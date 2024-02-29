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Новини Допомога Україні
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Міністр оборони Британії Шеппс закликав політиків США підтримати Україну

шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс закликав американських політиків підтримати Україну, "тому що це в інтересах Сполучених Штатів Америки".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це Шеппс розповів сьогодні під час відвідування британських і українських солдатів у гарнізоні Кеттерік у Північному Йоркширі, де його запитали щодо військової допомоги Києву.

"Моє послання тим, хто на Капітолійському пагорбі, дуже просте – я був у Білому домі та на Капітолійському пагорбі минулого місяця. Воно таке: зробіть це, тому що це в інтересах Сполучених Штатів Америки", - сказав він стосовно допомоги Україні.

"Ми знаємо, що нам потрібно підтримати Україну. Велика Британія надала найбільший пакет за всю історію – 2,5 мільярда фунтів стерлінгів цього року, що більше, ніж 2,3 мільярда фунтів стерлінгів за попередні два роки. Ми дуже, дуже хочемо, щоб решта світу також зробила свій внесок. Американці, очевидно, дуже, дуже велика частина цього", - додав він.

Також читайте: Голова ВР та спікери 22 парламентів просять Джонсона поставити на голосування законопроєкт про допомогу Україні. ДОКУМЕНТ

Автор: 

допомога (8367) США (22979) Шеппс Грант (63)


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Дякуємо, Британіє.
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29.02.2024 19:06 Відповісти
Згідний. Соромно за ті подяки😓😓😓
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29.02.2024 19:29 Відповісти
Чет от американцев хотят 60 млрд, а сами дали 2? ну нормас
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01.03.2024 00:23 Відповісти
 
 