16:57 Ответить
Ще й санкції накладіть та заморозьте кошти. Є за що.
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29.02.2024 17:12 Ответить
До речі, дуже дієвий засіб впливу. Він не є дипломатом, не є держслужбовцем - він для наших партнерів - ніхто. Але ми знаємо, що без нього Зєлєнскіф нікуди не поїде. 😊
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29.02.2024 18:06 Ответить
Громадяни України тепер вже явно поділені на панів і бидло.
Панам можна їздити за кордон, а бидло має сидіти в загоні.
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29.02.2024 17:00 Ответить
ЗЄльоний пук

обломали роги європарламентарі ЗЄбичарам?
а особливо главбику по забороні - навіть резолюцію не може прочитати
абідна, да ?

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29.02.2024 17:08 Ответить
Це читати, цим рибу загортав...
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29.02.2024 17:13 Ответить
Головний по забороні - зеблазень
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29.02.2024 17:30 Ответить
Впринципі так і завжди було. Примусово воюють виключно бідні чоловіки без звʼязків. Всі решта - виключно на добровільні основі
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29.02.2024 17:08 Ответить
завжди добровільно воювали аристократи, бо війна то була їх життєва справа
і гинули в перше чергу - битва при Пуатьє та атака Полка легкої кінноти в Кримській війні викосили цвіт французської та англійської аристократії

навіть в Україні були лицарі Козаки, які "пересічних" презирливо називали гречкосіями
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29.02.2024 17:14 Ответить
В даному випадку мова не про військо, а про перетин кордону.
Пани їздять, а бидло сидить в загоні.
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29.02.2024 17:30 Ответить
Це сварка між панами, і ті пани і другі! Бидло це ми - нам тільки воювати!
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29.02.2024 17:14 Ответить
воюють Воїни, а вам в Тисі топитись
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29.02.2024 17:19 Ответить
чому наші 'иліти' не хочуть бути воїнами? не вірять в ідею? сильно трясуться за свої шкури? не звикли в окопах сидіти? Якщо немає ідейної еліти, готової повести військо в бій і загинути, то організація такого суспільства і його спротиву виглядає достатньо лицемірно.
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29.02.2024 17:56 Ответить
Знову зеленій мерзоті дали тумака.
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29.02.2024 17:01 Ответить
А віз і нині там. Банкової ці заклики до лампочки. Найдієвіший механізм - фінансовий, схема, я вважаю, пояснень не потребує.
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29.02.2024 17:07 Ответить
Якщо випускати когось із "нереєстрованих" у шапітолійській канцеларії, то ж почнеться розхитування монумента Боневтіку.
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29.02.2024 17:09 Ответить
А ось і список майдана-3😁
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29.02.2024 17:10 Ответить
по радіо казали, що в СБУ вже є списки учасників Майдану-3, кретини !
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29.02.2024 17:15 Ответить
Саме смiшне буди, що якщо пiсля вiйни хтось доведе до суду з прав людини оцю заборону на виїзд, влада скаже- а ми нiчого не забороняли офiцiйно. В нас усе виключно згiдно Конституцiї. Х. з. хто вам там шо забороняв i чого ви через Тису лiзли як дурнi.
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29.02.2024 17:24 Ответить
Я бы на месте Европарламента, для начала, на пару месяцев отказал бы во въезде Стефанчуку.
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29.02.2024 17:28 Ответить
Так вони ж і не забороняють... Правда для своєї зеленої саранчі!
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29.02.2024 17:39 Ответить
Саме цікаве,що випорожнилися тут через оппозиціонера.Зрозуміло хто вони,надто показово і відверто засвітилися.Скоро ця вся зграя накинеться на Залужного.Краще згадайте як ви всі дружно кидалися,в тому ж стилі,на депутатів-Юлю,Тищенко і т.д..Тут або хрестик зніміть,або труси вдягніть...
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29.02.2024 18:36 Ответить
А хто така Юля?
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29.02.2024 19:57 Ответить
Сергій Юрко-дійсно я вибачаюсь,що так фамільярно сказав про Юлію Володиміровну Тимошенко-депутатку і людину,що очолює, другу в ВР по кількості депутатів, партію "Батьківщина".
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01.03.2024 20:38 Ответить
 
 