Підтримка союзників є умовою перемоги України, - спікерка парламенту Чехії Пекарова Адамова

Перемога України в інтересах Чехії та інших країн Східної Європи.

Про це заявила спікерка Палати представників Чехії Маркета Пекарова Адамова на початку зустрічі парламентаріїв V4+Україна - Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща та Угорщина) плюс Україна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Пекарова Адамова зауважила, що зустріч проходить у дні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але війна розпочалась ще 2014 року.

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"Ми всі добре знаємо, хто є агресором. Також добре знаємо, що наша підтримка є умовою успіху України… В наших власних інтересах, щоб Україна перемогла", - заявила спікерка.

Вона підкреслила, що Чехія надає всебічну підтримку Україні від самого початку вторгнення.

У зустрічі бере участь також очільник верхньої палати чеського парламенту Сенату Мілош Вистрчил.

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За результатами зустрічі планується ухвалення спільного документа, що, за оцінкою спостерігачів, буде нелегким, адже в рамках групи є різне ставлення до причин війни та способів її завершення.