Міністр оборони Британії Шеппс закликав політиків США підтримати Україну

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс закликав американських політиків підтримати Україну, "тому що це в інтересах Сполучених Штатів Америки".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це Шеппс розповів сьогодні під час відвідування британських і українських солдатів у гарнізоні Кеттерік у Північному Йоркширі, де його запитали щодо військової допомоги Києву.

"Моє послання тим, хто на Капітолійському пагорбі, дуже просте – я був у Білому домі та на Капітолійському пагорбі минулого місяця. Воно таке: зробіть це, тому що це в інтересах Сполучених Штатів Америки", - сказав він стосовно допомоги Україні.

"Ми знаємо, що нам потрібно підтримати Україну. Велика Британія надала найбільший пакет за всю історію – 2,5 мільярда фунтів стерлінгів цього року, що більше, ніж 2,3 мільярда фунтів стерлінгів за попередні два роки. Ми дуже, дуже хочемо, щоб решта світу також зробила свій внесок. Американці, очевидно, дуже, дуже велика частина цього", - додав він.

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