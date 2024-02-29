Ограничение заграничных поездок депутатам ВР недопустимо, - резолюция Европарламента
В Европарламенте озабочены ограничением заграничных поездок для депутатов Верховной Рады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в резолюции Европейского парламента в поддержку Украины.
Так, отдельным пунктом (40) европарламентарии заявили, что ограничения заграничных поездок для депутатов Рады недопустимы.
"Европейский парламент выражает обеспокоенность ограничениями относительно заграничных поездок депутатов Верховной Рады Украины; считает, что это может рассматриваться как неизбирательное ограничение политической деятельности избранных народных депутатов, в том числе представляющих оппозицию; убежден, что во время войны нельзя пренебрегать каким-либо политическим ресурсом, который может представлять дело Украины на любом международном форуме", – отметили парламентарии.
Напомним, ранее сообщалось, что лидера "ЕС" Петра Порошенко не пропустили на границе, несмотря на подписанный председателем Верховной Рады документ о командировке. В ГНСУ заявили, что документ о служебной командировке был отменен. Адвокаты готовят судебный иск.
"Слуга народу" Корниенко объяснил, что Порошенко не выпустили, поскольку пришло письмо с грифом "Для служебного пользования".
В СБУ заявили, что Порошенко не выпустили за границу, чтобы он "не стал инструментом в руках российских спецслужб".
Международный демократический союз (IDU) призвал украинские власти разрешить выезд пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко для участия в Форуме IDU в Вашингтоне.
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Панам можна їздити за кордон, а бидло має сидіти в загоні.
обломали роги європарламентарі ЗЄбичарам?
а особливо главбику по забороні - навіть резолюцію не може прочитати
абідна, да ?
і гинули в перше чергу - битва при Пуатьє та атака Полка легкої кінноти в Кримській війні викосили цвіт французської та англійської аристократії
навіть в Україні були лицарі Козаки, які "пересічних" презирливо називали гречкосіями
Пани їздять, а бидло сидить в загоні.